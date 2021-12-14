Директор Тульского отделения билайна Алексей Прохода: «Наша цель - стать еще ближе к абонентам»

В этом году исполнилось 20 лет с того момента, когда в Туле появился билайн.

Первый звонок в сети, первый значок GPRS на монохромном экране мобильника, первый скачанный на телефон видеоролик… За два десятилетия случилось так много изменений, и всё это время с туляками был оператор билайн, который шёл в ногу со временем.

Компания развивается, охватывает связью новые территории, увеличивает скорости интернета. Билайн стремится успевать за растущими потребностями своих клиентов. Чтобы показать абонентам свою готовность, поддерживать их в достижении целей и задач, билайн обновил бренд. Суть изменений отражена и в новом слогане компании — «На твоей стороне».

Несомненно, оператор сотовой связи и абоненты — неразделимые понятия, а отмечать такой круглый юбилей можно только вместе. Конечно же билайн уже приготовил для своих клиентов приятные сюрпризы.

Директор тульского отделения компании Алексей Прохода благодарит абонентов за то, что они — вместе с билайном, и отвечает на вопросы корреспондента Myslo.

— Расскажите подробнее про недавнее изменение бренда. Для чего это компании, и, главное, что изменится для клиентов билайна?

Современный телекоммуникационный рынок требует от операторов связи учитывать все потребности абонентов. Считаю, что мы генерируем передовые идеи и решения в этом направлении. Билайн внедряет новые технологии, придумывает и развивает сервисы, помогающие упростить повседневные задачи и, конечно, постоянно улучшает качество сети, чтобы наши клиенты в любой ситуации могли быть на связи. Мы развиваемся, чтобы быть ещё ближе к своим абонентам, в этой логике произошло и обновление нашего бренда.

— Что вложено в слоган «На твоей стороне»?

— Наш новый слоган «На твоей стороне» подчёркивает, что каждый клиент по своему индивидуальному запросу может получить от оператора то, что он хочет. Тарифная линейка, которую мы сейчас продвигаем, те услуги, которые мы предлагаем, в том числе связка мобильного и проводного интернета, — они позволяют нашему абоненту собирать конструктор услуг, чтобы оплачивать только то, что действительно нужно. Это отражено и в нашем новом тарифе «Твое решение», который можно настроить под себя. В том числе в нем есть безлимитные мессенджеры и возможность подключить пакеты минут и SMS, безлимит внутри сети, безлимит на соцсети, видео- и музыкальные стриминговые сервисы*.

— Билайн в Тульской области работает уже 20 лет. Что оператор сделал за это время? Какие изменения произошли?

— Когда-то голосовой звонок без привязки к проводному телефону был большой радостью. Он давал возможность почувствовать себя свободным в пространстве и не быть привязанным к проводному городскому телефону. Сейчас мы значительно ушли в сторону интернета. Наша задача — предоставить нашим клиентам доступность нашего сервиса в любом месте Тулы, любой точке области. Чтобы люди оставались на связи и не выпадали из современного темпа нашего мира. За 2,5 года сеть 4G в Тульской области выросла почти на 50%. Кроме того, мы провели существенные изменения на сети — так называемый рефарминг. Теперь мы можем в единицу времени дать клиенту большую скорость на том же самом мобильном устройстве, которое у него было.

— Какие новые технологии компании сейчас актуальны?

— Как я и сказал ранее, спрос на услуги связи в части мобильного интернета растет, и используемый нами ресурс сетей требует максимально эффективной эксплуатации. Технология VoLTE (Voice over LTE) — это следующий шаг после LTE, который еще называют 4G. Последний предполагает только интернет-трафик, а с VoLTE мы теперь умеем передавать и голос. Причем на абсолютно другом уровне: речь более живая, насыщенная, с так называемым «эффектом присутствия», словно собеседник находится рядом. Появилась и ещё одна технология — VoWifi (Voice over Wifi), она позволяет нашим клиентам совершать звонки через Wifi, если нет связи. Такое иногда случается на цокольных этажах зданий, например. Понятно, что для этого нужен современный смартфон, но мы видим, что количество таких устройств в сети все больше и больше растет.

— Какие подарки приготовил билайн для абонентов к своему 20-летию?

— Да, конечно, билайн запустил акцию «20 Гб в подарок», которую можно подключить в личном кабинете или приложении (12+). То есть мы дарим нашим абонентам 20 Гигабайт интернета. Пакет придёт в момент подключения и в последующие 2 месяца, таким образом, в сумме клиенты получат по 60 Гигабайт**.

— А для корпоративных клиентов что-то есть?

— Наши корпоративные клиенты, сегмент B2B — значительная часть нашей абонентской базы. Они максимально требовательны ко всем нашим текущим услугам. Поэтому мы уже предлагаем им новую тарифную и продуктовую линейки. Интересующийся B2B услугами абонент может обратиться в любой офис билайна и получить там подробную консультацию.

О качестве услуг и связи оператора мы спросили у тех, кто ими пользуется. За 20 лет у билайна появились тысячи благодарных клиентов. Туляки, которые не меняют оператора связи годами, поздравляют компанию с праздником.

Алексей Девятов-Вишневский отмечает качество и скорость работы сотрудников билайна: — Я пользуюсь билайном больше 10 лет. Тарифы менял, когда одни устаревали и мне предлагали новые, которые меня вполне устраивали. В билайне на уровне качество связи, а клиентские вопросы решаются очень быстро. Это хорошая компания с интересным брендом, и классным новым логотипом. Хотел бы пожелать им дальнейшего развития сети, в том числе и за рубежом! Павел Демидов рад переменам оператора связи: — Давно вместе с билайном. С обновлением оператор стал более ярким, сочным, красивым и, наверное, еще заметнее. Выбрал этого оператора, потому что меня устраивают ценовая политика и отношение ко мне, как к абоненту. Валентине Демидовой важна надёжность связи билайн: — Пользуюсь билайном примерно с 2005 года, а может, и дольше. Все время у меня был только один оператор, так как устраивают качество связи и тарифы. Даже в путешествиях, в каких-то труднодоступных местах билайн отлично работает. Это показывала практика тех людей, которые были со мной во время поездок. Процветания, дальнейшего развития и хорошей связи билайну везде, где только можно!

* Тариф «Твоё решение» действует в сети билайн. Опции могут быть платными. При смене пакета Гб и минут начинается новый расчётный период. Подробнее — на beeline.ru.