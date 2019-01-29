Вузы и колледжи Тулы – 2019: вся необходимая информация для поступления

Мы собрали полезную для абитуриентов информацию о вузах и колледжах Тульской области.

ТГПУ



ТулГУ



Финансовый университет при Правительстве РФ

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)

ТИЭИ

Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова

Институт законоведения и управления ВПА

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Социально-технологический колледж

Тульский техникум экономики и управления

вузы

tsput.ru

Тула, пр. Ленина, 125

8 (4872) 35-40-60

Время работы:

пн. — пт.: с 9.00 до 17.00,

выходные — суббота и воскресенье

Заявления принимаются: с 20 июня по 26 июля 2019 г. — от лиц, имеющих результаты ЕГЭ, на очную и заочную формы обучения;

с 20 июня по 13 июля 2019 г. — от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, на очную, заочную формы обучения.

День открытых дверей состоится: 19 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 125.

Факультеты: Русской филологии и документоведения, Истории и права, Математики, физики и информатики, Технологии и бизнеса, Иностранных языков, Искусств, социальных и гуманитарных наук, Естественных наук, Физической культуры, Психологии.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура.

Форма обучения вуза: очная, заочная, очно-заочная (магистратура).

Подготовительные курсы: да.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: да

Общежитие: да

Отсрочка от армии: да

Что нового появится в 2019 году: в направлении «Педагогическое образование» новые профили подготовки «Астрономия», «Социальная работа». На направления «Филология», «Туризм» на заочную форму обучения выделены бюджетные места.

Дополнительная информация:

Университет проводит приём на целевое обучение.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий имеют право на прием на обучение в пределах особой квоты.

tiei.ru

Тула, ул. Рязанская, 1

8 (4872) 700−353, 700−354

Email: mail@tiei.ru, abitur@tiei.ru

Время работы: пн.-пт.: 08:00−19.00, сб.-вс.: 09.00−17.00.

По программам бакалавриата и магистратуры для поступающих по результатам ЕГЭ документы принимаются в два потока: с 1 марта до 30 сентября (начало обучения 1 октября) и с 01 октября по 28 января (начало обучения с 1 февраля). Для поступающих по вступительным испытаниям университета документы принимаются в два потока: с 1 марта до 25 сентября и с 1 октября до 25 января соответственно.

День открытых дверей состоится: 16 марта в 11.00

по адресу: Тула, ул. Рязанская, 1.

Направления подготовки: Экономика, Менеджмент, Управление качеством, Психология, Психолого-педагогическое образование, Прикладная информатика, Лингвистика, Юриспруденция, Информационная безопасность.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура.

Форма обучения вуза: очная, заочная.

Подготовительные курсы: да.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет

Отсрочка от армии: нет.

тиуб.рф

Тула, ул. Болдина, 98-б,

8 (4872) 56-32-39

Время работы:

пн.-чт.: с 09:00 до 18:00,

пт.: с 09:00 до 17:00,

сб.: с 09:00 до 16:00.

вс. — выходной.

Заявления принимаются:

с 13 мая по 17 августа на обучение по программам бакалавриата по заочной и очно-заочной формам обучения, по программам магистратуры.

с 15 июня по 17 августа на обучение по программам бакалавриата по очной форме обучения.

Срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ — 28 августа.

Дни открытых дверей состоятся:

16.02.2019 — в 12:15

27.02.2019 — в 16:30

16.03.2019 — в 12:15

27.03.2019 — в 16:30

20.04.2019 — в 12:15

15.05.2019 — в 16:30

по адресу: Тула, ул. Болдина, 98Б

Направления высшего образования:

Уровень бакалавриата: Юриспруденция, Менеджмент, Экономика, Специальное (дефектологическое) образование, Государственное и муниципальное управление.

Уровень магистратуры: Психолого-педагогическое образование.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: нет.

Что нового появится в 2019 году:

Появятся новые программы дополнительного профессионального образования. Планируется проведение бесплатных мастер-классов, тренингов, семинаров и открытых лекций на актуальные темы в области экономики, юриспруденции, правового обеспечения деятельности организаций и учреждений всех форм собственности, психологии и педагогики для широкого заинтересованных лиц. Юридическая клиника продолжит оказывать бесплатную юридическую помощь населению.

Дополнительная информация о вузе:

Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова предоставляет льготы до 20% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, имеющие дипломы (аттестаты) с отличием и др.), а также даёт возможность получить до 10 дополнительных конкурсных баллов за индивидуальные достижения.

В Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова созданы условия и для учебы, и для интересной, насыщенной творчеством, повседневной студенческой жизни.

Ежегодно студенты вуза принимают участие в различных формах научно-исследовательской работы: всероссийских олимпиадах, межвузовских конференциях, во встречах с потенциальными работодателями. За последние пять лет на конкурсы различного уровня представлено более 500 студенческих работ, получено более 250 дипломов, грамот по результатам участия в конкурсах, олимпиадах и конференциях.

За прошедшие 15 лет вуз приобрел обширные и многосторонние связи с вузами Москвы и Санкт-Петербурга.

Институт принимает активное участие во Всероссийских просветительских акциях, являясь региональной площадкой.

izuvpa.ru

Тула, ул. Болдина, 98.

Приёмная ректора: (4872) 24−76−16.

Факультет права и управления: (4872) 24−76−10, 8−906−630−79−44.

E-mail: box@izuvpa.ru

Режим работы:

понедельник-пятница: с 09.00 до 16.30.

Приемная комиссия: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98

Телефоны: (4872) 71−64−96, +7−906−630−79−43

Факс: (4872) 24−76−16

Контактный телефон: +7−906−630−79−43

E-mail: priem@izuvpa.ru

Режим работы:

понедельник-пятница: с 09.00 до 16.00.

Заявления принимаются: на очную и очно-заочную форму обучения с 20 июня 2019 года; на заочную форму обучения — в течение года по результатам ЕГЭ и (или) результатам вступительных испытаний в институте.

День открытых дверей состоится:

09 февраля 2019 года в 11:00 (в 10:00 конкурс по экономике для старшекурсников профессиональных образовательных организаций);

16 марта 2019 года в 11:00 (в 10:00 конкурс по обществознанию для выпускников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций);

07 апреля 2019 года в 11:00;

13 апреля 2019 года в 11:00 (в 10:00 конкурс по русскому языку для выпускников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций);

21 апреля 2019 года в 11:00

По адресу: Тула, ул. Болдина, 98, 4 этаж., аудитория № 6.

Направления подготовки: Юриспруденция, Управление персоналом, Менеджмент.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

Подготовительные курсы: да.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

Дополнительная информация: По результатам участия в конкурсах предоставляются скидки на весь период обучения от 5% до 30% от установленной стоимости обучения в новом учебном 2019/2020 году.

Образовательные программы по направлениям подготовки «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Менеджмент» имеют государственную аккредитацию, т. е. по окончании института выпускник получает диплом государственного образца.

Центр содействия временной занятости студентов и трудоустройства выпускников ИЗУ ВПА оказывает поддержку в поиске работы, как во время, так и после обучения.

Заявления принимаются: На очную форму обучения: С 20 июня 2019 г по 10 июля 2019г- для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом; С 20 июня 2019 г по 26 июля 2019 г — для поступающих по результатам ЕГЭ. На заочную форму обучения: с 20 июня 2019 г по 06 ноября 2019 г — для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом (договор); - с 20 июня 2019 г по 15 ноября 2019 г — для поступающих по результатам ЕГЭ (договор). Дни открытых дверей состоятся:

16.02.2019,

23.03.2019,

20.04.2019,

18.05.2019. Время проведения — 14.00. Адрес: Тула, проспект Ленина, 28 (телефон для справок: 8 (4872) 55-01-98 ). Направления подготовки и профили по образовательным программам бакалавриата на 2019/2020 учебный год. 38.03.01 «Экономика» — образовательная программа «Экономика предприятий и организаций». 38.03.02 «Менеджмент» - образовательная программа «Менеджмент организации». 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» образовательная программа «Эффективное государственное управление». Уровень подготовки: бакалавриат Форма обучения вуза: очная, заочная Подготовительные курсы: нет. Дополнительное профессиональное образование: да. Второе высшее: да. Бесплатное обучение: нет Общежитие: нет Отсрочка от армии: да Дополнительная информация: Минимальный проходной балл: Русский язык - 36

Математика (профильная) -27

Обществознание - 42. Введена гибкая система скидок оплаты за обучение. Галерея показать все фотографии 7

колледжи

ctk71.ru

Тула, ул. Рязанская, 1

8 (4872) 700−354

Время работы:

пн. — пт.: с 9.00 до 18.00, сб.-вс.: 09.00−17.00.

Документы принимаются с 1 марта 2019 года до 31 декабря 2019 г.

День открытых дверей состоится 16 марта 2019 г.

по адресу: Тула, ул. Рязанская, 1.

Направления: Финансы, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Операционная деятельность в логистике, Прикладная информатика (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Преподавание в начальных классах, Дошкольное образование, Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем.

Форма обучения колледжа: очная, заочная.

Подготовительные курсы: да.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

Стоимость обучения:

очное - 17 000 руб. за семестр

заочное - 12 500 руб. а семестр.

Дополнительная информация:

Частное учреждение профессионального образования «Социально-технологический колледж» было создано в марте 2016 года как самостоятельное юридическое лицо. До этого момента колледж функционировал в составе Частной образовательной организации высшего образования – ассоциации «Тульский университет (ТИЭИ)», являясь его структурным подразделением с 2000 года.

За почти 20-летнюю историю колледж выпустил более 3000 студентов, получивших дипломы государственного образца о среднем профессиональном образовании. 90 процентов из них продолжили образовательную траекторию в Тульском университете (ТИЭИ) по ускоренным программам обучения.

Профильные предметы у студентов колледжа ведут преподаватели Тульского университета (ТИЭИ) – кандидаты наук и профессора. Это позволяет выпускникам колледжа легче адаптироваться к условиям обучения в вузе.

tteu.ru

ВК

Тула, ул. Болдина, 98Б,

8 (4872) 56-32-39

Время работы:

пн.-чт.: с 09:00 до 18:00,

пт.: с 09:00 до 17:00,

сб.: с 09:00 до 16:00.

вс. — выходной.

Заявления принимаются:

На очную форму обучения — с 1 июня по 15 августа 2019 года. При наличии свободных мест прием документов срок продлевается до 25 ноября.

На заочную форму обучения — до 1 декабря.

Дни открытых дверей состоятся:

16.02.2019 — 14:00

16.03.2019 — 14:00

31.03.2019 — 12:00

6.04.2019 — 14:00

14.04.2019 — 12:00

27.04.2019 — 14:00

по адресу: Тула, ул. Болдина, 98Б.

Уровень подготовки: среднее профессиональное образование

Основные образовательные программы профессионального образования:

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; «Страховое дело (по отраслям)»; «Финансы»; «Право и организация социального обеспечения»; «Гостиничное дело»; «Туризм»; «Операционная деятельность в логистике»;

Форма обучения: очная, заочная.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

Дополнительная информация: Тульский техникум Экономики предоставляет льготу 10% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, имеющие аттестаты с отличием и др.).

В техникуме сформирована достойная материально-техническая база, высокий научный и кадровый потенциал, созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов. По результатам мониторинга качества подготовки кадров по образовательным организациям СПО Тульский техникум Экономики и управления входит в рейтинг ТОП-500 по Российской Федерации и рейтинг ТОП-10 субъекта РФ.

Техникум принимает активное участие в просветительских акциях, являясь региональной площадкой по проведению Всероссийских диктантов.