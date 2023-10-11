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Мужчины носят наших врачей на руках!
erid: 4CQwVszH9pUmpd17ZVr, фото: Инна Хан

Мужчины носят наших врачей на руках!

Все хотят быть красивыми, независимо от пола. Давайте начистоту: нет человека, который хотел бы выглядеть хуже или старше своего возраста.

Внутренний мир может быть прекрасным, но приятная внешность и свежий вид несут энергию успеха в жизни, – уверена Дария Пронина, врач-косметолог клиники косметологии «СОНАВИ».

Случай из практики: мой пациент после косметологической процедуры обмолвился об этом в кругу своих друзей. Мол, поражён таким классным опытом с шикарным результатом и жалеет, что не сделал этого раньше. На что друзья сказали, что давно пользуются услугами косметолога по полной программе.  

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как правило, мужчины не хотят стать моложе на 20 лет – скорее, выглядеть отдохнувшими, ухоженными либо устранить определенные эстетические несовершенства. Кожа у мужчин и женщин имеет различия по качеству – более плотная мужская меньше подвержена старению и позже сминается, нежели у женщин, зато склонность к акне (из-за  выделения кожного сала) у мужчин гораздо ярче выражена в силу гормонального фона.

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Частая  проблема – яркие сосуды на крыльях носа, папилломы, высыпания. Это изрядно портит имидж и настроение. Повышенная потливость – бич сильной половины человечества, ведь в рабочем ритме приходится постоянно контактировать  с подчиненными и партнерами. Зачем напрягаться при рукопожатии из-за влажных ладоней? Ведь можно  легко и комфортно это устранить за пару посещений квалифицированного врача-косметолога.  

В нашей клинике у мужчин популярны такие процедуры, как ботулинотерапия, моделирование контуров лица, пилинги и чистки, лазерное удаление сосудов и новообразований. А вот дополнительного увлажнения (например, биоревитализации) мужская кожа, как правило, не требует либо оно применяется уже в солидном возрасте. 

Дорогие наши мужчины, мы ценим ваше время и уважаем личное пространство. 

В комфортной дружественной атмосфере наши косметологи сделают все в лучшем виде, и это не лишит  вас мужественности, зато позволит укрепить чувство уверенности в себе и соответствовать требованиям современной жизни. И если вы немножко побаиваетесь вначале, то в финале поймёте, что заблуждались, и с радостью вернётесь к нам вновь.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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Тула, ул. Тульского Рабочего полка, дом 96, корпус 1
+7 (4872) 25-81-34
sonavi.clinic

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом
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Автор:
сегодня, в 11:10 0
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