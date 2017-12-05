Юные каратисты из Щёкино завоевали Кубок мира

С 1 по 3 декабря в Минске прошел открытый Кубок мира по каратэ WKC. В соревнованиях приняли участие около 800 человек из России, Белоруссии, Казахстана, Польши и Украины.

Тульскую область представляли девять спортсменов.

Наши ребята завоевали семь медалей! Обладателями Кубка мира стали Максим Шевченко в категории 14-15 лет, а также Кирилл Сорокоумов (8-9 лет) в абсолютном весе.

В командных выступлениях по ката Роман Савонов, Максим Демичев и Максим Шевченко взяли серебро.

Сборная России в возрастной категории 8-9 лет (Кирилл Сорокоумов и двое спортсменов из Чувашии) также добыли серебряные медали, уступив сборной Белоруссии.

Самыми драматичными были поединки среди самых младших в категории 6-7 лет. Егор Никитин в упорной борьбе взял бронзу. В финалы своих категорий также пробились Андрей Суходолов и Дмитрий Кобзев. Оба спортсмена заняли пятые места.

– В этом турнире задача была простая — пробиться в финалы, но таких успехов мы и правда не ожидали! — рассказал глава Федерации каратэ WKC Тульской области Вугар Ахмедов.

По словам старшего тренера команды Галины Ким, не стоит останавливаться на достигнутом, впереди ещё много соревнований, на которых ребята должны показать лучшие результаты.