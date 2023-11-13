«ИИ не отличает чихуахуа от маффинов»: главное из выступления стендапера Евгения Чебаткова в Туле

Фото Алексея Пирязева

На этот раз это было не обычное стенд-ап выступление, а лекция. Тем не менее, аудитория «Октавы» буквально взорвалась от смеха и аплодисментов.

В интервью Myslo комик рассказал о своих планах на Тулу, путешествиях по стране и… оценил шутку тульского учителя английского.

— Какая тема сегодняшнего выступления у вас?

—Искусственный интеллект. Кажется, она сегодня более чем актуальна. Юмор и искусственный интеллект сегодня на стыке. Я не эксперт, но в моей презентации отражен путь познания этой темы. Я поделюсь с аудиторией своим видением.

— В интервью Esqure вы говорили, что ваш любимый город Питер, тем не менее живете вы в Москве. Поставьте точку в споре: Москва или Питер?

— Думаю, этот спор будет всегда! Москва — идеальный город для жизни и развития. Петербург прекрасен своим магическим шармом. Я в восторге от Питера! Думаю, если бы жил там, такого волшебства бы не чувствовал. Пусть навсегда остается далеким, загадочным и любимым. Не хочется разочаровываться. А я именно очарован! А Москва — это просто лучший город в мире. Сам по себе. Вне конкуренции.

— Где вас можно встретить в Питере? Какое место в северной столице любите?

— Таких мест много. Но я бы выделил Севкабель Порт. Похож на сегодняшнее место, где мы проводим лекторий. Модный кластер на берегу залива.

— Последние места за границей, в которых вы побывали?

— Я частенько куда-то выезжаю. Позавчера был в Казахстане. До этого — в Кении. А самое крутое мое открытие — Камчатка! Всем советую. Ничего более впечатляющего в жизни не видел.

— Насчет лучшего места в России… Какой город запомнился своим гостеприимством?

— Тула.

— Но у вас же не было здесь концерта…

— Вопрос к гостеприимству Тулы [смеется]. Если серьезно, начал отвечать со своих желаний. Сказал - Тула. Много городов встречают по-разному. Я казахстанец, но при этом — сибиряк. Много провел времени в Томске. Западная Сибирь самые теплые для меня по атмосфере города, как бы парадоксально не звучало.

— Сибирь и правда ассоциируется с каким-то суровым климатом и менталитетом у местных. Вы слышали, что у нас город оружейников… Похож наш менталитет с сибирским?

— Пока по впечатлениям от людей могу сказать, что если такие милые оружейники, то должны стрелять только цветами. Все такие приятные, милые. Везде можно найти свои параллели, но мне кажется, что Сибирь такая многогранная… Что касается Тулы, мне бы хотелось ее открыть для себя.

— Сегодня быть умным — тренд? Расскажите как комик, чей юмор считают интеллектуальным.

— Тренды и интеллектуальные способности вряд ли идут рука об руку. Мне просто хочется стремиться к развитию. Для своих шуток выбираю только темы, которые мне интересны. А образ «интеллектуального комика» мне создал иноагент Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом), которому я, безусловно, благодарен. Но не думаю, что мои шутки можно маркировать только как интеллектуальные. Я просто постоянно в поиске новых тем.

— Сегодня вы озвучиваете книги, мультфильмы, создали свой бренд...

— Все это — новый опыт. В том числе и для новых шуток, материала. Если я понимаю, что внутренняя энергия позволяет мне это делать, то почему бы и нет.

Последним вопросом интервью стал необычный пранк. Один присутствующих попросил Евгения оценить шутку своего друга — учителя иностранного языка.

— Оставьте свой контакт, — шутка действительно впечатлила комика.

Чем отличается чихуахуа от маффинов?

На ВК Лектории Евгений Чебатков выступал последним. Его презентация произвела настоящий фурор. Комик прогнал через нейросети известные мемы, фразы. А также размышлял на тему: может ли искусственный интеллект писать шутки?

— Ввел в нейросетку запрос: «придумай смешную шутку про тульский пряник и искусственный интеллект». Вот шутка, которую записал ChatGPT. «Зачем искусственному интеллекту нужен тульский пряник? Чтобы загрузить сладкие алгоритмы!» Тяжеловато… К тому же, у ИИ нет узнаваемого лица. Вы пришли на стенд-ап, видите, что человек выглядит забавно, уже хорошо.

Взорвался зал от картинки презентации, где нейросетка поставила в один ряд собак чихуахуа и маффины.

— Нейросеть пока не научилась их различать. Пришлю вам потом эту картинку, поставите на заставку телефона.

Напоследок, Евгений Чебатков отметил, что юмор — невероятно разнообразная вещь и человеческий потенциал в нем не исчерпан:

— Выходите сами и выступайте (ухожу в пропаганду степнд-апа). Это прекрасный жанр юмора для повседневной жизни и для себя. Не бойтесь пришествия роботов! Пробуйте!