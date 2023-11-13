«Дайвинг для героев»: тульские бойцы СВО стали сертифицированными дайверами

Фото из архива Дениса Макарова

Мы уже рассказывали про проект «Дайвинг для героев»: инструкторы из клуба «ОКеан» Дмитрий Тарасов и Денис Макаров подключились к реабилитации бойцов, вернувшихся из зоны СВО. Сейчас проект в стадии завершения.

Напомним, курс реабилитации проходят военнослужащие и мобилизованные, вернувшиеся из зоны СВО. Сейчас клуб выпускает две группы по 5 человек. Они уже сдали тесты на «закрытую воду» и вышли на окончательный экзамен, после которого участники проекта станут сертифицированными дайверами.

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С таким сертификатом дайвер в любой точке мира может прийти в официальный дайв-центр и присоединиться к дайв-группе, погружаясь с напарником или самостоятельно на глубину до 18 метров.

Один из руководителей проекта, инструктор Денис Макаров, рассказывает:

Денис Макаров — Большая часть наших ребят получили травмы в ходе боевых действий, чаще это минно-взрывные травмы, осколочные ранения, в основном это были бойцы с ампутациями. Все они — действующие военнослужащие от 25 до 43 лет. На курсе также были две девушки, вернувшиеся из зоны СВО.

Эмоции зашкаливают!

Организаторы говорят: получение сертификата дайвера открытой воды было конечной целью проекта, но не главной.

— Вернуть людей к обычной жизни через дайвинг — вот что было для нас самым важным. И результат превзошел все ожидания. Участники получили новый опыт и совершенно нереальные эмоции! Словами их передать трудно, — улыбается Денис Макаров. — Расскажу на примере.

Так сложились обстоятельства, что один из наших студентов сдавал экзамен по открытой воде на море. Этим летом я был в экспедиции на черноморском побережье. Там же, в пятидесяти километрах от меня, отдыхал с семьей наш студент Даниил. У него нет трети ноги, ходит на протезе.

Когда я узнал о том, что он рядом, решил, что такую возможность упускать нельзя. Я договорился со знакомыми в местном дайв-центре, и мы поехали сдавать экзамен! Вместе с Даниилом была его семья.

Представляете, что такое для человека погружаться не в тульском бассейне или карьере, а увидеть морской подводный мир? Мы с Даней погружались на дайв-сайт местного дайв-центра, покормили морских рыбок, посмотрели подводные объекты, сделанные ребятами из клуба. Он выполнил все нормативы — экзамен сдан.

Супруга Даниила ждала нас на берегу. И вот когда он вышел на сушу, жена его попросила описать ощущения. А он, чтобы понимать, — здоровый мужик, военный, офицер, в аду побывал, ногу потерял...

Спрашивает: «А матом можно?» — «Нет!» — «Тогда… Все хорошо!»

Как не «взорвать грунт»

Группы проекта «Дайвинг для героев» занимались сначала в закрытом бассейне спортцентра «Лига чемпионов». С приходом теплой погоды стали выбираться на открытую воду. По словам Дениса, в Тульской области открытая вода для дайверов возможна только в карьерах.

— При выборе места мы обязательно учитываем несколько факторов: подъезд к водоёму, подход к воде, спуск в воду, глубину водоёма, флору и фауну, чтобы ребятам было на что и на кого посмотреть. Для практических занятий и экзаменов мы одобрили карьер в Гвардейском (Киреевский район).

Карьер — не бассейн, где температура воды под +30, там в два раза холоднее.

Тульские водоемы специфичны. В них ты можешь погружаться в прозрачную воду с приличной видимостью, почти как на море. Но стоит ненароком «упасть» на дно, видимость становится нулевой. Это называется «взорвать грунт»: в воде поднимается такая муть, что неприспособленный путь на сушу не сразу найдет. А ребята, которые не совсем ещё умеют работать с плавучестью, грунт «взрывают» часто.

Особенные студенты

По словам Дениса, работа с такими особенными студентами специфична.

— У нас был один студент-адаптивник, без руки. Так вот мы первое время постоянно пытались ему помогать. А он злился, все хотел сделать сам. Для таких людей преодоление себя очень важно. Поэтому я никогда не говорю слово «инвалид», а говорю «адаптивник» — человек, который адаптируется к новым условиям, к новой самостоятельной жизни. И наша задача — помочь ему.

Какие бывали нестандартные ситуации? Да само по себе обучение дайвингу для адаптивников — уже нестандартная ситуация! И да, к каждому занятию подходим с креативом. Живой пример: у нас есть определенные упражнения при погружении в воду, которые, согласно программе курса, ребята должны выполнять.

На втором занятии дайверы уже должны уметь ловить устойчивость в воде. А если у человека нет одной ноги? На суше конечность ему компенсируют костыли или протез. А как быть в воде? Некоторым мы ставили на дно бассейна табурет — давали устойчивость, чтобы человек мог выполнить упражнение. Некоторые старались им не пользоваться, справлялись сами.

Занятия дали студентам исключительно позитивный заряд.

— Многие ребята и их семьи после прохождения курса решили продолжить занятия, — говорит Денис Макаров. — Все они стали членами нашего клуба. У нас есть общие чаты, в которых мы общаемся. Студенты собираются с нами на выезды, от них — только желание, все снаряжение мы предоставляем.

Я хочу ещё раз отметить уникальность этих ребят. Мужики с большой буквы!

Участники проекта «Дайвинг для героев» настолько сблизились, что теперь это самое настоящее комьюнити увлеченных людей.

— Мы всегда в контакте с ребятами, — говорит Денис Макаров. — Раньше клубные встречи у нас были традицией, потом всё немного заглохло, а вот благодаря этим проектам мы стали их возрождать. А еще — собираемся в храме в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских, в пос. Михалково.

Настоятель храма, иерей Виталий Карпенко:

Отец Виталий — На приходе храма святых равноапостольных Мефодия и Кирилла идет реализация грантов президентского и губернаторского совместно с дайв-клубом «ОКеан». Студенты активно участвуют в богослужениях, литургии, молебнах, проводятся беседы на волнующие ребят темы. В рамках реабилитации мы устраиваем чаепития, где поднимаем вопросы о духовных ценностях. Участники СВО проявляют желание к духовным поездкам по святым местам, что тоже стараемся реализовать. Помимо встреч в храме, проводим встречи и в бассейне перед погружением. Общение со священником помогает восстановиться духовно и психологически, участники проектов в любое время могут позвонить мне с вопросом или за советом в духовной жизни. Реализация таких проектов под покровом церкви имеет большой положительный результат!

Кстати, в ходе проекта и сам отец Виталий осуществил свою давнюю мечту — тоже освоил дайвинг!

Когда он приходил на занятия, ребята в шутку говорили: «Ну, сегодня занимаемся в святой воде!»

Проект реализован на средства губернаторского гранта.