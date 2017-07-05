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В загородном ресторане «Берендей» отметили 20-летие легендарного клуба «Премьер»

В загородном ресторане «Берендей» отметили 20-летие легендарного клуба «Премьер»

30 июня в загородном ресторане «Берендей» под лозунгом «Помним хорошее!» состоялась импровизированная встреча выпускников легендарного клуба.

Без преувеличения огромное количество гостей съехалось в ресторан в этот вечер. Создалось полное ощущение, что на празднике присутствовала вся Тула. И даже гроза не стала помехой веселью. Тем более что в «Берендее» предусмотрели все погодные нюансы – бары, сцены и танцполы на свежем воздухе были под навесами, гостей встречали с зонтами, а всем желающим выдавали плащи-дождевики.

В этот вечер ресторан был разбит на тематические зоны. В главном зале шумел отвязный «Чили-бар», где председательствовали экс-управляющий Евгений Перепечин, бармен Максим Гудков и очаровательные танцовщицы.

На летней сцене расположилась резиденция самого клуба «Премьер»  -  вечер открыли всеми любимые ВИА «Фанты» и непревзойденная певица Аида, а далее за пульт до утра по очереди вставали все известные диджеи «Премьера» - Деш, Iceberg, Alex, Boris, Рысев и Urban.

Параллельно бессменный арт-директор «Премьера» шоумен Роман Борисов со сцены приветствовал гостей,  проводил конкурсы и розыгрыши памятных «премьеровских» сувениров.

За зажигательные танцы отвечали коллектив NEO во главе с Денисом Васиным, Кефир и Сергей Крапива. 

Неподалеку от Домика Портного устроилась уютная стойка паба «Guinness», где настоящий амбассадор заведения, бар-менеджер Влад Семенов предлагал всем знаменитый ирландский стаут.  А открытый Возничий Двор «Берендея» на вечер превратился в lounge-bar TaBU – здесь гости имели возможность пообщаться, вкусно поужинать, насладиться кальянами и послушать легкую музыку.

Однозначно в этот вечер организаторам  праздника удалось воссоздать атмосферу «того самого «Премьера». А от гостей то и дело поступали предложения сделать такую вечеринку ежегодной доброй традицией.

Загородный ресторан «Берендей» благодарит информационных партнеров праздника – портал Myslo, газету «Слобода», журнал «Модный город», компанию «Медиа-Траст». Большое спасибо всем, кто сделал эту вечеринку такой: артистам, диджеям, танцорам, службе безопасности, всей команде «Берендея» и бывшим сотрудникам «Премьера»! И отдельное спасибо всем гостям  - это был незабываемый, самый лучший вечер в вашей компании!

Текст: Мария Свистунова.
Фото: Дмитрий Кудинов, Михаил Матюшин.


Загородный ресторан «Берендей»
192-й км шоссе Москва-Крым, Мыза, +7 (920) 761-27-57
www.berendey.com
vk.com/berendeytula
facebook.com/berendeytula
instagram.com/restoran_berendey

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Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 1
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Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 19
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Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 22
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 23
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 24
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 25
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 26
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 27
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 28
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 29
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 30
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 31
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 32
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 33
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 34
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 35
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 36
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 37
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 38
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 39
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 40
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 41
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 42
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 43
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 44
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 45
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 46
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 47
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 48
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 49
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 50
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 51
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 52
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 53
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 54
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 55
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 56
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 57
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 58
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 59
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 60
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 61
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 62
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 63
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 64
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 65
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 66
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 67
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 68
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 69
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 70
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 71
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 72
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 73
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 74
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 75
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 76
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 77
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 78
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 79
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 80
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 81
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 82
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 83
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 84
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 85
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 86
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 87
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 88
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 89
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 90
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 91
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 92
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 93
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 94
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 95
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 96
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 97
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 98
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 99
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 100
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 101
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 102
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 103
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 104
Отмечаем 20 лет клубу Премьер, Фото: 105
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5 июля, в 13:17 +6
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