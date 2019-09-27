«Би-2» в Туле с новой программой: это было круто!

Группа «Би-2» в Туле отыграла первый концерт гастрольного тура NewBest. Состоялся он в манеже «Арсенал». Был аншлаг!

Увидеть и спеть вместе с исполнителями любимые песни пришли тысячи туляков.

Начало выступления, правда, затянулось на час с небольшим, но Шура Би-2 извинился перед зрителями за столь длительную заминку – первый концерт тура и на настройку оборудования потребовалось больше времени, чем предполагалось. Но ожидание оправдалось с лихвой: красочное световое оформление, оригинальность исполнения и честность эмоций – непередаваемые ощущения! Концерт длился два с половиной часа. Сет-лист выступлений состоит из новых песен и старых, проверенных временем хитов, в программу вошли треки из вышедшего недавно альбома «Горизонт событий».

– Мы решили включить в программу всё, что любите вы. Подбирая треки, мы ориентировались в том числе и на самые популярные запросы в «Яндекс-Музыке». В итоге подобрали более 20 композиций, – рассказал Шура Би-2.

В манеже смонтировали сразу две сцены, одну из которых расположили ближе к задним рядам. В какой-то момент музыканты ушли с основной сцены, оставив на ней только барабанщика, что позволило даже зрителям на балконах увидеть своих любимых исполнителей поближе. Как отмечают организаторы тура, благодаря новому подходу к пространству зала, в котором границы сцены размыты, каждый зритель вовлечён в шоу и становится его неотъемлемой частью.

Туляки от концерта были в полном восторге.

Юлия и Сергей Крапивниковы:

– У меня когда-то была палатка с дисками, и я продавал первый альбом «Би-2». Тогда-то я их впервые услышал и полюбил эту группу. Но на концерте побывал впервые. Это огонь! – говорит Сергей.

– У нас с мужем 26 сентября годовщина свадьбы – 18 лет, и мы решили сделать себе вот такой подарок. Я равнодушна к этой группе, но мне нравится рок, он лиричен и красив. Поэтому я выбор мужа полностью поддержала и не пожалела! – сказала Юлия.

Надежда Кочетова и Лена Ерошкина:

– Мамина любимая песня у «Би-2» – «Молитва», под нее состоялся мой первый танец с мужем на нашей свадьбе, – говорит Лена. – Все моё детство прошло под песни этой группы. Концерт шикарный! Мы были с мамой и на предыдущих выступлениях – «Горизонт событий» и с симфоническим оркестром. Сравнивать их невозможно, «Би-2» всегда оригинален.

Татьяна и Елизавета Черкашины:

– Когда-то мне понравилась песня из фильма «Брат-2» – «Полковнику никто не пишет», потом постепенно узнала и другие песни. Дочь тоже очень любит эту группу, и мы с ней вместе всегда ходим на их концерты.

Любовь Кошкина со спутником Андреем Рыковым:

– У меня сестра старшая слушает «Би-2», и я с детства приобщилась к их музыке. А молодой человек пришел со мной за компанию. Говорит, что не фанат, а все песни наизусть знает!

Игорь Дерябин:

– Я пришел чисто «Полковника» послушать и остался очень доволен. Это как в фильме «День выборов»: «А есть у вас что-то нормальное? – Есть!» – и включают «Полковника».

Ольга Жукова с подругами Ольгой Маковой и Полиной Евдокимовой:

– Мы пришли на «Би-2» уже в четвертый раз. Были дважды на симфоническом концерте, на «Горизонте событий». Я раньше пела в группе и сама исполняла «Серебро», еще знаю бас-партию «Полковника». Спасибо «Би-2» за шикарный концерт!

Следующий концерт «Би-2» пройдет в Смоленске. Всего с этой программой музыканты посетят 20 городов.