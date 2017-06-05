МамПарад-2017 в Туле: как это было

Фото Алексея Пирязева.

Бременские музыканты, райские птицы, богатыри, Шрек и Фиона - кого только не было на МамПараде. Маскарад, который устроили молодые тульские семьи, - пожалуй, самое яркое событие праздника.

Myslo пообщался с семьями-участниками.

Светлана, Владимир, дети Дарья, Арина, Татьяна и Дуня Веремеенко

(рассказывает Светлана)

- В таком мероприятии мы участвуем впервые. Наверное, рождение Дуняши сподвигло нас на такой эксперимент: она подталкивает всю семью совершать «героические», безбашенные и веселые поступки.

Мы нарядились в героев сказки «Бременские музыканты», потому что и я, и муж, и дети без ума от музыки: играем на всех инструментах, поем, танцуем. Да и по количеству - совпадение: их шесть и нас шесть. От мероприятия мы в восторге! Несмотря на плохую погоду, собралось много народу. И дождик нас всех испугался и отступил.

Олеся, Артем и Михаил Колобаевы

(рассказывает Олеся)

- Мишеньке сейчас шесть месяцев и, я думаю, потом, когда он вырастет, ему будет интересно посмотреть фотографии с праздника. Это его первое массовое мероприятие.

Для маскарада мы нарядились в семейку грибов. У меня в детстве было много необычных праздничных костюмов, но один из самых запоминающихся - костюм гриба. Его сшила моя мама. И сейчас, когда мы выбирали наряды, я решила: надо повторить тот яркий сказочный образ. Мама мне помогла и в этот раз. На пошив костюмов в нее ушло три недели. Получилась такая вот задорная семейка грибов! А оформление коляски - моих рук дело.

Сестры Ирина и Лиза Семины

(рассказывает Ирина)

- Мы с сестрой обожаем косплей и используем любую возможность переодеться в любимых персонажей. Часто ездим по другим городам, чтобы там показать свои костюмы. В этот раз мы переоделись в птиц райского сада. Любим крылатые образы: во-первых, в них очень тепло (а таким «жарким» летом это как нельзя актуально), а во-вторых, они ассоциируются с вдохновением и свободой.

Костюмы я придумывала и делала сама, а Лиза мне помогала. На это ушло примерно две недели. Трудились не зря: наши наряды привлекли внимание!

Елена, Александр и дети Мария, Дарья, Дмитрий и Сергей Кузнецовы

(рассказывает Елена)

- Мы нарядились мы по мотивам народных сказок. Главный наш герой - малыш богатырь, который победил Змея Горыныча (так мы оформили коляску).

Я мать богатыря, папа - Кощей, детки - Баба Яга, Скоморох и Аленушка. Костюмы делали сами: я работаю в Педуниверситете, а там есть гримерная для выступающих на праздниках студентов. Что-то одолжили там, что-то взяли от костюмов, которые я готовила детям на утренники. Вот так по сусекам поскребли и цельные образы составили!

Любовь, Михаил, дети Аня и Егор Власюк

(рассказывает Любовь)

- Мы решили преобразиться в сказочных персонажей - царя, царицу, царевича и девочку-сказочницу Оле-Лукойе. Совместный отдых - это всегда здорово. Это объединяет и оставляет светлые, позитивные воспоминания.

Анна, Кирилл и дети Матвей и Михаил Архиповы

(рассказывает Анна)

- Скоро нашу семью вновь ждет пополнение: как назовем малыша, пока не придумали. Но то, что он уже сейчас участвует в совместных мероприятиях нашей семьи, меня очень радует.

Думая над костюмами, я глянула в окно и увидела одуванчики. И тогда меня осенило: а нарядимся-ка мы в них! Ведь эти цветы ассоциируются с теплом и солнцем. Думаю, нашей семье удалось хорошо передать летнее настроение!