  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Люди
  4. Знай наших!
  5. Хирург Маргарита Илюхина: «Мне в жизни повезло – я занимаюсь любимым делом!» - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Хирург Маргарита Илюхина: «Мне в жизни повезло – я занимаюсь любимым делом!»
Фото из архива героини публикации.

Хирург Маргарита Илюхина: «Мне в жизни повезло – я занимаюсь любимым делом!»

В Новомосковской город­ской клинической больнице Маргарита Аркадьевна Илюхина, уроженка Подмосковья, работает с 2016 года.

Почему она переехала в Тульскую область, где встретила свою судьбу и за что любит свою работу – в нашем материале. 

Маргарита Илюхина – исполняющая обязанности заведующей отделением гнойной хирургии ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница». В 2013 году окончила Рязанский государственный медуниверситет. Год отработала в поликлинике города Воскресенска Московской области. Но ей, молодому специалисту, очень хотелось работать в стационаре.

– У меня в семье медиков нет. Родители – учителя, бабушка – директор школы. Я – первый врач, – рассказывает Маргарита Илюхина. – В моей жизни произошла личная трагедия. Когда мне было 10 лет, у меня чуть не умерла мама, она долго лежала в больнице. Я проводила там много времени, и в хирургическом отделении в частности. С того времени мне захотелось стать врачом, и именно хирургом. После вуза меня взяли на работу в поликлинику, я проработала там почти год, перспектив – никаких. И тут моя подруга, с которой мы учились вместе, посоветовала мне приехать в ее родной Новомосковск, поговорить с главным врачом. Я приехала, и меня пригласили в стационар в отделение гнойной хирургии. Я сразу же согласилась, и вот уже восемь лет работаю здесь.  

Новомосковская больница не только осуществила мечту Маргариты Аркадьевны стать хирургом, но и подарила ей судьбоносную встречу.

IMG_2864.jpg

Здесь она познакомилась со своим будущим мужем. Александр Илюхин родился в поселке Товарковском Богородицкого района, в 2008 году окончил Ивановскую государственную медицинскую академию. С 2013 года работает врачом травматологом-ортопедом в ортопедическом отделении. Маргарита и Александр поженились в 2020 году.  

Сейчас супруги обустраивают свое уютное гнездышко в новой квартире, которую им выделило министерство здравоохранения региона.

– Когда я только приехала в Новомосковск, мне выплатили подъемные – 500 тысяч рублей, – говорит Маргарита Илюхина. – Изначально я снимала квартиру, мне компенсировали 10 000 рублей. В январе 2024 года нам дали служебную квартиру от министерства здравоохранения Тульской области. Квартира двухкомнатная, просторная, очень хорошая. Через десять лет мы сможем ее приватизировать. 

Подробнее о вакансиях и мерах поддержки медиков в нашем регионе на personalzdrav71.ru.

Напомним, по инициативе губернатора Алексея Дюмина проводится системная работа по привлечению в область медиков востребованных специальностей. Для этого в дополнение к федеральным действуют региональные меры поддержки. Среди них – предоставление служебного жилья. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одна из ключевых задач нац­проекта «Здравоохранение». 

77d0c014-c870-484d-904a-78781bc0bed8.jpeg

По словам Маргариты Аркадьевны, она любит свою работу за возможность помогать людям. 

– Классно видеть результат своего труда, особенно когда случаи запущенные, безнадежные. Ты вылечиваешь тяжелых пациентов, видишь, как они выздоравливают. В гнойной хирургии грамотно провести операцию – половина успеха. Дальше – ежедневные перевязки, надо добиться, чтобы рана очистилась. Здорово видеть результат, меня это вдохновляет. У врача в первую очередь должна быть любовь к людям. Я хожу на любимую работу и занимаюсь любимым делом. Медицина – это моя жизнь.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
вчера, в 14:10 +9
Другие статьи по темам
Событие
врачмедицинаподдержка медиковслужебная квартира
Люди
Маргарита ИлюхинаАлександр Илюхин
Место
Новомосковская городская клиническая больница
«Мона Лиза» и «Неизвестная»: инженер из Тулы в 50 лет начал писать копии известных картин
«Мона Лиза» и «Неизвестная»: инженер из Тулы в 50 лет начал писать копии известных картин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.