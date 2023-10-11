Мужчины носят наших врачей на руках!

erid: 4CQwVszH9pUmpd17ZVr, фото: Инна Хан

Все хотят быть красивыми, независимо от пола. Давайте начистоту: нет человека, который хотел бы выглядеть хуже или старше своего возраста.

Внутренний мир может быть прекрасным, но приятная внешность и свежий вид несут энергию успеха в жизни, – уверена Дария Пронина, врач-косметолог клиники косметологии «СОНАВИ».

Случай из практики: мой пациент после косметологической процедуры обмолвился об этом в кругу своих друзей. Мол, поражён таким классным опытом с шикарным результатом и жалеет, что не сделал этого раньше. На что друзья сказали, что давно пользуются услугами косметолога по полной программе.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как правило, мужчины не хотят стать моложе на 20 лет – скорее, выглядеть отдохнувшими, ухоженными либо устранить определенные эстетические несовершенства. Кожа у мужчин и женщин имеет различия по качеству – более плотная мужская меньше подвержена старению и позже сминается, нежели у женщин, зато склонность к акне (из-за выделения кожного сала) у мужчин гораздо ярче выражена в силу гормонального фона.

Частая проблема – яркие сосуды на крыльях носа, папилломы, высыпания. Это изрядно портит имидж и настроение. Повышенная потливость – бич сильной половины человечества, ведь в рабочем ритме приходится постоянно контактировать с подчиненными и партнерами. Зачем напрягаться при рукопожатии из-за влажных ладоней? Ведь можно легко и комфортно это устранить за пару посещений квалифицированного врача-косметолога.

В нашей клинике у мужчин популярны такие процедуры, как ботулинотерапия, моделирование контуров лица, пилинги и чистки, лазерное удаление сосудов и новообразований. А вот дополнительного увлажнения (например, биоревитализации) мужская кожа, как правило, не требует либо оно применяется уже в солидном возрасте.

Дорогие наши мужчины, мы ценим ваше время и уважаем личное пространство.

В комфортной дружественной атмосфере наши косметологи сделают все в лучшем виде, и это не лишит вас мужественности, зато позволит укрепить чувство уверенности в себе и соответствовать требованиям современной жизни. И если вы немножко побаиваетесь вначале, то в финале поймёте, что заблуждались, и с радостью вернётесь к нам вновь.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом