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Первоклассники-2021

Первоклассники-2021

Myslo представляет всем первоклашкам Тулы и Щёкино, их родителям и педагогам фотоальбом!

Эти фотографии вы никогда не помнёте в портфеле и не потеряете при переезде. Ссылкой на фото с вашим сыном или дочкой (внуком или внучкой) можно поделиться со всеми родственниками или опубликовать в соцсетях!

По традиции, вы можете приобрести цифровой оригинал фото и печатную версию календаря на 2022 год. В этом году вы можете приобрести цифровой оригинал фото и печатную версию календаря на 2022 год всего за 500 рублей.

Купить календарь вы сможете
до 28 февраля 2022 года включительно.

Как это сделать?

  1. Найдите фото своего класса и нажмите красную кнопку «Заказать календарь».
  2. На следующей странице оставьте свой e-mail и нажмите кнопку «Заказать». Выберите удобный способ оплаты.
  3. После оплаты на ваш e-mail придёт письмо с цифровым оригиналом фото. Забрать отпечатанный календарь можно будет в ближайший после заказа четверг (только если заказ не был сделан в среду) в офисе «Слободы» (пр. Ленина, 116). Заказы выдаются с 13.00 до 18.00. Телефон для справок 57−07−07 (доб. 216).

Календарь от Myslo — отличное украшение кабинета или подарок для бабушки и дедушки!

Календарь с фото вашего класса, глянцевый, плотный, формат А3.

 

Тула

 

МБОУ «Центр образования №1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.» МБОУ «Центр образования № 1 — гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е.»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс, 1 «Ж» класс, 1 «З» класс, 1 «И» класс

МБОУ «Центр образования – гимназия №1» МБОУ «Центр образования — гимназия № 1»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №2 им. героя советского союза Олега Петровича Матвеева» МБОУ «Центр образования № 2 им. Героя Советского Союза Олега Петровича Матвеева»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №3» МБОУ «Центр образования № 3»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №5 им. Героя РФ Сергея Сергеевича Громова» МБОУ «Центр образования № 5 им. Героя РФ Сергея Сергеевича Громова»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс

МБОУ «Центр образования №6» МБОУ «Центр образования № 6»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс

МБОУ «Центр образования №7 им. Героя Советского Союза С.Н. Судейского» МБОУ «Центр образования № 7 им. Героя Советского Союза С. Н. Судейского»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс, 1 «Ж» класс

МБОУ «Центр образования №8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» МБОУ «Центр образования № 8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова»
1 «Е» класс, 1 «Ж» класс, 1 «З» класс, 1 «И» класс

МБОУ «Центр образования №9 им. генерала Аркадия Николаевича Ермакова» МБОУ «Центр образования № 9 им. генерала Аркадия Николаевича Ермакова»
1 «А» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №10 им. А. В. Чернова» МБОУ «Центр образования № 10 им. А. В. Чернова»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс

МБОУ «Центр образования – гимназия №11 им. Александра и Олега Трояновских» МБОУ «Центр образования — гимназия № 11 им. Александра и Олега Трояновских»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс

МБОУ «Центр образования №12» МБОУ «Центр образования № 12»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс

МБОУ «Центр образования №13 им. Е. Н. Волкова» МБОУ «Центр образования № 13 им. Е. Н. Волкова»
1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования №14» МБОУ «Центр образования № 14»
1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования №15» МБОУ «Центр образования № 15»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №16» МБОУ «Центр образования № 16»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №17 им. Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина» МБОУ «Центр образования № 17 им. Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №18 им. Героя Советского Союза Евгения Федоровича Волкова» МБОУ «Центр образования № 18 им. Героя Советского Союза Евгения Федоровича Волкова»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №19» МБОУ «Центр образования № 19»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №20» МБОУ «Центр образования № 20»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №22 – Лицей искусств» МБОУ «Центр образования № 22 — Лицей искусств»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс

МБОУ «Центр образования №23» МБОУ «Центр образования № 23»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс

МБОУ «Центр образования №24» МБОУ «Центр образования № 24»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов» МБОУ «Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №26» МБОУ «Центр образования № 26»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс, 1 «Ж» класс, 1 «З» класс

МБОУ «Центр образования №27» МБОУ «Центр образования № 27»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс

МБОУ «Центр образования №28» МБОУ «Центр образования № 28»
1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования №29» МБОУ «Центр образования № 29»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования – Гимназия №30» МБОУ «Центр образования — Гимназия № 30»
1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования №31» МБОУ «Центр образования № 31»
1 «А» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс, 1 «Ж» класс

МБОУ «Центр образования №32 им. генерала Ивана Васильевича Болдина» МБОУ «Центр образования № 32 им. генерала Ивана Васильевича Болдина»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №33» МБОУ «Центр образования № 33»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №34 им. Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова» МБОУ «Центр образования № 34 им. Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс

МБОУ «Центр образования №35» МБОУ «Центр образования № 35»
1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования №36» МБОУ «Центр образования № 36»
1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования №37 им. В. П. Храмченко» МБОУ «Центр образования № 37 им. В. П. Храмченко»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №38» МБОУ «Центр образования № 38»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина» МБОУ «Центр образования № 39 им. Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс

МБОУ «Центр образования №40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева» МБОУ «Центр образования № 40 им. Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс, 1 «Е» класс, 1 «З» класс, 1 «И» класс, 1 «К» класс, 1 «Л» класс

МБОУ «Центр образования №42» МБОУ «Центр образования № 42»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №43» МБОУ «Центр образования № 43»
1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова» МБОУ «Центр образования № 44 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №45 Героя Советского Союза Н. А. Прибылова» МБОУ «Центр образования № 45 им. Героя Советского Союза Н. А. Прибылова»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №46» МБОУ «Центр образования № 46»
1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования №47» МБОУ «Центр образования № 47»
1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования №48» МБОУ «Центр образования № 48»
1 класс

МБОУ «Центр образования №49» МБОУ «Центр образования № 49»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «Г» класс

МБОУ «Центр образования №50» МБОУ «Центр образования № 50»
1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования №52 им. В. В. Лапина» МБОУ «Центр образования № 52 им. В. В. Лапина»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Центр образования №53 им. Л.Н. Толстого» МБОУ «Центр образования № 53 им. Л.Н. Толстого»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «Я» класс

МБОУ «Центр образования №54» МБОУ «Центр образования № 54»
1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования №55 им. Александра Ильича Миронова» МБОУ «Центр образования № 55 им. Александра Ильича Миронова»
1 класс

МБОУ «Центр образования №56» МБОУ «Центр образования № 56»
1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Центр образования №57» МБОУ «Центр образования № 57»
1 класс

МБОУ «Центр образования №58 «Поколение будущего» МБОУ «Центр образования № 58 «Поколение будущего»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс, 1 «Г» класс, 1 «Д» класс

Галерея
Тула, МБОУ «Центр образования №1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.», 1 «А» класс. Классный руководитель — Юркова Елена Владимировна. Агафонова Маргарита, Андриянов Максим, Баландов Павел, Власова Василиса, Гаврюшин Степан, Гришина Анастасия, Гуркина Анастасия, Железняков Даниэль, Захарова Ангелина, Земченков Егор, Кадычкова Есения, Кондаков Михаил, Кулдуев Тимур, Ларионов Федор, Ларионова Таисия, Малахова Лилия, Моисейкина София, Мойсова Афина, Наливайко Стефания, Огер Дарья, Полещиков Кирилл, Полянская Есения, Пылева Алиса, Рябов Степан, Старов Александр, Столяров Андрей, Сычев Дмитрий, Точилова Елизавета, Усов Егор, Филонов Владислав., Фото: 1
Тула, МБОУ «Центр образования №1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Политова Светлана Ивановна. Акимов Никита, Андросов Артемий, Антомохин Александр, Арсентьев Михаил, Букин Илья, Гладнев Игорь, Добрицкая Мария, Журавлева Елизавета, Казаков Даниил, Макарова Елизавета, Михайлина Полина, Наумов Тимур, Огольцова Полина, Павлова Любовь, Поварницина Ангелина, Пузанов Георгий, Рыжик Милена, Самсонова Василиса, Тезенин Илья, Тезенин Тимофей, Терехова Таисия, Чистякова Софья, Щучкина Ксения, Юрченко Виктория., Фото: 2
Тула, МБОУ «Центр образования №1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.», 1 «В» класс. Классный руководитель — Томалак Надежда Васильевна. Авдеева Ксения, Андрияничев Сергей, Астанкова Анастасия, Бергер Юлия, Борисова Алина, Васильев Степан, Васин Иван, Вишневый Артём, Гусенков Александр, Душкина Эльвира, Елизаров Борис, Елисеева Лика, Звягин Артем, Изотов Дмитрий, Калинин Пётр, Коверова Карина, Крутилин Дмитрий, Кувшинов Артемий, Кулешов Денис, Лебедев Макар, Литова Варвара, Логвинова Александра, Мазникин Иван, Мармазинский Максим, Моисеев Артём, Мячин Георгий, Новиков Макар, Осипова Таисия, Пивоварова Милана, Рогов Вадим, Самохин Василий, Тюльпин Иван, Фетисова Анна, Хренова Татьяна., Фото: 3
Тула, МБОУ «Центр образования №1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Стрельбицкая Вера Валерьевна. Аввакумова Стефания, Аристова Дарья, Бирюков Герман, Гаранина София, Голованов Сергей, Губарева Таисия, Жаболенко Платон, Капцова Амалия, Кащеев Даниила, Кириков Максим, Колесов Алексей, Коршунов Вадим, Кривоногов Александр, Лишков Всеволод, Макеева Мария, Мужичкова Полина, Наимова Алина, Науменко Наталья, Наумов Егор, Новикова Варвара, Панков Егор, Пикалова Алёна, Портненко Полина, Прохожай Ксения, Решетников Михаил, Русакова Ольга, Сафронов Мирон, Терентьева Мария, Торкунова Карина, Шмелева Татьяна, Шпирный Максим, Щербинин Даниил., Фото: 4
Тула, МБОУ «Центр образования №1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Волкова Татьяна Викторовна. Адильханов Игорь, Амеличкин Никита, Андрусова Яна, Анюхина Агата, Борисова Мария, Власов Филипп, Воинов Платон, Гераськин Иван, Гераськина Василиса, Жукова Каролина, Замарахина Елизавета, Карманова Любовь, Кондратенко Екатерина, Куземкин Денис, Латыш Матвей, Лебедева Анна, Ломакина Алеся, Матвеев Иван, Первухина Арина, Пешкова София, Пивоварова Полина, Полетаева Варвара, Протчев Семён, Рогачева София, Романов Николай, Рыбина Дарья, Соколов Илья, Солина Анастасия, Сысоев Даниил, Титов Александр, Феклисова Полина, Цветынина Юлия., Фото: 5
Тула, МБОУ «Центр образования №1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.», 1 «Е» класс. Классный руководитель — Мосолова Галина Викторовна. Аношкина Арина, Бородин Никита, Гавраст Вероника, Гордиенко Иван, Горемыкина Полина, Гриднева Настя, Забазнова Милена, Исаева Вика, Квасова Ксения, Ковалеров Пётр, Комзалова Кристина, Котов Владик, Кузнецова Лиза, Куэнка Лейва Лев, Моисейкина Каролина, Пимчев Владик, Свирин Иван, Серёгина Полина, Соловьёва Ульяна, Сорокин Фёдор, Тарханова Арина, Фёдорова Маша, Шемякина Анна., Фото: 6
Тула, МБОУ «Центр образования №1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.», 1 «Ж» класс. Классный руководитель — Полякова Ирина Владимировна. Бабенко Мария, Бакаев Денис, Бударин Николай, Веденеева Елизавета, Вихляева Виктория, Высоцкий Тимофей, Гаврилов Тимур, Галах Вера, Гренадерова Дарья, Дзядевич Григорий, Емельянова София, Ефромеева Дарья, Игнатов Ярослав, Кривошеев Тимофей, Кузнецова Таисия, Лукьянова София, Мачков Роман, Миронова Анастасия, Морева Мария, Прошин Матвей, Рамонов Руслан, Садилова Елизавета, Саргсян Семён, Солдатова София, Сорокин Михаил, Сычев Семен, Ушакова Варвара, Шорохов Даниил., Фото: 7
Тула, МБОУ «Центр образования №1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.», 1 «З» класс. Классный руководитель — Агафонова Юлия Евгеньевна. Алескеров Руслан, Анчишкин Кирилл, Белошенко Алёна, Бурдаева Серафима, Власов Александр, Гаврилин Владимир, Галкина Виктория, Гречишкина Алиса, Гуторов Андрей, Дерпаева Виктория, Захаров Артём, Казак Фёдор, Климова Виталина, Коблов Егор, Коломойцев Евгений, Косинов Ярослав, Ларчев Иван, Мазуров Макар, Макаринова Полина, Микаелян Амалия, Морозов Фёдор, Насонова Лея, Острянин Мирон, Парфенов Антон, Пахина Лия, Пономарёв Николай, Самолдин Даниил, Соколов Артур, Третьяков Артём, Хайченко Даниэль, Шакарян София, Шувалов Даниил., Фото: 8
Тула, МБОУ «Центр образования №1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д.Е.», 1 «И» класс. Классный руководитель — Чернышова Татьяна Анатольевна. Бабенко Филипп, Баркова Полина, Борисов Александр, Васильев Игорь, Васильева-Артемова Софья, Головина Анастасия, Деревянко Елисей, Есипенко Мирослава, Захарова Алиса, Кадиева Лайла, Казаков Иван, Карпов Матвей, Каткова Варвара, Клинчов Клим, Косинова Маргарита, Кочкина Мария, Кучмистова Елизавета, Ласкеев Семён, Мещерская Алиса, Михайлова Милана, Павлова Амелия, Поповкина Злата, Соколов Потап, Томайлы Вера, Тягливый Максим, Хирдин Данила, Хомутов Владислав, Черепкова Анастасия, Шевелева Мария, Юркова Милана, Янов Даниил., Фото: 9
Тула, МБОУ «Центр образования – гимназия №1», 1 «А» класс. Классный руководитель — Гулимова Лариса Витальевна. Автаева Яна, Афанасьева Полина, Баранов Никита, Бобков Кирилл, Болховской Даниил, Борзова Полина, Борисова Валерия, Буданов Всеволод, Васильченко Елизавета, Вербицкая Ярослава, Глотова Полина, Гниденко Тимофей, Елистратова Варвара, Колоскова Мария, Корнеева Василиса, Корчагин Святослав, Котенева Марьяна, Кузнецова Ксения, Лисицын Максим, Локтионов Максим, Морозов Владимир, Нытова София, Овчарук Мирослава, Потапова Ирина., Фото: 10
Тула, МБОУ «Центр образования – гимназия №1», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Потоцкая Ольга Львовна. Антохин Артём, Беляев Лев, Бондарец Милана, Варнавский Роман, Вишневский Артур, Власова Варвара, Воробьева Милана, Даллакян Антон, Данькова Вероника, Долгин Марк, Емелина Варвара, Иванов Константин, Корнеев Арсений, Королева Алёна, Красавкин Андрей, Маренов Михаил, Назаров Артём, Осадчая София, Петнюнас Елизавета, Петровский Ярослав, Подолян Диана, Потапова Ксения, Прянишников Александр, Савин Михаил, Скугорева Екатерина, Титаева Таисия, Шаврова Мария, Шарипова Ангелина, Яврян Вардуи., Фото: 11
Тула, МБОУ «Центр образования – гимназия №1», 1 «В» класс. Классный руководитель — Попкова Лариса Николаевна. Аванесян Элина, Артамонов Фёдор, Богомазов Владислав, Булгакова Полина, Воинцева Вероника, Гапонова Александра, Гордеева Юлия, Госсен Елизавета, Гулимов Тимур, Дыров Илья, Жуков Иван, Журина Василиса, Корзунов Владислав, Котелев Дмитрий, Машанова Светлана, Мельников Андрей, Попова Тамара, Савельев Максим, Сафонов Матвей, Станкеев Юрий, Стафеев Ярослав, Стрельникова Ангелина, Сухина Арина, Тезяева Мария, Толчев Егор, Хилько Мария., Фото: 12
Тула, МБОУ «Центр образования №2 им. героя советского союза Олега Петровича Матвеева», 1 «А» класс. Классный руководитель — Костякова Марина Валерьевна. Абашина Ульяна, Абрамов Максим, Агеев Ярослав, Александров Дмитрий, Ван Ева, Горлова Екатерина, Давыдова Мария, Карманов Егор, Колесников Павел, Коновалова Кристина, Костик Гордей, Кузина Варвара, Мирошникова Милана, Панфилов Арсений, Паршин Степан, Пискарева Алена, Помогаева Мария, Сайфиддинова Фотима, Салех Шади, Самарин Дмитрий, Сергеев Лев, Сергеев Максим, Симонова Варвара, Слинко Елизавета, Шевелева Агния, Шуров Илья., Фото: 13
Тула, МБОУ «Центр образования №2 им. героя советского союза Олега Петровича Матвеева», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Костякова Марина Валерьевна. Алалова Ника, Аникина Елизавета, Бабиков Егор, Бронзов Андрей, Воробьёва Лада, Вязилихин Роман, Галочкина Олеся, Гертье Александр, Долгова Дженнифер, Едигарян Азат, Зелевинская Анастасия, Корабельникова Евгения, Корякина Евгения, Ксенофонтова Милана, Лепёхин Иван, Матюхина Дарья, Панов Даниил, Салькова Софья, Сухин Дмитрий, Ткаченко Макар, Трещёва Наталья, Шабельник Степан, Шабельник Ульяна, Шабунина Алёна., Фото: 14
Тула, МБОУ «Центр образования №2 им. героя советского союза Олега Петровича Матвеева», 1 «В» класс. Классный руководитель — Рыбкина Ирина Александровна. Ванюханов Глеб, Ванюханов Илья, Гайдей Марк, Гайчук Владислав, Дорошенко Мария, Желевский Дмитрий, Жинов Адам, Ковалёв Егор, Колосов Николай, Конов Данила, Котынкина Марья, Кропачев Михаил, Кудинов Ярослав, Ларионова Анна, Лебедев Максим, Мнацаканова Изабель, Мнацаканова Николь, Самойлов Тимофей, Самохвалов Серафим, Сидорина Светлана, Синдеева Ирина, Спиридонова Софья, Тамуркина Ульяна, Туриянская Алина, Тюрина Дарья, Усатов Лука, Федосова Виктория, Ярошевич Филипп., Фото: 15
Тула, МБОУ «Центр образования №3», 1 «А» класс. Классный руководитель — Васильева Елена Викторовна. Аносова Виктория, Беличев Иван, Виницкий Прохор, Владыко Григорий, Галкин Александр, Горбатов Артём, Горин Денис, Дрынина Анастасия, Захаров Максим, Казанская Василиса, Каплан Янислав, Ковган Валерия, Кузнецова Варвара, Кусайло Марьяна, Кучинский Максим, Макаренков Павел, Меркулова Елизавета, Михайлов Герман, Осипцов Федор, Поженский Захар, Порватова Екатерина, Прокушкин Артем, Саргсян Артур, Турищева Екатерина, Чиковани Давид, Шевчук Никита, Шерешков Михаил., Фото: 16
Тула, МБОУ «Центр образования №3», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Фандеева Ольга Анатольевна. Барсукова Маргарита, Васильев Егор, Гапеев Дмитрий, Гресева Ирина, Девочкина Александра, Зиновьев Степан, Зубакова Варвара, Иванихина Дарина, Климов Артем, Козел Николай, Косцов Егор, Кренева Полина, Кульчук Кира, Лагутин Глеб, Ледовский Всеволод, Малова Мария, Мартынова Виктория, Медников Артемий, Минакова Варвара, Митин Арсений, Морозкина Анастасия, Новикова Ксения, Пятачков Александр, Рачкова Елизавета, Семенов Арсений, Скороварова Ксения, Тимонин Максим, Тимошина Мария, Токмачев Сергей, Тюменцев Александр, Хачатурян Ангелина, Чудакова Мария., Фото: 17
Тула, МБОУ «Центр образования №3», 1 «В» класс. Классный руководитель — Дубовская Светлана Петровна. Алексеев Александр, Ахадов Даниял, Ашихмина Елизавета, Багнов Андрей, Вещикова Алиса, Воробьёва Полина, Горьковенко Варвара, Григорьев Сергей, Камаева Ульяна, Князев Егор, Ковалёва Екатерина, Колесник Анастасия, Колобаев Кирилл, Комерилов Арсений, Коряженков Василий, Крупочкин Максим, Лобанова Ника, Меликян Никита, Нацюк Маргарита, Парфенков Александр, Пиякина Варвара, Погосова Марина, Полетов Иван, Савинова Ольга, Сидоров Кирилл, Сильянова Элина, Степанова Василиса, Таболина Ульяна, Токарев Алексей, Ушаков Игорь, Шкваро Семён., Фото: 18
Тула, МБОУ «Центр образования №5 им. Героя РФ Сергея Сергеевича Громова», 1 «А» класс. Классный руководитель — Дружинина Наталья Николаевна. Абдыкадыров Рысбай, Батов Дмитрий, Богданов Егор, Буравцова Диана, Бусырева Инга, Власов Егор, Воробьёв Михаил, Гаврилин Всеволод, Голубцова Арина, Городничева Виктория, Дроздова Олеся, Зайчикова Александра, Коваленко Елизавета, Козлова Полина, Кокоурова Софья, Корниенко Елизавета, Лёвшин Иван, Мазец Милош, Мелехин Фёдор, Оганнисян Ангелина, Рощупкина Татьяна, Серова София, Стекунов Григорий, Трифонова Дарья, Устинова Вероника, Чибисов Дмитрий, Чиркова Евгения, Юдин Родион, Юрьева Вера., Фото: 19
Тула, МБОУ «Центр образования №5 им. Героя РФ Сергея Сергеевича Громова», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Чернышева Татьяна Владимировна. Головакина Вера, Губенкова Елизавета, Дурасова Анна, Зайцев Фёдор, Иванова Ксения, Копылов Артем, Коренькова Милана, Кошелева Ангелина, Лазарев Сергей, Ловцова Ульяна, Лукин Арсений, Лялин Елисей, Межакова Варвара, Михайлина Ольга, Обухов Фёдор, Орехов Матвей, Панкратьева Юлия, Пинчук Арина, Плотников Олег, Пучков Дмитрий, Рожков Александр, Семачкин Иван, Старикова Дарья, Трошкина Арина, Ушаков Артём, Федотова Елена, Цирульник Егор, Ядыкин Алексей., Фото: 20
Тула, МБОУ «Центр образования №5 им. Героя РФ Сергея Сергеевича Громова», 1 «В» класс. Классный руководитель — Ненашева Ирина Владимировна. Алиев Саид, Андрианов Дмитрий, Атамуратов Атамурат, Ахмед Регина, Балашова Варвара, Болотникова Юлия, Бошаров Дмитрий, Долгов Матвей, Дульнева Дария, Егорова Анастасия, Затепякина Ирина, Козулина Диана, Кондакова Арина, Крюкова Анастасия, Кузнецов Федор, Лихачев Максим, Малякина Неонилла, Матюхин Матвей, Мурашкина Софья, Новикова Лидия, Панасов Артем, Соловьев Григорий, Старосек Артем, Тарасов Егор, Чекалев Денис., Фото: 21
Тула, МБОУ «Центр образования №5 им. Героя РФ Сергея Сергеевича Громова», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Пчелкина Ирина Николаевна. Белякова Виктория, Блохин Владимир, Веденкин Максим, Витков Владимир, Виткова Анастасия, Головина Марьяна, Горчакова Евгения, Евсеева Софья, Емельянов Захар, Зейналов Турал, Ключникова Диана, Короткова Ксения, Котов Михаил, Кузнецов Максим, Лаврентьев Марк, Мальгавкин Сергей, Маркина Полина, Матвиенко Леонид, Медведев Тимофей, Мизюрина Полина, Минайчев Павел, Морозов Александр, Оглы Андрей, Одинокова Виктория, Панферов Макар, Пахомов Михаил, Синицына Ксения, Тараканов Михаил, Февралев Сергей, Февралева Есения, Холин Михаил, Шмарина Варвара., Фото: 22
Тула, МБОУ «Центр образования №5 им. Героя РФ Сергея Сергеевича Громова», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Малая Нелли Геннадьевна. Аносова София, Михайлов Тимур, Рахмонов Денис, Терешенкова Виктория, Уткин Виктор, Фастхутдинов Артем, Фастхутдинов Максим, Федоров Даниил, Шаталов Денис., Фото: 23
Тула, МБОУ «Центр образования №6», 1 «А» класс. Классный руководитель — Варикова Светлана Валентиновна. Азарова Мария, Айрапетян Давид, Богачева Диана, Васильков Данила, Величко Есения, Волкова Полина, Герасимчук Варвара, Гордеев Максим, Грушкин Даниэль, Грушкин Егор, Гуськов Макар, Евсеева Кира, Жукова Анастасия, Журакулова Мадина, Картышев Даниил, Киселева Виктория, Коротеев Виталий, Круглякова Екатерина, Лобачев Прохор, Лосев Тимофей, Мартынов Тимофей, Миронова Анастасия, Никифоров Алексей, Никонова Полина, Петрушин Иван, Романов Андрей, Соколов Олег, Суворов Максим, Чуднова Ева, Шепелёв Максим, Щелканов Тимофей, Ячменев Артемий., Фото: 24
Тула, МБОУ «Центр образования №6», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Колесникова Галина Васильевна. Акамов Тимур, Аленичев Матвей, Бобылев Герман, Букия Кети, Владимирова Арина, Газизуллин Роман, Гайдуков Денис, Гомозов Егор, Дегтярёва Маргарита, Капустина Илиана, Кожакин Дмитрий, Козлов Никита, Копылова Надежда, Кузнецов Егор, Медведев Михаил, Моисеева Софья, Носова Анастасия, Соснова Алиса, Сычев Владислав, Тяпчев Дмитрий, Уфимцева Милана, Федоров Илья, Хавричев Денис, Химин Наиль, Черкас Богдан, Чижикова Вероника, Шавинян Анушик, Шевелева Ксения, Шкулин Артём, Шурпов Вадим., Фото: 25
Тула, МБОУ «Центр образования №6», 1 «В» класс. Классный руководитель — Зайцева Ирина Романовна. Абдулкадырова Хава, Азаров Егор, Андронова Василиса, Белов Илья, Беляков Максим, Березина Ульяна, Бычков Всеволод, Васин Семен, Герасимов Егор, Дынько Екатерина, Евдокимова Полина, Киеня Радомир, Кобяков Илья, Косточкин Иван, Кострюков Иван, Крохалева Алина, Куприна Элина, Максимова Кристина, Матасов Николай, Нестеров Сергей, Плихта Алена, Решетнев Егор, Святченкова Варвара, Сенина Виктория, Силаев Александр, Соболева Анна, Сысоев Александр, Тимергалиева Амина, Тихонова Ксения, Чибисова Нина, Шмарова Елизавета., Фото: 26
Тула, МБОУ «Центр образования №6», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Стефанова Елизавета Олеговна. Аверина Лилия, Александров Даниил, Бабаев Адам, Белкина Виктория, Белова Милана, Ванюшин Егор, Варданян Ева, Васильев Алексей, Виноградова Маргарита, Даниленко Андрей, Земляков Иван, Каршиева Сугдиёна, Лыгин Кирилл, Мельникова София, Николенко Дарья, Нурматова Мадина, Силантьева Александра, Скворцова Диана, Сухорукова София, Трофимова Валерия, Трусова Анастасия, Тургунбоева Гуллолалохан, Узбек Ольга, Хонтураева Мунисахон, Чудоранс Алена, Чураков Кирилл., Фото: 27
Тула, МБОУ «Центр образования №6», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Киселева Ирина Александровна. Акимова Варя, Александров Егор, Алексеева Таисия, Астапов Кирилл, Богданова Анна, Востриков Дмитрий, Гордеев Илья, Грачева Виктория, Гусельникова София, Дергачева София, Ермошина Мария, Зайцев Александр, Запорожец София, Исаев Егор, Киселева Кира, Косарев Яромир, Крайнов Максим, Меркулов Артем, Мухаматханов Андрей, Никитина Полина, Пилипенко Дарина, Прохина Кристина, Салимоненко Никита, Святына Дима, Селезнева Алиса, Тихомирова Мира, Федосова Варвара, Фирсов Кирилл, Чудайкина Анастасия., Фото: 28
Тула, МБОУ «Центр образования №6», 1 «Е» класс. Классный руководитель — Юлина Светлана Витальевна. Иванов Артем, Иванович Алексей, Константинов Эдгар, Михай Алина, Михай Анастасия, Михай Вячеслав, Михай Игорь, Михай Сергей, Михай Станислав, Найстор Станислав, Найстор Шандр, Ристан Станислав., Фото: 29
Тула, МБОУ «Центр образования №7 им. Героя Советского Союза С.Н. Судейского», 1 «А» класс. Классный руководитель — Абрамова Татьяна Львовна. Алексанов Денис, Алексанова Дарья, Аничкина Анастасия, Балабанов Михаил, Башенина Маргарита, Белова Анастасия, Власенков Олег, Власкин Валерий, Воропаева Варвара, Глазкова Мирослава, Гребецкая Ксения, Дадурова Полина, Камышников Георгий, Карапетян Алекс, Ковтун Илья, Кондратов Андрей, Кренев Макар, Кузин Максим, Моисеева Мария, Назаров Никита, Обухов Станислав, Павлова Екатерина, Пшеничников Илья, Рожкова Александра, Самойлов Федор, Синелюбов Артем, Солопова Виктория, Шалгакова Анна, Юрьев Александр, Ярыгина Полина., Фото: 30
Тула, МБОУ «Центр образования №7 им. Героя Советского Союза С.Н. Судейского», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Головина Людмила Викторовна. Анахова Анна, Афонина Арина, Володичев Пётр, Глотов Дмитрий, Данилова Анна, Дудина Валерия, Козлова Елизавета, Козырева Софья, Коновалов Даниил, Кретинин Вячеслав, Крюкова Алёна, Ктиторов Максим, Макушев Данила, Меркулов Дмитрий, Митюшкина Анастасия, Озерков Николай, Оцелюк Кирилл, Пономарев Леонид, Потапов Владимир, Разуваева Виктория, Савостин Борис, Сирик Ксения, Скрипко Олеся, Стаценко Анастасия, Телков Иван, Титова Виктория, Фатеева Василиса., Фото: 31
Тула, МБОУ «Центр образования №7 им. Героя Советского Союза С.Н. Судейского», 1 «В» класс. Классный руководитель — Кузнецова Людмила Львовна. Алексеева Валерия, Анисенко Анастасия, Архипов Андрей, Барсуков Максим, Батова Милана, Боровикова София, Борозенец Ева, Вьюгин Сергей, Голикова Алиса, Камаева Арина, Каматовский Артемий, Каменева Ксения, Кондаурова Руфина, Корнеев Кирилл, Котенёв Иван, Красников Алексей, Ломакина София, Мельникова Василиса, Митяева Дарья, Михеев Никита, Новикова Мария, Пырикова Маргарита, Раковский Егор, Самошкин Артём, Степанова Анна, Тимофеева Анна, Филиппов Тимофей, Харитонов Максим, Челнокова Алина, Чистов Владимир, Шмухляров Роман, Юрова Алёна., Фото: 32
Тула, МБОУ «Центр образования №7 им. Героя Советского Союза С.Н. Судейского», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Кисиль Наталья Львовна. Афатарлы Полина, Барыкова Валерия, Голованов Андрей, Грязев Артём, Гудина Владислава, Гулян Давид, Ермакова Анна, Жукова Елена, Калгин Михаил, Козлова Дарья, Корешков Владислав, Котляров Максим, Кутяшина Вероника, Лысенко Дмитрий, Минаев Алексей, Монкин Артем, Новикова Софья, Петрунина Мария, Пискарёв Иван, Романова Екатерина, Савченко Ульяна, Свечникова Алёна, Святюк Дарья, Ступакова Александра, Тайибов Рамазан, Терещенко Мирослава, Титкин Кирилл, Ушакова Ангелина, Ушакова Эвелина, Ширяев Павел, Юсуфи Диана., Фото: 33
Тула, МБОУ «Центр образования №7 им. Героя Советского Союза С.Н. Судейского», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Никитина Наталия Николаевна. Аникушин Владимир, Бабушкин Даниил, Бакалов Ярослав, Головина Дарья, Горбушина Елизавета, Денисова Полина, Егорушкина Полина, Зайцев Иван, Зайцев Семён, Зеленцов Михаил, Зеленцова Мария, Крапивенцева Елизавета, Купоросова Милена, Макарова Полина, Максименко Никита, Матвеенко Анна, Невестюк Елизавета, Овсянникова Орнелла, Овчинников Артем, Сибирков Матвей, Терешонкова Варвара, Устинова Вероника, Цуканов Егор, Чернецова Анна, Чупахин Илья, Шамрайчук Варвара, Шестаков Артемий, Энвер Дарья., Фото: 34
Тула, МБОУ «Центр образования №7 им. Героя Советского Союза С.Н. Судейского», 1 «Е» класс. Классный руководитель — Буркова Анна Александровна. Агапочкин Ярослав, Барахов Алексей, Бурсак Злата, Веселов Леонид, Воробьев Георгий, Гаврикова Арина, Головин Роман, Ерюков Лев, Жаринов Федор, Жукова Александра, Змейков Даниил, Илюхин Артем, Каледин Андрей, Кирилова Владислава, Кючюккараджа Денис, Кючюккараджа Мурат, Мазова Ангелина, Михайлов Григорий, Орлова Мария, Паршина Дарья, Преснякова Виктория, Семенова Ксения, Фетисова Наталья, Филиппова Анастасия, Хаустова Анастасия, Чабаненко Илья, Черенцов Мирослав, Шаймурзин Степан., Фото: 35
Тула, МБОУ «Центр образования №7 им. Героя Советского Союза С.Н. Судейского», 1 «Ж» класс. Классный руководитель — Панфилова Жанна Львовна. Антонов Антон, Ахмедова Марьям, Балыбердина Татьяна, Бородинский Павел, Булгаков Михаил, Гадоева Муслима, Горбачев Николай, Желанов Мирослав, Клюкин Алексей, Коробов Дмитрий, Кузнецова Виктория, Логачев Артем, Монахова Алина, Назаров Сергей, Нарышкин Сергей, Плахин Максим, Роговских Владислав, Савенкова Елизавета, Сагдуллаева София, Сумский Игорь, Тарасенко Данила, Токарева Валерия, Ходжамамедова Хадижа, Швец Роман, Шкляева Ульяна, Шмырева Татьяна, Юнусов Вадим., Фото: 36
Тула, МБОУ «Центр образования №8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова», 1 «Е» класс. Классный руководитель — Борзелович Ольга Владимировна. Бобкова Вера, Горчаков Алексей, Гравова Доминика, Дмитриева Елизавета, Комаров Даниил, Косоруких Елена, Куланчеева Валерия, Ледовский Владимир, Мечиков Иван, Мигалин Николай, Побужанский Александр, Попов Андрей, Пышкина Мария, Саматов Егор, Синдеев Егор, Смагина Стефания, Тимофеева Мария, Федотов Глеб, Федотов Павел, Чижикова Марта., Фото: 37
Тула, МБОУ «Центр образования №8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова», 1 «Ж» класс. Классный руководитель — Утешева Светлана Дмитриевна. Блохина Диана, Боголюбов Даниил, Васильева Вероника, Гаджиева Динара, Гаджиева Фатима, Гусейнов Амир, Есина Полина, Здор Эвелина, Кожевникова Екатерина, Королев Дмитрий, Машнин Илья, Орлов Юрий, Погосян Василиса, Рудек Василиса, Темерсултанов Рамазан, Хлопунов Матвей, Чуриков Александр, Щетинская Инга., Фото: 38
Тула, МБОУ «Центр образования №8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова», 1 «З» класс. Классный руководитель — Крамаренко Елена Александровна. Авилова Виктория, Агалаков Даниил, Архипов Михаил, Галкина Юлия, Дьяченков Константин, Жесан Виктория, Жракова Татьяна, Зейналов Муслим, Игнатович Виктория, Киселев Иван, Коновалов Павел, Коняева Александра, Матрос Артём, Михайлин Кирилл, Мясоедова Лия, Нечепуренко Артемий, Семененко Федор, Хомяков Сергей, Четвертков Ратибор., Фото: 39
Тула, МБОУ «Центр образования №8 им. Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова», 1 «И» класс. Классный руководитель — Зотова Светлана Васильевна. Александров Артемий, Анарбаева Софина, Вахонина Есения, Грищук Мария, Каландаров Анис, Киреев Кирилл, Козлов Егор, Крюков Иван, Митяева Полина, Нечаев Степан, Орлова Арнелла, Орлова Лана, Познухов Богдан, Ремизов Степан, Репенцев Роман, Семина Елизавета, Фролов Матвей, Хамроева Ильмира., Фото: 40
Тула, МБОУ «Центр образования №9 им. генерала Аркадия Николаевича Ермакова», 1 «А» класс. Классный руководитель — Жилина Марина Николаевна. Абрамов Александр, Ахмаджонов Абдуллох, Беспалов Серафим, Боброва Софья, Бурдуков Роман, Гаврилов Александр, Грецов Иван, Ефимцева Анна, Заркуа Давид, Ильин Семён, Кузнецов Сергей, Матвеева Аполлинария, Меджидов Тимур, Назарова Полина, Новиков Жан, Овчинников Григорий, Сергеев Дмитрий, Сизова Екатерина, Слизовский Глеб, Смирнов Роман, Соколов Дмитрий, Тебенева Арина, Тимошина Дарья, Титов Артём, Филатов Марк, Харитонов Кирилл, Чибисова Дарина, Шестопалова Виктория, Щёголева Дарья., Фото: 41
Тула, МБОУ «Центр образования №9 им. генерала Аркадия Николаевича Ермакова», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Смирнова Светлана Петровна. Акимов Алексей, Афонин Даниил, Бескровная Александра, Булах Лев, Волков Матвей, Воробьёв Дмитрий, Гадюченко Егор, Голованчикова Дарья, Горностаева Алиса, Гужев Матвей, Емельянова Варвара, Ермаков Матвей, Захарова Полина, Кадетова Александра, Калинина Карина, Козлов Фёдор, Костомаров Евгений, Лихачёва Арина, Матюшина Эльвира, Моногаров Виктор, Платонова Елизавета, Попов Максим, Расторгуева Полина, Тимохина София, Титов Даниил, Тюкаева Ксения, Халилов Самир, Черкасова Алёна, Шинкарева Варвара, Шишкин Кирилл., Фото: 42
Тула, МБОУ «Центр образования №10 им. А. В. Чернова», 1 «А» класс. Классный руководитель — Образцова Анастасия Николаевна. Алешин Илья, Амирян Алекс, Биглер София, Глухова Мария, Глушкова Варвара, Демёхин Дмитрий, Демиденко Тимофей, Добшикова Аделина, Калустова София, Молодцова Лилиана, Насонов Тимофей, Норбутаева Дилнура, Норбутаева Эзоза, Папочкин Артём, Плотухина Мирослава, Разокова Шукрона, Романовский Тихомир, Секачева Алина, Титов Артём, Федотова Валерия, Черкасова Юлия, Чуков Никита, Шадрин Александр, Шинкарь Арина, Юдин Кирилл, Юсупов Лука., Фото: 43
Тула, МБОУ «Центр образования №10 им. А. В. Чернова», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Вопилина Анна Эдуардовна. Антошечкин Михаил, Верещук Павел, Григорьев Арсений, Демин Михаил, Долматова Анастасия, Жугалева Мелитина, Зайцева Полина, Иванкова Ксения, Карташов Владислав, Козлов Глеб, Миненко Лилия, Можарцева Анастасия, Никульникова Ирина, Омаров Ризван, Поляков Тимофей, Разумова Антонина, Разумова Таисия, Соломатин Егор, Станчев Иван, Степанова Алина, Тишкин Кирилл, Торосян Юрий, Фейзуллаева Залина., Фото: 44
Тула, МБОУ «Центр образования №10 им. А. В. Чернова», 1 «В» класс. Классный руководитель — Сазонова Алла Анатольевна. Абашкин Владислав, Абашкин Максим, Александров Николай, Васильева Алина, Воронова Лиана, Голоктеев Кирилл, Гордеева Зара, Есипенко Виктория, Захарова Кира, Зябрев Станислав, Козлова Ксения, Курицына Алина, Макаренко София, Масленников Максим, Новиков Максим, Павлов Матвей, Потапкина Анна, Рудаков Сергей, Сембинова Варвара, Соина Арина, Степовская Диана, Холодкова Дарья, Царев Иван., Фото: 45
Тула, МБОУ «Центр образования №10 им. А. В. Чернова», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Пироженко Елена Назировна. Горлов Степан, Гришина Анна, Гусейнов Дамир, Данилова Софья, Девяшин Артём, Евтюхин Владимир, Енин Андрей, Збранков Дмитрий, Илюхина Анна, Кирсанова Анна, Колычев Александр, Кравцова Полина, Кузина Екатерина, Лапушкина Мария, Леонов Михаил, Поликарпова Маргарита, Поляков Максим, Романова Виктория, Савостин Павел, Сидорова Таисия, Тихомирова Дарья, Туманов Семён, Черкасов Платон, Чуваева Софья, Шапкина Виктория., Фото: 46
Тула, МБОУ «Центр образования №10 им. А. В. Чернова», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Медведева Ирина Андреевна. Андреева Варвара, Афонин Михаил, Бакаев Глеб, Барабаш Матвей, Вильдяйкина Татьяна, Григорьева Алёна, Евсеева Кира, Зимин Артём, Кувшинов Семён, Кузнецова Елизавета, Куприн Кирилл, Лашкова Варвара, Леуцкая Василиса, Саакян Саргис, Сарнавский Матвей, Семилеткина Влада, Тальская Таисия, Тамбовцева Ютлана, Тормозова Анастасия, Фанстиль Тимофей, Филонов Михаил., Фото: 47
Тула, МБОУ «Центр образования – гимназия №11 им. Александра и Олега Трояновских», 1 «А» класс. Классный руководитель — Карпова Людмила Николаевна. Аносова Влада, Благова Саша, Богомолова Маргарита, Болдарев Георгий, Борисова Алиса, Гуляева Виктория, Загороднева Мария, Золин Глеб, Зябриков Максим, Кирилина Саша, Клепиков Степан, Климов Демид, Ковалёв Егор, Кубышев Матвей, Кузнецов Трофим, Леонова Варвара, Лопатина Элина, Молчанов Дима, Незнанов Иван, Никифорова Ульяна, Преображенская Валерия, Рытикова Ева, Собянин Никита, Станиславчук Марк, Тишкова Мирослава, Трофимов Дима, Уланова Анна, Ускова Милослава, Ушкова Кристина, Черноморская Элина, Шаталова Евангелина, Юзеева Анна., Фото: 48
Тула, МБОУ «Центр образования – гимназия №11 им. Александра и Олега Трояновских», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Мишина Елена Ивановна. Алферова Дарина, Амелина Полина, Буялич Владислав, Вишнева Вера, Воронков Кирилл, Денисов Сергей, Дунаева Полина, Елисеева Маргарита, Еремеева Алиса, Еремин Михаил, Залесская Нелли, Захарян Давид, Звягина Арина, Кисилевич Иван, Корабельникова Валерия, Кузнецов Евгений, Лелькова Алёна, Малюгин Тимофей, Морачева Вероника, Никитенко Мелитина, Новожилов Владислав, Рядинский Артемий, Сабинина Марина, Ситников Ярослав, Сыромятников Александр, Толстухин Марк, Тюрина Таисия, Ференчак Борис, Ференчак Фёдор, Чемерис Михаил, Щербинина Мария, Юдин Александр., Фото: 49
Тула, МБОУ «Центр образования – гимназия №11 им. Александра и Олега Трояновских», 1 «В» класс. Классный руководитель — Круглова Нина Викторовна. Абрамова София, Алешина Диана, Андрюхина Александра, Аникушина Анна, Антонова Варвара, Антонова Надежда, Асташкина Анастасия, Белоусов Семён, Болдырев Максим, Валовая Дарья, Воронина Виктория, Гейер Пётр, Горелова Евдокия, Егоров Иван, Загольдная Алиса, Казаков Николай, Коломиец Ева, Коротков Демьян, Краснобаев Кирилл, Крупская Екатерина, Крыськив Алина, Кулешова Елизавета, Куненкова Полина, Кучеров Даниил, Назарова Елизавета, Орлов Марк, Орлов Тихон, Попова Арина, Прокофьев Амир, Романова Дарья, Семенов Максим, Смирнов Роман, Тарасов Кирилл, Халтурина Мария., Фото: 50
Тула, МБОУ «Центр образования – гимназия №11 им. Александра и Олега Трояновских», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Шалимова Алина Геннадьевна. Баранов Дмитрий, Белоусова Анна, Беляков Федор, Бонадыченко Виктор, Веселовзорова София, Габибулаев Милан, Гусарова Анастасия, Дождев Всеволод, Долинина Глория, Дудина Ксения, Жарихина Элина, Корытко София, Мазурова Виктория, Манохин Иван, Невская мария, Негматов Алишер, Пикина Варвара, Рогонова Мирослава, Рогонова София, Сергеев иван, Сергеева Мария, Сергеева Нина, Тучков Ярослав, Фатеев Мирон, Чупаева Мия, Шалапахин Павел, Шевяков Даннил, Юсим Дарья., Фото: 51
Тула, МБОУ «Центр образования – гимназия №11 им. Александра и Олега Трояновских», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Короленкова Людмила Викторовна. Аршинников Иван, Ахмедханова Сабина, Вохидов Ахрорбек, Ибрагимов Юсуфжон, Казаков Александр, Киргизова Муштарий, Кожакина Ксения, Кондыбин Алексей, Кучкаров Дилёрбек, Липатов Ярослав, Лоторев Арсений, Моторина Арина, Мустафаева Милек, Пушкарев Глеб, Романов Александр, Садиков Илья., Фото: 52
Тула, МБОУ «Центр образования №12», 1 «А» класс. Классный руководитель — Горынина Евгения Сергеевна. Беликов Артем, Белоглазова Александра, Блинова Мария, Бобков Егор, Бутко Екатерина, Егоров Денис, Журавлева Ульяна, Карпенко Егор, Кондрашин Алексей, Лычагина Ксения, Моничева Валерия, Некрасов Андрей, Рыбак Анфиса, Склеймина Алиса, Суздалева Елизавета, Тутаев Даниил, Хаджи-заде Михаил, Чекалина Софья, Чураков Кирилл., Фото: 53
Тула, МБОУ «Центр образования №12», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Федотова Марина Викторовна. Аксенова Валерия, Афончиков Артемий, Брусова Елизавета, Голышева Алиса, Гусейнов Адам, Дятлова Виктория, Егорова Виктория, Елизарова Александра, Земерова Виктория, Колотов Матвей, Кочетков Георгий, Куприков Дмитрий, Лебедкина Мария, Масленников Кирилл, Микитюк Артем, Никитинский Матвей, Огурцова Ирина, Писарева Светлана, Поликарпов Глеб, Путятова Елизавета, Ротохова Ксения, Рындин Артем, Селезнева Софья, Старцева Василиса, Сухова Елизавета, Тимергазин Ильнар, Тимергазина Алина, Токарев Максим, Фролова Арина, Шишкина Дмитрий, Щербакова Виктория., Фото: 54
Тула, МБОУ «Центр образования №12», 1 «В» класс. Классный руководитель — Шмерега Светлана Вячеславовна. Абрамов Артем, Адылин Елисей, Андреев Вадим, Богданова Есения, Борзунова Таисия, Быков Роман, Данилин Матвей, Епихин Арсений, Ефремов Тимур, Лапик Ярослав, Лищук Олег, Людантина Олеся, Мосьпан Виктория, Никитина София, Николаев Ярослав, Прохоров Виталий, Свиридова Полина, Семенова Ксения, Семенской Арсений, Суханов Георгий, Учасов Марк, Хотеев Максим, Шамарина Анна, Щербаков Даниил, Яресько Тимофей., Фото: 55
Тула, МБОУ «Центр образования №12», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Вознюк Ирина Геннадьевна. Агапов Семен, Афиногенов Эдуард, Бояркин Матвей, Вдовина Злата, Войлочкова Маргарита, Землевский Семен, Козлова Кира, Колышкин Матвей, Кузнецов Александр, Кузнецов Егор, Логвинова Милана, Лунев Захар, Мадрахимова Яна, Макарова Алиса, Маркин Артем, Степанова Екатерина, Тарасюк Александр, Тухтабаев Алексей, Черников Даниил, Шмелев Кирилл, Шмутова Радомира, Юдина Александра, Юрин Кирилл., Фото: 56
Тула, МБОУ «Центр образования №12», 1 «Е» класс. Классный руководитель — Кравченко Ирина Сергеевна. Архипов Даниил, Афонин Александр, Бовкун Диана, Воронов Давыд, Гавриков Андрей, Гаврикова Варвара, Дмитриева София, Дуплинская Дирья, Ершов Кирилл, Илюхина Валерия, Комаров Сергей, Кушнаренко Анна, Макаров Марк, Мельников Артём, Ногайлиев Тимур, Осетров Алексей, Паситова Иванна, Пастухов Дмитрий, Пристягин Александр, Ростов Никита, Сапожкова Алёна, Тарасов Данила, Тропкина Елизавета., Фото: 57
Тула, МБОУ «Центр образования №13 им. Е. Н. Волкова», 1 «А» класс. Классный руководитель — Макеева Ольга Валерьевна. Амеличев Егор, Андросова Ева, Борисова Милена, Бруцева Алина, Булдина Любовь, Восканян Венера, Глушко Полина, Грачева Анна, Ерохин Сергей, Житенев Максим, Миронов Иван, Москалев Ренат, Негин Никита, Пивень Арина, Родионова Арина, Фадеева Анна., Фото: 58
Тула, МБОУ «Центр образования №13 им. Е. Н. Волкова», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Аношина Валентина Михайловна. Ганкевич Глеб, Едунова Анна, Завьялова Кристина, Коцага Варвара, Максимова Мария, Маношин Максим, Матвеев Максим, Пети София, Рагинский Виктор, Самарский Евгений, Стасинкевич Тимофей, Суркин Егор, Суркина Кристина, Тимченко Арсений, Трыкова Юлия, Хлебников Гордей., Фото: 59
Тула, МБОУ «Центр образования №14», 1 «А» класс. Классный руководитель — Цайзер Марина Юрьевна. Громов Валентин, Киреев Ростислав, Кожевников Егор, Койнова Вера, Корнилова Дарья, Лисицин Андрей, Мартакова Аполлинария, Павлов Максим, Синицын Тимофей, Слепцова Василиса, Столяров Степан, Чуб Максим, Чурбакова Вероника, Юдина Алиса., Фото: 60
Тула, МБОУ «Центр образования №14», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Степанова Любовь Юрьевна. Абдукаримов Ильхом, Алибеков Султан, Блинов Никита, Дьячкин Леня, Запорожец Кирилл, Засимова Василиса, Карпова Варя, Корчевская Вероника, Наумов Илья, Рудская Настя, Смоленко Тая, Сычев Матвей, Толкачев Артем, Юсупов Мухаммад, Яковлев Женя., Фото: 61
Тула, МБОУ «Центр образования №15», 1 «А» класс. Классный руководитель — Дроздова Ирина Николаевна. Агапова Виктория, Ануфриев Георгий, Аросланов Всеволод, Богатырева Арина, Брусенцев Александр, Демидова Арина, Долгов Владимир, Забежева Ульяна, Згадов Тимофей, Зобнин Иван, Киндякова Лидия, Колесникова Ева, Комарова Алёна, Красиков Алексей, Лаврухина Екатерина, Лазарев Данил, Морозова София, Мунич Дмитрий, Низиенко Диана, Петров Семён, Пышкова Кристина, Сафронова Нелли, Серегин Павел, Тараскина Ксения, Титов Роман, Христова Алиса, Чубаров Серафим, Штифанова Алена., Фото: 62
Тула, МБОУ «Центр образования №15», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Ефанова Алёна Александровна. Абраменко Виктория, Абраменко Елизавета, Абросимова Мария, Алишевский Кирилл, Бралгина Елизавета, Вейцман Мирон, Венглинская Вероника, Волков Михаил, Горельцев Андрей, Джалилова Карина, Долин Михаил, Злачевская Ксения, Киселева Анастасия, Киус Георгий, Курсиков Ярослав, Маркина Ангелина, Моисеенко Алексей, Мячина Вероника, Саратова Софья, Скоропупов Александр, Толстикова Александра, Чурюкин Арсений, Щадина Ульяна., Фото: 63
Тула, МБОУ «Центр образования №15», 1 «В» класс. Классный руководитель — Егорова Татьяна Викторовна. Алпатова Виктория, Богданова Ульяна, Булавин Артём, Василевский Артём, Васина Александра, Гареев Кирилл, Глаголев Иван, Голубев Александр, Дерптова Ульяна, Диденко Карина, Евдокимова Елизавета, Зубкова Ксения, Иванов Иван, Казанцева Ульяна, Калугин Артём, Кудряшов Артем, Митин Арсений, Никифорова Василиса, Нуманов Шохжахон Алишер угли, Пермяков Даниил, Рзаев Эмин, Рожкова Анна, Самарина Марина, Силаева Софья, Сорочкина Елизавета, Федяшева Виктория, Шишков Дмитрий, Юрис Мирослава., Фото: 64
Тула, МБОУ «Центр образования №15», 1 «Г» класс. Абдуллаев Гусейн, Атаманюк Иван, Беляев Александр, Болгов Егор, Веденкина Анна, Гиенко Ульяна, Дёмин Савелий, Домовская Мелисса, Евтеев Иван, Ермакова Виктория, Ефремова Стефания, Коробкова Ульяна, Крючков Максим, Крючкова Кристина, Мельников Артем, Новичихин Степан, Охим Никита, Рахимов Мухаммаджон, Рогожкина Ульяна, Рустамова Диана, Санина Софья, Сарганова Валерия, Усманова Ольга., Фото: 65
Тула, МБОУ «Центр образования №16», 1 «А» класс. Классный руководитель — Наумкина Дина Петровна. Архипов Иван, Астапов Артём, Булавинцева Елизавета, Вакарчук Ангелина, Гришин Ярослав, Дзюба Валерия, Захарова Дарья, Иванов Дмитрий, Ильин Павел, Козельская Полина, Кузин Ярослав, Кузнецов Антон, Лабазина Ангелина, Осетров Максим, Покачалов Степан, Полищук Ксения, Попкова Вероника, Романова Наталья, Семичастнова Анна, Соколов Андрей, Трещёва Полина, Ухова Софья, Фомичёва Софья., Фото: 66
Тула, МБОУ «Центр образования №16», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Семенова Ольга Викторовна. Апциаури Ева, Апциаури Кира, Бобылёв Тимофей, Гусев Лев, Дроздов Андрей, Дьяков Владимир, Загорцева Таисия, Казаков Тохиржон, Казакова Елизавета, Каширских Кирилл, Козлова Екатерина, Кузнецов Максим, Лысенков Константин, Мазурина Виктория, Наседкин Владимир, Радько Илья, Родионов Данила, Салиев Имрон, Салиева Адиба, Свистунова Виктория, Тарасова Алиса, Трофимова Василиса, Фадеев Даниил, Феоктистова Марина, Шимф Артем., Фото: 67
Тула, МБОУ «Центр образования №16», 1 «В» класс. Классный руководитель — Юшева Анна Васильевна. Абрамова Анастасия, Агапов Тимофей, Аюпова Алиса, Блажнова София, Бокарева Надежда, Гудков Денис, Зуев Артём, Илюхин Никита, Илюхина Вероника, Карлюга Илья, Кузин Андрей, Лосев Глеб, Мартынова Анастасия, Паташов Сергей, Руденко Матвей, Рыбкин Никита, Савенкова Лада, Санин Иван, Сафарова Марьям, Сенотов Дмитрий, Скориков Иван, Сова Анна, Томеян Арпине, Умрихина Алина., Фото: 68
Тула, МБОУ «Центр образования №17 им. Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина», 1 «А» класс. Классный руководитель — Розова Альбина Валерьевна. Алиев Нурлан Рагиб Оглы, Алпаткин Марк, Алтухина Василиса, Богуш Даниил, Бокарев Егор, Вынгелевский Дмитрий, Гришина Вера, Евграшина Кира, Жидовцев Иван, Захаров Максим, Зуев Павел, Иванов Павел, Котов Матвей, Лебедева Василиса, Логинова Елизавета, Маврина Алена, Мельникова Елизавета, Молотков Андрей, Морозова Ангелина, Некипелова Яна, Николаева Виктория, Оробцов Денис, Папина Ева, Салыкова Ульяна, Сударев Даниил, Хапренкова Анна, Шведова София., Фото: 69
Тула, МБОУ «Центр образования №17 им. Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Белозерова Светлана Евгеньевна. Абакумова Валерия, Афонин Иван, Бузакова Вера, Бузакова Евгения, Геворгян Ростом, Горелова Софья, Гуреев Артем, Гуркина Виолетта, Дериглазова Елизавета, Жежома Василий, Зоткина Юлия, Ильин Михаил, Казначеев Матвей, Козельский Александр, Кутафина Ульяна, Лазарева Виктория, Луняев Иван, Мартьянов Матвей, Мирзоева Мелек, Мирийев Мурад, Нагорнев Павел, Половинкина Кира, Сафронова Виктория, Сержантова София, Скибина Ксения, Чумерин Егор, Шалыгин Максим, Шишкин Михаил, Шишкина Мария, Шустова Олеся., Фото: 70
Тула, МБОУ «Центр образования №17 им. Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина», 1 «В» класс. Классный руководитель — Роман Анжелина Фёдоровна. Анисина Ульяна, Ботиров Иброим, Бузилова Юлия, Быков Никита, Васильева Юлия, Ветчинников Андрей, Гнутова Марта, Ковтунова Ангелина, Легейда Валерия, Леонова Валерия, Мамышов Руслан, Мирзаева Гунель Эмиль Кызы, Мухамадиева Мухаббат, Недосекин Артём, Никогосян Милена, Оглы Марсель, Поволяев Тимур, Поволяева Мария, Покровский Мтислав, Савыкин Дмитрий, Строчкова Анна, Томайлы Марина, Топлинкина Василиса, Федянина Полина, Фролова Варвара., Фото: 71
Тула, МБОУ «Центр образования №18 им. Героя Советского Союза Евгения Федоровича Волкова», 1 «А» класс. Классный руководитель — Рыбина Елена Анатольевна. Андреевский Иван, Астахова Диана, Бирюков Гордей, Гасанзаде Айсу, Кашинцев Роман, Мелихова Ангелина, Мишина Виктория, Музыка Матвей, Николаев Прохор, Ошувалова Светлана, Плугатырев Владислав, Пономарев Илья, Пчельникова Валерия, Рагимов Али, Родин Матвей, Рябинин Мирослав, Фирюлин Данила, Ходжимуратов Ходжимурат, Чакконов Фазлидин, Чаплина Мария, Шуршин Тимур., Фото: 72
Тула, МБОУ «Центр образования №18 им. Героя Советского Союза Евгения Федоровича Волкова», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Дмитриева Ольга Юрьевна. Антипова Полина, Асланов Исаг, Белоусова Арина, Васина Ксения, Ганджиева Мадина, Гасымов Ринат, Гончаров Артем, Гусев Василий, Джулакян Борис, Зиновьева Полина, Кабанов Яков, Карлов Алексей, Крюков Илья, Матвеев Михаил, Медведева Александра, Месилова Кира, Мушникова Маргарита, Новохатько Кира, Орлов Егор, Рахманов Рамазан, Семенова Арина, Стаховец Андрей, Степанов Алексей, Трегубова Мирослава, Тюшевская Екатерина, Фатеев Артем, Хаулина Анастасия., Фото: 73
Тула, МБОУ «Центр образования №18 им. Героя Советского Союза Евгения Федоровича Волкова», 1 «В» класс. Классный руководитель — Сергеева Олеся Александровна. Азарова Дарья, Азарова Полина, Бальцер Елизавета, Блохин Пётр, Володина Кира, Глотова Анастасия, Головачев Иван, Гребенкин Евгений, Ермилова Ангелина, Зоткина Варвара, Иванова Елена, Коропчук Виталий, Котовская Милана, Крысанов Даниил, Лосева Кира, Мажников Никита, Макарова Мария, Пипия Аделина, Семенова Ольга, Смирнов Александр, Соболев Александр, Стародымов Никита, Худайберганова Малика, Чомак Серафим, Чумаков Максим, Ярмошенко Мария., Фото: 74
Тула, МБОУ «Центр образования №19», 1 «А» класс. Классный руководитель — Лебёдкина Лариса Валерьевна. Андрыгина Иванна, Афанасьев Олег, Буканов Максим, Гаврилова Елизавета, Губанкова Виктория, Дарчия Никита, Емельянов Илья, Ерофеев Артём, Жебелева Виктория, Илюшкин Тимофей, Кайтазов Тимур, Козлечков Степан, Красников Кирилл, Кривская Анастасия, Кузьмина Маргарита, Кучерова Милиса, Лактюнькина Виктория, Муравская Евгения, Насонова Елизавета, Привезенцева Ангелина, Рогов Дмитрий, Ручкина Александра, Рыпалов Денис, Трубникова Виктория, Хачатурян Артём, Цыганкова София, Чистяков Арсений, Шведов Максим., Фото: 75
Тула, МБОУ «Центр образования №19», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Дрыкина Надежда Анатольевна. Буянов Дмитрий, Венчиков Иван, Вовченко Алиса, Волков Дмитрий, Герфетдинова Ксения, Гладков Артём, Гусева Екатерина, Дерюгин Кирилл, Дрыкин Александр, Желнов Максим, Лукоянов Илья, Милехина Алина, Назарова Дарья, Обрядин Артём, Пашков Кирилл, Пилюжникова Ксения, Разин Никита, Родин Артём, Родин Егор, Сидоров Александр, Сидякин Александр, Судакова Арина, Ульянова Варвара, Шабунин Сергей, Шевцова Ксения., Фото: 76
Тула, МБОУ «Центр образования №19», 1 «В» класс. Классный руководитель — Чаликова Мария Владимировна. Азарова Софья, Андреев Иван, Асланов Максим, Бакунов Ярослав, Боронин Иван, Гаркина Полина, Кароева Махинахон, Корнейчук Павел, Левина Виктория, Маркина София, Матраев Игорь, Москвина Варвара, Нажмидинов Абдусабур, Нежников Серафим, Подымова Есения, Поликашкина Валерия, Пупков Илья, Пыхтеев Ярослав, Рудаков Максим, Рябченко Ярослав, Сидякова Дарья, Смирнов Артём, Суковатцева Ева, Фараджов Садиг, Фролова Ксения, Яковлев Семён., Фото: 77
Тула, МБОУ «Центр образования №19», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Давыдова Наталья Юрьевна. Байкашкаров Марк, Бужина Екатерина, Бушин Артём, Гасымов Давид, Гусев Артём, Дульнев Александр, Дьяченко Тимур, Евдокимов Егор, Евсиков Александр, Жилина Полина, Зорин Михаил, Игнатова Алёна, Коклягина Виктория, Костерев Максим, Лилейкина Александра, Липов Марк, Манцурова Анна, Пестова Полина, Рагимова Лейла, Федосеева Каролина, Шилова Виктория., Фото: 78
Тула, МБОУ «Центр образования №20», 1 «А» класс. Классный руководитель — Сухорукова Ирина Владимировна. Белова Анна, Брусенков Владислав, Волошкина Дарья, Воронин Артём, Гемай Дина, Георгиевский Матвей, Гусейнова Людмила, Дудова Ульяна, Жарков Артемий, Ильина Виктория, Козлова Полина, Куркина Анна, Лешко Илья, Мамедова Мила, Масальский Фёдор, Медведев Владимир, Мельник Матвей, Миляева Варвара, Михайлова Мария, Папенков Дмитрий, Пармухин Илья, Петрухина Яна, Положенцева Ника, Семёнов Михаил, Смирнова Валерия, Солодов Илья, Степанова Татьяна, Тюрина Валерия, Федин Лев, Фомичёв Тимофей, Якименко Анастасия., Фото: 79
Тула, МБОУ «Центр образования №20», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Тюрина Татьяна Юрьевна. Григорьева Полина, Дербенева Анастасия, Евтеева Варвара, Ипатова Александра, Колганов Артемий, Лазукин Егор, Линьков Иван, Мальцев Дмитрий, Маныкина Полина, Мелентьева Маргарита, Синицына Милана, Соколова Виктория, Тарасова Мелисса, Терехов Арсений, Тюрина Полина, Чайка Алевтина, Шустова Ульяна., Фото: 80
Тула, МБОУ «Центр образования №20», 1 «В» класс. Классный руководитель — Огурчикова Людмила Вячеславовна. Бобров Никита, Волкова Мария, Дермер Анна, Завражнова Марьяна, Золотова Елизавета, Канунова Ирина, Коновалова Софья, Корнева Алиса, Кузнецов Глеб, Ляшенко Иосиф, Мартынов Платон, Моськин Сеогей, Николенко Кира, Паршин Роман, Пронин Савелий, Самсонов Александр, Терешин Владимир, Терешин Константин, Хромова Валерия, Цурбанова Кристина, Черных София, Шаронов Илья, Шаршавина Василиса, Шипулин Тимофей., Фото: 81
Тула, МБОУ «Центр образования №22 – Лицей искусств», 1 «А» класс. Классный руководитель — Нечаева Елена Викторовна. Балабаева София, Бардук Алана, Богатырёва София, Второв Александр, Зеленцова Анастасия, Зуева Александра, Иванов Артём, Конушкина Арина, Крылов Алексей, Кузьмич Анна, Монастырских Максим, Позднякова Анастасия, Потёмко Мирослав, Рыбалка Михаил, Савкина Татьяна, Сенина Виктория, Сизова Варвара, Слепнёв Степан, Солодова Валентина, Тихомиров Артемий, Фатова София, Фролов Максим, Хафизова Доминика, Шеленков Даниил., Фото: 82
Тула, МБОУ «Центр образования №22 – Лицей искусств», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Ананьева Елена Викторовна. Абрамова Мелисса, Александрова Анастасия, Андреева Лидия, Баталова Мария, Ботвинёв Константин, Воробьев Кирилл, Губанова Екатерина, Долженкова Полина, Дьяконова Анна, Жерздева София, Зарубина Юлия, Карпов Марк, Косина Александра, Леонова Мария, Малькова Агата, Молчанова Елизавета, Панасюк Алиса, Роденкова Мария, Скрипченко Дарья, Тимошина Кира, Трикозенко Екатерина, Шустов Макар., Фото: 83
Тула, МБОУ «Центр образования №22 – Лицей искусств», 1 «В» класс. Классный руководитель — Сёмина Надежда Николаевна. Богдан Елизавета, Борзов Александр, Дудкин Егор, Жилкина Анастасия, Зайцева Алена, Заплутанова Анна, Захватаев Андрей, Ильянов Кирилл, Калькэ Ярослав, Корняков Даниил, Котов Никита, Краснова Валерия, Кузнецова Мария, Михайлов Михаил, Морозова Маргарита, Набокова Анна, Назарова Валерия, Николаева Эмилия, Первунина София, Петров Егор, Смирнова Мираслава, Степина София, Федорова Арина, Федотова Виктория, Чернавина Мариам, Шадская Ирина, Щеглова Злата, Юдакова Александра, Юхина Ксения., Фото: 84
Тула, МБОУ «Центр образования №22 – Лицей искусств», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Тунегова Галина Фёдоровна. Аксёнов Егор, Беседин Иван, Бордашов Артём, Векшенкова Анна, Воронкова Владислава, Губарева Мария, Давыдов Алексей, Дронова Валерия, Дьяконова Арина, Иванова София, Кагдина Вероника, Калинова Валерия, Косульникова Милана, Котов Глеб, Лёшин Алексей, Лещёв Максим, Маркин Дмитрий, Папенгейм Ангелина, Пискарёв Матвей, Покровский Максим, Ромашко Валерия, Тимофеев Тимофей, Тунян Сусанна, Тюрин Марк, Щепилина Варвара., Фото: 85
Тула, МБОУ «Центр образования №22 – Лицей искусств», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Зайцева Ирина Вячеславовна. Азимова Хадичахон, Афанасьева Анна, Бурля Константин, Ванян Анна, Ваторинова Елизавета, Ваторинова Мария, Ваторинова Ольга, Гаджибекова Амина, Гришин Глеб, Данилова Ульяна, Зотов Иван, Кондратьев Фёдор, Кулаков Роман, Рудакова Валерия, Самосудова Варвара, Степанов Евгений, Хлестанов Дмитрий, Чукова Анастасия, Шмелев Роман., Фото: 86
Тула, МБОУ «Центр образования №22 – Лицей искусств», 1 «Е» класс. Классный руководитель — Черипенко Светлана Павловна. Воробьева Ульяна, Гасымов Ибрагим, Давтян Белла, Жукова Виктория, Костомарова Мария, Костромина Софья, Кошелева Василиса, Лукина Маргарита, Макарова Виктория, Максимова Виктория, Мамуров Бехрузбек, Миронов Тимур, Попов Дмитрий, Телышева Варвара, Федина Пелагея., Фото: 87
Тула, МБОУ «Центр образования №23», 1 «А» класс. Классный руководитель — Мельникова Ольга Викторовна. Антонов Иван, Балакина Софья, Брейкин Андрей, Валуев Даниил, Варданян Артур, Захаров Александр, Ишонкулова Дана, Касимкина Анастасия, Кукин Марк, Кулагин Макар, Кулагина Александра, Куманцов Александр, Мельников Захар, Мхитарян Рози, Никитин Дмитрий, Рыженкова Мария, Сорокина Анна, Темнова Виктория, Хатина Марьяна., Фото: 88
Тула, МБОУ «Центр образования №23», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Чуйкова Елена Александровна. Алехин Захар, Ануфриев Даниил, Белоусов Михаил, Гаджиев Микаил, Герда Илья, Глухов Иван, Гуськов Анатолий, Даньшин Тимофей, Ермаков Артемий, Иванкин Ян, Карманов Тимур, Линк Роман, Мартыненко Дмитрий, Моисенко Артемий, Муравлев Сергей, Мухин Сергей, Овсюк Ростислав, Плыкин Максим, Сопиков Максим, Цветынин Иван, Шаталин Матвей., Фото: 89
Тула, МБОУ «Центр образования №23», 1 «В» класс. Классный руководитель — Евстигнеева Людмила Николаевна. Алёшина Василиса, Аревян Диана, Безрук Мария, Горшкова Кира, Долгова Алиса, Зубарева Злата, Климакова Дарья, Котова Вероника, Кузьмина Полина, Кулешова Алёна, Мерецкая Василиса, Рябыкина Кира, Сопова Алина, Телкова Виктория, Терехова Виктория, Толмачева Агния., Фото: 90
Тула, МБОУ «Центр образования №23», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Петрак Регина Ондришовна. Абашин Артем, Бикмаев Богдан, Гайбатова Александра, Гордиенко Егор, Данилов Григорий, Демидова Алиса, Кутузов Александр, Ланской Илья, Мун Мария, Селезнев Григорий, Стародубцева Мария, Цыплаков Артем., Фото: 91
Тула, МБОУ «Центр образования №23», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Подшибякина Ольга Михайловна. Алексеев Михаил, Алёшин Игорь, Белолипецкая Эмилия, Беляев Максим, Ветрова Вероника, Зиновьев Дмитрий, Кондратьев Андрей, Леонов Фёдор, Макосова Есения, Пронин Арсений, Ратке Герман, Романов Фёдор, Савина Полина, Самсонова Виктория, Свиридов Никита, Стаханова Тамара, Строгонова Алиса, Татаринов Семён, Фаистова Злата, Широков Егор, Шишков Ярослав, Эйдензон Савелий, Якунина Полина., Фото: 92
Тула, МБОУ «Центр образования №24», 1 «А» класс. Классный руководитель — Семина Елена Юрьевна. Васильев Никита, Васильева Екатерина, Галыга Ксения, Данилочкина Валерия, Дружинина Мария, Ересько Артем, Запорожцев Максим, Илюшин Лев, Калачев Михаил, Мешкова Юлия, Панин Роман, Погосян Полина, Подворчан Тимофей, Пучков Кирилл, Сафронов Матвей, Семенова Мария, Симанков Ярослав, Телышев Семен, Тюпина Алина, Фокин Ростислав, Чернышова Алиса, Шульга Полина., Фото: 93
Тула, МБОУ «Центр образования №24», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Шустова Татьяна Викторовна. Александров Иван, Амиров Эльдар, Блинова Елизавета, Булатова Дарья, Данилин Илья, Зайцев Егор, Кобелева Алена, Кондрашов Максим, Кретов Егор, Мажукина Марианна, Меженная Алиса, Мирзоян Милана, Мыскина Ульяна, Руднев Андрей, Свиридова Софья, Синицин Матвей, Сумин Вадим, Тараторкина Валерия, Ходырев Станислав., Фото: 94
Тула, МБОУ «Центр образования №24», 1 «В» класс. Классный руководитель — Анисимова Мария Сергеевна. Амиров Мухаммед, Белов Михаил, Бобылев Павел, Бурмистрова Виктория, Волков Иван, Ганджиева Динара, Голованов Кирилл, Егоров Андрей, Замосковная Софья, Казанов Александр, Казанцева Елизавета, Кузнецов Давид, Кузьмичев Вадим, Лобанова Диана, Проскурин Андрей, Рахманова Лейсан, Сентюрин Матвей, Серегин Глеб, Серегина Виктория, Соколов Дмитрий, Хромов Николай, Чубукова Ангелина., Фото: 95
Тула, МБОУ «Центр образования №24», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Евдокимова Елена Александровна. Ашаков Глеб, Бадмаева Александрия, Баранова Ксения, Блистанова Александра, Божко Ярослав, Гусейнова Шарифа, Королева Анастасия, Кубарский Семен, Кузин Данила, Михалев Макар, Перепелова Полина, Пискарева Александра, Родин Тимофей, Рыляева Ульяна, Такидзе София, Царев Михаил., Фото: 96
Тула, МБОУ «Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов», 1 «А» класс. Классный руководитель — Болотских Елена Борисовна. Алныкин Арсений, Васильев Захар, Васина Анна, Волков Савелий, Двоеглазова Мария, Дубоносов Илья, Касаткин Александр, Кравченков Глеб, Лосева Виктория, Малофеев Арсений, Марейчев Дмитрий, Мовлиева Айша, Моисеенко Артем, Панаргин Николай, Панкова Дарина, Панюшкина Анастасия, Плясов Михаил, Савин Фёдор, Самонин Иван, Сергеев Михаил, Синицын Артём, Смирнов Егор, Тихонова Ксения, Тихонова Мария, Трейман Марк, Трубачёв Тимофей, Химин Даниил, Щербаков Никита., Фото: 97
Тула, МБОУ «Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Сизова Татьяна Александровна. Абдусамадов Абдулмаджид, Асланова Айсун, Беляева Виктория, Воротнюк Степан, Горчаков Алексей, Громов Кирилл, Губин Владислав, Дульнева Стефания, Ермолычева Мария, Зверев Илья, Исаев Матвей, Каковкин Степан, Карамышева Надежда, Коновалов Егор, Лаврухин Иван, Левочкин Илья, Меньшикова Маргарита, Мирдадаева Робияхон, Мусаева Милена, Никитин Ярослав, Новикова Татьяна, Простяков Тимофей, Саяпина Ксения, Селезнев Артемий, Тимофеев Артем, Хабибова Мохжабин, Шведова Елизавета., Фото: 98
Тула, МБОУ «Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов», 1 «В» класс. Классный руководитель — Рябикова Кристина Алексеевна. Абдрахманова Вероника, Акишин Владимир, Антохина Ольга, Атаджанов Семен, Гаврикова Анна, Григорьева Ангелина, Диякону Тимофей, Ивлев Михаил, Карабанов Альберт, Каримова Лейла, Корняков Андрей, Крапивенцев Павел, Кузьмин Ян, Лавринова Ксения, Лазарев Ярослав, Мустапин Матвей, Павлова Милена, Танющева Полина, Филиппов Григорий, Хайруллин Амир., Фото: 99
Тула, МБОУ «Центр образования №25 с углубленным изучением отдельных предметов», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Дробная Лариса Владимировна. Акимова Евгения, Афанасьева Виктория, Бесько Алиса, Борисова Алина, Ваульчиков Александр, Волков Егор, Головкин Иван, Елисеев Семён, Ибрагимова Сабина, Ильина Ульяна, Логинова Анастасия, Машарипова Маликабону, Новиков Павел, Пежемская Ксения, Пятов Валерий, Рытиков Пётр, Сазонов Роман, Семина Екатерина, Степанова Алевтина, Титков Константин, Фролов Георгий, Черипенко Афина, Черипенко София., Фото: 100
Тула, МБОУ «Центр образования №26», 1 «А» класс. Классный руководитель — Данилова Ольга Анатольевна. Акобян Фрида, Арутюнян Анастасия, Асланов Аслан, Горячева Арина, Громова Стефания, Данилов Кирилл, Дынга Руслан, Евченко Виталий, Козлов Степан, Копылов Макар, Кунина Надежда, Левшанков Сергей, Леонов Сергей, Литвинов Владимир, Печников Семён, Потапов Александр, Пучков Максим, Пучкова Кристина, Рахимов Матвей, Рыбалко Екатерина, Сошальский Владислав, Сошникова Вероника, Федурин Ярослав, Филимонов Андрей, Фомин Матвей, Хохлова Евгения, Хряпин Павел, Худяков Тимур, Шнырева Юлия., Фото: 101
Тула, МБОУ «Центр образования №26», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Данилова Наталья Александровна. Аракелян Мариам, Багдикян Микаэль, Багдикян Милена, Белецкая Елизавета, Болдесов Артём, Бондаренко Юлия, Воронина Евгения, Глушков Дмитрий, Горячева Надежда, Душакова Ева, Иванкова Валерия, Исаева Дарья, Кирьянов Родион, Лапунова Елизавета, Мельников Матвей, Метелкин Кирилл, Оглы Арти, Плахтин Александр, Родионов Александр, Симакова Мария, Скляр Виктория, Старостина Вероника, Ступина Валерия, Тришина Полина, Усманов Михаил, Фомина Валерия, Чевтайкина Александра., Фото: 102
Тула, МБОУ «Центр образования №26», 1 «В» класс. Классный руководитель — Зайцева Ольга Николаевна. Бабаева Василиса, Боброва Таисия, Буланова Ева, Ветчинников Артём, Гладышева Мария, Горбаткова Ксения, Гришин Павел, Губриева Ирина, Земскова Екатерина, Зотов Егор, Карпухина Дарья, Козиков Артём, Козлов Станислав, Комаров Михаил, Кондаков Степан, Королевская Елизавета, Кузоватова Милана, Кущева Маргарита, Мартынов Глеб, Митяев Максим, Назаров Александр, Овчинников Александр, Пестина Евгения, Рогожина Светлана, Романникова София, Семешина Мария, Сенченко Мария, Фомин Святослав, Ханна София, Чеварыкина Анастасия., Фото: 103
Тула, МБОУ «Центр образования №26», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Миронова Алина Андреевна. Абраамян Викториа, Белозерова Арина, Белостоцкая Ангелина, Беридзе Гиоргий, Васильева Милана, Газиев Саид, Дацько Владимир, Качанов Павел, Косарев Артём, Куриленко Алиса, Михайлина Василиса, Немешина Анна, Сергеев Кирилл, Силаев Максим, Федорова Элеонора, Хасая Софи, Хлебников Руслан., Фото: 104
Тула, МБОУ «Центр образования №26», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Щербакова Татьяна Петровна. Андрианова Анна, Биттер Давид, Борисова Алисия, Венедиктова Виолетта, Гандилов Игорь, Гусейнова Дарина, Дарачюнас Кристина, Ершов Александр, Женихов Арсений, Костиков Вадим, Лазаревичев Кирилл, Лебедева Эвелина, Лысенко Варвара, Малина Агния, Манукян Инесса, Миллер Максим, Орлова София, Попова Кристина, Сафонова Таисия, Сергиенко Екатерина, Серёгина Варвара, Смирнова Валерия, Тарасова Елизавета, Тесаков Никита, Тимошенко Алина, Труфанова Ирина, Чемшит Дмитрий, Щербаков Даниил., Фото: 105
Тула, МБОУ «Центр образования №26», 1 «Е» класс. Классный руководитель — Гришина Юлия Викторовна. Белоглазова Александра, Буланова Вероника, Дементьева Элина, Дёмин Никита, Дмитриев Дмитрий, Казаков Тимур, Кац Кирилл, Крапивенцева Ангелина, Кудинова Анастасия, Кука Ульяна, Кучеренко Егор, Матвеев Кирилл, Пастухов Арсений, Пивоваров Антон, Храмова Мария, Щепак Диана, Юдина Алиса., Фото: 106
Тула, МБОУ «Центр образования №26», 1 «Ж» класс. Классный руководитель — Евсташенкова Людмила Владимировна. Агуреева Александра, Басова Дарина, Бедренцев Владимир, Блинников Дмитрий, Гурец Анастасия, Дейнега Вадим, Дейнега Григорий, Денброва Валентина, Колычев Марк, Лукин Егор, Манохин Борис, Мясоедова Мария, Наумова Дарина, Паршин Илья, Подшибякин Евгений, Савцов Григорий, Степанян Роберт, Ступакова Агнелина, Татаренков Кирилл, Ткачев Денис., Фото: 107
Тула, МБОУ «Центр образования №26», 1 «З» класс. Классный руководитель — Полякова Анастасия Игоревна. Абдурахимов Лазизбек, Антишин Артем, Зотова Вера, Камышников Роман, Колоскова Кристина, Кудряшов Тимофей, Кузнецов Артем, Лысенко Полина, Мазур Павел, Мельников Денис, Михайлов Кирилл, Наумов Евгений, Ненахов Максим, Нуралиева Алина, Пахомов Егор, Портянко Татьяна, Рыженкова Василиса, Серегина Софья, Ткаченко Вероника, Фидаренко Глеб, Шестухин Станислав., Фото: 108
Тула, МБОУ «Центр образования №27», 1 «А» класс. Классный руководитель — Самошенко Светлана Николаевна. Амбарцумян Сирануш, Баранов Андрей, Бочень София, Ванеев Мирон, Венгер Николай, Власова Алиса, Гололобов Елисей, Горовой Иван, Дорогин Михаил, Елатонцев Егор, Еремин Егор, Козлова Кристина, Лебедев Леонид, Лебедев Мирослав, Лебедева Арина, Миронов Тимофей, Осташова Лидия, Платонов Александр, Сапронов Максим, Семенов Глеб, Фокина Алёна, Шишкова Анастасия., Фото: 109
Тула, МБОУ «Центр образования №27», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Климова Любовь Олеговна. Белоусова Дарья, Васильева Ксения, Воробьева Дарья, Гуров Петр, Давыдова Мария, Додонова Арина, Ефимова Екатерина, Заикина Вера, Зарецкая Таисия, Зенкина Ксения, Коновалов Иван, Куприянова Агата, Лебедева Арина, Максимкин Тимофей, Минько Дарья, Некрасов Егор, Полошков Станислав, Семенова Евгения, Степина Мария, Торопогрицкий Андрей, Тюков Илья, Усов Иннокентий, Филатов Арсений, Шадров Тимофей, Шишкин Егор, Шишунов Артем, Шкитова Екатерина, Шуйдина Валерия, Юрова Полина., Фото: 110
Тула, МБОУ «Центр образования №27», 1 «В» класс. Классный руководитель — Упатова Жанна Викторовна. Адаричева Елизавета, Алиев Георгий, Анпилогова Виктория, Арешина Виктория, Артемьев Егор, Белобрагин Александр, Белякова Дарья, Большов Даниил, Гармаш Полина, Гастев Михаил, Генералов Михаил, Грюнвальд Ева, Гудков Максим, Данилина Ярослава, Дмитриева Софья, Жданов Матвей, Зимарев Павел, Карпунин Иван, Кузнецов Глеб, Купин Богдан, Лашков Алексей, Миклашевская Вера, Никитин Денис, Паршиков Егор, Рыковская Елизавета, Сидоров Вячеслав, Сорокин Александр, Ульянов Игорь, Хромов Максим, Чепелева Дарья, Шибодаева Варвара., Фото: 111
Тула, МБОУ «Центр образования №27», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Ускова Марина Васильевна. Аурис Артем, Воронцов Федор, Вырываев Иван, Галкин Максим, Жучков Даниил, Зотов Артем, Кабанова Елизавета, Калиничева София, Карасев Максим, Краснова София, Митрохина София, Моногарова Злата, Нежнев Иван, Николаев Даниил, Олейник Полина, Павлов Антон, Персианов Мирон, Плетнев Андрей, Попова Анастасия, Пухов Арсений, Ребров Матвей, Ситникова Кира, Скоркин Тимофей, Титушкин Александр, Ульяхин Никита, Филимонов Павел, Челикова Полина, Шаманаев Никита, Щербачева Анастасия, Яценко Артемий., Фото: 112
Тула, МБОУ «Центр образования №27», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Гнидаш Светлана Георгиевна. Бабкин Пётр, Багаев Александр, Воеводская Василиса, Герина Ольга, Картавкина Маргарита, Ковылина Ольга, Короннова Алиса, Кузнецов Андрей, Лалыгин Андрей, Лапшов Ярослав, Медведев Роман, Молчанова Милана, Новиков Никита, Овсянкин Павел, Павлов Анатолий, Панкова Анна, Попова Анна, Самохин Тимур, Серегина Елизавета, Старостин Александр, Тронин Александр, Хонин Артём, Хонин Артур, Чубарова Ксения, Шорохов Дмитрий, Щербаков Игорь, Якушкова Диана., Фото: 113
Тула, МБОУ «Центр образования №28», 1 «А» класс. Классный руководитель — Платонова Татьяна Анатольевна. Голованов Егор, Голованов Степан, Карась Ульяна, Касило София, Козлова Елизавета, Косимова Мухсинахон, Куражов Владислав, Леонов Даниил, Мозгов Варфоломей, Савва Анастасия, Савва Владимир, Серьянов Артём, Стругова Анна, Стругова Ксения, Шахов Дмитрий, Шорников Артём, Шорникова Валерия, Шорникова Ксения., Фото: 114
Тула, МБОУ «Центр образования №28», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Смецкая Ольга Алексеевна. Абдуллаев Расул, Борзова Вика, Веневцев Дмитрий, Веневцев Максим, Громов Станислав, Гусев Константин, Жарикова Алиса, Жуков Игорь, Зименков Максим, Кружалов Камал, Маврина Дарья, Наследникова Ксения, Наумова Анастасия, Петросян Манвел, Плеханова Влада, Полынкина Полина., Фото: 115
Тула, МБОУ «Центр образования №29», 1 «А» класс. Классный руководитель — Кимлач Светлана Юрьевна. Андреев Григорий, Анохина Виктория, Ахматова Милана, Волков Даниил, Воропошин Артем, Даниличев Артём, Евдокимова Юлианна, Иванова София, Ивушкина Ангелина, Козлов Кирилл, Комогоров Арсений, Кравцов Артём, Морозов Александр, Немтинова Анастасия, Павлова Алиса, Пульчев Никита, Сидорова Маргарита, Сырбу Иван, Титов Егор, Тюленева Ульяна, Филатов Вячеслав, Филатов Леонид, Числов Егор., Фото: 116
Тула, МБОУ «Центр образования №29», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Метешова Диана Сергеевна. Артамонова Екатерина, Ващилин Никита, Гаврилин Максим, Галков Артём, Дубровский Владимир, Капустина Кира, Королёв Алексей, Ларина Таисия, Малёнкин Сергей, Малинов Алексей, Пантеева Анна, Трощенкова Ксения, Хвостов Евгений, Чудик Максим., Фото: 117
Тула, МБОУ «Центр образования №29», 1 «В» класс. Классный руководитель — Дулуб Валентина Игоревна. Губина Дарья, Копанев Никита, Лукин Семён, Можаров Егор, Новикова Василиса, Токарев Максим, Шаталова Валерия., Фото: 118
Тула, МБОУ «Центр образования – Гимназия №30», 1 «А» класс. Классный руководитель — Савельева Анастасия Николаевна. Ашарина Мария, Бакулина Настасья, Борискина Алена, Голышев Артур, Гольцев Никита, Дорофеева Ксения, Елистратова Елизавета, Замолотов Артём, Зотов Мирон, Ионина Варвара, Королькова Валентина, Косцов Владимир, Кулькова Арина, Леонов Леонид, Оганнисян Марк, Ревко София, Свиридова Олеся, Синяев Сергей, Солдатова Милана, Татаринов Антон, Трофимова Виктория, Турченко Максим, Федорина Злата, Яшина Ева., Фото: 119
Тула, МБОУ «Центр образования – Гимназия №30», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Решетникова Татьяна Анатольевна. Авдеев Илья, Аверин Арсений, Аракелова Алина, Благодарова Виталина, Бугров Тимофей, Гаврилова Екатерина, Гуркова Александра, Згадов Илья, Иванова Василиса, Иванова Есения, Карпова Софья, Кузьмин Арсений, Лимаренко Анастасия, Мещерякова Анна, Мохов Михаил, Мухина Вероника, Пересыпкин Сергей, Поляев Аполлон, Пономаренко Николай, Родионова Ульяна, Рыбакова Вероника, Семина Виктория, Фомина Дарья, Чупятова София., Фото: 120
Тула, МБОУ «Центр образования №31», 1 «А» класс. Классный руководитель — Шибаева Татьяна Юрьевна. Агеев Матвей, Белякова Анастасия, Гречихин Кирилл, Денисова Милана, Земскова Карина, Карпова Вероника, Киреев Иван, Киселева Мирослава, Котов Даниил, Кургин Егор, Обласов Владимир, Осипов Иван, Прохошина Ольга, Родин Давид, Ртищев Владимир, Рябов Егор, Сердобинцева Алина, Серегин Артём, Синецкий Никита, Старшова Мария, Тамбовская Анастасия, Тарасов Кирилл, Шкрыгунова Анна., Фото: 121
Тула, МБОУ «Центр образования №31», 1 «В» класс. Классный руководитель — Жаворонкова Светлана Анатольевна. Абрамов Ярослав, Белая Алёна, Блинников Кирилл, Буянова Ева, Власюк Егор, Генералов Иван, Ершов Владислав, Капустин Ярослав, Ключников Никита, Корниенко Фёдор, Ксенофонтов Тимур, Кутепова Злата, Михайлов Лев, Николаева Юлия, Новикова Милада, Оганнисян Моника, Оглашённых Анна, Оленченко Нозия, Остапова Маргарита, Павлов Степан, Родионова Ангелина, Скородумова София, Спиров Илья, Тихонов Матвей, Ченцов Иван., Фото: 122
Тула, МБОУ «Центр образования №31», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Витищенко Виктория Николаевна. Бедило Тимофей, Бочкова Кристина, Ведель Виктория, Григорян София, Жерновенкова Мария, Исроилов Никита-Хикматтилло, Климова Мария, Клочков Константин, Козлова Ариана, Королев Потап, Кошкин Дмитрий, Лялин Андрей, Морозов Ярослав, Отдельнов Игорь, Панин Ярослав, Поляков Александр, Рахмонов Комёр, Сержантова Валерия, Сидоров Марк, Сырыщева Лидия, Трусова Мария, Фомин Андрей, Харламова Дарья, Царев Артем, Шкурченко Екатерина., Фото: 123
Тула, МБОУ «Центр образования №31», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Максимова Светлана Александровна. Андреева Александра, Андреева София, Бадалян Арпине, Бобкова Анна, Брешенкова Алиса, Буров Артем, Горностаев Дмитрий, Жмурина Дарья, Камышев Иван, Кириллова Ксения, Косов Владислав, Котова Валерия, Кубякина Елизавета, Кудинова Мария, Кузьмина Милана, Мартынов Владислав, Мачков Юрий, Митрофанов Александр, Мкртумян Виктор, Морозова Виктория, Одилбеков Саидбек Улугбек Угли, Осипов Артемий, Страхов Даниил, Хромова Мария., Фото: 124
Тула, МБОУ «Центр образования №31», 1 «Е» класс. Классный руководитель — Худан Надежда Васильевна. Анохина София, Афанасьева Вероника, Васильева Ева, Глотов Илья, Земцова Варвара, Клочкова Василиса, Леонов Василий, Любимова Маргарита, Лямин Михаил, Осокина Варвара, Плотников Дмитрий, Попов Матвей, Проньчева Лариса, Руди Стефания, Семынин Фёдор, Сигайлова Виктория, Сиделёв Денис, Сидоркин Михаил, Симанкова-Маркова Ия, Терехина София, Украинцев Александр, Хабаров Николай, Череда Валентина, Чернов Дмитрий, Швага Фёдор, Шорохова Мария., Фото: 125
Тула, МБОУ «Центр образования №31», 1 «Ж» класс. Классный руководитель — Аникеева Анна Николаевна. Асеев Артём, Астаркина Мария, Васильков Илья, Вышегородцева Мария, Галкин Кирилл, Гасилин Ярослав, Дворикова Ульяна, Дерябина Елизавета, Дудник Тимофей, Жицкая Анна, Исмоилова Хожарой Нурали Кизи, Кисельникова Варвара, Климов Глеб, Кузнецов Макар, Кузнецова Мирослава, Мелихова Мария, Меметова Дарья, Митин Дмитрий, Назарова Василиса, Парамонов Михаил, Петров Эмиль, Рузметов Бахтбек Алишер Угли, Селезнева Анна, Старостин Николай, Турдиева Мадинахон, Цуканов Тимофей, Шилованов Семен., Фото: 126
Тула, МБОУ «Центр образования №32 им. генерала Ивана Васильевича Болдина», 1 «А» класс. Классный руководитель — Хачатрян Анна Абузетовна. Андреева Татьяна, Асанидзе Мирон, Валин Михаил, Гаджиева Ясмина, Герасимов Савелий, Зыкова Анастасия, Кузнецов Матвей, Лазаренкова Дарья, Лыжин Ярослав, Макарова Ксения, Панина Елизавета, Попова Василиса, Провоторов Павел, Прошина Александра, Рощин Гордей, Рыженкова Варвара, Рыскулбеков Алихан, Рябцев Артём, Хализова Анна, Хужаназаров Муслихидин, Чурилова Анастасия, Широков Артём., Фото: 127
Тула, МБОУ «Центр образования №32 им. генерала Ивана Васильевича Болдина», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Пазникова Наталья Николаевна. Абдураимова Осиёхон, Андреева Кира, Гришакова Ксения, Дадашова Эльмира, Дергачева Полина, Жебраков Богдан, Кочеткова Ксения, Крайнева Мария, Магомедкеримов Тимур, Миляев Артём, Мукимжонов Хабибуллох, Никитина Василиса, Николаева Ксения, Полуян Полина, Селютина Екатерина, Сидоров Гордей, Старостин Кирилл, Трофимов Спартак, Филатова Виктория, Чернышов Даниил, Щеглов Александр., Фото: 128
Тула, МБОУ «Центр образования №32 им. генерала Ивана Васильевича Болдина», 1 «В» класс. Классный руководитель — Коржанец Алла Владимировна. Абдуллоев Абубакр, Акимов Даниил, Андрианов Артём, Арапов Александр, Безменщиков Артём, Ветлужских Ева, Давыдова Анна, Ефимова София, Ильичева Виктория, Краснобаева Анна, Кудрявцев Дмитрий, Машкаринец Михаил, Мещерин Никита, Пуганов Станислав, Пугачёв Матвей, Савельева Анастасия, Силаева Милана, Спасский Иван, Трофименко Артём, Филоненко Леонид, Фирсова Анна., Фото: 129
Тула, МБОУ «Центр образования №32 им. генерала Ивана Васильевича Болдина», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Кузина Ирина Вадимовна. Барынина Ксения, Бекназарова Аниса, Бекназарова Мехрима, Бондарь Зоя, Вакарчук Максим, Голубев Тимур, Грязев Денис, Жилин Степан, Зарецкий Максим, Коновалова Ирина, Кузнецов Кирилл, Мартыненко Григорий, Маткаримов Муххамадали, Молу Степан, Некрасова Анжелика, Оглова Афина, Семенова Дарья, Силина Василиса, Филина Светлана, Харламова Ева, Цветков Артем., Фото: 130
Тула, МБОУ «Центр образования №33», 1 «А» класс. Классный руководитель — Баньковская Вера Михайловна. Астахов Дмитрий, Башкевич Никита, Васина Елизавета, Вдовыченко Иван, Долгов Глеб, Иванова Софья, Илюхина Дарья, Казакова Варвара, Комракова Валерия, Лаврова Радмила, Логинова Полина, Макеева Алёна, Неряхина Марина, Нестеров Егор, Оголь Валерия, Петрушкин Тимофей, Попов Кирилл, Рогульский Глеб, Родионова Виктория, Скуридин Артем, Тютина Кира, Фисикова Ульяна, Шумеев Иван., Фото: 131
Тула, МБОУ «Центр образования №33», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Петрухина Татьяна Вячеславовна. Аббасов Камил Самир оглы, Алтунина София, Антоничева Алиса, Аристархова Злата, Афонина Александра, Буянов Артем, Гейдаров Руслан, Евтюхов Кирилл, Карабанов Артём, Крючков Алексей, Литвинов Илья, Матафонов Назар, Миронова София, Нурумбетова Владислава, Овчаров Артём, Онищенко Александра, Попкова Анастасия, Порат Валерия, Самедов Омар Агил оглы, Степанов Никита, Тихонов Александр, Устинов Родион, Чернухин Илья, Чуркин Илья, Шичкова Софья, Шишкин Даниил, Юдина Юлия., Фото: 132
Тула, МБОУ «Центр образования №33», 1 «В» класс. Классный руководитель — Матвеева Юлия Сергеевна. Власов Яков, Грачёв Мирон, Дубенко Глеб, Емельянов Мирослав, Ефремов Артем, Кагдин Александр, Киселёва Валерия, Лапин Прохор, Лялина Ольга, Морозова Алина, Панарина Анна, Петренко Элина, Пьяник Яна, Рустамова Ксения, Солдаткина Анастасия, Усмонов Суннатилло, Филин Вадим, Чубасов Денис, Чусовлянов Александр, Шапугин Александр., Фото: 133
Тула, МБОУ «Центр образования №34 им. Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова», 1 «А» класс. Классный руководитель — Лукьянова Светлана Михайловна. Боева Арина, Бочкова Арина, Вахапова Василиса, Воскова Есения, Еремин Эрик, Захарова Дарина, Капанин Александр, Каткова Варвара, Крайнов Федор, Кутепова Ульяна, Лобанов Максим, Логинов Матвей, Мушкетов Михаил, Николаенко Иван, Нырков Дмитрий, Петрухина Елизавета, Петрушкина Елизавета, Семина Диана, Сургучева Анна, Хайруллина Адэль, Христафор Юлия, Шеин Данила, Шкидченко Марк, Шмараков Александр., Фото: 134
Тула, МБОУ «Центр образования №34 им. Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Тейзе Екатерина Николаевна. Артюшина Полина, Быстров Роман, Докукина Елизавета, Жуликов Даниил, Казарян Ангелина, Канищева Маргарита, Климачева Варвара, Климачева Екатерина, Ковальчук Борис, Королева Екатерина, Корсаков Никита, Корчешова Ева, Кривошеев Артемий, Крюк Арина, Мазунина Дарья, Мифтахуддинов Богдан, Морозов Даниил, Носова Полина, Панасюк Кира, Сергеев Святослав, Ситникова Софья, Скачков Фёдор, Спицына Адель, Уткин Артём, Якубовский Александр., Фото: 135
Тула, МБОУ «Центр образования №34 им. Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова», 1 «В» класс. Классный руководитель — Сорокина Юлия Олеговна. Аббасова Лала, Бортулева Мария, Венёвцев Алексей, Волков Иван, Гаврилова Есения, Гладун Максим, Гуляев Никита, Денискина Екатерина, Егоров Максим, Кирюхин Матвей, Коровяковская Анастасия, Крымова Аделина, Ламм Александр, Маркова Мария, Медведева Мария, Невзоров Артём, Стариков Павел, Сушкин Михаил, Талбузина Кристина, Титова Альбина, Филатова Виктория, Филин Тимофей, Чернов Степан, Чечурин Тимур, Шиширин Егор., Фото: 136
Тула, МБОУ «Центр образования №34 им. Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Гуц Ирина Алексеевна. Акимушкин Иван, Бир Виктория, Бонецкий Роман, Великанова Анна, Войтицкий Артём, Гаврилушкина Таисия, Гончарова Анастасия, Громов Матвей, Давтян Дереник, Дюжок Анна, Ермаков Даниил, Карпова Дарья, Касич Максим, Кизякова Анна, Кремнёв Иван, Куракин Александр, Литвинова Анна, Малахов Дмитрий, Манашерова Ульяна, Ополонец Матвей, Петухов Павел, Тейзе Александра, Толкачёва Виктория, Филин Сергей., Фото: 137
Тула, МБОУ «Центр образования №34 им. Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Саляева Инна Алексеевна. Акатова Нина, Болдин Иван, Будкин Матвей, Гольм Алина, Ермаков Роман, Жернова Амалия, Зайчикова Александра, Захарова Алина, Климова Екатерина, Лаврухина Мирослава, Меликов Эмин, Павлик Даниил, Разумкова София, Сатанивский Сергей, Сафиуллина Тамара, Соколова Екатерина, Стремов Кирилл, Толчин Егор, Федин Кирилл., Фото: 138
Тула, МБОУ «Центр образования №34 им. Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова», 1 «Е» класс. Классный руководитель — Чупракова Алёна Алексеевна. Антипушин Евгений, Бондарев Егор, Голышева Анастасия, Давыдова Варвара, Дмитриев Никита, Зайцев Артём, Захарова Лилия, Колетвинов Артём, Кузьминов Тимофей, Локшин Тимофей, Маркина Полина, Мацына Данила, Минаков Егор, Мительштет Елизавета, Морозова Елизавета, Найпак Денис, Наумова Любовь, Перепетайло Сергей, Поздняк Александр, Субботин Егор, Угаров Макар, Федосеева Лада., Фото: 139
Тула, МБОУ «Центр образования №35», 1 «А» класс. Классный руководитель — Федосова Елена Викторовна. Боброва Виктория, Добряков Артём, Жгилёва Александра, Житченко Алиса, Каража Артём, Конищев Ярослав, Кузнецова Татьяна, Лукьянов Тимофей, Лямин Павел, Макаров Матвей, Максимова Злата, Манин Иван, Овезова Елизавета, Светличкина Милана, Симоненков Марк, Скворцова Ульяна, Тишкин Леонид, Тюрин Матвей, Федотов Алексей, Цатинян Софья, Чибисов Глеб., Фото: 140
Тула, МБОУ «Центр образования №35», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Сычкова Елена Евгеньевна. Аникеев Максим, Антошина Мария, Балдина Полина, Васильев Максим, Зенова Виктория, Клейменов Михаил, Лисютина Кира, Малинин Владислав, Моисеев Артем, Морозов Станислав, Прошин Егор, Садиков Сергей, Самошина Маргарита, Смоленков Тимофей, Старостин Максим, Сычева Мария, Творогов Артем, Термизова Самира, Хмоури Алия., Фото: 141
Тула, МБОУ «Центр образования №36», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Кочеткова Юлия Николаевна. Афрамчук Варвара, Бестужев Никита, Бесчасный Егор, Грачева Софья, Гумилевский Владимир, Дагаев Степан, Клыкова Алена, Краснова Алена, Ларин Дмитрий, Литовкин Александр, Литовкин Дамир, Махмадиева Рукия, Новоселов Арсений, Носачева Арина, Парамонов Георгий, Пятницкий Василий, Пятницкий Михаил, Сержантов Илья, Толмасова Дарья, Филатова Екатерина, Фунтиков Богдан, Чернецов Семен, Швецова Ирина, Щеглова София., Фото: 142
Тула, МБОУ «Центр образования №37 им. В. П. Храмченко», 1 «А» класс. Классный руководитель — Комарова Екатерина Юрьевна. Аншаков Александр, Баходурова Шукрона, Бенецкий Артём, Викторов Арсений, Колпакова Дарья, Корабельников Иван, Мамедов Туран, Маргалин Марк, Муминова Имронабегим, Орлов Михаил, Плахова Эвелина, Раков Тимур, Рахимов Имомидин, Рахимова Шахноза, Ревин Михаил, Романов Даниил, Романчикова Елизавета, Сапунова Светлана, Слесарева Александра, Смолик Марк, Трофимов Дмитрий, Халилова Элеонора., Фото: 143
Тула, МБОУ «Центр образования №37 им. В. П. Храмченко», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Долгова Виктория Евгеньевна. Акпарова Робияхон, Борисова Арина, Дониёров Баркамол, Жеков Максим, Иваскевич Дарья, Качинскене Василиса, Кренева Яна, Майборода Софья, Миронова Милания, Михайлов Александр, Моторкин Михаил, Новикова Светлана, Олимжанова Жасмина, Русаков Матвей, Рядов Юрий, Рядова Дарья, Савкин Егор, Тихоничева Дарья, Филатов Константин, Чекалин Даниил, Щедрина Анна, Яловец Ангелина., Фото: 144
Тула, МБОУ «Центр образования №37 им. В. П. Храмченко», 1 «В» класс. Классный руководитель — Молчанова Елена Геннадьевна. Азамова Рукия, Еситников Илья, Кузовков Виталий, Куракина Мариямна, Магомедова Фатима, Миночкин Ярослав, Новикова Валерия, Савкина Диана, Селявин Савелий, Чигорев Ярослав, Щукина Ульяна., Фото: 145
Тула, МБОУ «Центр образования №38», 1 «А» класс. Классный руководитель — Кузнецова Ольга Алексеевна. Апатов Семён, Барабанов Иван, Брежко Кристина, Василевский Даниил, Вискова Ангелина, Годунов Александр, Гречнев Константин, Дёмин Дмитрий, Ерофеева Анжелика, Ильина Алиса, Ионова Алина, Козлова Варвара, Кубарский Мирослав, Курочкин Сергей, Ловягин Кирилл, Маркелов Дмитрий, Мартынов Илья, Милова Милана, Могутова Варвара, Петрухин Никита, Сахибов Артём, Смородина Полина, Ушакова Дарья, Ходырев Глеб, Шарифулин Данил, Шпулинг Роман., Фото: 146
Тула, МБОУ «Центр образования №38», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Альмашова Наталья Александровна. Абдулаева Мария, Аксенов Константин, Алешина Виктория, Афанасьева Полина, Ахмадулина Аделина, Баранина Наталья, Грибанова Алина, Давыдова Софья, Зеленин Максим, Козлова Ксения, Комракова Полина, Королев Андрей, Лисичкина Дарья, Луньков Кирилл, Лушина Елизавета, Манько Тихон, Машкарин Алексей, Мишина Елизавета, Никитина Мария, Ореховский Михаил, Подосенов Егор, Сивченко Мария, Ситников Артем, Теренин Сергей, Усачева Ксения, Фомин Константин, Хренова Маргарита, Шрейдер Алена, Эрбес Марк., Фото: 147
Тула, МБОУ «Центр образования №38», 1 «В» класс. Классный руководитель — Ермакова Анастасия Игоревна. Аксенов Михаил, Баланин Богдан, Безбородов Дмитрий, Бычкова Михаил, Волкова Мариана, Галанов Илья, Гарюшкин Никита, Каравайская Дарья, Малоушкина Софья, Мальцев Владислав, Мамажонов Артём, Мосин Константин, Поляков Кирилл, Рыбаков Иван, Савушкина Алина, Сидоров Елисей, Соколов Максим, Турачмагомедов Мухаммад, Шаршавова Виктория, Шумилина Злата, Шумский Кирилл., Фото: 148
Тула, МБОУ «Центр образования №38», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Умарова Татьяна Васильевна. Аникина Варвара, Антропова Софья, Архипов Николай, Березин Глеб, Бормотов Егор, Дюдерев Михаил, Егорова Ольга, Захватова Анна, Зеленкин Александр, Кеушева Вера, Кузнецов Григорий, Лазарев Александр, Никулина Милана, Орехова Анна, Панюшкина Анна, Пивоваров Максим, Ребров Даниил, Соловьева Дарья, Филонов Глеб, Фролов Михаил, Халандырева Карина, Хрулева Алиса, Чурикова Ксения, Шленинг Алиса, Щурин Андрей, Юркова Ксения., Фото: 149
Тула, МБОУ «Центр образования №39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина», 1 «А» класс. Классный руководитель — Жестакова Ольга Анатольевна. Алдошина Виктория, Алексеева Маргарита, Бодрединова Вероника, Большаков Михаил, Дроздов Георгий, Дьяков Михаил, Емельянов Андрей, Ильин Святослав, Каменская Ксения, Квасникова Милана, Кузьмин Дмитрий, Лисин Иван, Лукашина Вероника, Машкарин Михаил, Меркулов Никита, Мишин Павел, Плешакова Анна, Пученкин Давид, Савин Мирон, Свойкина Полина, Смыковский Всеволод, Сувонова Елизавета, Треумова Мирослава, Чернова Аделина., Фото: 150
Тула, МБОУ «Центр образования №39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Толстоухова Светлана Николаевна. Анчуткина Анастасия, Бахтин Александр, Бирилкина Ульяна, Брун Алиса, Варенова Анна, Зябриков Платон, Кабанова Диана, Козлов Глеб, Кураева Екатерина, Мавлетова София, Панфилова Василиса, Романов Дмитрий, Седов Никита, Сулейманов Тимур, Супонин Александр, Фомичев Евгений, Шершнева Диана, Якубов Владимир., Фото: 151
Тула, МБОУ «Центр образования №39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина», 1 «В» класс. Классный руководитель — Вязова Людмила Ивановна. Авраменко Ирина, Атаханов Жалоладдин, Барма Александра, Барма Диана, Баховадинова Максадхон, Бережецкая Алиса, Бондаренко Александра, Джафарова Айдан, Казначеев Артём, Казымов Умид, Карнова Таисия, Кондрашов Демид, Манина Виктория, Новиков Матвей, Новикова Варвара, Сака Никита, Троицкая Злата, Щукина Милана., Фото: 152
Тула, МБОУ «Центр образования №39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Шамрай Анна Викторовна. Аверчева Анастасия, Бабкина Ксения, Балашов Василий, Васин Артем, Власова Полина, Гревцева Евгения, Губарь никита, Дорохин Павел, Екимцев Мирослав, Зябрев Арсений, Ильина Милана, Капанадзе Данил, Карпов Александр, Кашицина Екатерина, Комарова Ульяна, Кучеряева Дарья, Лапин Даниил, Лободзинская Агата, Маслов Артем, Маслов Владимир, Меркулов Всеволод, Овчарова Ульяна, Олексына Милана, Рыбкин Егор, Савинова Ева, Середняя Виктория, Стульчиков Никита, Фролова Софья, Шкурникова Вероника., Фото: 153
Тула, МБОУ «Центр образования №39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Родионова Юлия Робертовна. Антонов Мирослав, Богдашкин Артем, Болошин Никита, Валькова Варвара, Ведникова Василиса, Воронина Василиса, Ежова Варвара, Ерыгина Арина, Жиляева Кира, Ильин Кирилл, Клейменов Максим, Колосов Андрей, Котвицкий Роман, Молчанова Милана, Муравлев Алексей, Новикова Ева, Орлова Полина, Петрыкин Александр, Рубцов Владимир, Седова Валерия, Сидорова Татьяна, Станиславская Нелли, Старцева Варвара, Фокин Артем, Шадрин Максим, Шамонин Александр, Щепеткина Александра., Фото: 154
Тула, МБОУ «Центр образования №39 имени Героя Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина», 1 «Е» класс. Классный руководитель — Астахова Татьяна Николаевна. Андрюхина Дарья, Ануфриева Полина, Барашев Сергей, Витенин Максим, Врублевская Беатрис, Дворикова Василиса, Дёмкин Матвей, Ерошкина Юлия, Кашицина Василиса, Киселёва Ксения, Лёвшина Вероника, Макаров Кирилл, Мкртчян Анна, Нефедьев Станислав, Пугачёв Цезарь, Рянцева Екатерина, Сабирова Диана, Сазонов Филипп, Самохина Соломия, Селезень Алексей, Синицин Тимур, Смирнова Вероника, Степанова Алиса, Стуков Святослав, Федотов Андрей, Цатурян Арсений, Шатырёва Анна, Юдина Кристина., Фото: 155
Тула, МБОУ «Центр образования №40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», 1 «А» класс. Классный руководитель — Переплетова Светлана Игоревна. Азарова Надежда, Аносычева Валерия, Астахова София, Батова Анастасия, Галимова Евгения, Елисеева Наталия, Елистратов Владислав, Жагалин Даниил, Каменский Ярослав, Клочков Денис, Колесина Карина, Круглова Софья, Лобанова Елизавета, Лопачева Елизавета, Малинников Александр, Осипова Варвара, Пайкова Елизавета, Панкова Астра, Половинкина Анжелика, Попова Кристина, Проходцев Иван, Прошкина Таисия, Ральянов Вадим, Фролкова Анастасия, Шитов Макар, Шишкина Елизавета., Фото: 156
Тула, МБОУ «Центр образования №40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Кузина Ангелина Ивановна. Анохина Анна, Блаженко Мария, Варфоломеева Софья, Воробьев Сергей, Герасимова Анна, Голубенкова Альбина, Денисова Дарья, Желещикова Ульяна, Ильичева Влада, Манукян Мкртич, Масимов Дениз, Мурадова Нейла, Николаев Владислав, Нурмухамматов Жавохир, Оглы Золотой, Панфилова Вероника, Перепелятник Алиса, Ростовцев Федор, Самыкина Марья, Сотников Артём, Фрыкина Марина, Шакирова Марьям, Шакирова Сафия, Шевченко Степан., Фото: 157
Тула, МБОУ «Центр образования №40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», 1 «В» класс. Классный руководитель — Константинова Римма Александровна. Арутюнян Роза, Асташкина Елизавета, Балуматов Данил, Белова Констанция, Бокова Василиса, Брагин Максим, Валин Артём, Дорипов Умматкул, Клоченков Данила, Комаров Данила, Озерова Ксения, Пикина Анастасия, Садков Ярослав, Солнцев Станислав, Стоян Симион, Ториа Елизавета, Умроян Давид, Холмирзоева Сафия., Фото: 158
Тула, МБОУ «Центр образования №40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Дмитриева Дарья Алексеевна. Барсегян Давид, Бобранова Лера, Гомозова Вика, Дворянчиков Глеб, Дегтярёв Леша, Кичанова Маша, Коновалова Ксюша, Косьянова Полина, Кузнецов Владимир, Кузнецова Полина, Левин Егор, Масленникова Даша, Ничутин Егор, Пугачев Владислав, Синянский Глеб, Танцура Александр, Толстопятова Соня, Толстоухова Анна, Филипповская Вера, Чухланцева Ксения., Фото: 159
Тула, МБОУ «Центр образования №40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Ильина Виктория Борисовна. Акопян Асмик, Арутюнян Алина, Белоцерковская Серафима, Боева Влада, Бородина Ангелина, Васюкова Анна, Володин Максим, Вязьмов Дмитрий, Глебушкина Анна, Горохова Мария, Дрокина Анна, Елецкий Максим, Епишина Виктория, Жуков Иван, Клепов Роман, Кутепов Егор, Лазуткина Полина, Лапина Анастасия, Митяева Мария, Ноур Дарья, Попова Кира, Рыжов Иван, Турчин Владимир, Харькова Дарья, Шабанова Василиса, Шейнеман Адам., Фото: 160
Тула, МБОУ «Центр образования №40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», 1 «Е» класс. Классный руководитель — Квасова Елена Львовна. Бикиняева Татьяна, Горнина Диана, Докучинов Глеб, Жечева София, Зеленцов Григорий, Климкина Мария, Колобаева Виктория, Кудрявцев Александр, Лебедева София, Лыкова Анастасия, Матюшкина Александра, Москалева Валерия, Обухова Полина, Павликов Кирилл, Романов Дмитрий, Сидоров Артем, Сидорушина Вероника, Соколова Виктория, Таиров Даниил, Татаринова Валерия, Трегубова Светлана, Троян Данила, Турбин Даниил, Федорченко Максим, Фомина Дарья, Хлебников Платон., Фото: 161
Тула, МБОУ «Центр образования №40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», 1 «З» класс. Классный руководитель — Гетц Наталья Александровна. Андреева Анастасия, Анчуков Владимир, Белоусов Лукъян, Губарев Кирилл, Гужов Владимир, Дмитриенко Егор, Изотов Максим, Илюшкина Варвара, Казакова Екатерина, Качевский Артём, Леонова Виктория, Мартынова Алиса, Нефедова Юлия, Никишин Кирилл, Панков Дмитрий, Рудакова Виктория, Самохина Мария, Соловьева София, Суровягин Роман, Харькин Егор, Цакунов Григорий, Чернов Никита, Шестов Андрей, Шубина Милана., Фото: 162
Тула, МБОУ «Центр образования №40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», 1 «И» класс. Классный руководитель — Прончак Людмила Николаевна. Абрамов Степан, Аверкина Дарья, Борисов Егор, Бурцев Роман, Буянова Ксения, Вашкин Максим, Гиц Виктория, Демина Алиса, Зорина Виктория, Иронова Ксения, Камаев Андрей, Канарейкина Марина, Кауров Тимофей, Кондратьева Анна, Кузнецова Виктория, Лаврухина София, Лазукин Артём, Липенцова София, Марямидзе Алиса, Матвеева Ульяна, Мишин Иван, Морева Виктория, Никуличева Василиса, Новиков Михаил, Палёнов Савелий, Рассаднева Анастасия, Таболкин Даниил, Тихонова Виктория, Тюняева Алиса, Фоминичева Ярослава, Яхимович Мария., Фото: 163
Тула, МБОУ «Центр образования №40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», 1 «К» класс. Классный руководитель — Зимина Анастасия Александровна. Анохин Вадим, Астапов Михаил, Афанасьева Варвара, Баранова Жанна, Вагнер Дарина, Гамзатова Патимат, Дементьев Фёдор, Зозуля Вероника, Калченаева Тарика, Кислова Виолетта, Козлов Михаил, Козлова Полина, Лавриков Данила, Лазарева Елизавета, Самаркин Иван, Седых Диана, Степочкин Матвей, Шиляева София, Шуршилов Вячеслав, Якимович Ульяна., Фото: 164
Тула, МБОУ «Центр образования №40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева», 1 «Л» класс. Классный руководитель — Барсукова Наталия Ивановна. Аксенова Маргарита, Боголепова Алёна, Бормотов Михаил, Дельфонцев Алексей, Захаров Евгений, Казаков Тимофей, Кончаковская Софья, Королев Глеб, Кузнецов Виктор, Куликова Елизавета, Леонова Алиса, Леонова Арина, Мазалов Андрей, Макаров Максим, Рогонова Малия, Романов Станислав, Слонова Василиса, Судин Денис, Сухов Дмитрий, Сынков Дмитрий, Тимофеев Кирилл, Тимофеева Варвара, Федулов Степан, Филина Анастасия, Харитонов Данила, Чебышев Кирилл., Фото: 165
Тула, МБОУ «Центр образования №42», 1 «А» класс. Классный руководитель — Журина Наталья Васильевна. Ахрахадзе Артем, Бажанова Полина, Бельтиков Семен, Богачев Денис, Борисов Михаил, Васильева Дарья, Волкова Елизавета, Демидов Тимофей, Дорохова Вероника, Дорохова Виктория, Егоров Глеб, Зимин Максим, Зонтиков Ярослав, Копейкина Ирина, Кузькина Алиса, Магомедкеримов Нурдин, Никонова Ника, Обляк Вероника, Селезнев Максим, Семенюта Семен, Серикова Алина., Фото: 166
Тула, МБОУ «Центр образования №42», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Цуркан Татьяна Вячеславовна. Блинцова Варвара, Бушуева Аделина, Гречушкин Даниил, Езерских Матвей, Журова Екатерина, Журова Мария, Залеснов Александр, Иванинский Тимофей, Казимирова София, Костромин Демид, Лебедева Дарья, Лунев Ярослав, Мазин Георгий, Мурашова Капитолина, Овсянникова Полина, Полякова Виктория, Потапов Никита, Рогожина Мария, Рогульская Александра, Свечникова Дарья, Таланов Ярослав., Фото: 167
Тула, МБОУ «Центр образования №42», 1 «В» класс. Классный руководитель — Ковешникова Анна Александровна. Абрамов Константин, Алдошина Кристина, Бурыгин Тимур, Васильева Варвара, Делягин Артём, Долгий Владислав, Доронина Кира, Зеленцов Дмитрий, Зубков Владимир, Карташов Данила, Комарова Кира, Кузнецова Анна, Кузнецова Арина, Лисичкин Степан, Нгуен Ми Ан, Парамонова Василиса, Пудин Вадим, Ребров Даниил, Филимонов Александр, Шунина Дарья., Фото: 168
Тула, МБОУ «Центр образования №43», 1 «А» класс. Классный руководитель — Воробьева Ольга Анатольевна. Астафьева Анна, Баклашкина Вероника, Баратов Данил, Бородин Максим, Булычев Иван, Вострикова Анна, Голиков Максим, Гончаренко Дарья, Ермаков Егор, Захарко Кирилл, Игнатов Игнат, Исаева Анастасия, Каримова Мария, Киселев Николай, Козловский Денис, Колесников Михаил, Лебедев Дмитрий, Манукян Нина, Наумова Кира, Немчинова Виктория, Никиточкин Савелий, Орлов Роман, Петрова Софья, Попова Кира, Романенкова Дарья, Сибир Павел, Сурков Исломидин, Умбатов Ибрагим, Устинова Елена, Филатова Алина, Хибарина Елизавета, Шамордина Ольга., Фото: 169
Тула, МБОУ «Центр образования №43», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Смирнова Мария Викторовна. Аббосов Элнурбек, Агаева Фанара Сахиб кызы, Акрамов Азизджон, Бурова Александра, Гусев Денис, Денисов Александр, Иванов Артём, Иванова София, Костенко Александр, Меркулова Мирослава, Нагиев Эмиль, Новикова Маргарита, Панченко Регина, Перфильев Павел, Саакян Карапет, Саргсян Мари, Страшенко София, Тюрин Денис, Тюрина Ксения, Уткин Данила, Ушакова Ксения, Хамзаев Фирдавс, Храповицкая Ульяна, Черский Данила, Чориева Маржона, Шереметьева Марианна, Шереметьева Фаина, Янки Тимур., Фото: 170
Тула, МБОУ «Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова», 1 «А» класс. Классный руководитель — Васичкина Надежда Васильевна. Алешина Мария, Америков Артём, Бородынкина Полина, Букатин Егор, Гольцев Михаил, Гришин Владислав, Гурова Варвара, Ефремов Руслан, Костромина Мария, Котова Елизавета, Краснощеков Дмитрий, Кузнецова Мария, Кузьминов Матвей, Максимова Виктория, Митрофанов Степан, Михайлов Михаил, Мишунов Егор, Мочалкина София, Нефедов Валерий, Никулина Ксения, Павлов Павел, Панченко Артем, Парра Ойос Артём, Подкопаев Михаил, Сапронова Яна, Семернин Максим, Собиров Давлат, Ступак Евгения, Тарасов Денис, Трофимов Тимур, Чарин Максим, Чернопятов Максим, Чиканова Полина, Шитова Анна., Фото: 171
Тула, МБОУ «Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Цепляева Анна Владимировна. Абрамова Анастасия, Альшина Рената, Бекфи Артём, Гаврилина Варвара, Гуляева Юлия, Денисов Арсений, Додобоева Наргис, Занегин Георгий, Иванова Виктория, Кочарян Самвел, Кротикова Алёна, Кувалдина Александра, Лунёв Егор, Миронова Елизавета, Неботов Максим, Никишин Иван, Одинцова Ангелина, Пивоварова Дарья, Подшибякин Максим, Рабая Никита, Романова Екатерина, Рощина Ульяна, Самохина Анна, Соколов Дмитрий, Суворов Сергей, Федоров Александр, Чеканихина Ксения, Четвергов Илья, Чибисова Полина., Фото: 172
Тула, МБОУ «Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова», 1 «В» класс. Классный руководитель — Козырева Ольга Васильевна. Аляблева Софья, Амян Марк, Антонов Денис, Беляев Даниил, Быстрова Анна, Данилин Максим, Дерюгина Мария, Жучков Егор, Завалишин Егор, Захаров Матвей, Ищенко Ульяна, Кабалина Софья, Кималова Мадлена, Кожанова Варвара, Кондрашов Фёдор, Кузнецов Юрий, Курносова Алиса, Некрасов Никита, Никулин Степан, Окороков Максим, Орлова Мария, Пальет Вара Даниэль, Пальет Вара Леонардо, Полякова Дарья, Потапов Олег, Рязанова Виктория, Сергеева Валерия, Сережина Елизавета, Стойникова Кира, Ткачук Ростислав, Тонкодубова Евгения, Травкин Дмитрий, Уруджова Анастасия, Царёв Давид, Якунина Марианна., Фото: 173
Тула, МБОУ «Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Стрижанова Евгения Игоревна. Верхокамкин Ярослав, Галкин Кирилл, Галкин Роман, Гапеева Виктория, Герцог Денис, Давыдов Фёдор, Ермилова Ульяна, Ерощев Владислав, Зиновкин Алексей, Козлова Варвара, Курбанов Тимур, Лисовская Ольга, Лупу Ульяна, Лыкова Дарья, Медведева Ульяна, Некрасова Полина, Парамонова Вероника, Прокудина Алена, Прохоров Евгений, Сидоров Артем, Скудин Тимофей, Смолин Артем, Фомина Анастасия., Фото: 174
Тула, МБОУ «Центр образования №45 Героя Советского Союза Н. А. Прибылова», 1 «А» класс. Классный руководитель — Мартынова Татьяна Алексеевна. Беляков Иван, Верченко Артем, Виноградов Владислав, Дорошенко Виктория, Емельянова Анна, Ермакова Анастасия, Ефимова Виктория, Зарытовская Варвара, Зенова Полина, Кузнецова Варвара, Кузнецова Вероника, Максимова София, Мельникова Кира, Никиткова Анна, Пантюхин Максим, Переведенцева София, Потапкин Денис, Рязанцев Михаил, Сагдулаева Каролина, Сейидханова Зара, Соколова Злата, Сулятецкий Сергей, Тарасов Лев, Трещёва Ксения., Фото: 175
Тула, МБОУ «Центр образования №45 Героя Советского Союза Н. А. Прибылова», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Белозерова Ольга Владимировна. Басария Аделина, Белешников Матвей, Данилов Евгений, Демидова Алина, Ершов Владислав, Жеребьева Варвара, Климова Мирослава, Куракова Евгения, Лобченко Василиса, Митина Анастасия, Новосёлова Мария, Рыбин Роман, Сальникова Мария, Сидорова Мария, Шахова Ульяна, Шестопалов Степан, Якубцова Софья., Фото: 176
Тула, МБОУ «Центр образования №45 Героя Советского Союза Н. А. Прибылова», 1 «В» класс. Классный руководитель — Гайдукова Анастасия Олеговна. Ахадова Лейла, Базоров Стивен, Боцан Денис, Боярова Дарья, Бурова Милана, Гомонова Варвара, Григорян Аида, Григорян Нане, Гуз Алексей, Дженчако Иван, Муртазаева Марьям, Сапельникова Ульяна, Сергеичев Ярослав, Сычев Владислав, Тюпанова Арина, Харьянова Дарья, Худойбердиева Муслима., Фото: 177
Тула, МБОУ «Центр образования №46», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Зиновьева Елена Николаевна. Алешин Максим, Андросова Мария, Белова Василиса, Григорович Любовь, Гузеева Анастасия, Давыдова Владислава, Егорнова Дарья, Ерофеев Михаил, Жарикова Виктория, Жарков Даниил, Жижков Даниил, Зарашева Ярослава, Китаева София, Козлова Варвара, Кузнецов Владислав, Левадний Кирилл, Одиноков Александр, Симонова Дарина, Сорокин Анатолий, Тураев Александр, Хаустова Карина, Чернышова Таисия., Фото: 178
Тула, МБОУ «Центр образования №47», 1 «А» класс. Классный руководитель — Романова Ольга Михайловна. Блохина Кристина, Верболаз Сергей, Гранкин Дмитрий, Демьянов Семён, Зайцев Дмитрий, Искандаров Ильгам, Искандарова Айнура, Корольчук Александр, Максимов Руслан, Сапронов Денис, Сегренева Василиса, Сидорова Маргарита, Смазнова Дарья, Соколов Иван, Стаханова Аделина, Степанчук Мария, Тхан Тхи Тхай Хоа, Холмуродов Камол, Швайгерт Дмитрий., Фото: 179
Тула, МБОУ «Центр образования №47», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Хохлова Нина Яковлевна. Березин Артём, Борисова Анастасия, Вазиров Алимухаммад, Волохов Артемий, Выборнов Артём, Журавлев Денис, Заикин Игнат, Игнатьева Вита, Кострюкова Полина, Лобанова Дарья, Мариничев Сергей, Маркова Аврора, Ординарцев Роман, Тюрников Илья, Федулова Кристина, Чепелёв Вадим, Чернов Михаил, Чубукин Тимур, Чубукина Алина, Шамордин Евгений., Фото: 180
Тула, МБОУ «Центр образования №48», 1 класс. Классный руководитель — Баланина Мария Евгеньевна. Архипов Александр, Баланин Семён, Гаврилова Алёна, Григорщук Александр, Ермолов Федор, Зверев Тимофей, Колышкина Ксения, Максимов Осман, Манекин Степан, Мареева Елизавета, Поляков Никита, Рыбина Полина, Санкин Илья, Сергеева Ирина, Серикова Мирослава, Соколова Милана, Толмашёва Валерия, Тропин Всеволод., Фото: 181
Тула, МБОУ «Центр образования №49», 1 «А» класс. Классный руководитель — Зубцова Галина Анатольевна. Бахонов Максим, Винцковская Евдокия, Евдокимова Диана, Исина Дарья, Корнилаев Дмитрий, Кудрявцева Алиса, Кудрявцева Елизавета, Лазарев Николай, Никольская Арина, Платонов Матвей, Поповичева Ульяна, Рюмина Вера, Самсонова Алена, Севостьянова Валерия, Степанова Татьяна, Трошкин Макар., Фото: 182
Тула, МБОУ «Центр образования №49», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Тихонова Ольга Юрьевна. Агеева Анастасия, Гаджиев Саид, Горшков Сергей, Крапивко Тимофей, Ладунко Артем, Лесков Денис, Матюшкин Константин, Низовой Даниил, Родин Егор, Хохлов Захар, Щербакова Елена., Фото: 183
Тула, МБОУ «Центр образования №49», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Евсикова Галина Викторовна. Борисов Степан, Бочков Семен, Брусенцева Василиса, Ватутина Валерия, Везеничева Алёна, Ворончев Максим, Генцель Полина, Дунаев Игорь, Занько Анна, Иванова Мария, Иост Артем, Ким Мария, Селиванов Кирилл, Соломатина Карина, Суярков Михаил, Фильчуков Алексей, Яковлева Владислава., Фото: 184
Тула, МБОУ «Центр образования №50», 1 «А» класс. Классный руководитель — Маринушкина Любовь Анатольевна. Алехин Дмитрий, Антипченков Андрей, Ахмедов Эмил, Бордюг Даниил, Гаврилова Елизавета, Гриценко Максим, Данилин Игорь, Деминова Анна, Журавлева Дарья, Залещенко Семен, Литау Аделина, Мазаев Максим, Миленина Ксения, Орлова Кристина, Поплавская Алена, Родионова Василиса, Смирнов Кирилл, Сороченко Анна, Хасанбоев Мухаммадризо, Шаршавин Глеб., Фото: 185
Тула, МБОУ «Центр образования №50», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Янцен Вероника Андреевна. Бородкин Алексей, Гаспарян Белла, Горулько Екатерина, Гребенев Роман, Гребенева Анастасия, Денискин Владислав, Доскиев Азит, Иванов Артем, Карпухин Лев, Ким Виктор, Макридин Родион, Махмедова Дарина, Озерова Василиса, Рогожина Марина, Старостина Мария, Тимонин Дмитрий, Трач Мария, Федосеенко Варвара, Филимонова Дарья, Фомин Александр, Халафян Каролина, Шаталова Арина, Эксузян Раяна., Фото: 186
Тула, МБОУ «Центр образования №52 им. В. В. Лапина», 1 «А» класс. Классный руководитель — Старостина Оксана Евгеньевна. Алексанов Михаил, Белов Данил, Бокова София, Бурка Полина, Васильев Роман, Кадыров Дауд, Кирильчук Алексей, Корнеев Максим, Лебедь Даниил, Ломакин Илья, Меркулова Екатерина, Петрова Олеся, Селиверстов Егор, Сорокин Александр, Тараскина Алиса, Фомина Лилия, Хабаров Серафим, Шалимов Александр, Шарпилова Варвара, Шеленцова Ольга, Шемулинкина Ангелина, Шутиков Дмитрий., Фото: 187
Тула, МБОУ «Центр образования №52 им. В. В. Лапина», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Абрамова Ольга Алексеевна. Андреева Ксения, Асаул Арина, Асцатуров Матвей, Бураго Егор, Бураго Мария, Власкина Валерия, Герасимова Александра, Гусев Егор, Долженков Иван, Егорова Варвара, Исаков Максим, Кайнова Екатерина, Кузьмичёва Валерия, Ляшов Матвей, Мустаева Елизавета, Никишкин Михаил, Никогда Евгений, Петракова Авелина, Попов Илья, Свешников Михаил, Сумникова Юлия, Турчин Лев, Тюханова Виктория, Усов Алексей, Фадеев Роман, Фатеева Мария, Филимонов Владислав, Шеманский Иван., Фото: 188
Тула, МБОУ «Центр образования №52 им. В. В. Лапина», 1 «В» класс. Классный руководитель — Бычкова Татьяна Игоревна. Бундина Яна, Гайсин Егор, Гущин Владимир, Ибрагимов Юсуфбек, Мусатова Мария, Новикова Анна, Ойбеков Юзарсиф, Орлова Светлана, Приходько Дарья, Трыков Вечеслав, Урмонова Зилолахон, Холманских Марк, Хурсанова Бибисора., Фото: 189
Тула, МБОУ «Центр образования №53 им. Л.Н. Толстого», 1 «А» класс. Классный руководитель — Котнова Наталья Вениаминовна. Агапкина Софья, Безгубов Дмитрий, Гришина Софья, Гурина Анна, Дарбинян Давид, Дзерван Полина, Егорова Эмилия, Казарин Кирилл, Колесова Полина, Макеева Софья, Морозов Кирилл, Морозов Матвей, Оковатова Виктория, Орлова Анна, Рыкунова Марта, Серова Юлия, Хрычиков Артем, Шабашков Александр, Ярыгин Дмитрий., Фото: 190
Тула, МБОУ «Центр образования №53 им. Л.Н. Толстого», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Жекова Анастасия Викторовна. Артюхов Евгений, Белов Милан, Галеева Ульяна, Ивасюк Василиса, Колганов Олег, Конухин Захар, Коротких Никита, Писарева Мария, Прокофьев Ильнур, Сарганова Виктория, Ситникова Софья, Титагина Веселина, Трошин Андрей, Трошин Артём, Уланова Анна, Швецов Артём, Шенк Матвей., Фото: 191
Тула, МБОУ «Центр образования №53 им. Л.Н. Толстого», 1 «Я» класс. Классный руководитель — Коротких Виолетта Вадимовна. Гришин Матвей, Круглов Даниил, Моисеева Виктория, Попов Юрий, Пухлов Артём, Романов Егор, Шестопалова Алина., Фото: 192
Тула, МБОУ «Центр образования №54», 1 «А» класс. Классный руководитель — Титова Оксана Олеговна. Антонова Юлия, Афанасьев Матвей, Веденина Елизавета, Веретенников Глеб, Верченко Александра, Воинский Владислав, Давиденко Даниил, Иванов Дмитрий, Ильева Милана, Калинкина Ксенья, Логунков Егор, Новиков Артём, Попов Максим, Сергеева Валерия, Суровцев Егор, Тихонова Вероника, Труш Вадим, Фомин Максим, Харламова София, Шибодаева Виктория., Фото: 193
Тула, МБОУ «Центр образования №54», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Бачурина Светлана Васильевна. Анисимов Всеволод, Бареев Роман, Громов Никита, Иванова Ульяна, Кулик Валерия, Носкова Анастасия, Репин Иван, Синичкина Елизавета, Синичкина Мария, Чечулин Геннадий., Фото: 194
Тула, МБОУ «Центр образования №55 им. Александра Ильича Миронова», 1 класс. Классный руководитель — Галкина Екатерина Тимофеевна. Асессоров Алибек, Боброва Люцина, Виноградова Екатерина, Гуров Иван, Даниелян Михаил, Кавраков Дамир, Колесников Александр, Корнеев Даниил, Костина Виолетта, Фахриева Энахон, Хотяев Дмитрий., Фото: 195
Тула, МБОУ «Центр образования №56», 1 «А» класс. Классный руководитель — Левина Ирина Владимировна. Антанесян Ани, Асатрян Ани, Болохонова София, Бусс Олег, Возненко Анастасия, Гафиятова Мария, Голубев Егор, Зимин Всеволод, Зимин Денис, Кирюхина Анастасия, Кобляков Матвей, Комаревцев Илья, Маркин Даниил, Маршавин Егор, Митюшина Виктория, Монохина Маргарита, Прохорова Варвара, Рыльков Кирилл, Савостин Дмитрий, Саенко Ксения, Сидорова Александра, Смирнова Ульяна, Субботина Анна, Шибалов Иван, Шитюков Антон, Шорникова Валерия, Юдичев Егор., Фото: 196
Тула, МБОУ «Центр образования №56», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Меледина Валентина Сергеевна. Архипова Лидия, Бажин Всеволод, Бексултанов Ильяс, Борисов Александр, Вернер Семён, Гулузаде Каролина, Демина Екатерина, Дорожкин Иван, Елагина Мария, Елисеев Александр, Емелин Ярослав, Иванов Тимофей, Иванова Алина, Конорозов Андрей, Маликов Роман, Николаев Максим, Никонорова Алина, Осадчий Артемий, Парамонова Дарья, Печуров Арсений, Путинцева Валерия, Суздалев Иван, Федин Максим, Федотова Полина, Шомахматов Пурдил, Юдаев Арсений., Фото: 197
Тула, МБОУ «Центр образования №57», 1 класс. Классный руководитель — Селюхова Надежда Львовна. Арзуманян Даяна, Борзов Иван, Бурматова Мария, Власов Павел, Герасимов Павел, Говорова Алина, Дмитричев Максим, Колотина Татьяна, Конова Дарья, Корачкова Мария, Литвинов Максим, Мосина Валерия, Мудрецова Мария, Ортель Евгений, Пантелеев Андрей, Парамонова Мария, Парфенович Екатерина, Разуваев Кирилл, Савина Полина, Трушникова Варвара, Чернитенко Варвара., Фото: 198
Тула, МБОУ «Центр образования №58 «Поколение будущего», 1 «А» класс. Классный руководитель — Савельева Анастасия Николаевна. Варданян Эрик, Власов Никита, Волкова Елизавета, Гордиенко Екатерина, Демин Илья, Евсеев Максим, Жукова Мила, Иванова Мария, Казарян Диана, Козинова Алиса, Костиков Иван, Кудряшова Мирослава, Ледовских Лев, Мелихова Анастасия, Минова Виктория, Морозов Максим, Пак Мария, Савостьянова Елизавета, Сергеев Кирилл, Силаева Таисия, Скиба Игорь, Скобов Сергей, Соболева Алина, Сосин Никита, Тормышев Всеволод, Трегубов Еремей, Хавторина Милана, Цыганенко Анна, Шмырёв Роман, Шрайнер Валерия, Шульц Яна., Фото: 199
Тула, МБОУ «Центр образования №58 «Поколение будущего», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Рафаенкова Мария Павловна. Ануфриев Арсений, Аревян Анна, Астапов Артем, Балакин Данислав, Буганов Павел, Буганова Полина, Волчкова Белла, Ворысалова Вероника, Восканян Арина, Голюдов Ярослав, Гривцова Анастасия, Дяченко Матвей, Епишова Мария, Королёва Милана, Куцов Владимир, Миронов Андриян, Митин Дмитрий, Можайцев Николай, Огорелков Михаил, Окроян Руслан, Сазанова Варвара, Салманова Маликат, Самедова Амина, Сенюшина Полина, Ткач София, Челядников Денис, Шварева Ника, Шеставина Екатерина, Шестова Дарья, Юдин Глеб, Юдин Матвей., Фото: 200
Тула, МБОУ «Центр образования №58 «Поколение будущего», 1 «В» класс. Классный руководитель — Кеда Елена Ивановна. Александрова Ольга, Антипов Илья, Арутюнян Анна, Баринова Ева, Бахтин Константин, Блинков Андрей, Булавин Владимир, Волкова Злата, Гахраманова Айсу, Грунина Мария, Гусаров Даниил, Дворникова Валерия, Демин Платон, Егоров Егор, Илюхина Алена, Колотова Диана, Королев Дмитрий, Наумова Ольга, Нахрова Мирослава, Николашина Милана, Петрова Александра, Родин Егор, Савенкова Дарья, Серегина Мария, Синькова Наталья, Смирнов Артем, Старикова Ирина, Тарасов Александр, Травкин Илья, Трусова Ксения, Филин Арсений, Фомин Дмитрий, Щербина Анастасия., Фото: 201
Тула, МБОУ «Центр образования №58 «Поколение будущего», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Егунова Олеся Сергеевна. Антишина Анна, Башкирцева Василиса, Белолипецкий Иван, Волков Артемий, Гаврилов Константин, Горбунов Макар, Денисова Софья, Дергачев Денис, Дунаева Алиса, Жуков Глеб, Зажмилин Владислав, Злачевская Анастасия, Игнатова Анна, Исаев Даниил, Нагайцева Ксения, Песков Артём, Пецкович Николай, Поликарпов Станислав, Ревегук Даниил, Росчислова Алиса, Саранцева Лилия, Сенькин Егор, Скворцова Алиса, Стрекалова Елизавета, Тыркин Глеб, Шеймухов Савелий, Ястребов Данил., Фото: 202
Тула, МБОУ «Центр образования №58 «Поколение будущего», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Мешкова Мария Андреевна. Баланина Ирина, Борисова Арина, Варакина Ксения, Голышев Михаил, Гречишкин Максим, Евсеев Евгений, Ермаков Максим, Засыпкин Алексей, Иванов Ярослав, Карасев Николай, Кожевникова Полина, Козлова Виктория, Кочуг Андрей, Кузьмичев Никита, Купрадзе Маиа, Марабян Размик, Недосекина Ксения, Никишин Илья, Осокина Кира, Петухова Мирослава, Позднякова София, Пряхин Арсений, Саваш Артём, Семенчев Тимофей, Соколова Алиса, Солнцева Анастасия, Суворов Дмитрий, Федотова Виктория, Федяинова Елизавета, Шунина Анна, Шунина Мария, Шунина Полина., Фото: 203

Щёкино

 

ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс им. Л. Н. Толстого» ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс им. Л. Н. Толстого»
1 класс

МБОУ «Гимназия №1» МБОУ «Гимназия № 1»
1 «А» класс, 1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Средняя школа №4» МБОУ «Средняя школа № 4»
1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Средняя школа №6» МБОУ «Средняя школа № 6»
1 «А» класс, 1 «Б» класс

МБОУ «Средняя школа №7» МБОУ «Средняя школа № 7»
1 «Б» класс, 1 «В» класс

МБОУ «Средняя школа №9» МБОУ «Средняя школа № 9»
1 класс

МБОУ «Средняя школа №16 – ЦО р. п. Первомайский» МБОУ «Средняя школа № 16 — ЦО р. п. Первомайский»
1 «Г» класс, 1 «Д» класс

МБОУ «Средняя школа №20» МБОУ «Средняя школа № 20»
1 «А» класс, 1 «Б» класс

Галерея
Щёкино, ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс им. Л. Н. Толстого», 1 класс. Классный руководитель — Милько Елена Викторовна. Андреевна Яна, Бездетнова Анастасия, Безнощук Федор, Беляева Анна, Головачев Артемий, Грицюк Евгений, Жидкова Елизавета, Жукова Виктория, Казакова Нина, Калинин Дмитрий, Коровкин Владимир, Кравченко Арина, Кузнецов Тимофей, Ласько Татьяна, Новиков Егор, Седачев Владимир, Сорокина Анастасия, Теребкова Вероника, Тимохин Алексей, Титова Анна, Червонченко Ирина, Шамаев Константин., Фото: 1
Щёкино, МБОУ «Гимназия №1», 1 «А» класс. Классный руководитель — Матюшечкина Полина Сергеевна. Аленин Илья, Баранов Артем, Бобровская Мария, Влащенюк Маргарита, Горбачева Мария, Гришина Ксения, Гуляева Вера, Денисов Максим, Дудин Владислав, Завалишина Мирослава, Иванова Каролина, Калинкина Полина, Карпушин Савелий, Кузьмин Тимофей, Луговая Алиса, Нгуен Зуй Тиен Дат, Петрова Ксения, Репп Дмитрий, Селезнев Михаил, Старовойтов Даниил, Тимонина Екатерина, Феничева Анна, Чыонг Ха Ми, Шаляпина Ирина, Шан Дмитрий, Шандыбина Василиса, Яркова Инна., Фото: 2
Щёкино, МБОУ «Гимназия №1», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Ларичева Ирина Евгеньевна. Анугба Марсель Александр, Ахрамеев Илья, Большаков Андрей, Бормотова София, Бурмак Фёдор, Воронина Алина, Галимзянов Тимур, Грекова Дарья, Гусева Мирослава, Девяткина Ксения, Дрожжина Ангелина, Елькин Сергей, Замятин Александр, Калганов Максим, Картамышев Роман, Кулеш Роман, Маликов Марк, Мусиенко Милана, Проскурин Ярослав, Рудас Владислав, Спесивцева Елизавета, Субботина Милана, Тюхова Мария, Устинова Милана, Фомиченко Кира, Шабанов Михаил, Шумский Александр., Фото: 3
Щёкино, МБОУ «Гимназия №1», 1 «В» класс. Классный руководитель — Чурилина Елена Николаевна. Абрамова Варвара, Аксенов Елисей, Башкиров Иван, Болоцкая Мария, Буздалин Егор, Горюнков Иван, Евликова Полина, Згурская Алина, Зуева Ангелина, Личман Ксения, Максимов Антон, Мишин Дмитрий, Мячикова Ксения, Постникова Полина, Рыженкова Виолетта, Сахацкий Станислав, Судьин Никита, Сурков Кирилл, Тарасова Марьяна, Токарев Егор, Траева Алиса, Филин Егор, Фомина Александра, Фомичёва Арина, Цветкова Дарья, Шуков Никита., Фото: 4
Щёкино, МБОУ «Средняя школа №4», 1 «А» класс. Классный руководитель — Лазарчик Екатерина Юрьевна. Анастасьева Анастасия, Арзубова София, Бабиченко Артем, Баженова Василиса, Булкина Кристина, Васина Варвара, Гридасов Семён, Жимолохов Артём, Жукова Виктория, Змеин Антон, Камышная Вероника, Кашенцев Степан, Лукьяненко Мурат, Потапова Милана, Расулов Руслан, Савин Даниил, Сальников Даниил, Сальникова Алиса, Скудняков Матвей, Терешонкова Анна, Федоров Даниил, Челнокова Анна., Фото: 5
Щёкино, МБОУ «Средняя школа №4», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Гордеева Елена Анатольевна. Бабкин Макар, Батова Полина, Бобкова Полина, Ботезат Михаил, Валуева Алена, Воробьева Ульяна, Зайцев Максим, Королев Михаил, Кузьмищев Алексей, Кузьмищев Леонид, Медведев Павел, Мустафаева Эльнара, Никифоров Дмитрий, Ойдинская Дарина, Паршутина Юлия, Петрова Полина, Романов Билал, Ростовцева Вероника, Тоирова Сафия, Ширванян Диана, Ярмонова Лика., Фото: 6
Щёкино, МБОУ «Средняя школа №6», 1 «А» класс. Классный руководитель — Алымова Оксана Владимировна. Абгарян Эвелина, Абрамов Артём, Агафонова Ксения, Аксенов Артём, Амбросиенко Никита, Белякова Екатерина, Бураков Владислав, Волкова София, Воробьева Анастасия, Выймова Маргарита, Жуков Егор, Калинич Тимофей, Камынин Даниил, Кечеджи Дмитрий, Кулешкова Валерия, Михайлова Валерия, Сериков Михаил, Чемодуров Тимофей, Чемодурова Анастасия., Фото: 7
Щёкино, МБОУ «Средняя школа №6», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Милованова Алена Сергеевна. Ануфриев Глеб, Ануфриева Кристина, Железняк Анастасия, Завальнев Богдан, Крылова Нелли, Ланина Дарья, Малышева Евгения, Мамай Есения, Мелиоранская Валерия, Мошкова Алина, Панкратов Дмитрий, Селютин Глеб, Солодова Алиса, Товмосян Мариетта., Фото: 8
Щёкино, МБОУ «Средняя школа №7», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Кутепова Ольга Викторовна. Абретова Варвара, Ананьева Ксения, Берчин Максим, Васин Павел, Винник Максим, Головко Александр, Елфимов Максим, Жалнина Маргарита, Иванова Дарья, Королева Татьяна, Кочубей Софья, Кузнецова Диана, Левченко Радмир, Ломакин Иван, Маркелова Мария, Могилёва Злата, Назиров Хусрав, Назирова Марзия, Носков Руслан, Орлов Андрей, Петракова Алиса, Проничкин Александр, Пушков Даниил, Румянцев Глеб, Румянцева Валерия., Фото: 9
Щёкино, МБОУ «Средняя школа №7», 1 «В» класс. Классный руководитель — Потапова Юлия Евгениевна. Аксенова Екатерина, Алексеева Ульяна, Аникеева Ульяна, Антонов Никита, Бивойно Максим, Войнов Ярослав, Волкова Анна, Гатилова Виктория, Гиясова Ясмина, Гросул Дарьяна, Гусев Матвей, Данилова Милана, Зуев Егор, Игнатьева София, Ильева Татьяна, Коваленко Егор, Коломыцев Егор, Курбанова Фирангиз, Куренкова Софья, Лазарев Егор, Лыгин Арсений, Михайлова Мария, Поляков Игорь, Рыбакова Ульяна, Самойко Виолетта, Симонова Милена, Складник Александр, Тетерина Софья, Швыряева Екатерина., Фото: 10
Щёкино, МБОУ «Средняя школа №9», 1 класс. Классный руководитель — Мишина Татьяна Викторовна. Бобров Давид, Бочаров Иван, Волостных Алина, Гаммершмидт Виктория, Гельманова Александровна, Исламова Ульяна, Кваскова Ульяна, Клименченко Илья, Кравченко Александр, Маринин Иван, Москалёва Анастасия, Пономарёва Виктория, Провоторова Анастасия, Прозоров Максим, Смолин Егор, Стрельцов Дмитрий., Фото: 11
Щёкино, МБОУ «Средняя школа №16 – ЦО р. п. Первомайский», 1 «Г» класс. Классный руководитель — Коренкова Марина Владимировна. Аббясова Аксения, Абрамичев Леон, Алёшин Артём, Балаева Татьяна, Барышева Валентина, Басюк София, Васягин Степан, Волкова Анна, Галас Артём, Денисова Полина, Дорофеева Анна, Жидков Иван, Захарова Ксения, Иванова Варвара, Ковредов Илья, Краснов Максим, Куликова Полина, Левина Маргарита, Маскалёв Лев, Миронов Георгий, Мирошникова Анастасия, Немов Сергей, Ноздрин Глеб, Одинокова Галина, Петренко Захар, Печикин Петр, Попов Иван, Седеньков Илья, Шулерман Максим., Фото: 12
Щёкино, МБОУ «Средняя школа №16 – ЦО р. п. Первомайский», 1 «Д» класс. Классный руководитель — Гурьянова Екатерина Александровна. Баранов Егор, Демьянов Дмитрий, Дударева Валерия, Егорочкина Василиса, Иванов Сергей, Иванова Любовь, Колесников Сергей, Коняхина София, Кулагин Константин, Кустов Артем, Кучкаров Тимур, Малкина Елизавета, Мельников Владислав, Молодова Аделина, Новикова Полина, Норов Бахром, Петрухин Иван, Проскурина Евгения, Санкин Артем, Ташликович Анастасия, Фролов Роман, Харламова Алиса, Хряпин Даниил, Швыков Юрий, Шляхтин Никита., Фото: 13
Щёкино, МБОУ «Средняя школа №20», 1 «А» класс. Классный руководитель — Тыро Елена Сергеевна. Амелин Артём, Арбузов Захар, Галкин Арсений, Герасина Анна, Гогохия Виктория, Грозная София, Дмитриев Артём, Донская Дарья, Дудин Егор, Захарова Ангелина, Королёва Мария, Ктиторова Алина, Лаврухина Мелисса, Леонова Нелли, Медведев Даниил, Миронова Ульяна, Нефёдов Александр, Пармухина Мария, Печников Максим, Поволоцкая Милана, Полякова Алина, Попова Елизавета, Рагулин Владислав, Ролина Маргарита, Семенков Арсений, Сорокин Дмитрий, Терешкова Полина, Тюнеева Софья, Чужайкин Дмитрий, Чупилин Артём., Фото: 14
Щёкино, МБОУ «Средняя школа №20», 1 «Б» класс. Классный руководитель — Алырчикова Наталья Александровна. Аношкина Варвара, Бармоткин Андрей, Богданова Евгения, Власова Татьяна, Волченков Артем, Горбунова Александра, Дейнега Михаил, Зиновьев Максим, Кищенко Ксения, Кищенко Наталья, Лазаренко Вероника, Лукаш Вероника, Макарова Василиса, Мезенин Сергей, Муштакова Вероника, Самойленко Степан, Степанова Милана, Стукач Катарина, Сычев Артем, Тунельева Яна, Устинский Кирилл, Федорка Валерия, Федорова София, Федосеева София, Харчук Тимофей, Чернов Арсений, Шитова Екатерина, Юрьев Никита., Фото: 15
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