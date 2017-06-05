город
город
Регистрация
Люди / Знай наших!

МамПарад-2017 в Туле: как это было

Фото Алексея Пирязева.

МамПарад-2017 в Туле: как это было

Бременские музыканты, райские птицы, богатыри, Шрек и Фиона - кого только не было на МамПараде. Маскарад, который устроили молодые тульские семьи, - пожалуй, самое яркое событие праздника. 

Myslo пообщался с семьями-участниками.

Светлана, Владимир, дети Дарья, Арина, Татьяна и Дуня Веремеенко

(рассказывает Светлана)

- В таком мероприятии мы участвуем впервые. Наверное, рождение Дуняши сподвигло нас на такой эксперимент: она подталкивает всю семью совершать «героические», безбашенные и веселые поступки.

Мы нарядились в героев сказки «Бременские музыканты», потому что и я, и муж, и дети без ума от музыки: играем на всех инструментах, поем, танцуем. Да и по количеству - совпадение: их шесть и нас шесть. От мероприятия мы в восторге! Несмотря на плохую погоду, собралось много народу. И дождик нас всех испугался и отступил. 

 

Олеся, Артем и Михаил Колобаевы

(рассказывает Олеся)

- Мишеньке сейчас шесть месяцев и, я думаю, потом, когда он вырастет, ему будет интересно посмотреть фотографии с праздника. Это его первое массовое мероприятие. 

Для маскарада мы нарядились в семейку грибов. У меня в детстве было много необычных праздничных костюмов, но один из самых запоминающихся - костюм гриба. Его сшила моя мама. И сейчас, когда мы выбирали наряды, я решила: надо повторить тот яркий сказочный образ. Мама мне помогла и в этот раз. На пошив костюмов в нее ушло три недели. Получилась такая вот задорная семейка грибов! А оформление коляски - моих рук дело.

 

Сестры Ирина и Лиза Семины

(рассказывает Ирина)

- Мы с сестрой обожаем косплей и используем любую возможность переодеться в любимых персонажей. Часто ездим по другим городам, чтобы там показать свои костюмы. В этот раз мы переоделись в птиц райского сада. Любим крылатые образы: во-первых, в них очень тепло (а таким «жарким» летом это как нельзя актуально), а во-вторых, они ассоциируются с вдохновением и свободой. 

Костюмы я придумывала и делала сама, а Лиза мне помогала. На это ушло примерно две недели. Трудились не зря: наши наряды привлекли внимание! 

 

Елена, Александр и дети Мария, Дарья, Дмитрий и Сергей Кузнецовы

(рассказывает Елена)

- Мы нарядились мы по мотивам народных сказок. Главный наш герой - малыш богатырь, который победил Змея Горыныча (так мы оформили коляску).

Я мать богатыря, папа - Кощей, детки - Баба Яга, Скоморох и Аленушка. Костюмы делали сами: я работаю в Педуниверситете, а там есть гримерная для выступающих на праздниках студентов. Что-то одолжили там, что-то взяли от костюмов, которые я готовила детям на утренники. Вот так по сусекам поскребли и цельные образы составили!

 

Любовь, Михаил, дети Аня и Егор Власюк 

(рассказывает Любовь)

- Мы решили преобразиться в сказочных персонажей - царя, царицу, царевича и девочку-сказочницу Оле-Лукойе. Совместный отдых - это всегда здорово. Это объединяет и оставляет светлые, позитивные воспоминания.

 

Анна, Кирилл и дети Матвей и Михаил Архиповы

(рассказывает Анна)

- Скоро нашу семью вновь ждет пополнение: как назовем малыша, пока не придумали. Но то, что он уже сейчас участвует в совместных мероприятиях нашей семьи, меня очень радует. 

Думая над костюмами, я глянула в окно и увидела одуванчики. И тогда меня осенило: а нарядимся-ка мы в них! Ведь эти цветы ассоциируются с теплом и солнцем. Думаю, нашей семье удалось хорошо передать летнее настроение!

Галерея
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 1
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 2
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 3
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 4
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 5
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 6
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 7
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 8
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 9
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 10
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 11
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 12
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 13
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 14
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 15
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 16
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 17
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 18
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 19
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 20
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 21
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 22
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 23
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 24
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 25
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 26
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 27
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 28
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 29
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 30
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 31
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 32
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 33
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 34
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 35
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 36
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 37
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 38
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 39
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 40
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 41
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 42
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 43
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 44
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 45
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 46
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 47
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 48
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 49
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 50
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 51
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 52
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 53
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 54
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 55
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 56
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 57
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 58
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 59
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 60
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 61
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 62
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 63
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 64
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 65
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 66
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 67
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 68
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 69
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 70
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 71
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 72
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 73
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 74
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 75
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 76
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 77
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 78
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 79
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 80
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 81
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 82
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 83
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 84
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 85
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 86
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 87
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 88
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 89
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 90
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 91
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 92
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 93
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 94
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 95
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 96
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 97
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 98
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 99
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 100
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 101
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 102
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 103
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 104
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 105
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 106
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 107
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 108
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 109
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 110
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 111
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 112
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 113
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 114
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 115
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 116
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 117
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 118
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 119
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 120
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 121
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 122
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 123
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 124
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 125
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 126
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 127
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 128
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 129
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 130
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 131
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 132
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 133
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 134
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 135
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 136
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 137
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 138
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 139
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 140
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 141
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 142
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 143
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 144
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 145
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 146
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 147
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 148
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 149
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 150
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 151
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 152
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 153
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 154
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 155
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 156
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 157
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 158
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 159
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 160
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 161
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 162
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 163
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 164
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 165
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 166
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 167
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 168
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 169
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 170
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 171
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 172
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 173
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 174
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 175
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 176
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 177
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 178
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 179
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 180
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 181
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 182
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 183
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 184
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 185
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 186
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 187
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 188
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 189
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 190
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 191
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 192
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 193
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 194
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 195
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 196
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 197
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 198
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 199
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 200
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 201
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 202
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 203
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 204
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 205
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 206
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 207
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 208
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 209
МамПарад от Алексея Пирязева, Фото: 210
показать все фотографии
Автор: Вероника Левина, вчера, в 13:52 +3
Другие статьи по темам
Событие
мамкомпаниямампарадсемьи
Место
ТулаЦентральный парк
Олег Нестеров: В тридцать лет дури в голове меньше, а смысла больше
Олег Нестеров: В тридцать лет дури в голове меньше, а смысла больше
Тулячка Оксана Сухова: В работе мне помогает любовь к математике
Тулячка Оксана Сухова: В работе мне помогает любовь к математике
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.