Славянский звериный гороскоп: что нас ждет в 2019 году

Считается, что человек, рожденный в определенный отрезок времени года, обладает чертами характера тотема, который покровительствует этому времени.

Росомаха: рожденные с 10 января по 9 февраля

Люди, рожденные под этим тотемом, обладают стойким характером, прямотой, честностью. Эти люди никогда не станут сплетничать за спиной у других, с неохотой делятся своими проблемами, не любят обсуждать свои сложности с друзьями. Главная цель их жизни — чтобы семья, которую они боготворят, не нуждалась ни в чем. В наступившем году Росомаху ждет успех практически во всех начинаниях. Женщины станут еще красивее, мужчины, которые занимаются спортом, добьются высот. Проявите великодушие в ситуации, которая сложится в первые дни сентября.

Ворон: рожденные с 10 февраля по 9 марта

Люди-вороны — мудрые, справедливые, умные, интеллектуально развитые, обладают сексуальной притягательностью для противоположного пола. Очень ценят комфорт. Не терпят скандалов и ссор. В 2019 году рожденным под этим тотемом надо стараться избегать участия в конфликтах, особенно на работе. Берегите здоровье в первые июльские дни. Для многих женщин этот год станет судьбоносным в плане семьи и брака.

Горностай: рожденные с 10 марта по 9 апреля

Мужчины-горностаи — сильные, смелые, настоящие славянские богатыри. Женщины — красавицы, нежные, хранительницы домашнего очага. И независимо от пола, у Горностаев — обостренное чувство справедливости, решительности — хоть отбавляй. Наделены интуицией. В начале весны могут получить приятное известие, которое изменит всю жизнь. В 2019 году не стоит брать кредитов и залезать в долги, особенно к близким друзьям.

Лягушка: рожденные с 10 апреля по 9 мая

Люди, рожденные в этот период, практически всегда бодры и веселы, энергичны, не знают усталости. По крайней мере, так их воспринимают окружающие. Рожденные под этим тотемом люди обладают неуемной фантазией, в их головах рождается множество идей. Некоторые выстрелят совсем скоро! В 2019 году вы заслужили отдых! Мальдивы, Тайланд, Турция или Крым — неважно, главное, чтобы море зарядило вас энергией.

Кузнечик: рожденные с 10 мая и по 9 июня

Люди-кузнечики порой бывают излишне робкими, скромными, неуверенными в себе. Им не хватает оптимизма и позитивного взгляда на жизнь. По натуре совсем не руководители, но хорошие исполнители. Зато кузнечики, особенно мужчины — отличные друзья! У них развито чувство ответственности, они чуткие и заботливые. В 2019 году вас ждет успех на вашем месте работы, так что не спешите ее менять.

Хомяк: рожденные с 10 июня по 11 июля

Хомяк — зверек очень домовитый, поэтому и люди, рожденные под этим тотемом, обожают делать все по дому своими руками. Мужчины — мастерить мебель, женщины — забивать кладовку соленьями-вареньями, желательно со своего участка. Большие консерваторы, которых пугает практически все. Любят уют, покой, умиротворение. Им так порой не хочется покидать свою зону комфорта, а приходится! В 2019 году женщин ждет продвижение по карьерной лестнице, мужчин — любовь.

Улитка: рожденные с 10 июля по 9 августа

Люди, рожденные под этим тотемом, очень энергичны, полны энтузиазма и задора. Но если у них что-то не получается, то они мигом «прячутся» в свой домик. У людей-улиток очень развито чувство семьи, они обожают детей и в их семьях зачастую по несколько малышей. А еще они очень любят дороги, путешествия, приключения, новые эмоции — они подпитываются ими. В 2019 году у улиток в карьере никаких изменений не предвидится, а в личной жизни — пожалуй.

Муравей: рожденные с 10 августа до 9 сентября

Люди-муравьи — настоящие, абсолютные трудоголики. Работу свою в большинстве случаев обожают, делают ее легко и очень профессионально. Муравьи очень нежные, ранимые, трогательные, способные на глубокие чувства. Дамы могут плакать над мелодрамами, мужчины — романтики и мечтатели. Умеют быстро оценить обстановку и принять нестандартное решение. В 2019 году муравьев ждет успех и много новой интересной работы.

Жук: рожденные с 10 сентября по 9 октября

Для людей-жуков очень важно все делать по любви! Поэтому они легко меняют работу, хобби, место проживания — лишь бы не лишать себя приятных эмоций и душевного комфорта. Удержать узами брака жуков бывает не так-то просто. В 2019 году жуки могут столкнуться с финансовыми сложностями в конце лета, так что будьте внимательны и не порите горячку. Кстати, в этом году романтические встречи для женщин-жуков обещают стать долговременными.

Бобер: рожденные с 10 октября по 9 ноября

Люди-бобры очень ответственные, деловые, на них можно положиться даже в самых сложных ситуациях. Это не просто упрямые, но даже упертые люди. У них на все всегда есть своя точка зрения. Большие аккуратисты. В квартирах женщин-бобров всегда все блестит, вещи лежат на своих местах. И так вкусно и разнообразно готовить могут только они! Мужчины — работящие, хорошие мужья и отцы. В новом году бобров ждет пополнение в семье.

Собака: рожденные с 10 ноября и по 9 декабря

Эти люди полны силы и мужества, они справедливы и всегда готовы побороться за свою правоту. Любят спорт, особенно туристические походы, простор, волю, свободу. Не всегда тактичны и дипломатичны, за это их не все любят. Зачастую однолюбы. В 2019 году женщины, рожденные под этим тотемом, получат предложение, от которого будет крайне сложно отказаться. Да и стоит ли? Мужчины совершат покупку, о которой давно мечтают.

Медведь: рожденные с 10 декабря по 9 января

Люди-медведи наделены недюжинной физической формой и крепким здоровьем. Мужчинам удается сохранить отличную форму до старости. Очень хорошо считают деньги, умеют и любят экономить и копить. Зато как приятно потом всей семьей тратить накопленное! Интеллигенты с организаторскими способностями. Если захотят, могут быть щедрыми, гостеприимными. Мужчины — душа компании, женщины — мудрые русские красавицы. В 2019 году медведей ждет большой успех во всех начинаниях, любовь и мир в семье.