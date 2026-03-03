Ловите весеннее настроение: как выращивают тюльпаны

Мы отправились в тепличное хозяйство «Прилесье» в Узловском районе Тульской области и погрузились в настоящий рай красок, нежности и тепла.

Фото Алексея Пирязева.

В тепличном хозяйст­ве, любезно разрешившем нам съемку, в этом году вырастили 300 000 тюльпанов самых разных сортов.

Желтые, белые, красные, пастельно-розовые — разнообразие тюльпанов в этом году поражает! Как нам объяснил директор хозяйства Павел Федюнин, такой широкий ассортимент продиктован спросом покупателей:

— Мы работаем уже 19 лет, и тренды действительно сменились. Раньше самыми популярными были желтые тюльпаны, на них приходилась почти половина объема выращенных цветов, и все равно их не хватало. Сейчас такого бума нет.

Большинст­во все еще выбирает яркие, сочные расцветки, но чувствуется, что в моду входят розовые, спокойные цвета. Причем выбор нельзя отследить по половому признаку: что мужчины, например, выбирают одно, а женщины — другое. Все зависит от вкуса.

Встречаются и предрассудки: некоторые мужчины думают, что жены будут ругаться, если они принесут желтые тюльпаны, потому что это «вестники разлуки». Глупости, конечно.

Подготовка к женскому празд­нику начинается задолго. Тюльпаны сажают в ящики с торфом в ноябре–декабре, всю зиму растят, а срезать начинают уже в середине февраля. После этого упаковки с нераскрывшимися цветами помещают в холодильники с температурой около +2 градусов, там они могут храниться очень долго.

— Тюльпан тем и интересен, что впадает в анабиоз и развивается только при теплых температурах, — говорит Павел. — За этим цветком можно наблюдать. Он раскрывается уже дома, растет в вазе и порой даже меняет цвет.

Кстати, по словам директора теплицы, стоимость тюльпанов в оптовой продаже не только не повысилась, но даже снизилась из-за демпинговых предложений на рынке.

В продаже все еще появляются цветы, выращенные в Голландии. Из-за падения курса валют такие тюльпаны в этом году будут слегка дешевле. За ними подтягиваются и местные производители, и это несмотря на то, что российские цветы всегда крупнее. Так что любое повышение в рознице в этом году — полностью на совести продавцов.



Как же выбрать хорошие тюльпаны, которые будут радовать глаз?

Павел советует не гнаться за самыми раскрывшимися и даже наоборот:

— Свежий тюльпан, как правило, с упругими сочными листьями, но с небольшим нераскрывшимся бутоном, иногда даже с зеленцой. Если вы хотите, чтобы букет простоял долго, выбирайте именно этот вариант.

Тюльпаны — весенние цветы, они любят прохладу. Если бы букет попал в комнату, в которой около 15 градусов, он легко простоял бы две недели. Таких условий в квартирах нет, но вазу все равно лучше постараться расположить там, где прохладнее.

Даже если вы не можете подарить тюльпанам прохладу, свежие цветы должны радовать вас не меньше недели. Так что меняйте в вазах воду и наслаждайтесь красотой!