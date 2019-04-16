В «яблочко»: возрождение тульского дартса

Фото Алексея Пирязева.

Какими навыками нужно обладать, чтобы стать хорошим дартсменом? В чем польза игры в дартс? Об этом и о многом другом – в материале Myslo.

Дартс-сообщество появилось в Туле в 2010 году. Тогда три единомышленника встретились на просторах интернета и договорились развивать в нашем городе дартс. Команда ездила на турниры, чемпионаты. А затем по разным причинам всё сошло на нет. Лишь в 2018 году началось возрождение этого вида спорта в регионе — появилась федерация дартса. Ее президентом стала Анна Денисенко.

Вячеслав Гвоздев, представитель федерации:

Вячеслав Гвоздев - Нам выделили помещение для тренировок, сейчас тренируемся в небольшом зале на ул. Новомосковской. У нас занимаются примерно 20 человек от 15 до 60 лет. Дартс — такая игра, в которую можно играть в любом возрасте и физическом состоянии. Здесь не это главное.

Популярность дартса в Туле только набирает обороты. К слову, этот вид спорта не требует особых затрат. Мишень можно повесить дома или на работе и постоянно тренироваться.



Верхний ряд: Вячеслав Гвоздев, Ольга Макушина, Николай Иванчиков, Юрий Камерилов, Илья Назукин, Геннадий Камерилов. Нижний ряд: Людмила Иванчикова, Екатерина Камерилова, Татьяна Камерилова, Анна Камерилова, Виталия Камерилова.

Играть в дартс не так просто, как кажется на первый взгляд. Существуют десятки разновидностей игры. Главное в них не только метко попасть в мишень, но и реализовать свою стратегию — просчитать ходы, чтобы получился необходимый результат.

Например, одна из самых распространенных игр — это «501». Каждая команда начинает со стартовым счетом 501. Очки, полученные игроками за бросок, вычитаются из оставшихся.

Игра продолжается до тех пор, пока один из участников не достигнет 0.

Важное правило: финальный ход должен завершиться попаданием в яблочко или «удвоение» таким образом, чтобы полученные очки свели счет до 0.

Мишень разделяется на 20 секторов с номерами от 1 до 20. В центре расположено «яблочко» («Буллз Ай» – Bull's eye). Попадание в этот сектор приносит игроку 50 очков. Вокруг центральной «точки» — зеленое кольцо, при попадании в которое засчитывается 25 очков. Внешнее узкое кольцо мишени удваивает число сектора, а внутреннее — утраивает.

- Занятие дартсом — это не только физическая подготовка. Этот вид спорта развивает концентрацию внимания, устный счет, логику, зоркость, меткость, — говорит Вячеслав. — Чтобы хорошо овладеть навыками, думаю, понадобится полгода. Но способность к этому есть не у всех. Здесь, как и в каждом виде спорта, нужен талант, а также крепкие нервы.

В 2019 году команда от Тульской федерации дартса начала активно участвовать в соревнованиях. В начале марта наши спортсмены ездили на чемпионат ЦФО в Ярославскую область. Самый лучший результат показала женская команда (состав: Анна, Татьяна, Виталия и Екатерина Камериловы), заняв третье место.

А с 19 по 21 апреля в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России.

Тульская команда примет участие в соревнованиях. Сейчас дартсмены упорно тренируются.

Среди участников дартс-федерации - семья Камериловых. Два родных брата, их жены и дочки вместе посещают тренировки и ездят на соревнования. Так что занятия этим видом спорта стало для них не просто семейным времяпрепровождением, а общим хобби.

15-летняя Таня Камерилова серьезно увлеклась дартсом совсем недавно.

- Когда мы поехали на чемпионат ЦФО, о медалях речи не шло. Просто хотели посмотреть, как проходят соревнования. Так вышло, что женских команд было всего четыре. Первые две игры мы проиграли: противники были сильные. А за третье место мы поборолись! Я «закрывала» игру, было очень страшно, на мне была серьезная ответственность — мой ход был последним. И когда у меня всё получилось, я просто упала вся в слезах! Никто не ожидал такого успеха.

Вообще мне тяжело совладать с нервами. Но говорю себе, что в дартсе я не так давно, чтобы у меня всё идеально получалось. Мне очень помогают родители, поддерживают.

Сейчас я тренируюсь два раза в неделю, но этого недостаточно. Пока у меня времени особо нет, я учусь в 9-м классе, скоро экзамены.

Геннадия Камерилова в дартс привел его брат:

- Как-то я увидел по телевизору игру в дартс и увлекся. Начал заниматься. Потом и брату понравилось. Мы выучили правила, стали играть между собой. Нашли в Туле единомышленников. Вместе с ними мы ездили на соревнования. Но через некоторое время забросили всё на несколько лет. А в конце 2018 года вновь собрались и стали заниматься.

Поехали на чемпионат ЦФО, встретили там старых знакомых. Наш уровень после перерыва, конечно, еще не тот. Но мне не медали важны, а больше самоудовлетворение. Занятия дартсом — кропотливый труд. Хотелось бы поучаствовать в чемпионате России.

Для Екатерины Камериловой дартс пока что больше как хобби.

- На соревнования было интересно съездить, посмотреть, как играют другие, узнать наш уровень. Мы приехали на позитиве, показали всё, что можем. В итоге заняли третье место. Думаю, я на чемпионат России в этом году не поеду, а в следующем — посмотрим.

Кстати, федерация ведет тесное сотрудничество с инвалидами по слуху. Также активно развивается детский дартс.

Илья Назукин, тренер, учитель физкультуры:

- Я обмениваюсь опытом с другими тренерами, езжу в Москву, там черпаю информацию. Мы проводим уроки по дартсу в тульских центрах образования. Планируем к сентябрю набрать несколько детских групп. Ведь маленьких легче обучить. К тому же, довольно часто проходят детские чемпионаты по дартсу.

Кстати, в дартсе тоже можно получить звания мастера спорта, кандидата в мастера спорта, а также различные разряды.

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