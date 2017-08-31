Идём заниматься спортом этой осенью

В этом обзоре мы расскажем о трёх фитнес-центрах Тулы, в которые можно пойти заниматься уже завтра, чтобы запастись уверенностью, красотой и здоровьем к следующему тёплому сезону, и поддерживать свою форму круглый год.

Фитнес-клуб NORMA GYM создан специально для женщин. Здесь вас ожидают эффективные тренировки для укрепления тела и здоровья. Приходите на занятия и подарите себе отличное настроение и самочувствие, уверенность в себе и красоту.

Приходите на тренировки в

NORMA GYM уже сейчас, и к следующему летнему отпуску вы увидите и почувствуете отличные результаты, который дадут вам стимул продолжать занятия, и не прекращать тренировки круглый год.

Вы новичок, и собираетесь в фитнес-клуб впервые? В NORMA GYM вы получите помощь, искреннюю поддержку в ваших целях, и уютную атмосферу.

Ольга Хохлова, тренер клуба NORMA GYM:

Наш фитнес-клуб создан и работает специально для женщин. Все тренировки, которые мы предлагаем, разработаны с учетом особенностей женского тела. Опытный тренер подберёт для вас индивидуальную программу, рассчитанную на ваши проблемные зоны, и пожелания, и дадут грамотные рекомендации по сбалансированному питанию.

В фитнес-клубе NORMA GYM вас ожидают:

Современные тренажеры;

Большая кардиолиния;

Просторная силовая зона для тренировки всех групп мышц;

Зона свободных весов;

Залы для групповых и индивидуальных занятий (Fitball, Zumba, Stretch, Yoga, Body strong, Стрип-пластика, Hot iron, Pilates, Step, Dance step, Body ballet, Functinal training, ABL-ABS).

Сауна;

Солярий;

Массажный кабинет;

Фитнес-бар.

Внимание! Скоро NORMA GYM откроется по второму адресу:

ул. Советская, 4 (3 этаж).

Добро пожаловать в фитнес-клубе NORMA GYM!

Тула, улица Демонстрации, 26А

8 (4872) 700−189

norma-gym.ru

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Татьяна Попова, Руководитель ПЦМФ:

- «Здоровье — первая составляющая счастья!»

Этот постулат для нас основополагающий. В Центре Ментального Фитнеса в первую очередь заботятся о формировании здорового тела. Все наши занятия подчинены этому принципу.

Хотите быть здоровыми?

Хотите иметь подвижные суставы, здоровый позвоночник, эластичные мышцы, грациозную осанку?

Хотите быть спокойнее, контролировать свои эмоции?

Тогда Центр Ментального Фитнеса — это то, что вам нужно!

Центр Ментального Фитнеса не устает говорить о здоровом образе жизни — прочном фундаменте здоровья и счастья!

Не важно, когда вы начнете: летом, осенью, зимой или весной. Не важно, в каком возрасте вы начнете заниматься (хотя чем раньше, тем лучше). Главное, грамотно выбрать подходящее направление и профессиональный подход.

В нашем Центре представлено более 40 различных оздоровительных методик и направлений.

Мы были первыми, кто познакомил жителей Тулы с самыми разнообразными видами йоги и другими оздоровительными методиками, и продолжаем открывать для вас новые направления, чтобы вы нашли то, что подходит именно вам.





Уже более тринадцати лет мы помогаем нашим клиентам поддерживать здоровье, становиться сильнее и достигать желаемых результатов. Наши преподаватели постоянно совершенствуются в любимом деле. У нас есть занятия для всех поколений: веселых детей, серьезных взрослых и людей элегантного возраста. У нас есть занятия для беременных и для послеродового восстановления.

Вы можете выбрать тип тренировки, которая подходит вам наилучшим образом: в группе или индивидуально.

Мы можем помочь вам составить личный план тренировки для самостоятельных занятий.

Каждому нашему Клиенту мы предлагаем осознанную работу с телом, с ответственным подходом к травмобезопасности. Если вы испытываете боли в спине и суставах — попробуйте тренировки по системе Пилатес и Кинезиотерапию. Есть также отдельное занятие по Суставной гимнастике, которое прекрасно подходит людям с ограниченной подвижностью, или пожилым людям.

Разнообразные виды йоги помогут сделать все тело более гибким и крепким, справиться со стрессом, нервным напряжением, плохим сном.





В Центре Ментального Фитнеса каждый сможет найти свой «характер» тренировки!

Наши администраторы всегда помогут вам в выборе направления, предложат гибкую ценовую политику и приятную систему абонементов.



Центр Ментального Фитнеса — это социально ответственный центр! В наших залах мы реализуем социальные проекты для пожилых людей, для детей и взрослых с особенностями в развитии. Мы проводим регулярные бесплатные лекции в сотрудничестве с Женскими Консультациями Тулы на темы женского здоровья. В рамках городских проектов «Лето в парках» и «Каникулы в городе» в сотрудничестве с Тульскими Парками и Администрацией города Тулы мы проводим регулярные бесплатные оздоровительные занятия для всех желающих.



Центр Ментального Фитнеса предлагает уникальный формат путешествий по России и по всему миру с пользой для здоровья.

Добро пожаловать, дорогие друзья! Приглашаем в наши залы!

Крупнейшая в Туле Студия Йоги:

Йога для начинающих;

Утренняя практика;

Yogalight;

Relax Yoga;

Йога Нидра;

Хатха-йога;

Универсальная йога (+ ADVANCED);

Eclectic Yoga;

Йога Айенгара (+ Ознакомительный курс);

Йога Курунта;

Йога для стройности и силы (+ ADVANCED);

Виньяса йога;

Йога силы;

Аштанга йога (Майсор-класс);

Суставная гимнастика;

Цигун;

Висцеральный самомассаж;

Тренировка по коррекции осанки (с 10 лет);

Йога для особых детей (4−15 лет).





Единственная в Туле Студия Бодироллинга и Критического Выравнивания:

Yamuna Body Rolling (стопы);

Mix: Здоровый позвоночник (Йога критического выравнивания + Yamuna Body Rolling);

Mix: Здоровый позвоночник (Йога критического выравнивания + Yamuna Body Rolling) легкая нагрузка (для пожилых людей);

Здоровый позвоночник (Йога критического выравнивания);

Самомассажные техники (шея, лицо).

Специализированная Студия Пилатеса и Функционального Тренинга.

Персональный тренинг по пилатесу, в том числе на тренажерах Реформер и Кадилак.

Pilates Basic;

Pilates Intermediate;

Pilates ADVANCED;

Pilates Ball;

Архитектура тела;

Постуральная гимнастика;

Калланетика;

AirYoga (Йога в воздухе);

AirYogaDance;

Йога для беременных Birthlight;

Беби-йога Birthlight (2,5 месяца — 3 года);

Пилатес для детей (8−14 лет);

Йога-активити для детей (4−7лет);

Фитнес-активити для детей (4−7лет);

Йога в воздухе для детей (от 14 лет).

SNAG-гольф (дети 2003−2007 г. р.).

Социальная группа по оздоровительной гимнастике (60+).

Первый Центр Ментального Фитнеса и Специализированная Студия Пилатеса Татьяны Поповой — занятия для здоровья всей семьи!

Тула, Пушкинский проезд, 4а

8 (910) 585−5-585

Тула, проспект Ленина, 85

8 (920) 277−1-277

yogavtule.ru

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Спортивный клуб «Драйв» приглашает к себе на занятия. Это клуб единомышленников, который рад каждому, кто стремится быть здоровым, активным, хочет получать удовольствие от жизни и радоваться каждому новому дню.

Приходите на занятия сами, зовите с собой свою семью, друзей и коллег.

Ну, а если у вас нет компании для тренировок, не беда — в дружелюбной и уютной обстановке клуба вы быстро найдете новых друзей и единомышленников!

Спортивный клуб «Драйв» полностью соответствует высоким стандартам современных спортивных центров и фитнес-клубов.

Тренажерный зал — более 40 видов профессиональных тренажеров «PANATA» и «V-sport»;

Кардиозал — оборудован современными профессиональными тренажерами фирмы «Motus»;

Зал единоборств — площадь — более 80 кв.м., подходит для всех видов единоборств;

Зал аэробики;

Настольный теннис;

Клетка для ММА;

Парилка;

Солярий — современный турбосолярий «Luxura V5» обеспечивает высокое качество загара;

Фитнес-бар — большой выбор спортивного питания ведущих фирм-производителей;

Массажист.

Для всех клиентов клуба бесплатный Wi Fi. Занятия можно оплатить как наличными, так и картой. Свой автомобиль можно оставить на удобной парковке.

Для тех, кому нужно временно прервать тренировки, в клубе действует система «заморозки» абонементов.

Всем именинникам при предъявлении паспорта скидка 20% на любые абонементы.

В подарок к любому событию в клубе можно приобрести подарочные сертификаты на

3000, 5000 и 10 000 рублей.

Подарите близким здоровье и красоту!

Спортклуб «ДРАЙВ» приглашает вас в мир красоты и здоровья!

Тула, улица Доктора Гумилевской, 16

8 (4872) 40-72-72

tuladrive.ru

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