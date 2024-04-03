Хирург Маргарита Илюхина: «Мне в жизни повезло – я занимаюсь любимым делом!»

Фото из архива героини публикации.

Почему она переехала в Тульскую область, где встретила свою судьбу и за что любит свою работу – в нашем материале.

Маргарита Илюхина – исполняющая обязанности заведующей отделением гнойной хирургии ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница». В 2013 году окончила Рязанский государственный медуниверситет. Год отработала в поликлинике города Воскресенска Московской области. Но ей, молодому специалисту, очень хотелось работать в стационаре.

– У меня в семье медиков нет. Родители – учителя, бабушка – директор школы. Я – первый врач, – рассказывает Маргарита Илюхина. – В моей жизни произошла личная трагедия. Когда мне было 10 лет, у меня чуть не умерла мама, она долго лежала в больнице. Я проводила там много времени, и в хирургическом отделении в частности. С того времени мне захотелось стать врачом, и именно хирургом. После вуза меня взяли на работу в поликлинику, я проработала там почти год, перспектив – никаких. И тут моя подруга, с которой мы учились вместе, посоветовала мне приехать в ее родной Новомосковск, поговорить с главным врачом. Я приехала, и меня пригласили в стационар в отделение гнойной хирургии. Я сразу же согласилась, и вот уже восемь лет работаю здесь.

Новомосковская больница не только осуществила мечту Маргариты Аркадьевны стать хирургом, но и подарила ей судьбоносную встречу.

Здесь она познакомилась со своим будущим мужем. Александр Илюхин родился в поселке Товарковском Богородицкого района, в 2008 году окончил Ивановскую государственную медицинскую академию. С 2013 года работает врачом травматологом-ортопедом в ортопедическом отделении. Маргарита и Александр поженились в 2020 году.

Сейчас супруги обустраивают свое уютное гнездышко в новой квартире, которую им выделило министерство здравоохранения региона.

– Когда я только приехала в Новомосковск, мне выплатили подъемные – 500 тысяч рублей, – говорит Маргарита Илюхина. – Изначально я снимала квартиру, мне компенсировали 10 000 рублей. В январе 2024 года нам дали служебную квартиру от министерства здравоохранения Тульской области. Квартира двухкомнатная, просторная, очень хорошая. Через десять лет мы сможем ее приватизировать.

Подробнее о вакансиях и мерах поддержки медиков в нашем регионе на personalzdrav71.ru.

Напомним, по инициативе губернатора Алексея Дюмина проводится системная работа по привлечению в область медиков востребованных специальностей. Для этого в дополнение к федеральным действуют региональные меры поддержки. Среди них – предоставление служебного жилья. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами – одна из ключевых задач нац­проекта «Здравоохранение».

По словам Маргариты Аркадьевны, она любит свою работу за возможность помогать людям.

– Классно видеть результат своего труда, особенно когда случаи запущенные, безнадежные. Ты вылечиваешь тяжелых пациентов, видишь, как они выздоравливают. В гнойной хирургии грамотно провести операцию – половина успеха. Дальше – ежедневные перевязки, надо добиться, чтобы рана очистилась. Здорово видеть результат, меня это вдохновляет. У врача в первую очередь должна быть любовь к людям. Я хожу на любимую работу и занимаюсь любимым делом. Медицина – это моя жизнь.