Фэнтезийные миры против серой реальности: чем живут участники косплей-фестиваля Yuki no Odori

Фото Алексея Пирязева.

28 февраля в ГКЗ прошел фестиваль для любителей аниме, игр и косплея Yuki no Odori. Слет «мультяшек» в Туле давно стал традиционным: он проходит в нашем городе в 15-й раз и каждый — с аншлагом.





В этом году событие прошло особенно масштабно: фестиваль объединил более 300 участников. Пространство было наполнено персонажами всех мастей, а некоторые костюмы поражали реалистичностью.





Участники устраивали дефиле, разыгрывали сценки и отрывки из фильмов и мультиков.







Весь холл ГКЗ был заполнен «мультяшной» ярмаркой — чего здесь только не продавали!





В день фестиваля мы сделали о нем короткий пост в нашем телеграм-канале. Мнения подписчиков разделились. Одни писали, что это «бездельники», другие восхищались творческим увлечением ребят. Мы пообщались с косплеерами, чтобы узнать, кто они и чем живут.





Елизавете Петрухиной (ее псевдоним — Minku) 16 лет. Девушка рассказала, что шила свой костюм неделю, буквально не выходя из комнаты:

— Я косплеер уже около семи лет. Мне нравится участвовать в подобных мероприятиях, хотя подготовка — очень трудоемкий процесс. Когда придумываешь и шьешь костюм в короткие сроки, всегда учишься чему-то новому, преодолеваешь себя. Например, на этом моем костюме есть вышивка, а я ни разу не вышивала! Изначально я должна была быть в другом костюме, но его вовремя не доставили, поэтому новый наряд я сшила за неделю. Было сложно, но я справилась! Роспись, вышивка, кружево — все, что вы видите, я сделала сама, хотя я пока не профессиональная швея.

Аниме и косплей помогают человеку развиваться во многих сферах. Это и изучение чужой культуры, языков, и навыки общения, и артистические способности. А еще, конечно же, пошив, крафт — всё это очень полезные увлечения, — рассказала девушка.





23-летняя Ульяна Сенчило работает на трех работах, занимается конным спортом, а косплей для нее — творческая отдушина. Ее любимое аниме — «Принцесса Мононоке».

— В детстве все в кого-то переодевались, играли в куклы, представляли себя на месте персонажа. На косплей меня вдохновил — не поверите! — кот Базилио из «Золотого ключика»! Хобби стало серьезным, когда мы начали пробовать что-то шить своими руками, делать парики, интересный макияж, грим.

Мне нравится, что здесь собирается не только молодежь, но и старшее поколение. Эта культура начала распространяться на все возрасты! Если раньше в основном это были молодые люди от 15 до 20 лет, то сейчас здесь можно увидеть и людей 30–40 лет. И конечно, я очень рада, что фестиваль объединяет так много людей.







Марии Халдей 28 лет. На фестивале она выступала в образе плачущего ангела из сериала «Доктор Кто».

— Мы делали костюмы несколько месяцев. Крылья, маски, само платье — все ручная работа. Материалы самые разные: и гипс, и пластик, и ткань, и акриловые краски, и еще много чего.

Аниме — это яркие фэнтезийные миры, которые помогают отвлечься от серой реальности. А на таких фестивалях можно творчески взаимодействовать, проявить себя.





Любимое аниме Маши — «Паприка». Это анимационный фильм в жанре научной фантастики и психологического триллера.





Мы не смогли пройти мимо ярких девчонок в образе аватаров. Зовут их Даша и Рина.

— Мы решили одеться в таких персонажей, потому что обожаем все части «Аватара», — рассказали девушки. — На нас аквагрим, который, надеемся, без труда отмоется с кожи. Фестиваль суперский — здесь много интересных людей и событий! Обязательно примем участие и в следующем году.

Девочки поделились своими любимыми аниме. Даше очень нравится мультик «Клинок, рассекающий демонов», а Рине — «Папаши-дружбаны».

Вика и Саша пришли в образах Байонетты и Сары Фортуны — персонажей из компьютерных игр. Над костюмами они особенно не заморачивались, потратив ни них всего два дня. Но от этого образы выглядят не менее эффектно!







Кровожадные ведьмы с манекеном на цепях оказались очень милыми девушками. Образы навеяны компьютерной игрой Resident Evil: Village.

— Мне сейчас 28, а косплеем я увлекаюсь с 12 лет, — рассказала Максия. — Меня затянуло, потому что здесь и шьешь, и рисуешь, и всякие мечи и оружие делаешь. Можно любую идею воплотить в жизнь!





— Многие против аниме и считают его опасным для детей. Как ты к этому относишься?

— Аниме — слишком обширное понятие, есть разные жанры и наполнение. И для каждой аудитории есть своё возрастное ограничение. Есть аниме для детей, есть для взрослых. Мое любимое — «Тетрадь смерти».

Про костюмы рассказала Катбер (творческий псевдоним):

— У нас была основа. Лично я докрашивала, подшивала под себя, чтобы было по фигуре. Плюс какие-то дополнительные элементы тоже сами делали, парики подгоняли — в общем, у каждого была своя работа, каждый делал костюм под себя. А вот эти все штучки — это 3D-печать!