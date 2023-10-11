Пластическая хирургия. Запретный плод или панацея?

Александр Варев, генеральный директор клиники «Л`Мед»
— Все начинается с вас. Ощущение уверенности начинается с эстетики тела. Поэтому, чтобы начать меняться, нужно желание, а не понедельник.
У каждой цели есть первый шаг. И красивое тело — не исключение.
Андрей Коновалов, пластический хирург
— Некоторые недостатки можно устранить диетами, занятиями в спортзале. Но все это требует времени, усилий, силы воли и немалых материальных вложений. А результат часто бывает недолговечным. Оптимальное решение проблемы — бодиконтуринг.
Липосакция и абдоминопластика входят в топ-5 эстетических операций во всем мире. Это не панацея для снижения веса, а способ улучшения контуров тела путем удаления локальных жировых отложений — «жировых ловушек». Операция помогает сделать контуры тела более эстетичными и привлекательными.
Показания к липосакции:
- коррекция фигуры (живот/бедра/талия),
- устранение локальных отложений жира — «жировых ловушек».
Как проводится:
- в жировую прослойку вводят специальный раствор (он обезболивает и подготавливает ткань к удалению),
- через небольшой (до 1 см) разрез вводится медицинская трубка, подключенная к вакуумному аппарату, который избавляет от излишков жировой ткани.
Сколько жира можно удалить за 1 операцию?
- в области живота — до 3 литров,
- в области бедер — до 2 литров.
Изображение: Anastasia Kazakova. Freepik.
Эффект от липосакции:
Предварительно оценить результаты можно уже через 2 недели, а через 2-3 месяца окончательно сформируются новые очертания силуэта.
Чтобы эффект сохранился надолго, важно также изменить образ жизни, увеличив физические нагрузки и пересмотрев режим питания.
Показания к абдоминопластике:
- дряблая кожа передней брюшной стенки, которая может «свисать» в виде кожной складки или в виде «фартука»,
- растяжки на коже живота, так называемые стрии,
- расхождение прямых мышц живота, возникшее после беременности,
- послеоперационные рубцы передней брюшной стенки.
Эффект от абдоминопластики:
- красивый плоский живот,
- стройная талия,
- естественный мышечный корсет, который будет надежно удерживать внутренние органы в правильном положении.
Самое главное в коррекции — «золотые руки» хирурга.
Не нужно обманываться новыми технологиями и верить, что после пробуждения отражение в зеркале будет таким же, как у моделей со страниц глянца. Результаты процедуры главным образом зависят даже не от оборудования, а от опыта и умений врача. Операции проводит Коновалов Андрей Витальевич.
Про красоту…
Андрей Коновалов, пластический хирург
— Многие наши пациентки говорят о том, что долгое время мечтали об операции. И я вижу, как они меняются, как меняется их жизнь после того, как они решились. Я вижу их счастливые глаза, когда мы делаем перевязки, снимаем компрессионное белье. И это здорово и очень важно для меня — быть причастным к вашему счастью. Ведь красота — это открытое рекомендательное письмо, заранее завоевывающее сердца.
По статистике, маммопластика — самая популярная пластическая операция 2023 года, потому что это самый простой и надежный способ осуществить свою мечту о красивой груди.
Есть ли тренды в пластической хирургии? Конечно! Естественность, здоровье и красота — самые главные тренды, на которых строится эстетическая хирургия в «Л’Мед».
Что получают наши пациентки после маммопластики:
- естественность,
- комфорт,
- эстетичность,
- незаметные швы.
А главное:
- уверенность в себе,
- притягательность,
- удовольствие от своего тела,
- довольные взгляды окружающих.
На пути к мечте для вас в «Л'Мед»:
- увеличение груди,
- уменьшение груди,
- подтяжка груди,
- удаление имплантов,
- коррекция сосков,
- коррекция/замена имплантов.
Анатомические импланты Motiva Ergonomix — грудь продолжает выглядеть естественно в любом положении тела, а также они:
- совместимы с тканями тела,
- идеально имитируют форму груди (ультрамягкий гель),
- устанавливаются с минимальными разрезами.
Главное — пожизненная гарантия от разрывов.
Есть ли разница при выборе пластического хирурга? Конечно!
Ведь именно от него зависит результат. Важно найти «своего» доктора и легко пройти с ним этот путь, основанный на доверии.
Пластику проводит Коновалов Андрей Витальевич —
- сертифицированный пластический хирург,
- сертифицированный врач-онколог,
- 23 года хирургической практики,
- 10 000 успешно проведенных операций,
Приходите знакомиться — консультация Коновалова Андрея Витальевича проводится бесплатно.
А знаете, что нам не нравится на фото «до» и «после»? Они не покажут самого главного — сияющего взгляда при покупке нового белья и купальника, уверенности в собственной сексуальности и исходящего от женщины состояния гармонии.
Берегите себя и доверяйте только профессионалам!
Записаться на консультацию можно:
- в сообщениях Клиники Л’Мед | Тула
- на сайте:
- по телефонам:
+7 (4872) 49-57-57,
+7 (4872) 49-44-55,
+7 (939) 859-61-50.
Ждем вас!
Клиника «Л’Мед» | Тула, ул. Токарева, 82
Будни: с 8.30 до 20.00. Суббота: с 8.30 до 15.00. Воскресенье: выходной.
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