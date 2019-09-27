«Би-2» в Туле с новой программой: это было круто!
Группа «Би-2» в Туле отыграла первый концерт гастрольного тура NewBest. Состоялся он в манеже «Арсенал». Был аншлаг!
Увидеть и спеть вместе с исполнителями любимые песни пришли тысячи туляков.
Начало выступления, правда, затянулось на час с небольшим, но Шура Би-2 извинился перед зрителями за столь длительную заминку – первый концерт тура и на настройку оборудования потребовалось больше времени, чем предполагалось. Но ожидание оправдалось с лихвой: красочное световое оформление, оригинальность исполнения и честность эмоций – непередаваемые ощущения! Концерт длился два с половиной часа. Сет-лист выступлений состоит из новых песен и старых, проверенных временем хитов, в программу вошли треки из вышедшего недавно альбома «Горизонт событий».
– Мы решили включить в программу всё, что любите вы. Подбирая треки, мы ориентировались в том числе и на самые популярные запросы в «Яндекс-Музыке». В итоге подобрали более 20 композиций, – рассказал Шура Би-2.
В манеже смонтировали сразу две сцены, одну из которых расположили ближе к задним рядам. В какой-то момент музыканты ушли с основной сцены, оставив на ней только барабанщика, что позволило даже зрителям на балконах увидеть своих любимых исполнителей поближе. Как отмечают организаторы тура, благодаря новому подходу к пространству зала, в котором границы сцены размыты, каждый зритель вовлечён в шоу и становится его неотъемлемой частью.
Туляки от концерта были в полном восторге.
Юлия и Сергей Крапивниковы:
– У меня когда-то была палатка с дисками, и я продавал первый альбом «Би-2». Тогда-то я их впервые услышал и полюбил эту группу. Но на концерте побывал впервые. Это огонь! – говорит Сергей.
– У нас с мужем 26 сентября годовщина свадьбы – 18 лет, и мы решили сделать себе вот такой подарок. Я равнодушна к этой группе, но мне нравится рок, он лиричен и красив. Поэтому я выбор мужа полностью поддержала и не пожалела! – сказала Юлия.
Надежда Кочетова и Лена Ерошкина:
– Мамина любимая песня у «Би-2» – «Молитва», под нее состоялся мой первый танец с мужем на нашей свадьбе, – говорит Лена. – Все моё детство прошло под песни этой группы. Концерт шикарный! Мы были с мамой и на предыдущих выступлениях – «Горизонт событий» и с симфоническим оркестром. Сравнивать их невозможно, «Би-2» всегда оригинален.
Татьяна и Елизавета Черкашины:
– Когда-то мне понравилась песня из фильма «Брат-2» – «Полковнику никто не пишет», потом постепенно узнала и другие песни. Дочь тоже очень любит эту группу, и мы с ней вместе всегда ходим на их концерты.
Любовь Кошкина со спутником Андреем Рыковым:
– У меня сестра старшая слушает «Би-2», и я с детства приобщилась к их музыке. А молодой человек пришел со мной за компанию. Говорит, что не фанат, а все песни наизусть знает!
Игорь Дерябин:
– Я пришел чисто «Полковника» послушать и остался очень доволен. Это как в фильме «День выборов»: «А есть у вас что-то нормальное? – Есть!» – и включают «Полковника».
Ольга Жукова с подругами Ольгой Маковой и Полиной Евдокимовой:
– Мы пришли на «Би-2» уже в четвертый раз. Были дважды на симфоническом концерте, на «Горизонте событий». Я раньше пела в группе и сама исполняла «Серебро», еще знаю бас-партию «Полковника». Спасибо «Би-2» за шикарный концерт!
Следующий концерт «Би-2» пройдет в Смоленске. Всего с этой программой музыканты посетят 20 городов.
Лева Би-2 и Шура Би-2 – бессменные лидеры группы. Они оба родились и выросли в Белоруссии. Лева Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник) и Шура Би-2 (Александр Уман) познакомились в 1985 году в театральной студии «Ронд», где оба занимались. Но через какое-то время решили отдать предпочтение музыке.
Первую группу свою они создали в 1988 году – «Братья по оружию», а затем переименовали ее в «Берег истины». Вскоре команда распалась. В 1989 году друзья создали новый коллектив – «Би-2». По признанию музыкантов, это отсылка к американскому стратегическому бомбардировщику Northrop B-2 Spirit.
В 1991 году музыканты ушли в творческий отпуск и переехали в Израиль. Там периодически выступали в клубах, однако славы не добились.
В 1993-м участники группы оказались на разных континентах. Лева остался в Израиле, а Шура перебрался в Австралию.
В 1997-м музыканты вновь объединились и начали записывать песни. Записали пластинку «Бесполая и грустная любовь».
В 1998 году записан новый альбом «И корабль плывет», позднее название заменили на «Би-2». Сборник новых песен вышел в 2000 году. Некоторые песни из него стали звучать на «Нашем радио» и Maximum, а затем и на других волнах.
Незадолго до выхода пластинки артисты переехали в Россию и, дополнив группу несколькими музыкантами, стали сотрудничать с Александром Пономаревым – продюсером группы «Сплин». Ему удалось организовать первые выступления коллектива на «Нашествии», а также в эфире программы «Антропология» с Дмитрием Дибровым. Немалую роль в увеличении популярности группы сыграла и картина Алексея Балабанова «Брат-2», для которой «Би-2» записали композицию «Полковнику никто не пишет».
Окончательно закрепить успех помогли совместные гастроли с Александром Васильевым и группой «Сплин». Также Лева и Шура исполнили композицию «Феллини» вместе с Васильевым и сняли клип на эту песню.
С тех пор популярность группы лишь набирает обороты.
Текущий состав группы насчитывает шестеро музыкантов: кроме Шуры и Левы в коллективе играют Андрей Звонков (гитара), бас-гитарист Максим Андрющенко, ударник Борис Лифшиц и Яник Николенко (бэк-вокал, клавишные, флейта, ударные).