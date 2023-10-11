Пластическая хирургия. Запретный плод или панацея?

— Все начинается с вас. Ощущение уверенности начинается с эстетики тела. Поэтому, чтобы начать меняться, нужно желание, а не понедельник.

— Некоторые недостатки можно устранить диетами, занятиями в спортзале. Но все это требует времени, усилий, силы воли и немалых материальных вложений. А результат часто бывает недолговечным. Оптимальное решение проблемы — бодиконтуринг.

Липосакция и абдоминопластика входят в топ-5 эстетических операций во всем мире. Это не панацея для снижения веса, а способ улучшения контуров тела путем удаления локальных жировых отложений — «жировых ловушек». Операция помогает сделать контуры тела более эстетичными и привлекательными.



Показания к липосакции:

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как проводится:

Сколько жира можно удалить за 1 операцию?

Эффект от липосакции:

Предварительно оценить результаты можно уже через 2 недели, а через 2-3 месяца окончательно сформируются новые очертания силуэта.

Чтобы эффект сохранился надолго, важно также изменить образ жизни, увеличив физические нагрузки и пересмотрев режим питания.

Показания к абдоминопластике:

дряблая кожа передней брюшной стенки, которая может «свисать» в виде кожной складки или в виде «фартука»,

Эффект от абдоминопластики:

Самое главное в коррекции — «золотые руки» хирурга.

Не нужно обманываться новыми технологиями и верить, что после пробуждения отражение в зеркале будет таким же, как у моделей со страниц глянца. Результаты процедуры главным образом зависят даже не от оборудования, а от опыта и умений врача. Операции проводит Коновалов Андрей Витальевич.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Андрей Коновалов, пластический хирург

— Многие наши пациентки говорят о том, что долгое время мечтали об операции. И я вижу, как они меняются, как меняется их жизнь после того, как они решились. Я вижу их счастливые глаза, когда мы делаем перевязки, снимаем компрессионное белье. И это здорово и очень важно для меня — быть причастным к вашему счастью. Ведь красота — это открытое рекомендательное письмо, заранее завоевывающее сердца.

По статистике, маммопластика — самая популярная пластическая операция 2023 года, потому что это самый простой и надежный способ осуществить свою мечту о красивой груди.

Есть ли тренды в пластической хирургии? Конечно! Естественность, здоровье и красота — самые главные тренды, на которых строится эстетическая хирургия в «Л’Мед».

Что получают наши пациентки после маммопластики:

естественность,

комфорт,

эстетичность,

незаметные швы.

А главное:

уверенность в себе,

притягательность,

удовольствие от своего тела,

довольные взгляды окружающих.

На пути к мечте для вас в «Л'Мед»: