Женская команда из Тулы завоевала бронзу на чемпионате ЦФО по дартсу

В Ярославской области прошел чемпионат ЦФО по дартсу. В соревнованиях принимали участие и спортсмены из Тулы. Наши дартсмены выступили в парных соревнованиях, командном первенстве и личном зачете.

В соревнованиях пар туляки Александр Забродский и Евгений Каминский дошли до 1/4 финала, но удача была на стороне соперника.

Самое интересное происходило в командных соревнованиях. Мужская дружина (состав: Евгений Каминский, Александр Забродский, Илья Назукин, Геннадий Камерилов) ровно начала игру и уверенно вышла из группы. Дальше в олимпийской сетке наша команда на равных боролась с сильными соперниками из Твери. Но при равном счете, 8:8, тульским игрокам не хватило опыта участия в подобных турнирах, и они проиграли.

Женская сборная (состав Анна, Татьяна, Виктория и Екатерина Камериловы) в упорной борьбе вырвали победу и заняли третье место в командных соревнованиях.