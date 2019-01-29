Вузы и колледжи Тулы – 2019: вся необходимая информация для поступления
Мы собрали полезную для абитуриентов информацию о вузах и колледжах Тульской области.
ТГПУ
ТулГУ
Финансовый университет при Правительстве РФ
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)
Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова
Институт законоведения и управления ВПА
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Социально-технологический колледж
Тульский техникум экономики и управления
Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого
Тула, пр. Ленина, 125
8 (4872) 35-40-60
Время работы:
пн. — пт.: с 9.00 до 17.00,
выходные — суббота и воскресенье
Заявления принимаются: с 20 июня по 26 июля 2019 г. — от лиц, имеющих результаты ЕГЭ, на очную и заочную формы обучения;
День открытых дверей состоится: 19 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 125.
Факультеты: Русской филологии и документоведения, Истории и права, Математики, физики и информатики, Технологии и бизнеса, Иностранных языков, Искусств, социальных и гуманитарных наук, Естественных наук, Физической культуры, Психологии.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура.
Форма обучения вуза: очная, заочная, очно-заочная (магистратура).
Подготовительные курсы: да.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Бесплатное обучение: да
Общежитие: да
Отсрочка от армии: да
Что нового появится в 2019 году: в направлении «Педагогическое образование» новые профили подготовки «Астрономия», «Социальная работа». На направления «Филология», «Туризм» на заочную форму обучения выделены бюджетные места.
Дополнительная информация:
Университет проводит приём на целевое обучение.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий имеют право на прием на обучение в пределах особой квоты.
Тульский государственный университет
Приемная комиссия: 8 (4872) 332−332
Заявления принимаются:
Очная форма:
- с 20 июня по 26 июля 2019 года по результатам ЕГЭ;
- с 20 июня по 18 июля 2019 года (для направления Дизайн по 11 июля 2019 года) по результатам вступительных испытаний в университете.
Вечерняя и заочная форма (на платные места):
- с 1 июня по 16 августа 2019 г. по результатам ЕГЭ;
- с 1 июня по 9 августа 2019 года по результатам вступительных испытаний в университете.
День открытых дверей состоится:
19 мая 2019 года в 10:00 по адресу Тула, пр. Ленина, 92 (вход со стороны ул. Болдина), учебный корпус № 9 ТулГУ.
Факультеты:
-
Институт высокоточных систем им.
В. П. Грязева,
- Институт прикладной математики и компьютерных наук,
- Институт горного дела и строительства,
- Естественнонаучный институт,
- Политехнический институт,
- Институт права и управления,
- Институт гуманитарных и социальных наук,
- Медицинский институт,
- Институт педагогики, физической культуры, спорта и туризма,
-
Технический колледж им.
С. И. МосинаТулГУ,
- Факультет вечернего и заочного обучения,
- Факультет довузовской подготовки,
- Интернет-институт,
- Институт международного образования,
- Региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров.
Уровень подготовки: среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, ординатура, аспирантура.
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.
Подготовительные курсы: да.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Бесплатное обучение: да.
Стоимость платного обучения, очное: от 50 тыс. руб. за семестр.
Стоимость платного обучения, заочное: от 20,5 тыс. руб. за семестр.
Общежитие: да.
Отсрочка от армии: да.
Что нового появится в 2019 году: с 2019 года расширяется перечень направлений магистратуры — впервые приём будет осуществляться на направления «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика» и «Лингвистика».
Дополнительная информация: есть военная кафедра.
Финансовый университет при
Правительстве РФ
Тула, ул. Оружейная, 1-а
Email: tula@fa.ru
Время работы:
пн.-пт.: с 9.00 до 18.00, сб.-вс.: с 9:00 до 13:00.
Заявления принимаются:
Бакалавриат (очная, очно-заочная и заочная формы обучения):
- с 20.06.
- с 20.06.
Второе высшее образование: с 20.06.
Магистратура: с 20.06.
День открытых дверей:
10 февраля 2019 — в 11:00
14 апреля 2019 — в 11:00.
По адресу: Тула, ул. Оружейная, 1а.
Направления высшего образования:
Уровень бакалавриата: Экономика, Менеджмент, Бизнес-информатика,
Государственное и муниципальное управление.
Уровень магистратуры: Экономика, Менеджмент.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.
Подготовительные курсы: да
Подготовка учащихся 9−11 классов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, а также к поступлению в ВУЗ.
Подготовка к сдаче вступительных испытаний, проводимых Финуниверситетом самостоятельно для выпускников СПО (колледжи, техникумы), а также для поступающих в магистратуру и на 2 высшее образование.
Дополнительное профессиональное образование: да
Второе высшее: да
Бесплатное обучение: да
Стоимость платного обучения, очное: от 105 000 руб.
Стоимость платного обучения, заочное: от 45 000 руб.
Общежитие: нет
Отсрочка от армии: да
Что нового появится в 2019 году: Очно-заочная форма обучения. Появятся новые программы дополнительного профессионального образования.
Дополнительная информация:
Преимущества вуза:
- При приёме на обучение по программам бакалавриата учитываются индивидуальные достижения поступающих в количестве 10 баллов.
- Действует гибкая система скидок от 5% до 15% на обучение на платно-договорной основе, а также 5%, если являлся слушателем подготовительных курсов.
- Наряду с получением высшего образования на курсах дополнительного профессионального образования, студенты могут освоить программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров и тренингов с получением дипломов, удостоверений, сертификатов.
Тульский филиал Финуниверситета был основан в ноябре 1958 года как филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-экономический институт».
В 2012 году решением
За время деятельности филиал подготовил свыше 16265 специалистов высшей квалификации. Среди них — руководители предприятий и организаций, административных и финансово-кредитных учреждений Тулы и области, видные деятели системы управления региона и России. Огромный опыт научной и педагогической деятельности, а также постоянная ориентация учебного процесса на соответствие реальным потребностям экономики позволили филиалу стать сегодня признанным лидером в области подготовки специалистов.
Университет оказывает помощь в трудоустройстве своих выпускников, имея тесное сотрудничество с органами государственной и муниципальной власти, финансовыми органами, банками, страховыми компаниями, коммерческими организациями, предприятиями различных форм собственности.
Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)«
Тула, пр. Ленина, 104
Тел/факс: 8 (4872) 700−224 (Приемная директора);
Тел: 8 (4872) 700−225 (Деканат юридического факультета);
Тел: 8 (4872) 700−227 (Отдел учета студентов).
Режим работы:
Пн.-пт. с 9.00 до 17.00, Сб. с 9.30 до 16.00, вс. — выходной.
Заявления принимаются:
Очная форма (на бакалавриат и специалитет):
- С 18 июня по 26 июля по результатам ЕГЭ (на бюджетные места);
- С 18 июня по 15 июля по результатам вступительных испытаний в университете (на бюджетные места);
- С 18 июня по 29 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
- С 18 июня по 03 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг);
Очная форма (в колледж): с 18 июня по 15 августа без вступительных испытаний (по договору об оказании платных образовательных услуг);
Очно-заочная форма (на бакалавриат):
- С 18 июня по 29 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
- С 18 июня по 03 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг);
Заочная форма (на специалитет):
- С 18 июня по 20 сентября по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
- С 18 июня по 13 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг);
Заочная форма (в магистратуру):
- С 18 июня по 13 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).
Дни открытых дверей состоятся: 16 февраля, 16 марта, 20 апреля, 18 мая, 15 июня в 14.00
по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, 5 этаж, актовый зал.
Факультеты: юридический, факультет дополнительного образования.
Уровень подготовки: среднее профессиональное образование, высшее образование, магистратура (заочная).
Формы обучения в вузе: очная, очно-заочная, заочная.
Подготовительные курсы: да.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Бесплатное обучение: да.
Стоимость платного обучения,
- очное: от 79 000 руб.
- очно-заочное: 53 000 руб.
- заочное: от 47 000 руб.
- очное (колледж): 45 000 руб.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: да.
Дополнительная информация:
Юридическое образование становится все более востребованным и популярным у абитуриентов. Об этом свидетельствует высокая конкуренция среди поступающих. Такая ситуация объясняется престижностью работы, возможностью карьерного роста, привилегиями государственных служащих и работников правоохранительных органов.
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) среди крупнейших государственных учебных заведений страны занимает достойное место. ВГУЮ (РПА Минюста России) десятки лет выполняет свою образовательную и научную деятельность в сфере подготовки и повышения квалификации кадров по различным отраслям права. ВГУЮ (РПА Минюста России) является центральным научным и учебным учреждением Министерства юстиции Российской Федерации.
Университет имеет институты, расположенные в Санкт-Петербурге, Иркутске, Саратове, Калуге и других городах страны. Среди них — Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России).
Институт уже более 20 лет готовит высококвалифицированных юристов.
Высокое качество обучения обеспечивают преподаватели-профессионалы, имеющие значительный практический опыт работы, который они успешно передают студентам.
Выпускники юридического факультета разных лет работали и работают в Администрации Тульской области, администрациях муниципальных образований, Федеральной службе судебных приставов (ФССП), судах общей юрисдикции, органах внутренних дел, прокуратуре, в министерствах, ведомствах, департаментах, юридических отделах предприятий и организаций
Тула, ул. Рязанская, 1
8 (4872) 700−353, 700−354
Email: mail@tiei.ru, abitur@tiei.ru
Время работы: пн.-пт.: 08:00−19.00, сб.-вс.: 09.00−17.00.
По программам бакалавриата и магистратуры для поступающих по результатам ЕГЭ документы принимаются в два потока: с 1 марта до 30 сентября (начало обучения 1 октября) и с 01 октября по 28 января (начало обучения с 1 февраля). Для поступающих по вступительным испытаниям университета документы принимаются в два потока: с 1 марта до 25 сентября и с 1 октября до 25 января соответственно.
День открытых дверей состоится: 16 марта в 11.00
по адресу: Тула, ул. Рязанская, 1.
Направления подготовки: Экономика, Менеджмент, Управление качеством, Психология, Психолого-педагогическое образование, Прикладная информатика, Лингвистика, Юриспруденция, Информационная безопасность.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура.
Форма обучения вуза: очная, заочная.
Подготовительные курсы: да.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Бесплатное обучение: нет.
Общежитие: нет
Отсрочка от армии: нет.
Тульский институт управления и бизнеса
им. Н.Д. Демидова
Тула, ул. Болдина, 98-б,
Время работы:
пн.-чт.: с 09:00 до 18:00,
пт.: с 09:00 до 17:00,
сб.: с 09:00 до 16:00.
вс. — выходной.
с 13 мая по 17 августа на обучение по программам бакалавриата по заочной и очно-заочной формам обучения, по программам магистратуры.
с 15 июня по 17 августа на обучение по программам бакалавриата по очной форме обучения.
Срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ — 28 августа.
Дни открытых дверей состоятся:
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.
Подготовительные курсы: нет.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Бесплатное обучение: нет.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: нет.
Что нового появится в 2019 году:
Появятся новые программы дополнительного профессионального образования. Планируется проведение бесплатных мастер-классов, тренингов, семинаров и открытых лекций на актуальные темы в области экономики, юриспруденции, правового обеспечения деятельности организаций и учреждений всех форм собственности, психологии и педагогики для широкого заинтересованных лиц. Юридическая клиника продолжит оказывать бесплатную юридическую помощь населению.
Дополнительная информация о вузе:
Тульский институт управления и бизнеса им.
В Тульском институте управления и бизнеса им.
Ежегодно студенты вуза принимают участие в различных формах научно-исследовательской работы: всероссийских олимпиадах, межвузовских конференциях, во встречах с потенциальными работодателями. За последние пять лет на конкурсы различного уровня представлено более 500 студенческих работ, получено более 250 дипломов, грамот по результатам участия в конкурсах, олимпиадах и конференциях.
За прошедшие 15 лет вуз приобрел обширные и многосторонние связи с вузами Москвы и Санкт-Петербурга.
Институт принимает активное участие во Всероссийских просветительских акциях, являясь региональной площадкой.
Институт законоведения и управления ВПА
Тула, ул. Болдина, 98.
Приёмная ректора: (4872) 24−76−16.
Факультет права и управления: (4872) 24−76−10, 8−906−630−79−44.
E-mail: box@izuvpa.ru
Режим работы:
понедельник-пятница: с 09.00 до 16.30.
Приемная комиссия: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98
Телефоны: (4872) 71−64−96, +7−906−630−79−43
Факс: (4872) 24−76−16
Контактный телефон: +7−906−630−79−43
E-mail: priem@izuvpa.ru
Режим работы:
понедельник-пятница: с 09.00 до 16.00.
Заявления принимаются: на очную и очно-заочную форму обучения с 20 июня 2019 года; на заочную форму обучения — в течение года по результатам ЕГЭ и (или) результатам вступительных испытаний в институте.
День открытых дверей состоится:
09 февраля 2019 года в 11:00 (в 10:00 конкурс по экономике для старшекурсников профессиональных образовательных организаций);
16 марта 2019 года в 11:00 (в 10:00 конкурс по обществознанию для выпускников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций);
07 апреля 2019 года в 11:00;
13 апреля 2019 года в 11:00 (в 10:00 конкурс по русскому языку для выпускников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций);
21 апреля 2019 года в 11:00
По адресу: Тула, ул. Болдина, 98, 4 этаж., аудитория № 6.
Направления подготовки: Юриспруденция, Управление персоналом, Менеджмент.
Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.
Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.
Подготовительные курсы: да.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Бесплатное обучение: нет.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: да.
Дополнительная информация: По результатам участия в конкурсах предоставляются скидки на весь период обучения от 5% до 30% от установленной стоимости обучения в новом учебном 2019/2020 году.
Образовательные программы по направлениям подготовки «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Менеджмент» имеют государственную аккредитацию,
Центр содействия временной занятости студентов и трудоустройства выпускников ИЗУ ВПА оказывает поддержку в поиске работы, как во время, так и после обучения.
Тульский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
Тула, пр. Ленина, 28,
Тула, ул. Металлистов, 2-а
Email: tfranhgs@mail.ru, pk_tfranhgs@mail.ru, tula@ranepa.ru
Время работы:
пн.-чт.: с 9.00 до 18.00,
пт.: с 9.00 до 17.00,
обед: с 13.00 до 13.48,
выходные: суббота, воскресенье.
Заявления принимаются:
На очную форму обучения:
С 20 июня 2019 г по 10 июля 2019г- для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом;
С 20 июня 2019 г по 26 июля 2019 г — для поступающих по результатам ЕГЭ.
На заочную форму обучения:
с 20 июня 2019 г по 06 ноября 2019 г — для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом (договор);
- с 20 июня 2019 г по 15 ноября 2019 г — для поступающих по результатам ЕГЭ (договор).
Дни открытых дверей состоятся:
16.02.2019,
23.03.2019,
20.04.2019,
18.05.2019.
Время проведения — 14.00.
Адрес: Тула, проспект Ленина, 28 (телефон для справок:
Направления подготовки и профили по образовательным программам бакалавриата на 2019/2020 учебный год.
Уровень подготовки: бакалавриат
Форма обучения вуза: очная, заочная
Подготовительные курсы: нет.
Дополнительное профессиональное образование: да.
Второе высшее: да.
Бесплатное обучение: нет
Общежитие: нет
Отсрочка от армии: да
Дополнительная информация:
Минимальный проходной балл:
- Русский язык - 36
- Математика (профильная) -27
- Обществознание - 42.
Введена гибкая система скидок оплаты за обучение.
Социально-технологический колледж
Тула, ул. Рязанская, 1
8 (4872) 700−354
Время работы:
пн. — пт.: с 9.00 до 18.00, сб.-вс.: 09.00−17.00.
Документы принимаются с 1 марта 2019 года до 31 декабря 2019 г.
День открытых дверей состоится 16 марта 2019 г.
по адресу: Тула, ул. Рязанская, 1.
Направления: Финансы, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Операционная деятельность в логистике, Прикладная информатика (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Преподавание в начальных классах, Дошкольное образование, Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем.
Форма обучения колледжа: очная, заочная.
Подготовительные курсы: да.
Бесплатное обучение: нет.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: да.
Стоимость обучения:
- очное - 17 000 руб. за семестр
- заочное - 12 500 руб. а семестр.
Дополнительная информация:
Частное учреждение профессионального образования «Социально-технологический колледж» было создано в марте 2016 года как самостоятельное юридическое лицо. До этого момента колледж функционировал в составе Частной образовательной организации высшего образования – ассоциации «Тульский университет (ТИЭИ)», являясь его структурным подразделением с 2000 года.
Профильные предметы у студентов колледжа ведут преподаватели Тульского университета (ТИЭИ) – кандидаты наук и профессора. Это позволяет выпускникам колледжа легче адаптироваться к условиям обучения в вузе.
Тульский техникум экономики и управления
Тула, ул. Болдина, 98Б,
Время работы:
пн.-чт.: с 09:00 до 18:00,
пт.: с 09:00 до 17:00,
сб.: с 09:00 до 16:00.
вс. — выходной.
На очную форму обучения — с 1 июня по 15 августа 2019 года. При наличии свободных мест прием документов срок продлевается до 25 ноября.
На заочную форму обучения — до 1 декабря.
Дни открытых дверей состоятся:
6.04.2019 — 14:00
по адресу: Тула, ул. Болдина, 98Б.
Уровень подготовки: среднее профессиональное образование
Основные образовательные программы профессионального образования:
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; «Страховое дело (по отраслям)»; «Финансы»; «Право и организация социального обеспечения»; «Гостиничное дело»; «Туризм»; «Операционная деятельность в логистике»;
Форма обучения: очная, заочная.
Бесплатное обучение: нет.
Общежитие: нет.
Отсрочка от армии: да.
Дополнительная информация: Тульский техникум Экономики предоставляет льготу 10% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, имеющие аттестаты с отличием и др.).
В техникуме сформирована достойная материально-техническая база, высокий научный и кадровый потенциал, созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов. По результатам мониторинга качества подготовки кадров по образовательным организациям СПО Тульский техникум Экономики и управления входит в рейтинг ТОП-500 по Российской Федерации и рейтинг ТОП-10 субъекта РФ.
Техникум принимает активное участие в просветительских акциях, являясь региональной площадкой по проведению Всероссийских диктантов.
Выпускник техникума может продолжить обучение в Тульском институте управления и бизнеса им.