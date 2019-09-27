Счастливы вместе: «Главное в семье – любовь и взаимоуважение!»

Анаида, Влад, Володя, Виген и Валерий Захарян.

В этом году, в ноябре, Анаида и Валерий Захарян отметят оловянную свадьбу — они вместе уже десять лет! В семье подрастают трое чудесных ребятишек: 9-летний Владимир, 8-летний Владислав и 5-летний Виген. А еще в доме живёт мама Валерия — Лидия Иосифовна (по армянской традиции родители остаются жить с младшим сыном, а невестка переезжает в дом свекра и свекрови).

В семье Захарян чтут религию и армянскую культуру, а также такие многовековые национальные традиции, как прочность брака и почитание старших, крепость родственных связей, радушие и гостеприимство. В честь прихода журналистов Myslo накрыли стол: сухофрукты, сладости, выпечка, ароматный армянский кофе. И конечно же, чаша с фруктами, где король — гранат. В армянской мифологии гранат символизирует плодородие и удачу, также является хранителем против сглаза.

Валерий Захарян ведет домашнее хозяйство, выращивает в теплице помидоры и огурцы, лимоны, розы. Анаида работает в щекинской школе №12 учителем английского языка.

Что семья будет многодетной, Анаида и Валерий решили заранее. Оба выросли в больших семьях: Валерий в своей семье самый младший, у него есть две старшие сестры, Анаида же — старшая, у нее двое младших братьев.



Владимир, Анаида, маленький Виген, Валерий и Владислав Захарян.

– По традиции двоих детей ты оставляешь вместо себя, а уже третий ребенок — продолжатель рода, он рожден для общества. Владимир останется на этом свете за меня, Владислав — за Анаиду, а Виген — для общества. Но мы еще не поставили точку. Я вообще всегда хотел иметь пятерых детей, — улыбается Валерий. — Пока у нас трое сыновей, а там посмотрим. Я очень хочу лапочку-дочку.

По национальности супруги — армяне, но родились в Азербайджане, а большую часть жизни живут в России. Вот такая судьба. Анаида и Валерий – беженцы, они из тех армян, которых у нас называют «советскими». Их предки жили в Кировабаде (ныне Гянджа), деды и прадеды родом оттуда. В конце 1980-х годов из-за вооруженных конфликтов, в том числе армяно-азербайджанских, в Нагорном Карабахе, их семьи были вынуждены бежать от ужасов войны. Семья Анаиды — в Щекино, где у них жили родственники. Семья Валерия — сначала в Армению, где жили под Ереваном, а уже потом — в Москву. Так Анаида и Валерий оказались в России — она в восемь лет, он — в двадцать, сразу после армии.

– Я помню с детства, как родители дежурили на улице, помню танки, которые ездили прямо под окнами, — говорит Анаида. — Когда мы переехали в Россию, страшно совсем не было. Я сразу поступила учиться в школу, в которой сейчас работаю. Приняли меня очень хорошо, у нас в классе уже учился один мальчик из Азербайджана, так что я была не единственной нерусской. У нас был очень дружный класс!

С будущей женой судьба свела Валерия через лучшего друга, чей близкий родственник оказался дядей Анаиды.

– Увидели друг друга, симпатия сразу образовалась, — улыбается Валерий. — После свадьбы чуть пожили в столице, а потом перебрались в город Щекино, купили земельный участок с маленькой хатой. Вот сейчас на ее месте строим дом, большой, светлый, чтобы всем места хватило.

Свадьба, по словам супругов, была очень скромной — всего человек сорок гостей. Зато обручение пышным, торжественным, ярким, как и положено по армянским традициям.

– Сваты (ханами) приезжают за девушкой, — рассказывает Анаида. — Они вносят подносы с подарками, для меня их было семь. В одной корзине — косметика, в другой — красивая одежда, нижнее белье, туфли, в третьей — фрукты, коньяк и сладости… Еще обязательно торт, букет цветов и кольцо. Гостей человек 150! Приходят с музыкой, танцуют перед домом, радуются, веселятся.

Мы свадьбу играть не хотели, думали – вдвоем распишемся в загсе, и всё. Но тут приехал папа Валеры и сказал: «Будет свадьба! Хочу своими руками шашлыки пожарить». Как тут отказать?

Во время свадьбы свекровь преподносит молодоженам мёд — подсластить жизнь, а на плечи жениху и невесте вешает лаваши, упакованные и красиво украшенные. Это аналогия русскому хлебу-соли. На самом деле Валерий не понимал моего желания расписаться в загсе — в Армении важнее венчание в церкви. Но я его затащила, у меня другой менталитет — я же выросла в России. Я не хотела. чтобы у нас было сожительство, не законный муж, а так себе (улыбается). Мы чтим российские законы, так что отношения оформили официально.

– По нашим обычаям невестка всегда живет со свекровью, — говорит Валерий. — Если в семье один сын, он никогда не бросит родителей, они будут доживать свой век с ним. Если трое сыновей, как у нас, то нас будет держать Виген. По традиции, самый младший сын остается жить с родителями. Старшие вылетают из родительского гнезда и устраиваются сами, а вот младшему достается всё.

Детей супруги Захарян крестили в армянской церкви — такие есть в Москве и Краснодаре. Они ездили в Краснодар, где живут их родственники.

– Я хочу, чтобы наши сыновья в первую очередь выросли честными людьми. Чтобы мы никогда не услышали, что они сделали что-то плохое, за что было бы стыдно, — говорит Анаида.

– На праздниках, когда поднимаем тост за детей, я в первую очередь желаю им здоровья и чтобы дети выросли порядочными людьми, — добавляет Валерий. — Ошибки, понятно, бывают у всех, но главное – порядочность, тогда будет у всех и достаток, и уважение.

Имена всех мужчин в семье Захарян начинаются на букву В — это традиция семьи Валерия.

– Всё началось с прапрадедушки и продолжается уже седьмое поколение, — говорит Валерий. — У меня прапрадед и дед Воскан, прадед Вердий, отец Владимир, я Валерий, как и брат отца. Когда у нас родился первый сын, вопросов с именем не было — Владимир, в честь моего отца, это традиция. Второго сына назвали Владиславом — созвучно с Владимиром. Владимир — «владеет миром», Владислав — «владеет славой». Третьего сына решили назвать армянским именем, Виген означает могущественный, повелитель.



Владислав и Виген.

– Еще из семейных традиций — каждый год 2 января, на папин день рождения, все родственники приходят к нам в гости, — рассказывает Валерий. — В этом году было около 30 детей и 20 взрослых. Каждый по очереди переодевается в Деда Мороза и Снегурочку. Смех, подарки, радость… У нас очень весело!

Что касается кулинарных традиций, то на праздничном столе у Захарян всегда долма (голубцы в виноградных листьях), гата (слоеные пирожки), пахлава, сухофрукты, фрукты. Еще все любят фасолевый суп с копченостями.

– Мы очень вкусно делаем шашлык. Соль, перец, лук — и больше ничего. Но свинина обязательно должна быть на косточке! — делится секретами Валерий. — Армянские мужчины любят хаш. Это блюдо из говяжьих ножек, готовится оно дней десять. В итоге получается что-то типа холодца, но есть его нужно горячим. Подается с сухим лавашом и соленьями. На Новый год мы всегда запекаем большую свиную ляжку килограммов на восемь, начиняем ее овощами, чесноком и в шесть часов — в духовку, до полуночи. Дети это блюдо обожают!

Девушка в национальном армянском костюме с лавашами.

– Из русской кухни мы полюбили пельмени и селедку под шубой, — улыбается Анаида.

Валерий регулярно бывает в Армении. Признается, что скучает по своей родной земле.

– Я очень люблю Армению, там так красиво, солнечно, какие там вкусные фрукты! Из окна моего дома видно гору Арарат. Я там вырос, ходил в школу, у меня там друзья. Многие разъехались по миру, живут в Краснодаре, Москве, во Франции, Америке… Мы сейчас в WhatsApp группу создали, откуда только не пишут! Мы как школу закончили, не виделись 20 лет. В Армении остался жить один человек, «дежурный по стране» (смеется). Но в Тульской области уже пущены корни, здесь дом, работа, жена, дети, налаженный быт. Поэтому я всегда возвращаюсь домой. Въезжаю в Большую Тросну и вздыхаю с облегчением: «Ура! Я дома!» Я люблю Россию всей душой.



Семья Захарян составила родословную своей семьи за семь поколений.

Из Армении Валерий обязательно привозит сувениры, напоминающие об этой замечательной стране. Например, хачкары. Хачкар — это «крест-камень», вид армянских архитектурных памятников и святынь, представляет собой каменную стелу с резным изображением креста.

– Стараемся, чтобы дети видели и знали армянскую культуру. Русскую культуру они будут знать, потому что живут в России. А мы хотим и частичку Армении в их сердце сохранить.

На вопрос, в чем, по их мнению, заключается секрет крепкой семьи, Захарян в один голос говорят: «Во взаимоуважении и любви».

– Я мечтаю достроить дом, большой, основательно, чтобы уютно было всей семье, – говорит Валерий. – Мечтаю в будущем открыть ресторан в армянском стиле и с армянской кухней в поселке Первомайский. Но самое главное – чтобы дети выросли здоровыми и счастливыми.