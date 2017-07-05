В загородном ресторане «Берендей» отметили 20-летие легендарного клуба «Премьер»

Без преувеличения огромное количество гостей съехалось в ресторан в этот вечер. Создалось полное ощущение, что на празднике присутствовала вся Тула. И даже гроза не стала помехой веселью. Тем более что в «Берендее» предусмотрели все погодные нюансы – бары, сцены и танцполы на свежем воздухе были под навесами, гостей встречали с зонтами, а всем желающим выдавали плащи-дождевики.

В этот вечер ресторан был разбит на тематические зоны. В главном зале шумел отвязный «Чили-бар», где председательствовали экс-управляющий Евгений Перепечин, бармен Максим Гудков и очаровательные танцовщицы.

На летней сцене расположилась резиденция самого клуба «Премьер» - вечер открыли всеми любимые ВИА «Фанты» и непревзойденная певица Аида, а далее за пульт до утра по очереди вставали все известные диджеи «Премьера» - Деш, Iceberg, Alex, Boris, Рысев и Urban.

Параллельно бессменный арт-директор «Премьера» шоумен Роман Борисов со сцены приветствовал гостей, проводил конкурсы и розыгрыши памятных «премьеровских» сувениров.

За зажигательные танцы отвечали коллектив NEO во главе с Денисом Васиным, Кефир и Сергей Крапива.

Неподалеку от Домика Портного устроилась уютная стойка паба «Guinness», где настоящий амбассадор заведения, бар-менеджер Влад Семенов предлагал всем знаменитый ирландский стаут. А открытый Возничий Двор «Берендея» на вечер превратился в lounge-bar TaBU – здесь гости имели возможность пообщаться, вкусно поужинать, насладиться кальянами и послушать легкую музыку.

Однозначно в этот вечер организаторам праздника удалось воссоздать атмосферу «того самого «Премьера». А от гостей то и дело поступали предложения сделать такую вечеринку ежегодной доброй традицией.

Загородный ресторан «Берендей» благодарит информационных партнеров праздника – портал Myslo, газету «Слобода», журнал «Модный город», компанию «Медиа-Траст». Большое спасибо всем, кто сделал эту вечеринку такой: артистам, диджеям, танцорам, службе безопасности, всей команде «Берендея» и бывшим сотрудникам «Премьера»! И отдельное спасибо всем гостям - это был незабываемый, самый лучший вечер в вашей компании!

Текст: Мария Свистунова.

Фото: Дмитрий Кудинов, Михаил Матюшин.



Загородный ресторан «Берендей»

192-й км шоссе Москва-Крым, Мыза, +7 (920) 761-27-57

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