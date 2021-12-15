Первоклассники-2021

Myslo представляет всем первоклашкам Тулы и Щёкино, их родителям и педагогам фотоальбом!

Эти фотографии вы никогда не помнёте в портфеле и не потеряете при переезде. Ссылкой на фото с вашим сыном или дочкой (внуком или внучкой) можно поделиться со всеми родственниками или опубликовать в соцсетях!

По традиции, вы можете приобрести цифровой оригинал фото и печатную версию календаря на 2022 год. В этом году вы можете приобрести цифровой оригинал фото и печатную версию календаря на 2022 год всего за 500 рублей.

Купить календарь вы сможете

до 28 февраля 2022 года включительно.

Как это сделать?

Найдите фото своего класса и нажмите красную кнопку «Заказать календарь». На следующей странице оставьте свой e-mail и нажмите кнопку «Заказать». Выберите удобный способ оплаты. После оплаты на ваш e-mail придёт письмо с цифровым оригиналом фото. Забрать отпечатанный календарь можно будет в ближайший после заказа четверг (только если заказ не был сделан в среду) в офисе «Слободы» (пр. Ленина, 116). Заказы выдаются с 13.00 до 18.00. Телефон для справок 57−07−07 (доб. 216).

Календарь от Myslo — отличное украшение кабинета или подарок для бабушки и дедушки!

Календарь с фото вашего класса, глянцевый, плотный, формат А3.

МБОУ «Центр образования № 1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е. »

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс, 1 «Ж» класс, 1 «З» класс, 1 «И» класс

МБОУ «Центр образования — гимназия № 1»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования № 2 им. Героя Советского Союза Олега Петровича Матвеева»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования № 3»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования № 5 им. Героя РФ Сергея Сергеевича Громова»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс

МБОУ «Центр образования № 6»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс

МБОУ «Центр образования № 7 им. Героя Советского Союза С. Н. Судейского»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс, 1 «Ж» класс

МБОУ «Центр образования № 8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова»

1 «Е» класс, 1 «Ж» класс, 1 «З» класс, 1 «И» класс

МБОУ «Центр образования № 9 им. генерала Аркадия Николаевича Ермакова»

1 «А» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования № 10 им. А. В. Чернова»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс

МБОУ «Центр образования — гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс

МБОУ «Центр образования № 12»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс

МБОУ «Центр образования № 13 им. Е. Н. Волкова»

1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования № 14»

1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования № 15»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования № 16»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования № 17 им. Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования № 18 им. Героя Советского Союза Евгения Федоровича Волкова»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования № 19»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования № 20»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования № 22 — Лицей искусств»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс

МБОУ «Центр образования № 23»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс

МБОУ «Центр образования № 24»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования № 26»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс, 1 «Ж» класс, 1 «З» класс

МБОУ «Центр образования № 27»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс

МБОУ «Центр образования № 28»

1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования № 29»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования — Гимназия № 30»

1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования № 31»

1 «А» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс, 1 «Ж» класс

МБОУ «Центр образования № 32 им. генерала Ивана Васильевича Болдина»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования № 33»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования № 34 им. Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс

МБОУ «Центр образования № 35»

1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования № 36»

1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования № 37 им. В. П. Храмченко»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования № 38»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования № 39 им. Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс

МБОУ «Центр образования № 40 им. Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс, 1 «З» класс, 1 «И» класс, 1 «К» класс, 1 «Л» класс

МБОУ «Центр образования № 42»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования № 43»

1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования № 44 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования № 45 им. Героя Советского Союза Н. А. Прибылова»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования № 46»

1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования № 47»

1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования № 48»

1 класс

МБОУ «Центр образования № 49»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования № 50»

1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования № 52 им. В. В. Лапина»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования № 53 им. Л.Н. Толстого»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «Я» класс

МБОУ «Центр образования № 54»

1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования № 55 им. Александра Ильича Миронова»

1 класс

МБОУ «Центр образования № 56»

1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования № 57»

1 класс

МБОУ «Центр образования № 58 «Поколение будущего»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс

ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс им. Л. Н. Толстого»

1 класс

МБОУ «Гимназия № 1»

1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Средняя школа № 4»

1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Средняя школа № 6»

1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Средняя школа № 7»

1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Средняя школа № 9»

1 класс

МБОУ «Средняя школа № 16 — ЦО р. п. Первомайский»

1 «Г» класс, 1 «Д» класс

МБОУ «Средняя школа № 20»

1 «А» класс, 1 «Б» класс