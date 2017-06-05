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Олег Нестеров: В тридцать лет дури в голове меньше, а смысла больше

Фото Дмитрия Дзюбина.

Олег Нестеров: В тридцать лет дури в голове меньше, а смысла больше

Лидер группы «Мегаполис» побывал на фестивале Крапивы и рассказал, за что любит уездный город Крапивну и что вдохновляет его на творчество.

Олег Нестеров и его группа «Мегаполис» стали хедлайнерами юбилейного 15-го фестиваля Крапивы. В этом году коллектив отметил юбилей — тридцать лет творческой деятельности!

 


Олег Нестеров на фестивале в Крапивне.

- Как встречают юбилей те, кому стукнуло тридцать? С большим душевным подъемом, — улыбается Олег Нестеров. — Дури в голове меньше, смысла больше, силы скоплены, хочется смотреть только вперед.

- Вам нравится выступать на подобных фестивалях?
- Очень! Они тесно соприкасаются со средой, с местом. По-современному это называется «культурная инженерия». Смотрите, маркетолог в Туле и Лондоне имеет абсолютно такое же рабочее место, экселевскую таблицу, формулы, показатели и т. д. Основное начинается тогда, когда он выходит за порог офиса. Это прибавочная стоимость, это ценно. Как возродился Берлин, когда снесли стену? Туда хлынули художники, деловые люди, там стало что-то происходить. И сама Крапивна, и этот фестиваль и есть подобное место с корнями… Мы празднуем свой юбилей по маршруту Москва — Питер - Крапивна. Хорошо, когда с разных сторон смотришь на мир.

- У вас с Крапивной связана семейная история…
- Да, в июне 1961 года меня здесь покрестили. Ровно 56 лет назад. Здесь, в селе Ливенском, мое родовое гнездо. Здесь жила моя бабушка, до сих пор дом, где я проводил каждое лето, стоит.

И каждый раз, когда я сюда приезжаю, сердце потихонечку начинает выпрыгивать из груди. Какая-то генная память.

- Что Вас сейчас вдохновляет на творчество?
- Сама жизнь. С ее взлетами и падениями, со случившемся и не случившемся. Встречи, путешествия, работа. В прошлом году у меня вышла книга «Небесный Стокгольм» и проект Zerolines от «Мегаполиса».

- Как продюсер вы сейчас кого-то опекаете?
- Вышел второй альбом певицы из Питера Даши Шульц. Наша продюсерская компания «Снегири-музыка» ведет ее «под ключ». Думаю, что скоро она станет очень популярна, как это произошло с другими «снегиревскими» артистами: Найком Борзовым, группой «Ундервуд», «Машей и медведями», «СБПЧ».

- Как отбираете музыкантов для своего лейбла? Какой главный критерий?
- Любовь! Причем с первого взгляда. Как женщина и мужчина выбирают друг друга? Иногда были увлечения, но чаще любовь на всю жизнь. И даже те артисты, которые давным-давно самостоятельны, все равно наши питомцы. Это такой клуб «снегирей». Сейчас нет желания попасть в телевизор, это все равно что желать себе смерти. Но мы есть в интернете.

Кстати, среди публики, которая приходит к нам на концерты, три четверти молодежи! Артист в какой-то степени пророк, а пророков никогда не интересовала медийность. Они даже запрещали за собой записывать. Например, математик не может описать бесконечность, а музыка может. Мы работаем с музыкой, и, стало быть, все, что меньше бесконечности, нас не должно интересовать.

- Ваше пожеланием нашим читателям.
- Желаю всем читателям любить место, где они живут, как свой родной дом. Чтобы все они жили счастливыми людьми на красивой земле!
 

Из досье Myslo

Олег Анатольевич Нестеров
Родился 9 марта 1961 г. в Москве.
Российский музыкант, поэт и композитор, продюсер, телеведущий, писатель. Лидер московской группы «Мегаполис» (вокал, гитара) и проекта «Капелла берлинских почтальонов», глава рекорд-лейбла «Снегири-музыка».
Учился в школе с углублённым изучением немецкого языка.
Окончил Московский электротехнический институт связи, специальность «Передача дискретной информации».
Три года учился в Московской студии музыкальной импровизации.
Семья: дочь Елена.
 

 

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Олег Нестеров на фестивале в Крапивне, Фото: 1
Олег Нестеров на фестивале в Крапивне, Фото: 2
Олег Нестеров на фестивале в Крапивне, Фото: 3
Олег Нестеров на фестивале в Крапивне, Фото: 4
Олег Нестеров на фестивале в Крапивне, Фото: 5
Олег Нестеров на фестивале в Крапивне, Фото: 6
Олег Нестеров на фестивале в Крапивне, Фото: 7
Олег Нестеров на фестивале в Крапивне, Фото: 8
Олег Нестеров на фестивале в Крапивне, Фото: 9
Олег Нестеров на фестивале в Крапивне, Фото: 10
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Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 18:49 +1
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