«Что эта блондинка здесь забыла?»: история футбольного тренера и арбитра Екатерины Кищенко

Фото пресс-службы «Арсенала».

В женском футболе не бывает случайных людей. Сюда приходят те, кто увлечен этим спортом, кто горит им и готов выкладываться по полной 24/7.

Не так давно тульский «Арсенал» объявил, что женскую молодежную команду возглавила 25-летняя Екатерина Кищенко. Первая в истории тульского футбола женщина-тренер.

Катя — из футбольной семьи. Ее отец — футболист Сергей Кищенко, который за свою карьеру успел сыграть более 500 матчей в профессиональных лигах России. Позже он стал тренером. К слову, один из его воспитанников — Дмитрий Баринов, нынешний игрок московского «Локомотива».

— Наверно, генетика сыграла главную роль в моем выборе. Большую часть в мое воспитание вложил отец. Всё детство проводила с ним: посещали с мамой все его домашние игры, летом ездила на каждую тренировку. Со слезами провожала папу на выездные матчи и очень ждала, когда приедет домой, — рассказала Екатерина в интервью Myslo.

Когда девушка училась в школе, ее отец начал работать тренером в училище олимпийского резерва «Мастер-Сатурн» в Егорьевске.

— В его команде были мальчики моего возраста. И у меня, конечно, проявился еще больше интерес к футболу — хотелось пообщаться со сверстниками. Помню, как-то была игра, судила арбитр ФИФА Яна Мазанова. Зная меня и моего отца, предложила заняться мне судейством.

16-летняя Катя прошла курсы арбитров при московской Федерации футбола.

— 40 человек на курсе, и я — единственная девушка среди мужчин. Первый матч отсудила в качестве помощника, по-моему, это была товарищеская игра «Локомотив» — «Чертаново». Меня затянуло это. Перешла в женский футбол, судила Высшую лигу.

Во время учебы в спортивном институте девушка параллельно работала воспитателем в детском саду.

— Мой знакомый предложил пойти отучиться на тренера. Я и футбольный тренер? Да ну, посмеялась над этим. А потом задумалась, почему бы и нет? Люблю детей и футбол, а это отличная профессия, чтобы совместить свои интересы.

Поступила на курсы, но отцу ничего не сказала. Он обычно говорит, что я не довожу начатое до конца. Решила, что докажу ему обратное и приду сразу с сертификатом. Создам ему конкуренцию в тренерской работе.

Задуманное удалось: Екатерина получила лицензию С, а следом — В-РФС юношескую.

На протяжении всего времени девушка сталкивалась с мужским недоверием, приходилось постоянно доказывать, что она разбирается в футболе.

— Когда приходишь в класс, где сидят одни ребята, читаешь в глазах: «А что эта блондинка здесь забыла?» В процессе учебы парни уже чувствовали конкуренцию.

Во время работы арбитром на одном из матчей девушка решилась подойти к представителям спортшколы «Сатурн» и спросить, есть ли вакансии. Директор усмехнулся, но всё же дал шанс начинающему тренеру.

— Первый месяц отработала помощником тренера, а потом мне дали ребят 2010 года. Я требовательная, строгая, подопечные не сразу меня приняли. Но затем стали относиться доверительно, как к маме. Ездили с ними на турниры, они очень гордились, что у них девушка-тренер, мол, даже так мы можем занять первое место в турнире.

Готовила их к первенству Московской области. Первый турнир мы выиграли, и пошло-поехало. От судейства я решила отойти.



Так отозвался о Екатерине спортивный журналист Дмитрий Шнякин.

Для России женщины в футболе — что-то очень специфичное. Особенно когда девушка — арбитр. Разбираться в футболе, принимать решения и руководить командами на поле не очень легко. Надо показать свое я. Неважно, насколько сильный негатив или давление от команд на поле. Нужно отстоять свое решение и не уйти, заплакав. Были моменты в самом начале, когда хотелось убежать. Неприятно слушать, когда тебя критикуют. Не все игроки за счет эмоций могут принять решения судьи. В любом случае потом подходили извиняться.

После «Сатурна» тренера Екатерину пригласили в детский футбольный центр города Бронницы. Через 7 месяцев работы приглашение поступило уже от академии «Арсенала».

— Не сразу приняла такое решение. Это и уровень другой, и женский футбол. К тому же надо переезжать из Москвы в другой город. Что повлияло? Отец сказал, что надо дальше расти и добиваться своих целей. Работая с детьми, как тренер я не вырасту, а в женском футболе смогу проявить себя как личность. Тем более команду набирали с нуля, можно показать свою работу, подстроить под себя. И я решилась.

По словам Екатерины, на нескольких тренировках она просто наблюдала за подопечными, узнавала девчонок, их психологию. Потом потихоньку начала подключаться к тренерскому процессу.

— Не вижу большой разницы между мужским и женским футболом. Единственный фактор — это психология. Девочки сложнее воспринимают критику. Если их ругаешь, они обижаются на себя и на меня. Бывало, до слез. Мужской футбол не такой. На ребят накричишь, скажешь в грубой форме, но они воспримут нормально.

Перед тренером поставлена задача — подготовить команду к турниру ЮФЛ U-16, показать качественный футбол. А что касается спортивной мечты, она у Кати такая:

— Хотелось бы на начальном этапе возглавить сборную России по любому возрасту, а дальше уже посмотрим.

Одна из воспитанниц Екатерины Кищенко, футболистка женской молодежной команды «Арсенал», 13-летняя Анна Антонова тоже попала в этот спорт не случайно.

— С 8 лет папа начал брать меня с собой на игры «Арсенала». Было не очень интересно, а затем всмотрелась получше! Мне понравилось, как играют футболисты, захотелось тоже попробовать себя в этом спорте.

Занималась мини-футболом в одной из спортшкол. Но мечтала играть именно в «Арсенале».

На просмотр в команду пришла вместе с папой. И очень волновалась. Такая возможность, нельзя ее упускать. Мне повезло: взяли в состав. Мальчики-одноклассники удивились, когда узнали, что я занимаюсь в «Арсенале». Думаю, даже позавидовали, что меня взяли, а их — нет.

Хочу добиться успехов в футболе и научиться хорошей игре.

Александр Генрихович Гольтяков, директор академии «Арсенала», признается, что изначально тоже скептически относился к женскому футболу. Но позже поменял свое мнение.

— Женский футбол — одно из направлений, которое активно развивает Российский футбольный союз. Для клубов РПЛ одним из условий получения ежегодной лицензии является наличие женской молодежной команды.

Дело для нас новое. Спустя три месяца понимаем, что это интересное и перспективное направление. Думаю, что внимание академии и клуба к развитию женского футбола будет постоянным.

Бываю практически на всех просмотрах. Всем было интересно, как это будет. Довольны, что пришли девчонки, которые имеют понимание футбольных азов.

Женский футбол широкого распространения не имеет. Окунувшись поглубже в эту тему, поняли, что здесь не бывает случайных девушек. Приходят увлеченные люди — те, кто интересуется, болеет футболом.

Поначалу у большинства из нас было предвзятое отношение.

Видели, как играют женские сборные. Понимали, что это совсем другой уровень. В Туле и области женский футбол на полноразмерном поле практически не существует. В основном, приходят из мини-футбола.

Увидели у наших спортсменок огонь в глазах, многие пришли с определенными амбициями, мечтами.

Было непривычно наблюдать за женским футболом, но сейчас даже коллеги подшучивают, мол, директор выбрал приоритет. Да, я стал фанатом нашей женской молодежной команды! Впереди еще уйма работы.

По словам Александра Генриховича, формируя команду, руководство специально искало тренера-женщину.

— Спасибо нашим коллегам из РФС, помогли, подсказали. Екатерина Сергеевна откликнулась с интересом. Связываем с ней и командой большие надежды.

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