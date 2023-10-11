Тулячка Елена Лобастова создает уникальных кукол

Фото Алексея Пирязева.

Елена долго искала себя в творчестве, нашла и теперь она - счастливый человек. «Куклы приносят мне радость!» говорит мастерица.

Куклы пришли в жизнь Елены несколько лет назад. До этого был свой бизнес, который приносил деньги, но не приносил радости.

— У меня был магазин верхней мужской одежды с 1998 по 2011 год. Все это время не покидало ощущение, что занимаюсь не тем, — рассказывает Елена. — Просто так сложилось — нужно было зарабатывать. Ну а творчество сопровождало меня всю жизнь: я шила, вязала, мастерила поделки. О куклах тогда не думала. Когда весь этот бизнес мне стал скучен, неинтересен, я начала искать, как я могу реализовать себя.

Однажды в интернете Елена увидела тряпичных кукол Тильда, в то время они были очень популярны. Попробовала их сделать…

Пыталась также шить разных текстильных кукол, например чердачных.

— Их специально делают потертыми, страшненькими, как будто бы о них забыли, а потом через много лет достали с чердака, — говорит Елена. — Но все равно я не чувствовала удовлетворения, мне не хватало эмоций. Хотелось большего. Затем увидела мастер-класс Ольги Егупец, она рассказывала, как делают кукол из папье-маше. Решила тоже попробовать, стала искать материалы, из которых вообще можно делать кукол. Так я узнала про глину, из которой можно лепить кукол. Теперь я по профессии кукольник (улыбается).

Шесть лет Елена искала себя. Искала свои материалы, свой почерк, свой стиль. А сейчас ее куклы уже разъехались по всему миру. Они живут в Испании, Франции, Турции, во многих городах России.

— Я не люблю однообразия, мне скучно загонять себя в какие-то рамки. А в кукле все совместилось. Здесь я скульптор, художник, парикмахер, сапожник, портной, инженер, флорист, ювелир… Все сошлось в этом виде творчества. Это приносит мне радость.

Кукол мастерица делает из глины — самозастывающей или запекаемой (запекается в печке при 130 градусах). Пилы, сверла, надфили, магниты, пастельные, акриловые, масляные краски — все идёт в ход. На изготовление куклы уходит от недели до нескольких месяцев.

— Для волос использую нежнейшую шерсть козы, были куклы и с человеческими волосами. Одежда вся съемная, обувь шью из кожи, валяю крошечные валенки, делаю пуговки, украшения, аксессуары, шью шляпки.

У каждой куклы — свое выражение лица, детскими личиками вдохновляюсь в интернете. В моей работе нет никаких трендов, куклы — это только мое эмоциональное состояние.

Моей первой лепной куклой стала Падчерица из сказки «12 месяцев». Это было в 2017 году, я лепила ее очень долго. Самым сложным оказалось расписать лицо, вдохнуть в него жизнь. Решилась отправить ее на конкурс в Уфу, где она завоевала приз зрительских симпатий. Для меня это было удивительно и очень приятно.

В книге отзывов очень многие посетители писали про эту куклу, что она душевная, теплая. Это был знак, что я должна этим заниматься.

Не могу сказать, что меня не посещают сомнения. Как сейчас модно говорить, синдром самозванца. Бывает, спрашиваю себя: «Зачем я этим занимаюсь, кому это надо?» Самоутвердиться помогают выставки, которые проходят в Москве и других крупных городах. Ты видишь эмоции зрителей, с каким интересом они рассматривают кукол, какие они радостные…

Какие-то куклы продаются еще на стадии лепки головы, а какие-то месяцами ждут своего человека. Есть куклы, которые рождаются быстро и легко. Но и творческих кризисов не избежать — как и любому человеку.

— Когда у меня муки творчества, я много хожу. Иду в лес одна и хожу до тех пор, пока в голове не наступит ясность.

По словам Елены, самое сложное в процессе изготовления куклы происходит именно в голове: все просчитать, продумать, выверить технически. Ну а когда уже готов эскиз, подбираешь материалы и начинаешь творить.

— Куклы — это не игрушки, — улыбается Елена. — Это коллекционные предметы для украшения интерьера. Есть фанаты таких кукол, у них — свои любимые авторы. Коллекционеры готовы платить за понравившихся кукол десятки тысяч рублей. Так, постоянный гость кукольных выставок — художник Никас Сафронов, он часто покупает кукол в благотворительных целях, в подарок.

Любимая кукла Елены — Ангел: «Не могу с ней расстаться. Не знаю, что в нем такого, но я его очень люблю. Кукла у меня выставлена на продажу, но внутренне я ее не отпускаю — не дозрела».

Коллекция «Черное и белое». Белый клоун уехал к новому хозяину, а негритенок пока живет у Елены.

Коллекция «Дети из СССР». Из 16 кукол осталась только эта девочка — остальные разъехались по всей стране. Кстати, снег выполнен из вспененного утеплителя, натертого на терке.

Девочка с желтыми тюльпанами. Новая кукла, еще нигде не выставлялась.

Коронавирус. Образ взят с Мелани Гайдос — модели без волос и зубов, с заячьей губой.



Персонаж из мультфильма Тима Бертона «Франкенвини». «Планирую сделать всех персонажей и с ними съездить на выставку. Очень мне нравятся персонажи Тима Бертона», — говорит Елена.