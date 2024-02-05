Как спортсмен-колясочник из Алексина попал в паралимпийскую сборную России

Фото из архива Андрея Тимошенко

Андрей Тимошенко живёт мечтой: занимается плаванием и завоёвывает несчётное количество наград. Он взял всевозможные титулы и сейчас на пути к главному званию — паралимпийского чемпиона.

Большой спорт в маленьком городе

Спортсмену Андрею Тимошенко 35 лет. Рассказ о себе он начинает с жизнеутверждающего: «Я по жизни оптимист». Говорит про увлечения. Его любимое занятие — тренировки по плаванию: перед Паралимпиадой в Париже ни на что другое времени не остаётся.

Андрей рассказывает про свой распорядок:

— Разъезды по спортивным сборам, соревнованиям, тренировки в бассейне, тренировки дома со жгутами, с резиной, растяжка, разминка, гантели… И ещё много всего. Соблюдаю правильное питание, стараюсь есть разнообразно.



Здесь все медали Андрея. Большинство — за первые места.

Спорт в жизни Андрея появился давно: сначала он пробовал заниматься следж-хоккеем, но не смог выдержать нагрузку из-за проблем со спиной. Ещё были гонки на колясках, но в Тульской области не нашлось адаптивного тренера, который помог бы Андрею развиваться в этом спорте. В гонках у него стали появляться успехи: Андрей заработал свою первую золотую медаль. Это и вдохновило его углубиться в профессиональный спорт.

Затем появилось плавание. Нашёлся и тренер, с которым можно строить карьеру профессионального спортсмена. Спустя год занятий Андрей уже вышел на профессиональный уровень и стал участвовать в соревнованиях. Надежду Васильевну, своего тренера, он описывает так:

— Очень добрая женщина. Мы с ней сразу нашли контакт, а это важно для тренировок. Конфликтов не бывает!

Андрей Тимошенко — мастер спорта. Помимо этого, он выполнил нормативы мастера спорта международного класса, но звание пока не получил.

В 2023 году Андрей поставил мировой рекорд.

— Баттерфляем проплыл 50 метров за 49.04 секунды. Когда понял, что побил рекорд, только улыбнулся: мне важно обыгрывать настоящих соперников на соревнованиях, а не думать, кто в какой части мира ещё такой же рекорд побил.



Все грамоты Андрея не помещаются у него в руках.

Андрея уже пригласили на Кубок мира. Это обязательное соревнование перед Паралимпийскими играми. На отборочных, объясняет Андрей, нужно сделать так, чтобы тренер сборной России увидел, что ты можешь обогнать спортсменов из других стран.

— Много приходится возиться с документами: «загранником», медицинскими бумажками. Нужно быть здоровым инвалидом (смеётся).

Выезжать за границу в нынешних обстоятельствах Андрею страшно. Он понимает, что там они будут предоставлены сами себе и вряд ли кто-то их вытащит, если что-то произойдёт.

После Паралимпиады Россия устроит подобные игры внутри страны. Там примут участие спортсмены из семнадцати дружественных стран. Андрею, конечно же, хочется участвовать в более масштабных соревнованиях, но спорт есть спорт, говорит он.

Просто хромал, а потом отказали ноги

Жизнь Андрея сложилась так, что с детства он практически жил в больницах. В 90-е медицина в Алексине была несильно развита. За квалифицированной помощью ездили в Москву.

— В четыре года я внезапно начал хромать. Врачи не могли понять, что это. Долго хромал, пока в одну ночь у меня не отказали ноги.

За лечение взялись врачи в Республиканской (ныне Российской) детской клинической больницы. Посмотрели, что не так с позвоночником, предварительно решили, что это рак. К сожалению, опасения подтвердились.

Сейчас Андрей получает лечение в клиниках Тулы и Москвы, его регулярно оперируют.

Своих врачей вспоминает с теплотой. Говорит, было много больниц и докторов, и всем им он благодарен за профессионализм.

Постоянно принимать лекарства Андрею не нужно. Препараты необходимы после периодических операций на позвоночнике. Но иногда лекарств просто нет, и тогда приходится самому раскошеливаться. Последняя операция была пять лет назад, после этого Андрей живёт в хрупком спокойствии.

— У меня есть вариант вставить пластину в позвоночник. Она его значимо укрепит, но есть нюанс. У многих спортсменов, которые вставляют пластину, заметно уменьшается скорость плавания. В этом году мне точно не до того.

Перед олимпиадой я поставил на чашу весов здоровье позвоночника и физическую форму.



Одной полки для наград уже становится мало.

Андрей говорит, что для него есть мотивация в спорте и мотивация в жизни. В спорте, например, важно всегда улучшать свой результат, добиваться большего. В жизни — тоже добиваться большего, но не в секундном или метровом выражении.

— Жизнь — безграничный простор. Богатство (деньги не главное, но с ними-то гораздо проще), здоровье, физическая сила — так легче становится. Интеллект надо развивать — тоже становишься сильнее.

У меня есть мечта

Пока неосуществимая мечта Андрея — автомобиль с ручным управлением. Это бы очень облегчило ему жизнь. Особенно зимой, когда из подъезда выйти целая проблема: хотя он живёт на первом этаже, но сугробы мешают даже до магазина добраться.

— Зимой у нас обычные люди пешком еле передвигаются, что уж обо мне говорить...

Ещё Андрей увлекается компьютерами. Учился всему сам. Помогает друзьям собирать их, переустанавливать операционную систему. Пробовал заниматься компьютерами профессионально, но Алексин — слишком маленький город. Молодых людей не так много, и помощь специалиста по компьютерам никому, в общем-то, и не требуется.

От помощи спортсмен не отказывается. Говорит, получать ее от тех, кто должен поддерживать спортсменов в его положении, приятно. Как неординарный спортсмен и инвалид-колясочник он надеется на помощь губернатора Тульской области Алексея Дюмина и мэра Алексина Эдуарда Эксаренко.

Мама

За Андреем ухаживает мама Людмила. Просим Людмилу рассказать о себе, но она сначала всё равно говорит о сыне:

— Настроение у него боевое: расслабляться нельзя, на носу игры. Мы готовы. Андрей готов.

Не отстаём. Может, что-то лично о Вас? Людмила рассказывает:

Людмила — Что сказать… 29 лет назад закончилась моя личная жизнь: Андрей заболел. Некоторые периоды я даже не помню, в больницах с сыном проводила по 7-8 месяцев подряд. Работать по профессии историка-педагога я уже не смогла, подумала: «Чем заниматься чужими детьми, лучше посвящу время сыну». Когда Андрей занялся спортом, у него появился шанс полноценно жить, несмотря на тяжёлый диагноз. Ведь если болезнь нельзя победить, нельзя давать ей победить себя... Как-то Андрей сказал: «Судьба считает, что я инвалид, но это только ее мнение». Он у меня не только прекрасный парень, но и образец для всех, кто борется за жизнь. Ведь всё зависит не только от лекарств и силы духа, но и того, насколько сам человек хочет жить. Пусть возможности ограничены, но его способности безграничны. Я его очень люблю. Все время хочется помочь и сделать его жизнь полноценной.

Людмила устроилась оператором на пищевое производство. Сейчас она на пенсии по инвалидности.

Ее девиз по жизни — «Надо!»

— Пенсия — 11 тысяч с копейками. Быт так и налаживаем… Надо и всё.

Спрашиваем о том, какая у Людмилы мечта.

— Паралимпийские игры! Чтобы Андрей победил. А я хочу увидеть мир. Сейчас всё закрыто, путешествовать сложно. Однажды, перед одной из операций, я пела Андрею: «Хочешь — солнце вместо лампы? Хочешь — за окошком Альпы...» Он сказал: «Хочу!» Я говорю: «Будут, обязательно будут!» Позже мы приехали на соревнования в Сочи.

Я открыла шторы в номере — а там горы! Говорю Андрею: «Это же почти Альпы! Вот она, мечта!»

Позировать для фото Людмила хочет с наградами своего сына. Выбирает позу и не может сдержать счастливую улыбку. Наконец получается фото: медалей почти нет, зато есть настоящая гордость за сына.