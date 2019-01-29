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Вузы и колледжи Тулы – 2019: вся необходимая информация для поступления

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Вузы и колледжи Тулы – 2019: вся необходимая информация для поступления

Мы собрали полезную для абитуриентов информацию о вузах и колледжах Тульской области.

ТГПУ

ТулГУ

Финансовый университет при Правительстве РФ

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)

ТИЭИ

Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова

Институт законоведения и управления ВПА

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Социально-технологический колледж

Тульский техникум экономики и управления

вузы

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

tsput.ru

Тула, пр. Ленина, 125
8 (4872) 35-40-60

Время работы:
пн. — пт.: с 9.00 до 17.00,
выходные — суббота и воскресенье

Заявления принимаются: с 20 июня по 26 июля 2019 г. — от лиц, имеющих результаты ЕГЭ, на очную и заочную формы обучения;

с 20 июня по 13 июля 2019 г. — от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, на очную, заочную формы обучения.
 

День открытых дверей состоится: 19 мая 2019 г. в 11.00 по адресу: Тула, пр. Ленина, 125.

Факультеты: Русской филологии и документоведения, Истории и права, Математики, физики и информатики, Технологии и бизнеса, Иностранных языков, Искусств, социальных и гуманитарных наук, Естественных наук, Физической культуры, Психологии.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура.

Форма обучения вуза: очная, заочная, очно-заочная (магистратура).

Подготовительные курсы: да.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: да

Общежитие: да

Отсрочка от армии: да

Что нового появится в 2019 году: в направлении «Педагогическое образование» новые профили подготовки «Астрономия», «Социальная работа». На направления «Филология», «Туризм» на заочную форму обучения выделены бюджетные места.

Дополнительная информация:

Университет проводит приём на целевое обучение.

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых действий имеют право на прием на обучение в пределах особой квоты.

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Тульский государственный университет

tsu.tula.ru

Тула, пр. Ленина, 92
Cправочная: 8 (4872) 73-44-44
Приемная комиссия: 8 (4872) 332−332
 

Заявления принимаются:

Очная форма:

  • с 20 июня по 26 июля 2019 года по результатам ЕГЭ;
  • с 20 июня по 18 июля 2019 года (для направления Дизайн по 11 июля 2019 года) по результатам вступительных испытаний в университете.

Вечерняя и заочная форма (на платные места):

  • с 1 июня по 16 августа 2019 г. по результатам ЕГЭ;
  • с 1 июня по 9 августа 2019 года по результатам вступительных испытаний в университете.

День открытых дверей состоится:

19 мая 2019 года в 10:00 по адресу Тула, пр. Ленина, 92 (вход со стороны ул. Болдина), учебный корпус № 9 ТулГУ.

Факультеты:

  • Институт высокоточных систем им. В. П. Грязева,
  • Институт прикладной математики и компьютерных наук,
  • Институт горного дела и строительства,
  • Естественнонаучный институт,
  • Политехнический институт,
  • Институт права и управления,
  • Институт гуманитарных и социальных наук,
  • Медицинский институт,
  • Институт педагогики, физической культуры, спорта и туризма,
  • Технический колледж им. С. И. Мосина ТулГУ,
  • Факультет вечернего и заочного обучения,
  • Факультет довузовской подготовки,
  • Интернет-институт,
  • Институт международного образования,
  • Региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров.

Уровень подготовки: среднее профессиональное образование, бакалавриат, специалитет, магистратура, ординатура, аспирантура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: да.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: да.

Стоимость платного обучения, очное: от 50 тыс. руб. за семестр.

Стоимость платного обучения, заочное: от 20,5 тыс. руб. за семестр.

Общежитие: да.

Отсрочка от армии: да.

Что нового появится в 2019 году: с 2019 года расширяется перечень направлений магистратуры — впервые приём будет осуществляться на направления «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика» и «Лингвистика».

Дополнительная информация: есть военная кафедра.

 

Финансовый университет при
Правительстве РФ

Тула, ул. Оружейная, 1-а
8 (4872) 22-46-96, 22−36−56

tula.fa.ru

Email: tula@fa.ru

Время работы:
пн.-пт.: с 9.00 до 18.00, сб.-вс.: с 9:00 до 13:00.

Заявления принимаются:

Бакалавриат (очная, очно-заочная и заочная формы обучения):

- с 20.06. по 26.07.2019 г. по результатам ЕГЭ;

- с 20.06. по 10.07.2019 г. лица, поступающие на базе профессионального образования.

Второе высшее образование: с 20.06. по 31.08.2019 г.

Магистратура: с 20.06. по 20.07.2019 г.

День открытых дверей:

10 февраля 2019 — в 11:00
14 апреля 2019 — в 11:00.

По адресу: Тула, ул. Оружейная, 1а.

Направления высшего образования:

Уровень бакалавриата: Экономика, Менеджмент, Бизнес-информатика,
Государственное и муниципальное управление.

Уровень магистратуры: Экономика, Менеджмент.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: да

Подготовка учащихся 9−11 классов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, а также к поступлению в ВУЗ.

Подготовка к сдаче вступительных испытаний, проводимых Финуниверситетом самостоятельно для выпускников СПО (колледжи, техникумы), а также для поступающих в магистратуру и на 2 высшее образование.

Дополнительное профессиональное образование: да

Второе высшее: да

Бесплатное обучение: да

Стоимость платного обучения, очное: от 105 000 руб.

Стоимость платного обучения, заочное: от 45 000 руб.

Общежитие: нет

Отсрочка от армии: да

Что нового появится в 2019 году: Очно-заочная форма обучения. Появятся новые программы дополнительного профессионального образования.

Дополнительная информация:

Преимущества вуза:

  1. При приёме на обучение по программам бакалавриата учитываются индивидуальные достижения поступающих в количестве 10 баллов.
  2. Действует гибкая система скидок от 5% до 15% на обучение на платно-договорной основе, а также 5%, если являлся слушателем подготовительных курсов.
  3. Наряду с получением высшего образования на курсах дополнительного профессионального образования, студенты могут освоить программы профессиональной переподготовки, повышения квалификации, семинаров и тренингов с получением дипломов, удостоверений, сертификатов.

Тульский филиал Финуниверситета был основан в ноябре 1958 года как филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Всероссийский заочный финансово-экономический институт».

В 2012 году решением Правительства РФ ВЗФЭИ был присоединен к федеральному государственному образовательному бюджетному учреждению высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской федерации». В ноябре Тульский филиал Финуниверситета отметил своё 60-летие.

За время деятельности филиал подготовил свыше 16265 специалистов высшей квалификации. Среди них — руководители предприятий и организаций, административных и финансово-кредитных учреждений Тулы и области, видные деятели системы управления региона и России. Огромный опыт научной и педагогической деятельности, а также постоянная ориентация учебного процесса на соответствие реальным потребностям экономики позволили филиалу стать сегодня признанным лидером в области подготовки специалистов.

Университет оказывает помощь в трудоустройстве своих выпускников, имея тесное сотрудничество с органами государственной и муниципальной власти, финансовыми органами, банками, страховыми компаниями, коммерческими организациями, предприятиями различных форм собственности.

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Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)«

tula.rpa-mu.ru

Тула, пр. Ленина, 104

Тел/факс: 8 (4872) 700−224 (Приемная директора);
Тел: 8 (4872) 700−225 (Деканат юридичес­кого факультета);
Тел: 8 (4872) 700−227 (Отдел учета студентов).

Режим работы:

Пн.-пт. с 9.00 до 17.00, Сб. с 9.30 до 16.00, вс. — выходной.

Заявления принимаются:

Очная форма (на бакалавриат и специалитет):

  • С 18 июня по 26 июля по результатам ЕГЭ (на бюджетные места);
  • С 18 июня по 15 июля по результатам вступительных испытаний в университете (на бюджетные места);
  • С 18 июня по 29 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
  • С 18 июня по 03 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг);

Очная форма (в колледж): с 18 июня по 15 августа без вступительных испытаний (по договору об оказании платных образовательных услуг);

Очно-заочная форма (на бакалавриат):

  • С 18 июня по 29 августа по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
  • С 18 июня по 03 августа по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг);

Заочная форма (на специалитет):

  • С 18 июня по 20 сентября по результатам ЕГЭ (по договору об оказании платных образовательных услуг);
  • С 18 июня по 13 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг);

Заочная форма (в магистратуру):

  • С 18 июня по 13 сентября по результатам вступительных испытаний в университете (по договору об оказании платных образовательных услуг).

Дни открытых дверей состоятся: 16 февраля, 16 марта, 20 апреля, 18 мая, 15 июня в 14.00
по адресу: Тула, пр. Ленина, 104, 5 этаж, актовый зал.

Факультеты: юридический, факультет дополнительного образования.

Уровень подготовки: среднее профессиональное образование, высшее образование, магистратура (заочная).

Формы обучения в вузе: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: да.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: да.

Стоимость платного обучения,

  • очное: от 79 000 руб.
  • очно-заочное: 53 000 руб.
  • заочное: от 47 000 руб.
  • очное (колледж): 45 000 руб.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

Дополнительная информация:

Юридическое образование становится все более востребованным и популярным у абитуриентов. Об этом свидетельствует высокая конкуренция среди поступающих. Такая ситуация объясняется престижностью работы, возможностью карьерного роста, привилегиями государственных служащих и работников правоохранительных органов.

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России) среди крупнейших государственных учебных заведений страны занимает достойное место. ВГУЮ (РПА Минюста России) десятки лет выполняет свою образовательную и научную деятельность в сфере подготовки и повышения квалификации кадров по различным отраслям права. ВГУЮ (РПА Минюста России) является центральным научным и учебным учреждением Министерства юстиции Российской Федерации.

Университет имеет институты, расположенные в Санкт-Петербурге, Иркутске, Саратове, Калуге и других городах страны. Среди них — Тульский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России).

Институт уже более 20 лет готовит высококвалифицированных юристов.

Высокое качество обучения обеспечивают преподаватели-профессионалы, имеющие значительный практический опыт работы, который они успешно передают студентам.

Выпускники юридического факультета разных лет работали и работают в Администрации Тульской области, администрациях муниципальных образований, Федеральной службе судебных приставов (ФССП), судах общей юрисдикции, органах внутренних дел, прокуратуре, в министерствах, ведомствах, департаментах, юридических отделах предприятий и организаций и т. д.

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Тульский университет (ТИЭИ)

tiei.ru

Тула, ул. Рязанская, 1
8 (4872) 700−353, 700−354

Email: mail@tiei.ru, abitur@tiei.ru

Время работы: пн.-пт.: 08:00−19.00, сб.-вс.: 09.00−17.00.

По программам бакалавриата и магистратуры для поступающих по результатам ЕГЭ документы принимаются в два потока: с 1 марта до 30 сентября (начало обучения 1 октября) и с 01 октября по 28 января (начало обучения с 1 февраля). Для поступающих по вступительным испытаниям университета документы принимаются в два потока: с 1 марта до 25 сентября и с 1 октября до 25 января соответственно.

День открытых дверей состоится: 16 марта в 11.00
по адресу: Тула, ул. Рязанская, 1.

Направления подготовки: Экономика, Менеджмент, Управление качеством, Психология, Психолого-педагогическое образование, Прикладная информатика, Лингвистика, Юриспруденция, Информационная безопасность.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура, аспирантура.

Форма обучения вуза: очная, заочная.

Подготовительные курсы: да.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет

Отсрочка от армии: нет.

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Тульский институт управления и бизнеса
им. Н.Д. Демидова

тиуб.рф

Тула, ул. Болдина, 98-б,
8 (4872) 56-32-39

Время работы:
пн.-чт.: с 09:00 до 18:00,
пт.: с 09:00 до 17:00,
сб.: с 09:00 до 16:00.
вс. — выходной.

Заявления принимаются:

с 13 мая по 17 августа на обучение по программам бакалавриата по заочной и очно-заочной формам обучения, по программам магистратуры.

с 15 июня по 17 августа на обучение по программам бакалавриата по очной форме обучения.

Срок завершения приёма документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам ЕГЭ — 28 августа.

Дни открытых дверей состоятся:

16.02.2019 — в 12:15
27.02.2019 — в 16:30
16.03.2019 — в 12:15
27.03.2019 — в 16:30
20.04.2019 — в 12:15
15.05.2019 — в 16:30
по адресу: Тула, ул. Болдина, 98Б
 
Направления высшего образования:
Уровень бакалавриата: Юриспруденция, Менеджмент, Экономика, Специальное (дефектологическое) образование, Государственное и муниципальное управление.
Уровень магистратуры: Психолого-педагогическое образование.
 

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная.

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: нет.

Что нового появится в 2019 году:

Появятся новые программы дополнительного профессионального образования. Планируется проведение бесплатных мастер-классов, тренингов, семинаров и открытых лекций на актуальные темы в области экономики, юриспруденции, правового обеспечения деятельности организаций и учреждений всех форм собственности, психологии и педагогики для широкого заинтересованных лиц. Юридическая клиника продолжит оказывать бесплатную юридическую помощь населению.

Дополнительная информация о вузе:

Тульский институт управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова предоставляет льготы до 20% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, имеющие дипломы (аттестаты) с отличием и др.), а также даёт возможность получить до 10 дополнительных конкурсных баллов за индивидуальные достижения.

В Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова созданы условия и для учебы, и для интересной, насыщенной творчеством, повседневной студенческой жизни.

Ежегодно студенты вуза принимают участие в различных формах научно-исследовательской работы: всероссийских олимпиадах, межвузовских конференциях, во встречах с потенциальными работодателями. За последние пять лет на конкурсы различного уровня представлено более 500 студенческих работ, получено более 250 дипломов, грамот по результатам участия в конкурсах, олимпиадах и конференциях.

За прошедшие 15 лет вуз приобрел обширные и многосторонние связи с вузами Москвы и Санкт-Петербурга.

Институт принимает активное участие во Всероссийских просветительских акциях, являясь региональной площадкой.

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Институт законоведения и управления ВПА

izuvpa.ru

Тула, ул. Болдина, 98.
Приёмная ректора: (4872) 24−76−16.
Факультет права и управления: (4872) 24−76−10, 8−906−630−79−44.

E-mail: box@izuvpa.ru
Режим работы:
понедельник-пятница: с 09.00 до 16.30.

Приемная комиссия: 300028, г. Тула, ул. Болдина, 98
Телефоны: (4872) 71−64−96, +7−906−630−79−43
Факс: (4872) 24−76−16
Контактный телефон: +7−906−630−79−43
E-mail: priem@izuvpa.ru
Режим работы:
понедельник-пятница: с 09.00 до 16.00.

Заявления принимаются: на очную и очно-заочную форму обучения с 20 июня 2019 года; на заочную форму обучения — в течение года по результатам ЕГЭ и (или) результатам вступительных испытаний в институте.

День открытых дверей состоится:

09 февраля 2019 года в 11:00 (в 10:00 конкурс по экономике для старшекурсников профессиональных образовательных организаций);

16 марта 2019 года в 11:00 (в 10:00 конкурс по обществознанию для выпускников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций);

07 апреля 2019 года в 11:00;

13 апреля 2019 года в 11:00 (в 10:00 конкурс по русскому языку для выпускников общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций);

21 апреля 2019 года в 11:00

По адресу: Тула, ул. Болдина, 98, 4 этаж., аудитория № 6.

Направления подготовки: Юриспруденция, Управление персоналом, Менеджмент.

Уровень подготовки: бакалавриат, магистратура.

Форма обучения вуза: очная, очно-заочная, заочная, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

Подготовительные курсы: да.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

Дополнительная информация: По результатам участия в конкурсах предоставляются скидки на весь период обучения от 5% до 30% от установленной стоимости обучения в новом учебном 2019/2020 году.

Образовательные программы по направлениям подготовки «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Менеджмент» имеют государственную аккредитацию, т. е. по окончании института выпускник получает диплом государственного образца.

Центр содействия временной занятости студентов и трудоустройства выпускников ИЗУ ВПА оказывает поддержку в поиске работы, как во время, так и после обучения.

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Тульский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

tula.ranepa.ru

Тула, пр. Ленина, 28,
Тула, ул. Металлистов, 2-а
8 (4872) 55-03-67, 55−01−98, 8 (920) 275-78-22

Email: tfranhgs@mail.ru, pk_tfranhgs@mail.ru, tula@ranepa.ru

Время работы:
пн.-чт.: с 9.00 до 18.00,
пт.: с 9.00 до 17.00,
обед: с 13.00 до 13.48,
выходные: суббота, воскресенье.

Заявления принимаются:

На очную форму обучения:

С 20 июня 2019 г по 10 июля 2019г- для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом;

С 20 июня 2019 г по 26 июля 2019 г — для поступающих по результатам ЕГЭ.

На заочную форму обучения:

с 20 июня 2019 г по 06 ноября 2019 г — для поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых филиалом (договор);

- с 20 июня 2019 г по 15 ноября 2019 г — для поступающих по результатам ЕГЭ (договор).

Дни открытых дверей состоятся:
16.02.2019,
23.03.2019,
20.04.2019,
18.05.2019.

Время проведения — 14.00.

Адрес: Тула, проспект Ленина, 28 (телефон для справок: 8 (4872) 55-01-98).

Направления подготовки и профили по образовательным программам бакалавриата на 2019/2020 учебный год.

38.03.01 «Экономика» — образовательная программа «Экономика предприятий и организаций».

38.03.02 «Менеджмент» - образовательная программа «Менеджмент организации».

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» образовательная программа «Эффективное государственное управление».

Уровень подготовки: бакалавриат

Форма обучения вуза: очная, заочная

Подготовительные курсы: нет.

Дополнительное профессиональное образование: да.

Второе высшее: да.

Бесплатное обучение: нет

Общежитие: нет

Отсрочка от армии: да

Дополнительная информация:

Минимальный проходной балл:

  • Русский язык - 36
  • Математика (профильная) -27
  • Обществознание - 42.

Введена гибкая система скидок оплаты за обучение.

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колледжи

Социально-технологический колледж

ctk71.ru

Тула, ул. Рязанская, 1
8 (4872) 700−354

Время работы: 
пн. — пт.: с 9.00 до 18.00, сб.-вс.: 09.00−17.00.

Документы принимаются с 1 марта 2019 года до 31 декабря 2019 г.

День открытых дверей состоится 16 марта 2019 г. 
по адресу: Тула, ул. Рязанская, 1. 

Направления: Финансы, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), Операционная деятельность в логистике, Прикладная информатика (по отраслям), Право и организация социального обеспечения, Преподавание в начальных классах, Дошкольное образование, Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем.

Форма обучения колледжа: очная, заочная.

Подготовительные курсы: да.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

Стоимость обучения:

  • очное - 17 000 руб. за семестр
  • заочное - 12 500 руб. а семестр.

Дополнительная информация:

Частное учреждение профессионального образования «Социально-технологический колледж» было создано в марте 2016 года как самостоятельное юридическое лицо. До этого момента колледж функционировал в составе Частной образовательной организации высшего образования – ассоциации «Тульский университет (ТИЭИ)», являясь его структурным подразделением с 2000 года.

За почти 20-летнюю историю колледж выпустил более 3000 студентов, получивших дипломы государственного образца о среднем профессиональном образовании. 90 процентов из них продолжили образовательную траекторию в Тульском университете (ТИЭИ) по ускоренным программам обучения.
 

Профильные предметы у студентов колледжа ведут преподаватели Тульского университета (ТИЭИ) – кандидаты наук и профессора. Это позволяет выпускникам колледжа легче адаптироваться к условиям обучения в вузе.

 

Тульский техникум экономики и управления

tteu.ru

ВК

Тула, ул. Болдина, 98Б,
8 (4872) 56-32-39

Время работы:
пн.-чт.: с 09:00 до 18:00,
пт.: с 09:00 до 17:00,
сб.: с 09:00 до 16:00.
вс. — выходной.

Заявления принимаются:

На очную форму обучения — с 1 июня по 15 августа 2019 года. При наличии свободных мест прием документов срок продлевается до 25 ноября.
На заочную форму обучения — до 1 декабря.

Дни открытых дверей состоятся:

16.02.2019 — 14:00

16.03.2019 — 14:00

31.03.2019 — 12:00

6.04.2019 — 14:00

14.04.2019 — 12:00

27.04.2019 — 14:00

по адресу: Тула, ул. Болдина, 98Б.

Уровень подготовки: среднее профессиональное образование

Основные образовательные программы профессионального образования:

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; «Страховое дело (по отраслям)»; «Финансы»; «Право и организация социального обеспечения»; «Гостиничное дело»; «Туризм»; «Операционная деятельность в логистике»;

Форма обучения: очная, заочная.

Бесплатное обучение: нет.

Общежитие: нет.

Отсрочка от армии: да.

Дополнительная информация: Тульский техникум Экономики предоставляет льготу 10% по оплате для широкого спектра поступающих (инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи, имеющие аттестаты с отличием и др.).

В техникуме сформирована достойная материально-техническая база, высокий научный и кадровый потенциал, созданы все условия для подготовки высококвалифицированных специалистов. По результатам мониторинга качества подготовки кадров по образовательным организациям СПО Тульский техникум Экономики и управления входит в рейтинг ТОП-500 по Российской Федерации и рейтинг ТОП-10 субъекта РФ.

Техникум принимает активное участие в просветительских акциях, являясь региональной площадкой по проведению Всероссийских диктантов.

Выпускник техникума может продолжить обучение в Тульском институте управления и бизнеса им. Н. Д. Демидова.

сегодня, в 17:25 0
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