Директор клиники ESTETIC DENT Алексей Романов: «В 2021 году мы вышли на новый уровень»
В конце года принято подводить итоги. Клинике ESTETIC DENT есть чем гордиться: в это непростое время они смогли открыть два новых кабинета и обзавелись КТ и микроскопом для лечения зубов.
Высококлассные специалисты, передовое оборудование и новые методики — вот то, что позволило центру современной стоматологии ESTETIC DENT завоевать любовь туляков. Об итогах уходящего года нам рассказал директор клиники Алексей Романов.
— Каким был 2021 год для вашего центра?
— Для нас всегда было важно дарить пациентам красивые улыбки. Мы хотим, чтобы люди уходили от нас счастливыми, не боялись посещать стоматологов и чувствовали себя комфортно в стенах нашего центра. Мы всегда старались быть впереди, применять новые технологии, поэтому в этом году мы расширили спектр услуг.
Одно из важных приобретений ESTETIC DENT — компьютерный томограф. Современную стоматологию сложно представить без такого оборудования. КТ — это последнее слово в диагностике зубочелюстных патологий. Такое обследование дает максимально информативный результат, на основе которого врач может составить точный план лечения.
— Какие возможности дает использование КТ?
— КТ — передовая альтернатива рентгену. Если раньше пациенты получали двухмерные снимки, то теперь компьютерный томограф создает 3D-изображение. Трехмерные снимки помогают обнаружить заболевание на начальной стадии, когда обычная рентгенограмма часто не позволяет этого сделать.
— Насколько сейчас важно идти в ногу с трендами стоматологии?
— Пациенты хотят получать самую современную помощь. В последнее время стандартны выросли. Нужны не только проверенные временем методики, но и инновации. Поэтому в 2021 году клиника ESTETIC DENT приобрела еще один современный аппарат — микроскоп для лечения зубов. Он в разы позволяет увеличить эффективность лечения и помочь избавиться от проблем, которые раньше бы привели к удалению.
Микроскоп применяют при терапевтическом лечении, протезировании и во время операций:
- при диагностике и лечении кариеса,
- при художественных реставрациях,
- при препарировании под керамические коронки и при посадке их на зубы,
- при микрохирургических лоскутных операциях.
Не зря говорят, что стоматолог лечит то, что может увидеть собственными глазами. Диаметр корневого канала измеряется в микронах, что составляет 1/1000 мм. Без микроскопа, наощупь, определить все входы в канал очень сложно, а иногда практически невозможно.
Микроскоп имеет тридцатикратное увеличение, что позволяет врачу более детально рассмотреть поверхность зуба и его внутреннее строение. Благодаря этому врач удалит меньше живых тканей при сверлении и не просмотрит невычищенный канал или начинающийся кариес.
— Пациенты оценили новое оборудование?
— Да. Современный подход к лечению приводит в центр ESTETIC DENT все больше пациентов. Мы хотим, чтобы всем в клинике было комфортно, поэтому приняли решение расширить прием. В центре открылись два дополнительных кабинета. А значит, специалисты клиники стали еще доступнее. Времени для записи стало больше, а время ожидания сократилось.
— Почему туляки выбирают ESTETIC DENT?
— У нас есть принципы, в соответствии с которыми мы работаем. Первое — это психологический комфорт. Для многих поход к стоматологу — это стресс. Мы создали в клинике теплую и домашнюю атмосферу. Пациент у нас чувствует себя расслабленным, врачи доброжелательны и открыты, ничто не пугает даже маленьких пациентов и людей с повышенной тревожностью. Поход к врачу становится приятной встречей с высококлассными специалистами и современными технологиями.
Во-вторых, мы оказываем полный спектр стоматологических услуг: лечение зубов, хирургическая помощь, ортопедия, ортодонтия, гигиена полости рта, имплантация, детская стоматология. Стоматолог пролечит все зубы, гигиенист удалит налет и научит правильно ухаживать за полостью рта, ортодонт решит проблемы с прикусом, а ортопед поможет подобрать оптимальный вариант протезирования. Можно назвать это «уходом за полостью рта «под ключ». Человеку не нужно искать разные клиники, он приходит к нам и решает все проблемы.
К тому же, мы — семейная клиника: работаем и со взрослыми, и с детьми. Понимаем также, насколько сейчас ценно время. В центре открыта собственная лаборатория, что позволяет в короткие сроки изготавливать коронки, виниры и протезы, и к тому же удерживать цены на доступном уровне.
Ну и, конечно, мы разработали систему скидок, что не может не радовать пациентов. По карте «Забота» у нас получают 7% скидку, по акции «Соседи» (для туляков, живущих поблизости) — 5%. А для тех, кто проходит лечение у ортодонта, скидка на процедуры по гигиене полости рта — 25%! Кстати, ортопед и хирург дают бесплатные консультации.
Рады вам предложить квалифицированную помощь по всем направлениям стоматологии в Центре ESTETIC DENT в Туле.
г. Тула, ул. Кирова, д. 151-а.
Тел.: +7 (4872) 730−290, +7 (910) 15−15−071.
Часы работы: понедельник-пятница 9.00 — 19.00, суббота 9.00 — 15.00. Воскресенье: выходной.