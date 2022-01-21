Вопрос к психологу: Я боюсь рожать. Что делать?

Фото Татьяны Лыгиной https://www.instagram.com/tanya_lygina/

Страх перед родами – нормальное явление, которое, однако, может серьезно влиять на состояние и настрой будущей мамы. Мы узнали у тульских психологов, как справляться с этим страхом.

Почти все беременные беспокоятся о том, как пройдут роды. А у некоторых даже развивается токофобия (или малевзиофобия) — патологическая боязнь родов.

Страхи, а уж тем более фобию, нужно и важно проработать, чтобы они не вмешались в процесс родов и не привели к осложнениям. О том, как это можно сделать, мы поговорили с тульскими психологами.

Лариса Милова, психолог

Прежде всего важно понять, чего именно вы боитесь. Названная трудность — уже на 50% решенная. Условно можно разделить возможные причины страхов на три типа.

Страх неизвестности.

Чем неизвестный и загадочней проблема, тем тревоги у нас больше. Первый шаг — разобраться в процессе родов. Здесь можно прочитать толковую книгу, сходить на курсы при роддоме, получить консультацию у врача. Да, а почему нет?

Страх боли.

С болью такая особенность: ее тяжелее перенести, если думать, что она будет длиться вечно. И наоборот, гораздо легче терпеть, если понимать, сколько именно еще осталось. К сожалению, в случае с родами точного времени никто не знает, но поможет мысль о том, что в любом случае ребенок родится и боль закончится.

Сопротивление боли усиливает ее. Нужно научиться расслабляться во время боли. Звучит противоречиво, но возможно.

У Стивена Левина (автор книги «Кто умирает?») есть упражнения, которые позволяют ослабить боль (не именно родовую, а в общем).

Чаще всего боль легче выдерживать, если рядом близкий человек. Можно договориться с мужем, мамой, подругой (зависит от того, кто именно воспринимается как поддерживающая фигура), которые поприсутствуют на родах и поддержат.

Страх повторения боли.

Если в жизни были тяжёлые операции, катастрофы, физические травмы, неудачные предыдущие роды, то внутри может возникать тревога и даже паника. С этим страхом возможно справиться, работая с психологом. Лучше заранее уточнить, работает ли он с ПТСР. Из литературы может помочь книга Питера Левина «Исцеление от травмы».

Страх, что с ребенком будет что-то не так.

Практически все женщины тревожатся о здоровье малыша. В этом случае бывает полезным общение с другими мамами, которые могут поделиться своим опытом преодоления тревоги и поддержать.

Кроме того, тревога всегда снижается, если мы не чувствуем себя жертвой и что-то делаем для преодоления трудностей (когда ведём себя пассивно — тревога повышается). Кажется полезным разобраться с нормами развития ребёнка (физическими и психологическими), особенностями развития (книг по этой теме много, найти легко). Это позволит не теряться, а ориентироваться в том, что происходит с ребёнком.

Я рекомендую обратить внимание на труды Дональда Винникота, автора «Разговор с родителями» и «Младенцы и их матери».

В любом случае, в вопросе преодоления страха родов будет кстати консультация врача, психолога. Эти консультации можно получить бесплатно в центрах помощи и у психологов при роддомах или найти частнопрактикующих специалистов.

Майя Андрияничева, клинический, семейный и перинатальный психолог

Страх перед родами является самым сильным по степени выраженности за весь период беременности, и относится он к разряду глобальных страхов перед чем-то неизвестным. Женщина не знает, что ее ждет, и боится неизвестного будущего, особенно если речь идёт о первых родах.

Также страх обусловлен физиологией. В организме беременной женщины происходит кардинальная гормональная перестройка, что не может не сказаться на общем состоянии.

У многих страх перед родами связан с боязнью боли. Роды не могут проходить совершенно безболезненно. При этом степень выраженности боли носит индивидуальный характер.

Помимо болевого порога, играет большую роль эмоциональное состояние женщины, с которым она подходит к моменту родов. Чем больше страхов и тревоги, тем больше она будет зажата физически, и уровень болевых ощущений будет значительно выше. И наоборот, чем оптимистичнее будет настрой, тем она лучше себя будет чувствовать себя физически.

Страх родов — это социально разрешённый страх. То есть самих родов бояться можно, а, например, бояться материнства, новой жизни, ответственности ребёнка — не положено.

Поэтому часто есть неосознанный страх, связанный с тревогами и неизвестностью перед будущим материнством, который надо к чему-то привязать. И такой страх находит свое место рядом с родами, так как родов и боли бояться «разрешено».

Важно проработать с психологом, какой именно страх прячется под маской «страха родов».

Понять, есть ли реальные причины для страха перед родами. Чаще бывает так, что есть или собственный негативный опыт родов, или у близкого/знакомых, к сожалению, что-то произошло в этот период. Тогда с этими страхами может помочь разобраться психолог. А иногда женщина тревожится просто потому, что она по сути своей тревожная личность, соответственно, и тип протекания беременности у нее будет тревожный.

Получить грамотную информацию о родах. Подготовиться физически и эмоционально к процессу родов и послеродовому периоду. Часто беременные женщины испытывают страх перед родами из-за отсутствия материнского опыта. Женщина просто не знает, как это должно быть, и часто в этом случае происходит перенос одного реального страха на другой. Правильно подготовленная женщина испытывает совершенно другие эмоции опираясь на то, что важно для нее. А для нее важно физическое здоровье малыша, поэтому она максимально сосредотачивается на своих действиях и ее ответственности в разные периоды родов.

Во всех случаях страхи полезно проработать с перинатальным психологом. И тогда на место страха придет радостное ожидание своего материнства.

Мы попросили тулячек поделиться своим опытом преодоления страха родов:

Татьяна Лыгина, мама Аннабеллы (2 года 8 месяцев) и Виолетты (3 месяца), оба раза рожала в тульском ЦРД:

- К родам надо готовиться — в этом я лично убедилась на своем опыте. После первых родов я поняла, что второй раз такой я больше не хочу. Мне еще 3 месяца снились кошмары, связанные с этой болью… Я просыпалась в холодном поту.

Но мы с мужем всегда хотели двоих детей, поэтому я понимала, что ради нашей мечты мне все же придется еще раз пойти в роддом.

Во вторую беременность я серьезно работала со своим страхом. Даже ходила к перинатальному психологу. Она поговорила со мной и посоветовала тщательно подготовиться к родам. Я читала «Гипнороды» и «Роды от природы», смотрела на YouTube канал онлайн-школы «Легкие роды» и другие подобные курсы. Мне было очень важно понять, что происходит, как все работает, как нужно дышать, почему нельзя кричать и в целом почему нужно делать так, а не иначе.

В итоге мои вторые роды были просто мегакрутые. Мне до сих пор кажется, что ребенка мне аист принес. Я вообще не чувствую, что прошла через роды! Опыт предыдущих родов закрыт, открыт новый — такой офигенный, что все мои прежние страхи улетучились.



Мой совет будущим мамам, которые тоже боятся родов, — не слушайте никого, кто рассказывает вам, как это было ужасно. Это ваш опыт, ваши знания и многое зависит именно от вас. Уделяйте больше внимание подготовке и не спешите в роддом без причин. Можно рожать хорошо при правильной подготовке. Нам не даётся то, что мы не можем вынести.

Ксения Беланова, мама Виктории (3 года 9 месяцев) и Евгении (10 месяцев), тоже оба раза рожала в нашем ЦРД:

- У меня был страх перед вторыми родами из-за первого не совсем удачного опыта. Во вторую беременность я обращалась к психологу, и мы в том числе проработали эту проблему. Да так удачно, что рожать Евгению я пошла как на праздник! Также большую помощь в преодолении страхов непосредственно на месте событий помогла доула. Все прошло замечательно, и больше я не боюсь!

Расскажите в комментариях, как прошли ваши роды. Был ли страх родов? Удалось ли его побороть и как именно?