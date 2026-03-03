  1. Моя Слобода
Ловите весеннее настроение: как выращивают тюльпаны

Мы отправились в тепличное хозяйство «Прилесье» в Узловском районе Тульской области и погрузились в настоящий рай красок, нежности и тепла. 

Фото Алексея Пирязева.

В тепличном хозяйст­ве, любезно разрешившем нам съемку, в этом году вырастили 300 000 тюльпанов самых разных сортов. 

PAV-3543.jpg

Желтые, белые, красные, пастельно-розовые — разнообразие тюльпанов в этом году поражает! Как нам объяснил директор хозяйства Павел Федюнин, такой широкий ассортимент продиктован спросом покупателей:

— Мы работаем уже 19 лет, и тренды действительно сменились. Раньше самыми популярными были желтые тюльпаны, на них приходилась почти половина объема выращенных цветов, и все равно их не хватало. Сейчас такого бума нет.

PAV-3552.jpg

Большинст­во все еще выбирает яркие, сочные расцветки, но чувствуется, что в моду входят розовые, спокойные цвета. Причем выбор нельзя отследить по половому признаку: что мужчины, например, выбирают одно, а женщины — другое. Все зависит от вкуса.

PAV-3777.jpg

Встречаются и предрассудки: некоторые мужчины думают, что жены будут ругаться, если они принесут желтые тюльпаны, потому что это «вестники разлуки». Глупости, конечно.

PAV-3597.jpg

Подготовка к женскому празд­нику начинается задолго. Тюльпаны сажают в ящики с торфом в ноябре–декабре, всю зиму растят, а срезать начинают уже в середине февраля. После этого упаковки с нераскрывшимися цветами помещают в холодильники с температурой около +2 градусов, там они могут храниться очень долго.

PAV-3850.jpg

— Тюльпан тем и интересен, что впадает в анабиоз и развивается только при теплых температурах, — говорит Павел. — За этим цветком можно наблюдать. Он раскрывается уже дома, растет в вазе и порой даже меняет цвет. 

PAV-3608.jpg

Кстати, по словам директора теплицы, стоимость тюльпанов в оптовой продаже не только не повысилась, но даже снизилась из-за демпинговых предложений на рынке.

В продаже все еще появляются цветы, выращенные в Голландии. Из-за падения курса валют такие тюльпаны в этом году будут слегка дешевле. За ними подтягиваются и местные производители, и это несмотря на то, что российские цветы всегда крупнее. Так что любое повышение в рознице в этом году — полностью на совести продавцов. 

PAV-3613.jpg


Как же выбрать хорошие тюльпаны, которые будут радовать глаз? 

Павел советует не гнаться за самыми раскрывшимися и даже наоборот:

— Свежий тюльпан, как правило, с упругими сочными листьями, но с небольшим нераскрывшимся бутоном, иногда даже с зеленцой. Если вы хотите, чтобы букет простоял долго, выбирайте именно этот вариант. 
Тюльпаны — весенние цветы, они любят прохладу. Если бы букет попал в комнату, в которой около 15 градусов, он легко простоял бы две недели. Таких условий в квартирах нет, но вазу все равно лучше постараться расположить там, где прохладнее. 

PAV-3939.jpg

Даже если вы не можете подарить тюльпанам прохладу, свежие цветы должны радовать вас не меньше недели. Так что меняйте в вазах воду и наслаждайтесь красотой!

Больше красоты и самые весенние картинки для рабочего стола – в нашей галерее.

