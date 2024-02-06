Зона шеи, глаз и подбородка: как сохранить молодость?

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На лице есть зоны, которые стареют быстрее, и остановить этот процесс не так просто. И что же теперь – ложиться под нож? Врач-косметолог Елена Черных советует не спешить с пластикой: со всеми проблемами можно работать.



Врач-косметолог Елена Черных.

– Елена, какие зоны нашего лица наиболее сложны для косметолога?

– Из всех зон я бы выделила зону шеи, глаз и подбородка как наиболее сложно поддающиеся коррекции.

Зона шеи проблемна в силу строения кожи: она не имеет выраженной жировой клетчатки, сразу соединяется с мышцами. И когда начинается старение, быстро теряет тонус. То же самое касается кожи вокруг глаз. В ней мало жировой клетчатки, толщина дермы меньше, может быть отечность, грыжи век. Все это ограничивает косметолога в действиях.

Что касается подбородка, у людей со славянским типом внешности нет выраженных углов костей черепа, угол шея-подбородок сглаженный. В силу такой анатомии кожа склонна к провисанию, и справиться с ним непросто.

Главное условие эффективности косметологических процедур в проблемных зонах – профилактика с молодого возраста. Предупреждать возрастные изменения здесь гораздо проще, чем их устранять. Для максимального результата нужна комбинация технологий – как правило, это сочетание инъекций и аппаратов. И еще одно условие: устранение дефицитов в организме. Способы работы в зоне шеи и глаз основаны на стимуляции синтеза молодого коллагена. А он невозможен в условиях дефицита – как минимум при дефиците белка, потому что коллаген – белковая молекула. Также синтез коллагена не может идти при нехватке витаминов С, D, хронической анемии, гипоксии. Восполнять дефициты крайне необходимо.

– Для коррекции зоны вокруг глаз существует блефаропластика, но если хочется «отодвинуть» перспективу операции – что можно сделать?

– Операция позволяет убрать сформировавшиеся грыжи нижних и верхних век. Но мало кто задумывается о том, что блефаропластика никогда не улучшит качество кожи – не уберет морщины, темные круги.

Работа с качеством кожи вокруг глаз дает возможность устранить, а в молодом возрасте – отсрочить те изменения, которые не способна исправить операция. В этом помогает биоревитализация препаратами на основе гиалуроновой кислоты, обогащенной аминокислотами, витаминами, антиоксидантами. Для решения проблемы темных кругов под глазами мы используем карбокситерапию – инъекционное введение газа. Прекрасно работают препараты на основе коллагена – строительного белка для уплотнения кожи. Инъекции отлично сочетаются с аппаратными процедурами – лазерной шлифовкой, радиочастотным термолифтингом.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Шея всегда очень выдает возраст. Есть способы уменьшить дряблость?

– В косметологии есть инструменты для работы с кожей шеи, но они никогда не сделают из дряблой кожи молодую. Поэтому очень важна профилактика!

Если обратиться к косметологу, когда проблема только намечается, можно обойтись неинвазивными методиками. Термолифтинг, диодное лазерное омоложение не требуют реабилитации, не травмируют кожу, но прекрасно работают с ее качеством.

В молодом возрасте помогает биоревитализация в сочетании с ботулинотерпией, она способствует снятию гипертонуса мышц шеи, который деформирует кожу. Лазерные шлифовки даже в легких, деликатных режимах тоже дают нужный нам результат.

Чем более выражены проблемы с шеей, тем на более сильные методы мы вынуждены идти для их коррекции. Речь идет о более агрессивных шлифовках, игольчатом радиочастотном термолифтинге и более сильных стимуляторах коллагена – препаратах на основе полимолочной кислоты или Radiesse на основе гидроксиапатита кальция.

– Если появился второй подбородок, что можно применить, чтобы его устранить?

– Возрастные изменения в этой зоне могут выражаться в разных проблемах – либо как таковой второй подбородок, то есть лишний жир, либо провисание кожи. С жировой тканью мы работаем с помощью смас-лифтинга и карбокситерапии в режиме липолиза и карбокситерапии, чтобы уменьшить жировую клетчатку. При дряблости применяем RF-лифтинг, препараты для синтеза коллагена. Зона для косметолога непростая, но добиться подтяжки, лучшего прилегания кожи к подбородку вполне реально.

– Работают ли безоперационные технологии в случае с брылями, поплывшим овалом лица?

– С этой проблемой можно справиться безоперационно, но возраст здесь, конечно, играет большую роль. В более молодом возрасте есть процедуры, которые позволяют вообще забыть, что такое брыли, вернуть четкий овал лица и сохранить его таким надолго с минимальным поддерживанием. На первое место в числе таких процедур я поставлю ультразвуковой смас-лифтинг.

Чем старше мы становимся, тем сильнее идет провисание тканей. Для лифтинга кожи мы применяем наши аппараты – ультразвуковой смас-лифтинг, игольчатый радиочастотный термолифтинг Morpheus 8. Кожа подтянется, но эффект будет не столь очевидным, как в более молодом возрасте. Поэтому повторюсь еще раз: обращаться к косметологу нужно как можно раньше. Как только вам показалось, что овал становится нечетким – надо начинать с этим работать.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

возьмите на заметку

Кожа вокруг глаз:

биоревитализация,

карбокситерапия,

лазерная шлифовка,

RF-лифтинг

Подбородок:

ультразвуковой смас-лифтинг и крабокситерапия в режиме липолиза,

препараты для синтеза коллагена,

RF-лифтинг

Овал лица:

ультразвуковой смас-лифтинг,

игольчатый радиочастотный термолифтинг Morpheus 8

Шея:

биоревиталиция+ботулинотерапия,

лазерная шлифовка,

термолифтинг

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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