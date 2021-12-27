Тульская Городская Служба спасения: работа такая – помогать

27 декабря в России отмечается День спасателя. Myslo побывал на тренировочных учениях, где ребята повышают квалификацию и отрабатывают навыки поисков потерявшихся людей.

Отсчет времени на поиск заблудившегося человека зимой идет буквально на минуты. От слаженной, грамотно выстроенной работы зависит жизнь человека. К счастью, в Тульской области такие случаи крайне редки, однако нельзя полностью исключать их вероятность.

Поездка на квадроциклах закончилась аварией, три человека оказались в лесу, каждый из них получил различные травмы. Один остался на месте аварии, другие попытались выбраться из леса самостоятельно, но не смогли. Такова была легенда учений тульской службы спасения, которые прошли в преддверии профессионального праздника 24 декабря на карьере в пос. Барсуки.

Три звена спасателей утром приехали на точку сбора, получили вводную информацию, карту, где отмечено примерное местонахождение условных пострадавших, а потом с носилками, сумкой с медикаментами и прочим необходимым оборудованием для оказания первой помощи выдвинулись на поиски.

Все, как в реальных условиях, только вместо пострадавших — манекены.

Первое — сориентироваться на местности, чтобы не тратить время на пустое хождение.

С учетом снега не так-то просто это сделать: некоторые тропинки, отмеченные на карте, заметены. Но отсчет пошел, и мы выдвигаемся в направлении цели поиска.

Следов, которые подскажут путь, нет: манекенов привозили с противоположной стороны карьера. Спасатели периодически останавливаются, сверяются с картой и продолжают движение. Уже почти в конце первой половины маршрута все же находим следы, ведущие к пострадавшим, — ведь в реальных условиях человек бы тоже оставлял их.

По прибытии спасатели оказывают первую помощь в соответствии с обозначенными в легенде травмами. Манекен укладывают на носилки-волокуши и — на точку старта по короткому пути.

Чтобы сократить дорогу, надо спуститься вместе с пострадавшими по крутому склону, для чего требуется уже альпинистское снаряжение.

С некоторой разницей во времени все три звена успешно выполняют задание, все трое пострадавших своевременно доставлены и переданы в руки медиков.

Сергей Рожков, заместитель начальника МУ «ЦГЗСР г. Тулы» по поисково-спасательной работе:

Сергей Рожков — Никто заранее не знает, каким будет следующий вызов. Каждый звонок — это нештатная ситуация, на кону чья-то жизнь. Наша задача — оказать любую необходимую помощь в кратчайший срок. Именно поэтому мы должны быть готовы к любым ситуациям. Сейчас намного проще работать при поиске потерявшихся: у многих с собой есть телефон, и пока он не разряжен, можно попытаться понять, где находится человек, проинструктировать его.

Сергей Рожков работает в Службе спасения 22 года. Собственно, именно столько лет и самой службе. Как отдельное подразделение она была создана 31 декабря 1998 года распоряжением главы администрации Тулы.

Это сейчас спасатели проходят обучение, аттестацию и только после этого получают допуск к работам, а тогда первыми сотрудниками были промышленные альпинисты, горные спасатели и вообще все, кто не боялся работать в нестандартных условиях. За эти годы служба с 8 человек разрослась до 80.

— Первое время мы ездили на вызовы на трамвае: своего транспорта у службы не было, — вспоминает Сергей Иванович. — Мы базировались в здании на ул. Гоголевской, рядом остановка. Поступил вызов — рюкзак на плечо, дождался трамвая и поехал. Потом транспорт нам закупили, первым у нас появился УАЗик. Потом три месяца обучались на водолазной станции — стали водолазами. Так и пошло: постепенно оттачивали навыки, квалификацию, расширяли фронт работ. Сейчас мы – современное спасательное подразделение, в арсенале которого есть все необходимое оборудование и снаряжение для проведения любых спасательных работ.

Сегодня Служба спасения выполняет самый разнообразный спектр работ, часть из которых направлена на предупреждение аварийных ситуаций. Опиловка деревьев, расчистка русла рек от поросли и мусора в преддверии паводка, дезинфекция социальных объектов и общественных пространств — все это делают спасатели между оперативными выездами.

Человек вышел на балкон, а дверь случайно захлопнулась; маленькие дети заперли себя в квартире; престарелый родственник несколько дней не отвечает на телефонные звонки, а входная дверь заперта; при ДТП пассажира зажало в машине; в лесу потерялся грибник; сильный ветер повалил на машину дерево; случилась авария на водоводе, и нужна питьевая вода…

Жизненных ситуаций может быть бесконечное множество, но с каждой из них в Туле помогут справиться спасатели профильной Городской службы.

Александр Лебедев, командир спасательного звена № 6:

Александр Лебедев — Работаю в Городской службе спасения шестой год. Привело сюда желание спасать людей, оказавшихся в сложной ситуации; знал многих людей, которые тут уже работали, и поэтому уверен был, что коллектив тут хороший. Работа у нас непростая, нелегко видеть искалеченных людей; особенно тяжко, когда серьезные травмы получают дети. Одно из ДТП, которое мне запомнилось, случилось около двух лет назад на трассе М-2. Человек зажат в машине, медики его обезболили, но медлить было нельзя — счет шел на секунды, у пострадавшего был сильнейший перелом таза, раздроблены ноги. Надо было срочно его высвободить. Мы сработали оперативно, достали из машины и передали медикам. Потом нам сказали, что человек поправился, и с ним все хорошо сейчас. Приятно знать, что ты помог человеку остаться в живых. Наша работа командная. Один ничего не сделаешь. Только четкие и слаженные действия всего звена позволят получить в итоге нужный результат и спасти человека. Коллегам в праздник пожелаю легких трудовых будней, поменьше пострадавших, чтобы у них все складывалось, в семьях было благополучие.

Григорий Новиков, заместитель командира спасательного звена: