Какой метод контрацепции самый надежный?

Фото Алексея Пирязева.

Врач-гинеколог Центра охраны здоровья в Туле рассказывает о самом важном для здоровья женщины. Полезная информация – из первых уст.

Myslo пообщался с врачом-гинекологом Центра охраны здоровья в Туле Юлией Каменской о бесплодии, женских заболеваниях, менструации и самых надежных методах контрацепции.

- С какими проблемами к Вам чаще всего обращаются женщины?

- В наш центр чаще всего обращаются женщины с бесплодием, нарушениями менструального цикла, а также женщины старшей возрастной группы – для коррекции возрастных изменений.

Диагноз «бесплодие» - не приговор!

- Бесплодие, получается, довольно распространено в нашем регионе. В чем причина?

- Наиболее частая причина – воспаление мочеполового тракта как у мужчин, так и у женщин. В связи с этим возникают изменения в эндометрии и гиперпластических процессах.

Эндокринные нарушения также могут стать причиной бесплодия. Главное – обнаружить проблему и скорректировать ее. Тогда с вероятностью 99% наступит беременность.

Надо заметить, высока вероятность и мужского бесплодия. В любом случае, обследоваться у врача нужно обоим партнерам.

- Хорошо. Но как паре понять, что пора обращаться к репродуктологу? Сколько безуспешных попыток зачатия об этом сигнализируют?

- Если пара, планирующая завести ребенка, регулярно живет половой жизнью, но зачать так и не выходит в течение года, нужно обращаться к врачу. Это, конечно, если нет жалоб по здоровью. Если же жалобы есть, необходимо записаться на прием сразу же после их появления.

- И все же, есть пары, которым даже после курса лечения не удается зачать ребенка. Какой это процент ваших пациентов?

- Процентов десять, не больше. И то это чаще всего пары старших возрастных групп. Зачатие не удается из-за снижения овариального резерва женщины с годами. Здесь уже трудно бороться с естественными изменениями.

Молодые пары или пары среднего возраста, которые обращаются в наш центр, чаще всего удачно проходят лечение и заводят ребенка. Тем более, сейчас есть действенный способ зачатия – ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

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- Как проводится ЭКО?

- Согласно приказу Министерства здравоохранения, пара проходит обследование, которое устанавливает причину бесплодия. Если ее не выявить, попытка ЭКО окажется неудачной. Врачи восстанавливают здоровье женщины, после чего пациентка приступает к первому этапу ЭКО – этапу стимуляции овуляции. Для этого вводятся специальные препараты, способствующие росту в яичниках нескольких фолликулов, содержащих яйцеклетки. Когда они достигают зрелости, с помощью пункции происходит забор ооцитов. Эти ооциты передаются в эмбриологическую лабораторию. В этот же день мужчина сдает сперму.

И пара переходит ко второму этапу – ЭКО, когда происходит соединение яйцеклетки со сперматозоидами. За процессом наблюдает врач. И уже в течение пяти дней он отбирает самые лучшие эмбрионы, которые имеют высокий потенциал имплантации. Эмбрионы (не более двух) затем переносят в полость матки.

После наступает медикаментозный период поддержки беременности.

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- Несмотря на успешность использования, ЭКО все равно не дает стопроцентной гарантии беременности. Почему попытка ЭКО может оказаться неудачной?

- Причины могут быть связаны с недостаточным обследованием и неполной подготовкой пары. Дело в том, что многие будущие родители не достаточно ответственно подходят к процессу зачатия. Поэтому во время выполнения программы врач зачастую обнаруживает проблемы, которые не были диагностированы раньше, во время предварительного обследования.

Успех ЭКО зависит не только от профессионализма врача, но и от пациентов. Многие перестают следовать рекомендациям специалиста (например, отменяют медикаментозную поддержку). Как результат – неудачное зачатие.

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- Сколько стоит такая процедура в Тульской области?

- ЭКО обойдется паре примерно в 150-170 тысяч рублей.

Женские заболевания: как избежать и как лечить?

- Что провоцирует молочницу?

- Сама по себе молочница – условно-патогенная инфекция. Иными словами, она присутствует в организме человека. Но при воспалительных изменениях, эндокринных нарушениях и стрессовых ситуациях она приобретает более выраженную форму и патогенные свойства. В результате у женщины возникают жалобы на здоровье.

Чтобы предотвратить появление молочницы, женщине необходимо вести здоровый образ жизни.

- Какие симптомы говорят о молочнице?

- Зуд и выделения в виде белей. У мужчин также могут проявляться выделения на половом члене и дискомфорт в интимной зоне. Чтобы избавиться от заболевания, нужно обследоваться обоим партнерам. Исходя из результатов анализа, назначается патогенетическое лечение.

- Многим женщинам сейчас ставят диагноз «эрозия шейки матки». Действительно ли это так опасно? Или есть виды эрозии, которые не требуют лечения?

- Эрозия – воспалительное поражение шейки матки. Прежде чем ее лечить, нужно пройти обследование у гинеколога. Врач оценит активность воспалительного процесса и продиагностирует наличие дисплазии, предракового состояния или вируса папилломы человека. После этого врачом и пациентом совместно принимается решение о способе лечения. Каждый случай – индивидуальный. Но в любом случае, эрозию нужно лечить, какого бы рода воспаление ни было.

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- Но многие все равно закрывают на это глаза. Что будет, если запустить эрозию?

- Все зависит от фона, на котором протекает заболевание. Например, если эрозия образована на фоне вируса папилломы человека, и пациент живет с этим 10-15 лет, не предпринимая никаких шагов по его устранению, то существует большая вероятность развития шейки матки. Чтобы этого не допустить, нужно регулярно проверяться у врача-гинеколога. Как минимум – раз в год. Это позволит выявить эрозию на ранней стадии и вылечить ее быстро, безболезненно и без последствий.

Боли при менструации: что делать?

- Какой менструальный цикл считается нормой?

- Кровянистые выделения в норме должны быть от трех до шести дней. Нормальный менструальный цикл – от 25 до 32 дней. Важно, чтобы менструация проходила безболезненно, была регулярной и никак не влияла на качество жизни женщины.

- Но все же у многих женщин менструация проходит болезненно. В чем причина?

- Причины могут быть связаны с эндокринными нарушениями и воспалительными процессами.

- Какое лечение назначает врач?

- Если причина болей – эндокринные нарушения, то врач корректирует гормональный фон и помогает женщине избавиться от болевых ощущений.

Если же причина – в воспалениях, врач назначает медикаментозное противовоспалительное лечение.

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Пара слов о контрацепции...

- Какие методы контрацепции самые надежные?

- Безусловно, это гормональный метод. Широкий выбор фармацевтической промышленности позволяет врачу подобрать препарат каждой женщине, исходя из особенностей ее организма. Самостоятельно начинать прием гормональных препаратов не рекомендую: для начала врач должен изучить его совместимость с вашим организмом.

Для женщин старшей возрастной группы наиболее удачный метод контрацепции – установка спирали Мирена, которая создает для женщины комфортные условия.

Но эти методы не защищают от инфекций, передающихся половым путем. Поэтому женщинам, не имеющим постоянного партнера, я рекомендую пользоваться барьерным методом предохранения – презервативами.

- Прерванный метод предохранения: действительно ли он настолько ненадежный, как о нем говорят?

- Да. Прерванный метод не обеспечивает защиту от нежелательной беременности. В этой ситуации многое зависит от реакции партнера. И если у женщины овуляторный цикл, то беременность вполне может наступить при определенной концентрации сперматозоидов, которые могут попасть во влагалище. Но прерванный половой акт все равно активно используется уже много лет. Лично я советую от него отказаться людям, не собирающимся заводить ребенка, и подумать о более надежном способе.

Центр охраны здоровья, многопрофильный медицинский центр

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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ