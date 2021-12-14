Доставка за 15 минут: в Туле открылся онлайн-ритейлер Самокат

Узнали, чем отличается Самокат от других сервисов доставки и почему получается так быстро.

Самокат дарит нам свободное время для любимых дел В Туле начал работу онлайн-ритейлер Самокат с доставкой товаров за 15 минут. Курьеры-партнеры сервиса на велосипедах доставляют необходимые товары за 15−30 минут в зависимости от зоны доставки. Такая оперативность возможна благодаря складам формата «даркстор», расположенным в каждом из районов присутствия сервиса. В Туле открылись и работают 9 дарксторов, они покрывают весь город. И Самокат будет уплотнять зону 15-минутной доставки, открывая новые склады. В Туле уже работает более 400 человек, штат растет. О том, как работает Самокат, Myslo рассказал Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ритейлера: Игорь Рожков — Мы живем в современном мире, когда развитая инфраструктура не кажется чем-то уникальным или новым. У нас есть электричество, тепло, вода. И единственное, что до сих пор находится вне зоны нашего дома — это еда. За ней приходится ходить в магазин. Мы строим новый слой инфраструктуры в городе — мы называем его «товаропровод». И с помощью него можно получить продукты мгновенно, без ожидания и в тот момент, когда они вам нужны. — Сейчас для нас неважно, что заказал пользователь: одну шоколадку или несколько позиций товара. Мы создаем привычку ежедневного использования сервиса мгновенной доставки, — говорит Игорь. — Всего три года назад мы работали в четырех районах Санкт-Петербурга. А сейчас Самокат вышел на федеральный уровень и оперирует крупнейшей сетью дарксторов в Европе. Мы доставляем более 300 тысяч заказов в день, постоянно расширяем ассортимент, добавляем товары, причем те, которых нет на полках других супермаркетов. Для Самоката Тула стала 31 городом. И мы искренне рады, что сегодня услуга быстрой доставки товаров стала доступна тулякам. Ведь Самокат — это прежде всего ваше свободное время, которое вы потратите не на поход в магазин, а на любимое занятие, общение с близкими. Как работают склады-дарксторы в Туле? В обычном магазине товарные группы расположены так, чтобы покупатель проделал как можно более долгий путь до товаров, которые ему нужны в повседневной жизни. Охлажденные продукты, молочка, хлеб — обычно они находятся в самом конце магазина. В дарксторе Самоката все наоборот. Товары наибольшего спроса стоят в начале линии сборки.

Распределение товаров также зависит от того, насколько они тяжелые: хрупкие продукты должны оказаться в пакете наверху. Никому не хочется получить мятые мандарины или раздавленный виноград!

— Философия Самоката подразумевает мгновенную реакцию на любую проблему на любом из этапов цепочки. Для этого мы много инвестируем в разработку IT-инструментов. Например, искусственный интеллект также помогает прогнозировать поведение потребителей. Технология соотносит количество прогнозируемых и реальных заказов, может ограничивать их количество, чтобы справиться с нагрузкой. В пиковые часы система может выставлять минимальную сумму чека для клиентов или вывести в район дополнительных курьеров, разослав пуш-уведомления тем, у кого в этот день выходной, — говорит Игорь Рожков. Почти все процессы в работе даркстора тоже автоматизированы. Есть отдельный алгоритм, который мониторит товарные остатки. Есть алгоритм, который отслеживает сроки годности и дает сигнал о снятии позиции, у которой этот срок истек. Потому случаи, когда пользователи Самоката получают просрочку, очень редки. При этом в приложении показаны только те товары, которые в данный момент есть в ближайшем дарксторе, поэтому ситуации, чтобы в заказе не хватало товара — невозможны.

Цены и собственные бренды

В ассортименте Самоката более 2500 товаров повседневного спроса: продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. Тот же ассортимент, как в стандартном «магазине у дома», за исключением алкоголя и сигарет. На витрине Самоката представлены товары от разных производителей, в том числе товары от популярных тульских брендов. Более 660 позиций в ассортименте даркстора составляют товары собственной торговой марки Самокат, и эта цифра растет. — Это не та история, когда на товары популярного производителя просто клеится наша этикетка или выпускается товар с «первой ценой» на полке, — говорит Игорь Рожков. — Под брендом Самокат мы выпускаем вкусные, качественные продукты и полезные товары для дома. Это продукты, приготовленные по нашим стандартам и рецептуре. Цены в Самокате практически не отличаются от сетевых «магазинов у дома». Когда клиент нажимает кнопку «заказать», начинается сборка заказа. Уведомление появляется в приложении сборщика в виде списка. Для удобства сотрудников каждый пункт сопровождается фотографией товара. Сами товары расположены так, чтобы маршрут сборщика по даркстору получился минимальным. Сотрудники передвигаются с тележками, в которых установлены пластиковые боксы с заранее развернутыми в них пакетами: это тоже влияет на скорость доставки. В заказе таких боксов может быть несколько, сборщики ориентируются на объем и правила товарного соседства. Каждый товар перед укладкой в пакет отмечается ручным сканером, информация автоматически дублируется в приложении. Уже в собранном виде заказ передается курьеру-партнеру сервиса.

Доставка бесплатная от 100 рублей

Доставка в Самокате — 15−30 минут в зависимости от удаленности клиента от ближайшего даркстора. На сборку уходит от 2 до 5 минут, на саму доставку — еще от 5 до 20. Минимального времени ожидания заказа нет — продукты могут привезти и за 5−8 минут с момента заказа, все зависит от удаленности клиента от ближайшего даркстора. Радиус доставки одного даркстора — 0,8−1,5 км, поэтому получается так быстро.

Оформить и получить заказ туляки смогут с 8 утра до 23 часов вечера.

Доставка в Самокате всегда бесплатная, а минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей. Заказать можно хоть одну шоколадку.

Ограничение есть только по количеству позиций одного товара — их должно быть не более десяти. При этом вес не имеет значения: слишком тяжелый заказ доставят сразу несколько курьеров-партнеров сервиса. Но клиентам Самоката нет необходимости делать запасы: они всегда могут получить нужные товары практически мгновенно с доставкой на дом.

Приложение Самокат доступно в AppStore, Google Play и Appgallery.

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