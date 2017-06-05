Тулячка Оксана Сухова: В работе мне помогает любовь к математике

Фото Алексея Пирязева.

В КБП очаровательная молодая женщина Оксана Сухова работает оператором станков с программным управлением, а женщины в этой профессии — редкость.

В КБП Оксана Сухова работает четвертый год. На предприятие она пришла, пройдя отличную школу на двух заводах Тулы, и именно здесь творческий потенциал Оксаны раскрылся на полную мощь.

В финале конкурса профмастерства в номинации «Лучший по профессии», который прошел в КБП 8 апреля, среди операторов станков с ПУ заняла второе место.

— Показателей, по которым оценивалась конкурсная работа, очень много, — рассказывает Оксана Сухова. — Да, у меня были небольшие недочеты, погрешности, да и времени я затратила больше победителя.

В любом случае для меня второе место — безусловная победа! Для себя я справилась на твердую четверку.

Оксана в восторге и от предприятия, на котором работает, и от коллектива.

— Люди у нас работают отличные! Руководство очень душевное, относится к каждому внимательно, по-человечески. Что-то не ладится, настроение плохое — мастер обязательно подойдет и спросит: «Оксана, что-то случилось? Чем помочь?» Работать очень интересно — раз в три дня приходят новые детали, и с каждой нужно разобраться. Надо думать головой и над программой, и над деталью, как сделать так, чтобы деталь получилась правильной по калибрам, чистоте обработки, размерам. Да и зарплата у меня очень хорошая, платят регулярно, вовремя. Я для предприятия, и оно для меня. У нас взаимная любовь (смеется).

Оксана училась в школе № 23, сейчас это Художественно-промысловый лицей.

— В школе мне больше всего нравились геометрия и математика, мне были интересны цифры и формулы, четкость и ясность, — говорит Оксана. — Частично математика помогает мне и сейчас, хотя в алгоритме станка свои функции, свои задачи. Цифры присутст­вуют, но есть и буквенные символы. Еще любила литературу, но не школьную программу. С упоением читала стихи Марины Цветаевой, Софии Парнок, Анны Ахматовой. Я вообще в душе бунтарка, не люблю правила (смеется).

А еще в школе Оксана Сухова увлекалась рукоделием. Сначала занималась батиком, а потом — резьбой по дереву.

— Мне всегда хотелось что-то делать руками, — улыбается Оксана. — Не знаю, откуда это пришло ко мне? То ли заложено генетически, то ли это дано свыше. Сейчас времени на хобби катастрофически не хватает, но когда выпадает часок, я плету из газетной «лозы». Газета режется на тонкие ленточки, с помощью спицы для вязания их скручивают в тонкую трубочку, и уже из этой «лозы» плетутся любые изделия. Сейчас заканчиваю хлебницу, которая крепится на стену. Вообще все мои летние школьные каникулы проходили в деревне. Дрова, нож — постоянно деревяшки какие-то строгала. Под присмотром дедушки делала удочки, кнуты, все это было мне очень интересно.

Главным человеком для Оксаны в жизни была мама. К сожалению, сейчас ее уже нет в живых.

— В самый трудный период именно она поднимала меня на ноги, — говорит Оксана. — Я мечтала скорее закончить школу и пойти работать, чтобы маме стало легче.

У Оксаны много друзей, с которыми она любит весело проводить время на природе.

— Обязательно — шашлык, палатки и — подальше от городского шума. Любим ездить в Белевский район, к Романцевским горам… По мере возможности езжу на море. Но в этом году съездить на курорт не получится — ремонт в разгаре. Есть ли у меня мечта? Наверное, это больше для молодежи. Я же стараюсь воплощать все в жизнь. Например, я ходила в очках. Собрала денежки и сделала операцию, теперь вижу хорошо. Решила двигаться дальше: сдала на права, купила в кредит машину — с 2014 года за рулем! Я по жизни оптимист, так что всегда иду только вперед и с улыбкой!

досье

Оксана Сухова родилась 9 декабря 1980 г. в Туле.

Окончила техникум им. С. И. Мосина , специальность «Техника на роторно-конвейерных линиях».

Семья: папа Владимир.

Домашние любимцы: бульмастиф Женевьева, крыс Чип.

Любимая книга: сборник стихотворений Марины Цветаевой.

Любимые фильмы: «Служебный роман», «Старые клячи».

Любимое блюдо: шашлык.

Девиз: «Не унывать и только вперед!»