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Тулячка Галина Успенская: Любить детей и дарить им добро – главное для воспитателя

Тулячка Галина Успенская: Любить детей и дарить им добро – главное для воспитателя

27 сентября в России отмечается День воспитателя.

Накануне профессионального праздника «Слобода» заглянула в дет­ский сад №55 от КБП на улице Циолковского, где уже 35 лет работает воспитателем очень душевный и светлый человек, Воспитатель с большой буквы и просто очень обаятельная женщина Галина Успенская.

Галина Викторовна всегда в окружении детей – спокойная, рассудительная, чуткая, готовая ответить на любой вопрос, дать совет или просто поддержать добрым словом. В детском садике сейчас 130 малышей, шесть групп, у Галины Викторовны – подготовительная группа.


–  То, что я буду воспитателем, я решила уже в 15 лет, когда после школы поступила в педагогическое училище, – рассказывает Галина Успенская. – А в 18 лет уже пришла работать в детский сад воспитателем, этому делу я посвятила всю свою жизнь. Причина одна – я просто очень люблю детей.

В детский сад сама Галина Викторовна никогда не ходила. Она родилась и выросла в деревне Кривцово Ленинского района и садика там просто не было. И тогда Галина решила узнать, что такое детский сад, но уже с другой стороны – со стороны педагога.

– Когда я в 1983 году в первый раз пришла на практику в садик, было очень волнительно, – улыбается Галина Викторовна. – Но волнение быстро ушло – практику у меня вели очень хорошие воспитатели, они дали мне многое. Убеждена, что самое главное для воспитателя – доброта, забота, внимание. И с детьми, и с родителями работать становится сложнее и интереснее – другое поколение, интернет, современные технологии... Но всё равно дети во все времена замечательные. Сделаешь им замечание, а они тут же подбегут к тебе, обнимут, посмотрят в глаза, – ну как на них можно сердиться?

Галина Викторовна Успенская с воспитанниками подготовительной группы детского сада №55 от КБП Русланом Мехдиевым, Аней Зарицкой, Таисией Соболевой, Артемием Луганским и Лизой Мещеряковой.


В детском саду жизнь кипит! Каждый день по плану: ознакомление с окружающим миром, математика, рисование, аппликация, конструирование, развитие речи, физкультурные и музыкальные занятия. В детском саду регулярно проходят утренники. Ребята и воспитатели готовятся к различным праздникам. Сейчас – к осеннему празднику, затем будет Новый год, 23 Февраля, Масленица, 8 Марта...


– Дети очень любят выступать, особенно петь и танцевать, – говорит Галина Викторовна. – 8 Марта мы поставили представление «Стиляги», дети выступали под старые песни «Последняя электричка», «Ландыши» – было необыкновенно! С каким восторгом на них смотрели бабушки и дедушки! Замечательно прошел у нас и День Победы. Малыши в военной форме танцевали под «Катюшу», это было трогательно до слез.

 

За всю педагогическую практику у Галины Успенской было семь выпусков – это около 160 выпускников. Ребятам из её первого выпуска уже по 38 лет! Некоторые уже привели в родной сад своих детей.

Детский сад №55 – один из трех детских садов АО «КБП», которые посещают только дети сотрудников предприятия.

– КБП нам очень помогает, – говорит Галина Успенская. – Полностью обеспечивает сад канцтоварами, у нас всегда есть всё для детского творчества. Много игрушек, книг, учебной литературы, в спорт­зале – мячи, кегли, бадминтон, обручи, гимнастические палки и многое другое. В саду красивая новенькая мебель, регулярно проводится косметический ремонт.  На территории – новые веранды, физкультурная площадка, ворота для футбола, корзина для баскетбола.  

Лев Толстой писал: «Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный педагог».

Хотелось бы, чтобы в эту профессию приходило как можно больше молодежи. Дети очень любят молодых воспитателей – веселых, энергичных, добрых, задорных.

 

Ну а наш праздник мы отметим с детьми. А после работы посидим с коллегами за чашечкой чая, обсудим, что еще интересного мы можем придумать для наших детей. Ведь они – наша главная радость!

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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 09:10 0
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