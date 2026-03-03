«Мама, я в беде!»: туляки создали приложение для спасения детей

Буллинг, травмы, слежка педофила — ребенок нажимает кнопку на смартфоне и на помощь приходят близкие или волонтеры. За несколько лет проект «Заступник» объединил полмиллиона россиян.

«Пойдем в лес, я покажу тебе белку»

Прошлым летом 6-летний Никита проводил выходной вместе с бабушкой. Женщина повела внука в парк, но в какой-то момент потеряла мальчика из виду. Отчаявшись найти ребенка самостоятельно, пенсионерка позвонила маме Никиты. Та оповестила волонтеров и скинула бабушке геолокацию мальчика.

Волонтеры, прибывшие на помощь, увидели Никиту в компании 60-летнего мужчины, который вел ребенка за руку в сторону леса. Незнакомец заявил, что всего лишь хотел показать мальчику «чудесную белку с огромным пушистым хвостом — как из сказки». Поделиться местоположением белки со взрослыми мужчинами незнакомец не захотел: оставил Никиту и поспешил уйти прочь.

Задерживать его никто не стал — с точки зрения Уголовного кодекса он ничего не нарушил. Да и нет такой цели у волонтеров проекта «Заступник» — кого-то задерживать. С этой задачей вполне справляются правоохранители. А вот потенциальную угрозу жизни и здоровью Никиты предотвратили благодаря неравнодушным взрослым.

Чтобы окружающие могли быстро понять, что ребенку нужна поддержка, в 2020 году в Туле было создано приложение «Заступник».

Как родилась идея проекта и как устроено приложение, которое спасает детей в экстренных ситуациях, Myslo рассказали основатели «Заступника» — Александр Петрухин и Дмитрий Иванов.



Александр и Дмитрий.

Как чат вырос в приложение

Закончив университет в 2009 году, вчерашний студент Дима Иванов долго не мог трудоустроиться. Начинающего специалиста по связям с общественностью никуда не брали, и от безденежья он брался за все: был и грузчиком, и экспедитором.

— Только спустя долгих 8 месяцев я откликнулся на вакансию компании, которая занималась IT-разработками и рекламой. Пришел на собеседование с основателем компании — Денисом. Разговор, кстати, продлился 2 часа. Мы легко нашли общий язык, и в тот же день мне предложили должность менеджера по работе с соцсетями и блогерами, — вспоминает Дмитрий.

Через полтора года он уже возглавлял департамент продвижения в социальных сетях, под его началом было 15 сотрудников. А позже Дмитрий запустил продакшен-направление для съемки видеоконтента.

— Коллектив стал для меня семьей: мы вместе ходили в походы, устраивали сплавы на байдарках. Денис был не только руководителем, но и близким другом, почти старшим братом. Он не раз выручал меня, в том числе когда я серьезно травмировался, упав со склона на горном велосипеде в Альпах. В 2016 году я ушел из компании и занялся собственными проектами, но продолжал тесно общаться с бывшими коллегами: мы ездили друг к другу в гости, путешествовали, встречались на корпоративах.



Денис и Дмитрий.

В январе 2020 года Денис умер. О болезни он почти никому не говорил. А если люди спрашивали, почему он так сильно похудел, Денис отшучивался, заявляя, что просто «сушится». Его уход стал тяжелым ударом и для компании, и для Дмитрия.

— У Дениса осталось двое сыновей — 20-летний Никита и 9-летний Михаил. Мы часто видели мальчиков в офисе, бывали у них дома, приглашали семью к себе.

После трагедии нам захотелось поддержать ребят, оставшихся без отца. Мы создали чат в популярном мессенджере, куда добавили сотрудников, партнеров, родственников семьи.

В нем координировали помощь: встретить после занятий, помочь с уроками, найти репетитора. Но функция геолокации в мессенджере была неудобной: она отключалась при перезагрузке и работала ограниченное время. Так как мы люди творческие, нам было необходимо какое-то элегантное решение, которое предложил компаньон Дениса — Александр Петрухин.



Дмитрий Иванов.

Опыт Омска

Изначально Александр планировал создать приложение исключительно для детей Дениса. Мол, если в XXI веке существуют сотни приложений, где курьера или такси можно вызвать за несколько секунд, то просто обязано появиться приложение, в котором ребенок может затребовать и получить помощь в кратчайшее время.

— Над проектом начали работать два разработчика и дизайнер, — говорит Александр Петрухин. — Потом я предложил Диме возглавить все это дело. Ведь я знал, насколько для него важна память о Денисе.

Первая версия «Заступника» появилась весной 2020 года. Довольно топорная, если быть откровенным. Простой дизайн, базовые функции: тревожная кнопка, возможность прослушать обстановку вокруг ребенка после сигнала и определение геолокации.

Сначала к сервису подключили сыновей Дениса и сотрудников компании. Затем приложение начали рекомендовать знакомым. И уже через неделю там зарегистрировалось более 100 пользователей, через месяц — 700.

— Дети нажимали кнопку, когда им требовалась помощь. Сигнал получали все взрослые в приложении. Первые случаи были бытовыми: кто-то уронил ключи в шахту лифта, кто-то испугался, что за ним следят. Тула — город компактный, и за несколько минут на место приезжали добровольцы. О приложении рассказывали на родительских собраниях, распространяли QR-коды.

И без какой-либо рекламы довольно быстро число регистраций превысило 15 тысяч, причем не только в Туле.

Пользователи из разных регионов присылали нам вопросы и сообщали об ошибках — мы дорабатывали систему.



Прообразом маскота приложения стал младший сын Дениса.

Изучая открытые источники и консультируясь со спасателями и психологами, ребята столкнулись с тревожной статистикой: в 2021 году было зарегистрировано 16 800 преступлений сексуального характера против несовершеннолетних. Эти цифры поразили Александра и Дмитрия.

Тогда было принято решение никогда не делать «Заступник» платным — и в 2021 году он появился в официальных приложениях для устройств Apple и Android.

— Настоящим сюрпризом для нас стал тот факт, что на приложение обратили внимание в администрации Омска, — делится Александр. — Предложили протестировать «Заступника» в регионе, и за год сервис установили 40 000 человек. А само тестирование в городе-миллионнике помогло улучшить приложение. Например, мы сократили число волонтеров на один вызов — после того как на помощь мальчику, боявшемуся слезть с дерева, пришло 17 человек.

Итог пилота превзошел все ожидания: преступность против детей в регионе уменьшилась на 34%, а сексуализированные преступления сократились на 16%.

При этом важно помнить, что мы не заменяем экстренные службы, а помогаем им, делая акцент на профилактике.



Александр Петрухин.

Как устроен и как помогает «Заступник»

Сегодня есть две версии приложения — для детей и взрослых. Родитель устанавливает приложение себе и ребенку, связывает аккаунты и формирует «круг доверия» — туда можно добавить родственников, соседей, педагогов.

Взрослым доступны: текущая геолокация и история перемещений за сутки, уведомления о низком заряде батареи и входе или выходе из безопасных зон — школы, дома, секции.

— В экстренной ситуации ребенок нажимает тревожную кнопку. На Android ее можно вывести на экран без разблокировки. После сигнала родители и доверенные лица получают громкое уведомление и могут прослушать окружающую обстановку. Ребенка учат по возможности описывать происходящее, — рассказывают основатели «Заступника».

В 9 из 10 случаев в 2024 году помощь оказывали участники круга доверия. Если они далеко, сигнал передается в сообщество — ближайшим взрослым пользователям, готовым стать волонтерами.

Одновременно подключается оператор круглосуточного ситуационного центра, который координирует действия и при необходимости вызывает службы через систему 112. Закрыть заявку могут только родители — поиск продолжается, даже если телефон отключен:

— Историй спасений за это время накопилось много. К сожалению, мы можем рассказывать не про все — родители детей требуют анонимности.

Один из самых известных случаев произошел в Ульяновске: первоклассница не могла ходить в туалет в школе и бегала домой. Благо дом прямо у учебного заведения — девочка перелезала через забор, чтобы сократить маршрут.

В очередной раз на большой перемене она побежала по делам, но зацепилась капюшоном за забор, начала задыхаться.

На телефоне нажала кнопку — прибежали родители её одноклассников.

А в Нижнем Новгороде водитель из ближнего зарубежья настойчиво звал школьниц покататься в компании его друзей. Девочки послали сигнал тревоги, и уже через минуту на месте были неравнодушные люди, которые спугнули «прилипалу».

В 2025 году в приложении «Заступник» было зафиксировано 5729 сигналов. Из них: 30,9% — подростковые конфликты, 14,4% — агрессия со стороны взрослых, 12,2% — обострения хронических заболеваний, 10,7% — преследование незнакомыми людьми.

Кто работает над проектом

К концу 2025 года «Заступник» системно сотрудничает более чем с 30 регионами (Тула, к сожалению, в их число почему-то не входит), а общее число установок превысило 500 тысяч. Около 60% пользователей — взрослые. Проект аполитичен, но его поддерживают представители разных партий. Среди амбассадоров есть даже телеведущие — Елена Малышева и Леонид Якубович.



О помощи меценатов рассказывают прямо в приложении.

Над развитием сервиса работает от 60 до 100 специалистов — разработчики, координаторы, сотрудники ситуационных центров. Помогают и волонтеры.

Работа проекта обходится более чем в 20 млн рублей в месяц. Средства идут на зарплаты, серверы, лицензии, телефонию. Подключение нового региона требует от 400 до 900 тысяч рублей ежемесячно. Все это оплачивается исключительно деньгами создателей проекта и пожертвованиями от меценатов.

«Заступник» получил десятки наград, стал резидентом «Сколково», рекомендован Минпросвещения для школ. Проект начинает международное развитие: в 2024 году его рекомендовали властям Киргизии и Беларуси.