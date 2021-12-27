Как живет собачий патруль Туламашзавода

Всего 22 собаки составляют верный, надежный и самый неподкупный собачий патруль, охраняющий периметр Тульского машиностроительного завода. Это единственное в регионе предприятие ОПК, которое имеет свой кинологический центр.



Кинологический центр на предприятии существует уже почти сорок лет. Здесь обретают свой дом собаки с непростым характером и такой же непростой судьбой. Среди питомцев Туламашзавода – животные, которые вдруг стали не нужны своим хозяевам или оказались не у дел на прежнем месте службы.



Немецкая овчарка Арчи – любопытная и очень активная – охраняет периметр Туламашзавода.

Собак забирают сюда, дают кров, еду, ласку и заботу. А взамен четвероногие охранники верой и правдой служат предприятию.





О необычном подразделении Тульского машиностроительного завода с удовольствием рассказывает Евгений Дронов, генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ:

– Собаки, которые здесь находятся, несут сторожевую службу. Поверьте мне, они работают и сполна отрабатывают свой хлеб. За 40 лет на Туламашзаводе не было ни одного случая нарушения периметра. Видеонаблюдение только фиксирует нарушение, но не предотвращает его. А здесь – только попробуйте нарушить! Собаки бегают без привязи и намордников, так что если попался – извини!

Территория у нас большая – 44 гектара, здесь есть охранная зона, на которой работают наши питомцы. Получается, мы помогаем собакам, а собаки помогают нам. Из 22 собак 10-15 находятся на дежурстве, остальные отдыхают, набираются сил. Мы свой собачий питомник сохранили, развиваем, и сегодня вы можете здесь видеть новое жилье для собак, чтобы им было тепло, что­бы они были сыты и несли службу на благо Туламашзавода.

Летом в питомнике прошла полная реконструкция: старое строение демонтировали и на его месте построили новые вольеры. Теперь фундамент оборудован системой слива, стены и потолок будок отделаны современным утеплителем. Территорию заасфальтировали, установили новый забор и систему освещения.

– Теперь наш питомник полностью соответствует новым нормативам содержания служебных собак, – говорит Виктор Феоктистов, начальник команды служебного собаководства предприятия. – А чуть ранее питомник получил современное оборудование. Закупили холодильные камеры, пищеварочные котлы на 150 и 60 литров, кастрюли. Работать нам сейчас очень комфортно.

Писатель Илья Ильф говорил: «Собака так преданна, что даже не веришь в то, что человек заслуживает такой любви». Правоту этих слов и подтверждает Виктор Феоктистов. В ноябре исполнилось 35 лет, как он работает на предприятии. И всё это время – с собаками.

– С собаками я с 1967 года, – улыбается Феоктистов. – Сначала жил на Урале, в Магнитогорске, работал там инструктором, оттуда попал служить в «Красную звезду» командиром взвода. Я и там готовил собак к караульной службе. Оттуда – прямиком на БАМ. Ну а потом мы приехали на постоянное место жительства в Тулу. Когда мне предложили прийти на Туламашзавод работать с собаками, я сразу понял, что это мое место!

Как лохматые питомцы оказываются здесь? У каждого своя печальная история. О судьбе и характере каждого из своих подопечных Виктор Михайлович может рассказывать долго, с любовью.

– Собак мы не покупаем – их отдают бесплатно. Что-то случилось в семье, собака стала озлобленной – куда ее? Звонят мне. Даже из кинологического центра звонят: «Вить, посмотри, какого отдали зверя!». Я еду, забираю. Вот, например, ротвейлер. Жил в семье, но вдруг стал огрызаться на хозяина и на его маленьких детей. Закрывали пса на балконе. Мне позвонили – возьмешь? Конечно! Теперь этот ротвейлер «работает» на предприятии.

Сейчас на Туламашзаводе живут 22 собаки. Самый старший подопечный – кавказская овчарка по кличке Бас, в питомнике с 2012 года. Ну а новичок – малинуа Зак, который сразу стал всеобщим любимцем. Малинуа – разновидность бельгийской овчарки, очень умный пес.

– Зака отдали из кинологического питомника, – говорит Виктор Феоктистов. – Вожатый, который с ним работал, уволился, на его место пришел человек со своей собакой. Зак три месяца просидел без работы... Мне позвонили: «Жалко пса, забирай! Он дрессированный и очень умный!».

На вопрос, как же он сам справляется с агрессивными собаками, Виктор Михайлович улыбается:

– У меня же опыт. Самое главное правило – ни в коем случае не показывать собакам, что ты боишься. Стоит только чуть дернуться, они сразу могут напасть. Плюс навыки, конечно, – я к любой собаке могу найти подход.



Вот в таких огромных контейнерах хранятся субпродукты и крупы для приготовления еды питомцам.

В кинологическом центре Тула­машзавода работают шесть человек. Они кормят собак, обучают их, выгуливают, переводят с зоны на зону.

– В рационе наших питомцев всегда мясо, крупа и овощи, – говорит Виктор Феоктистов. – Рацион сбалансированный, собаки всегда сыты, так что «подкупить» их вкусняшками невозможно.

Содержание питомника служебного собаководства на Туламашзаводе стоит на стыке производственной необходимости и социальной политики.

Туламашзавод даже в трудные времена не снял с себя ответственности за объекты социальной сферы. Здесь по-прежнему есть свой Дворец культуры, свой спорткомплекс, своя загородная база отдыха.