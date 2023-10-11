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Пластическая хирургия. Запретный плод или панацея?
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Пластическая хирургия. Запретный плод или панацея?

Узнаем о возможностях пластической хирургии от экспертов клиники «Л`Мед».

Александр Варев, генеральный директор клиники «Л`Мед»

Александр Варев, генеральный директор клиники «Л`Мед»

— Все начинается с вас. Ощущение уверенности начинается с эстетики тела. Поэтому, чтобы начать меняться, нужно желание, а не понедельник.

У каждой цели есть первый шаг. И красивое тело — не исключение.

Андрей Коновалов, пластический хирург

Андрей Коновалов, пластический хирург

— Некоторые недостатки можно устранить диетами, занятиями в спортзале. Но все это требует времени, усилий, силы воли и немалых материальных вложений. А результат часто бывает недолговечным. Оптимальное решение проблемы — бодиконтуринг.

 

 

Липосакция и абдоминопластика входят в топ-5 эстетических операций во всем мире. Это не панацея для снижения веса, а способ улучшения контуров тела путем удаления локальных жировых отложений — «жировых ловушек». Операция помогает сделать контуры тела более эстетичными и привлекательными.

Показания к липосакции:

  • коррекция фигуры (живот/бедра/талия),
  • устранение локальных отложений жира — «жировых ловушек».

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Как проводится:

  • в жировую прослойку вводят специальный раствор (он обезболивает и подготавливает ткань к удалению),
  • через небольшой (до 1 см) разрез вводится медицинская трубка, подключенная к вакуумному аппарату, который избавляет от излишков жировой ткани.

Сколько жира можно удалить за 1 операцию?

  • в области живота — до 3 литров,
  • в области бедер — до 2 литров.
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Изображение: Anastasia Kazakova. Freepik.

Эффект от липосакции:

Предварительно оценить результаты можно уже через 2 недели, а через 2-3 месяца окончательно сформируются новые очертания силуэта.
Чтобы эффект сохранился надолго, важно также изменить образ жизни, увеличив физические нагрузки и пересмотрев режим питания.

Показания к абдоминопластике:

  • дряблая кожа передней брюшной стенки, которая может «свисать» в виде кожной складки или в виде «фартука»,
  • растяжки на коже живота, так называемые стрии,
  • расхождение прямых мышц живота, возникшее после беременности,
  • послеоперационные рубцы передней брюшной стенки.

Абдоминоплстика.png

Эффект от абдоминопластики:

  • красивый плоский живот,
  • стройная талия,
  • естественный мышечный корсет, который будет надежно удерживать внутренние органы в правильном положении.

Самое главное в коррекции — «золотые руки» хирурга.
Не нужно обманываться новыми технологиями и верить, что после пробуждения отражение в зеркале будет таким же, как у моделей со страниц глянца. Результаты процедуры главным образом зависят даже не от оборудования, а от опыта и умений врача. Операции проводит Коновалов Андрей Витальевич.

 

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Про красоту…

Андрей Коновалов, пластический хирург

Андрей Коновалов, пластический хирург

 — Многие наши пациентки говорят о том, что долгое время мечтали об операции. И я вижу, как они меняются, как меняется их жизнь после того, как они решились. Я вижу их счастливые глаза, когда мы делаем перевязки, снимаем компрессионное белье. И это здорово и очень важно для меня — быть причастным к вашему счастью. Ведь красота — это открытое рекомендательное письмо, заранее завоевывающее сердца.

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По статистике, маммопластика — самая популярная пластическая операция 2023 года, потому что это самый простой и надежный способ осуществить свою мечту о красивой груди.

Есть ли тренды в пластической хирургии? Конечно! Естественность, здоровье и красота — самые главные тренды, на которых строится эстетическая хирургия в «Л’Мед».

Что получают наши пациентки после маммопластики:

  • естественность,
  • комфорт,
  • эстетичность,
  • незаметные швы.

А главное:

  • уверенность в себе,
  • притягательность,
  • удовольствие от своего тела,
  • довольные взгляды окружающих.

На пути к мечте для вас в «Л'Мед»:

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  • увеличение груди,
  • уменьшение груди,
  • подтяжка груди,
  • удаление имплантов,
  • коррекция сосков,
  • коррекция/замена имплантов.

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Анатомические импланты Motiva Ergonomix — грудь продолжает выглядеть естественно в любом положении тела, а также они:

  • совместимы с тканями тела,
  • идеально имитируют форму груди (ультрамягкий гель),
  • устанавливаются с минимальными разрезами.

Главное — пожизненная гарантия от разрывов.

Есть ли разница при выборе пластического хирурга? Конечно!

Ведь именно от него зависит результат. Важно найти «своего» доктора и легко пройти с ним этот путь, основанный на доверии.

Пластику проводит Коновалов Андрей Витальевич 

  • сертифицированный пластический хирург,
  • сертифицированный врач-онколог,
  • 23 года хирургической практики,
  • 10 000 успешно проведенных операций,

Приходите знакомиться — консультация Коновалова Андрея Витальевича проводится бесплатно.

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А знаете, что нам не нравится на фото «до» и «после»? Они не покажут самого главного — сияющего взгляда при покупке нового белья и купальника, уверенности в собственной сексуальности и исходящего от женщины состояния гармонии.

Берегите себя и доверяйте только профессионалам!

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Записаться на консультацию можно:

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  • по телефонам:

+7 (4872) 49-57-57,

+7 (4872) 49-44-55,

+7 (939) 859-61-50.

Ждем вас!

Клиника «Л’Мед» | Тула, ул. Токарева, 82

Будни: с 8.30 до 20.00.
Суббота: с 8.30 до 15.00.
Воскресенье: выходной.

 

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