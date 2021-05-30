Зоомагазины и ветклиника для ваших питомцев: выбор Myslo

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Лето – прекрасная пора для хорошего отдыха и поездок на природу. Но этот же период — один из самых тревожных для любимых питомцев. Лето может влиять на животных самым губительным образом, если мы не будем внимательно следить за их поведением и здоровьем. Сегодня расскажем вам об особенностях ухода за животными в летний период.

Сезон клещей – 2021

Летний период опасен развитием и распространением микробов и паразитов. Отдых летом подразумевает частые выезды на природу. Помимо позитивных моментов в таких поездках легко подхватить очередного паразита. Клещи могут привести к серьезным последствиям. Даже если у вас кошка, которая не просится гулять на улицу, всегда присутствует вероятность того, что блох или клещей вы можете принести домой сами. Поэтому обработку от паразитов нужно проводить своевременно и регулярно.

В наших магазинах вы всегда сможете найти различные средства от блох, клещей и других паразитов. Это специальные защитные таблетки, капли, спреи, ошейники, ультразвуковые отпугиватели и комбинезоны с ловушками для клещей.

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Воды много не бывает

В летнее время собакам и котам нужно много пить, поэтому если вы планируете длительное пребывание вне дома, обязательно захватите с собой питьевую воду. Чтобы животному было удобно пить, воспользуйтесь специальными дорожными поилками и мисками. А чтобы вода у вашего кота всегда была свежей и вкусной, подарите ему питьевой фонтан, который будет 24 часа в сутки фильтровать воду и привлекать животных журчанием и имитацией проточной воды.

Тепловой удар

Животные тоже подвержены тепловым ударам, поэтому важно вовремя заметить первые признаки и помочь питомцу. Если собака или кошка становится вялой, часто дышит, высунув язык, скулит и проявляет другие симптомы недомогания, ее стоит отнести в прохладное, но не слишком холодное место или обернуть мокрой тканью, дать воды. Более серьезные проявления перегрева — тошнота, потеря координации. Если оставить такое состояние без лечения, это может привести к необратимым повреждениям в организме, поэтому питомца необходимо отвезти к ветеринару.

Не оставляйте своих любимцев под открытым солнцем, а во время прогулок в жаркие дни воспользуйтесь охлаждающими косынками, попонами и пледами.

Летние активности

В наличии огромное количество игрушек для веселых игр на улице: фрисби, игровые кольца, пуллеры, бластеры, гантели и много чего еще!

Не используйте на питомце средство от солнца, предназначенное для людей!

Животные привыкли облизывать себя, поэтому на них нельзя нанести что угодно. Защитные спреи для людей часто содержат вещества, которые могут отравить питомца. Чтобы защитить питомца от прямых солнечных лучей, подберите для него легкий летний наряд — майки и футболки из хлопка прекрасно защитят вашего любимца от ожогов и сделают его самым модным «на районе».

Наши летние акции

В наших магазинах вы всегда найдете огромное количество товаров по выгодным акциям, скидкам и распродажам. Скидки до 25% на влажную и сухую линейку для собак и кошек от ProPlan, Dog Chow, Cat Chow. Снижены цены на средства обработки от клещей. Таблетки Бравекто от 1069 руб., Симпарика от 949 руб., Фронтлайн Спектра от 1398 руб. за упаковку.

Промо пачки от Royal Canin 400+160 г в ассортименте суперакция от Country Farms для собак, 2,5+2,5 кг сухого корма в подарок. Новинки от Devoted — сухие корма для кошек и собак по акции — 1+1 в подарок. Наборы сухих кормов от ProPlan 3+1 в подарок. Подробнее ознакомиться с акциями и новинками можно тут.

Летний ассортимент

Несмотря на грустные новости про ограничения на ввоз кормов и пищевых добавок для животных из Германии, США, Нидерландов и Испании, мы не перестаем искать новые корма, лакомства и аксессуары для ваших любимых питомцев.

Наш ассортимент по-прежнему очень широкий и разнообразный. Сухие корма для кошек и собак Canagan, Devoted, Genesis, Oaks, Pronature Holistic, Italian Way, Primordial, Alleva Holistic, новинки от отечественных производителей Smart Dog, Smart Cat, Organix — уже в продаже. В мае было огромное поступление новой коллекции ошейников, рулеток, поводков и пыльников от Collar, Rogz, OSSO-Fashion.

Бесплатная доставка по Туле

Чтобы ваши покупки были еще проще и комфортнее, мы запустили доставку. При заказе от 500 руб. по Туле и от 1000 руб. по городскому округу (радиус 15 км) — доставка до квартиры бесплатная.

Сайт зоомагазина «Усатый-Полосатый» в разработке, но это не беда. Позвонив на нашу горячую линию 8 (902) 841-72-30 или написав сообщение, вы всегда сможете проконсультироваться по ассортименту, ознакомиться с ценами и сделать заказ с доставкой до квартиры. Доставка осуществляется ежедневно с 9.00 до 21.00.

Оплатить заказ можно безналичным способом по терминалу и наличными. Также вы можете заказать корм для родственников, которые не умеют пользоваться интернетом, и оплатить заказ дистанционно, переводом с карты на карту.

Любить животных — наша профессия

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С уважением, коллектив зоомагазинов «Усатый-Полосатый».

Лето – радостный, но непростой период для наших питомцев. О том, как пережить теплые деньки счастливо, рассказывает ветеринарный врач клиники «Барон» Ангелина Михалева:

– Для питомцев опасен тепловой удар. К сожалению, не все владельцы это понимают и часто оставляют любимцев в машине с закрытыми окнами. Хочется напомнить: в жару такая ситуация может спровоцировать серьезные проблемы вплоть до летального исхода!

Лето в этом году обещают жаркое, но клещи никуда не уходят. Обязательно проводите обработку кошек и собак от эктопаразитов. Если пока не знаете, какое средство выбрать, обратитесь за помощью к ветеринару. Специалист подберет нужный препарат с учетом породы и особенностей здоровья животного, а также расскажет, как часто нужно проводить обработку. Например, ошейники используются в качестве дополнительной меры защиты, поэтому полагаться только на них не стоит.

Еще одна летняя опасность, которая многим кажется безобидной, – шашлыки. Если вы выехали на пикник вместе с домашним любимцем, следите, чтобы он не лакомился шашлыком. Этот приятный для нас деликатес опасен для животных и может вызвать отравление или панкреатит.

А тем, кто собирается в отпуск с питомцем, особенно за границу, нужно заранее позаботиться о прививках, иначе любимца не пропустят в другую страну. В ветеринарном кабинете «Барон» вы можете сделать все необходимые прививки и провести чипирование животного.

В ветеринарном кабинете «Барон» вы можете получить грамотную консультацию специалистов по всем интересующим вас вопросам. Здесь работает команда профессиональных врачей. Клиника работает почти два года, и уже успела доказать пациентам, что в ней собрались ветеринары с большим опытом работы.

Ветеринарный кабинет укомплектован современным оборудованием. Здесь можно провести УЗ-диагностику и взять необходимые анализы. Квалифицированный хирург проводит кастрацию, стерилизацию, грыжесечение и др.

Также в «Бароне» домашним любимцам можно привести в порядок зубы. Стоматолог проконсультирует хозяев о гигиене полости рта животных и при необходимости проведет бережную чистку.

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А еще «Барон» помогает бездомным животным. Если вы подобрали животное или взяли его для пристройства, ветклиника сделает большие скидки. Например, на стерилизацию бездомышей действует акция — всего 1200 руб. *

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