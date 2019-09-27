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«Би-2» в Туле с новой программой: это было круто!

«Би-2» в Туле с новой программой: это было круто!

Группа «Би-2» в Туле отыграла первый концерт гастрольного тура NewBest. Состоялся он в манеже «Арсенал». Был аншлаг!

Увидеть и спеть вместе с исполнителями любимые песни пришли тысячи туляков. 

Начало выступления, правда, затянулось на час с небольшим, но Шура Би-2 извинился перед зрителями за столь длительную заминку  – первый концерт тура и на настройку оборудования потребовалось больше времени, чем предполагалось. Но ожидание оправдалось с лихвой: красочное световое оформление, оригинальность исполнения и честность эмоций – непередаваемые ощущения! Концерт длился два с половиной часа. Сет-лист выступлений состоит из новых песен и старых, проверенных временем хитов, в программу вошли треки из вышедшего недавно альбома «Горизонт событий».

– Мы решили включить в программу всё, что любите вы. Подбирая треки, мы ориентировались в том числе и на самые популярные запросы в «Яндекс-Музыке». В итоге подобрали более 20 композиций, – рассказал Шура Би-2.

В манеже смонтировали сразу две сцены, одну из которых расположили ближе к задним рядам. В какой-то момент музыканты ушли с основной сцены, оставив на ней только барабанщика, что позволило даже зрителям на балконах увидеть своих любимых исполнителей поближе. Как отмечают организаторы тура, благодаря новому подходу к пространству зала, в котором границы сцены размыты, каждый зритель вовлечён в шоу и становится его неотъемлемой частью.

Туляки от концерта были в полном восторге.

Юлия и Сергей Крапивниковы:

– У меня когда-то была палатка с дисками, и я продавал первый альбом «Би-2». Тогда-то я их впервые услышал и полюбил эту группу. Но на концерте побывал впервые. Это огонь! – говорит Сергей.

– У нас с мужем 26 сентября годовщина свадьбы – 18 лет, и мы решили сделать себе вот такой подарок. Я равнодушна к этой группе, но мне нравится рок, он лиричен и красив. Поэтому я выбор мужа полностью поддержала и не пожалела! – сказала Юлия.

Надежда Кочетова и Лена Ерошкина:

– Мамина любимая песня у «Би-2» – «Молитва», под нее состоялся мой первый танец с мужем на нашей свадьбе, – говорит Лена. – Все моё детство прошло под песни этой группы. Концерт шикарный! Мы были с мамой и на предыдущих выступлениях – «Горизонт событий» и с симфоническим оркестром. Сравнивать их невозможно, «Би-2» всегда оригинален.

 

Татьяна и Елизавета Черкашины:

– Когда-то мне понравилась песня из фильма «Брат-2» – «Полковнику никто не пишет», потом постепенно узнала и другие песни. Дочь тоже очень любит эту группу, и мы с ней вместе всегда ходим на их концерты.

 

Любовь Кошкина со спутником Андреем Рыковым:

– У меня сестра старшая слушает «Би-2», и я с детства приобщилась к их музыке. А молодой человек пришел со мной за компанию. Говорит, что не фанат, а все песни наизусть знает!

 

Игорь Дерябин:

– Я пришел чисто «Полковника» послушать и остался очень доволен. Это как в фильме «День выборов»: «А есть у вас что-то нормальное? – Есть!»  – и включают «Полковника». 

 

Ольга Жукова с подругами Ольгой Маковой и Полиной Евдокимовой:

– Мы пришли на «Би-2» уже в четвертый раз. Были дважды на симфоническом концерте, на «Горизонте событий». Я раньше пела в группе и сама исполняла «Серебро», еще знаю бас-партию «Полковника». Спасибо «Би-2» за шикарный концерт!

Следующий концерт «Би-2» пройдет в Смоленске. Всего с этой программой музыканты посетят 20 городов.

 

Лева Би-2 и Шура Би-2 – бессменные лидеры группы. Они оба родились и выросли в Белоруссии. Лева Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник) и Шура Би-2 (Александр Уман) познакомились в 1985 году в театральной студии «Ронд», где оба занимались. Но через какое-то время решили отдать предпочтение музыке.

Первую группу свою они создали в 1988 году – «Братья по оружию», а затем переименовали ее в «Берег истины». Вскоре команда распалась. В 1989 году друзья создали новый коллектив – «Би-2». По признанию музыкантов, это отсылка к американскому стратегическому бомбардировщику Northrop B-2 Spirit.

В 1991 году музыканты ушли в творческий отпуск и переехали в Израиль. Там периодически выступали в клубах, однако славы не добились.

В 1993-м участники группы оказались на разных континентах. Лева остался в Израиле, а Шура перебрался в Австралию. 

В 1997-м музыканты вновь объединились и начали записывать песни. Записали пластинку «Бесполая и грустная любовь».

В 1998 году записан новый альбом «И корабль плывет», позднее название заменили на «Би-2». Сборник новых песен вышел в 2000 году. Некоторые песни из него стали звучать на «Нашем радио» и Maximum, а затем и на других волнах.

Незадолго до выхода пластинки артисты переехали в Россию и, дополнив группу несколькими музыкантами, стали сотрудничать с Александром Пономаревым – продюсером группы «Сплин». Ему удалось организовать первые выступления коллектива на «Нашествии», а также в эфире программы «Антропология» с Дмитрием Дибровым. Немалую роль в увеличении популярности группы сыграла и картина Алексея Балабанова «Брат-2», для которой «Би-2» записали композицию «Полковнику никто не пишет».

Окончательно закрепить успех помогли совместные гастроли с Александром Васильевым и группой «Сплин». Также Лева и Шура исполнили композицию «Феллини» вместе с Васильевым и сняли клип на эту песню.

С тех пор популярность группы лишь набирает обороты.

Текущий состав группы насчитывает шестеро музыкантов: кроме Шуры и Левы в коллективе играют Андрей Звонков (гитара), бас-гитарист Максим Андрющенко, ударник Борис Лифшиц и Яник Николенко (бэк-вокал, клавишные, флейта, ударные).

 

Галерея
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 1
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 2
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 3
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 4
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 5
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 6
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 7
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 8
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 9
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 10
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 11
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 12
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 13
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 14
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 15
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 16
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 17
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 18
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 19
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 20
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 21
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 22
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 23
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 24
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 25
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 26
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 27
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 28
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 29
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 30
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 31
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 32
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 33
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 34
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 35
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 36
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 37
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 38
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 39
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 40
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 41
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 42
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 43
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 44
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 45
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 46
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 47
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 48
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 49
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 50
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 51
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 52
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 53
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 54
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 55
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 56
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 57
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 58
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 59
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 60
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 61
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 62
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 63
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 64
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 65
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 66
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 67
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 68
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 69
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 70
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 71
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 72
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 73
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 74
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 75
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 76
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 77
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 78
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 79
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 80
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 81
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 82
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 83
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 84
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 85
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 86
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 87
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 88
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 89
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 90
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 91
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 92
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 93
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 94
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 95
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 96
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 97
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 98
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 99
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 100
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 101
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 102
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 103
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 104
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 105
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 106
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 107
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 108
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 109
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 110
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 111
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 112
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 113
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 114
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 115
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 116
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 117
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 118
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 119
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 120
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 121
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 122
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 123
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 124
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 125
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 126
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 127
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 128
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 129
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 130
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 131
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 132
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 133
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 134
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 135
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 136
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 137
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 138
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 139
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 140
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 141
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 142
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 143
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 144
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 145
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 146
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 147
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 148
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 149
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 150
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 151
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 152
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 153
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 154
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 155
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 156
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 157
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 158
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 159
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 160
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 161
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 162
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 163
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 164
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 165
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 166
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 167
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 168
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 169
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 170
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 171
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 172
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 173
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 174
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 175
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 176
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 177
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 178
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 179
Тула открыла гастрольный тур «Би-2» с новой программой «NewBest», Фото: 180
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 15:19 +2
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