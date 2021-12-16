Директор клиники ESTETIC DENT Алексей Романов: «В 2021 году мы вышли на новый уровень»

В конце года принято подводить итоги. Клинике ESTETIC DENT есть чем гордиться: в это непростое время они смогли открыть два новых кабинета и обзавелись КТ и микроскопом для лечения зубов.

Высококлассные специалисты, передовое оборудование и новые методики — вот то, что позволило центру современной стоматологии ESTETIC DENT завоевать любовь туляков. Об итогах уходящего года нам рассказал директор клиники Алексей Романов.

— Каким был 2021 год для вашего центра?

— Для нас всегда было важно дарить пациентам красивые улыбки. Мы хотим, чтобы люди уходили от нас счастливыми, не боялись посещать стоматологов и чувствовали себя комфортно в стенах нашего центра. Мы всегда старались быть впереди, применять новые технологии, поэтому в этом году мы расширили спектр услуг.

Одно из важных приобретений ESTETIC DENT — компьютерный томограф. Современную стоматологию сложно представить без такого оборудования. КТ — это последнее слово в диагностике зубочелюстных патологий. Такое обследование дает максимально информативный результат, на основе которого врач может составить точный план лечения.

— Какие возможности дает использование КТ?

— КТ — передовая альтернатива рентгену. Если раньше пациенты получали двухмерные снимки, то теперь компьютерный томограф создает 3D-изображение. Трехмерные снимки помогают обнаружить заболевание на начальной стадии, когда обычная рентгенограмма часто не позволяет этого сделать.

Процедура КТ длится не дольше одной минуты, за это время вы получаете информативный снимок, на котором можно рассмотреть все особенности строения костных тканей.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Насколько сейчас важно идти в ногу с трендами стоматологии?

— Пациенты хотят получать самую современную помощь. В последнее время стандартны выросли. Нужны не только проверенные временем методики, но и инновации. Поэтому в 2021 году клиника ESTETIC DENT приобрела еще один современный аппарат — микроскоп для лечения зубов. Он в разы позволяет увеличить эффективность лечения и помочь избавиться от проблем, которые раньше бы привели к удалению.

Микроскоп применяют при терапевтическом лечении, протезировании и во время операций:

при диагностике и лечении кариеса,

при художественных реставрациях,

при препарировании под керамические коронки и при посадке их на зубы,

при микрохирургических лоскутных операциях.

Не зря говорят, что стоматолог лечит то, что может увидеть собственными глазами. Диаметр корневого канала измеряется в микронах, что составляет 1/1000 мм. Без микроскопа, наощупь, определить все входы в канал очень сложно, а иногда практически невозможно.

Микроскоп имеет тридцатикратное увеличение, что позволяет врачу более детально рассмотреть поверхность зуба и его внутреннее строение. Благодаря этому врач удалит меньше живых тканей при сверлении и не просмотрит невычищенный канал или начинающийся кариес.

— Пациенты оценили новое оборудование?

— Да. Современный подход к лечению приводит в центр ESTETIC DENT все больше пациентов. Мы хотим, чтобы всем в клинике было комфортно, поэтому приняли решение расширить прием. В центре открылись два дополнительных кабинета. А значит, специалисты клиники стали еще доступнее. Времени для записи стало больше, а время ожидания сократилось.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Почему туляки выбирают ESTETIC DENT?

— У нас есть принципы, в соответствии с которыми мы работаем. Первое — это психологический комфорт. Для многих поход к стоматологу — это стресс. Мы создали в клинике теплую и домашнюю атмосферу. Пациент у нас чувствует себя расслабленным, врачи доброжелательны и открыты, ничто не пугает даже маленьких пациентов и людей с повышенной тревожностью. Поход к врачу становится приятной встречей с высококлассными специалистами и современными технологиями.

Во-вторых, мы оказываем полный спектр стоматологических услуг: лечение зубов, хирургическая помощь, ортопедия, ортодонтия, гигиена полости рта, имплантация, детская стоматология. Стоматолог пролечит все зубы, гигиенист удалит налет и научит правильно ухаживать за полостью рта, ортодонт решит проблемы с прикусом, а ортопед поможет подобрать оптимальный вариант протезирования. Можно назвать это «уходом за полостью рта «под ключ». Человеку не нужно искать разные клиники, он приходит к нам и решает все проблемы.

К тому же, мы — семейная клиника: работаем и со взрослыми, и с детьми. Понимаем также, насколько сейчас ценно время. В центре открыта собственная лаборатория, что позволяет в короткие сроки изготавливать коронки, виниры и протезы, и к тому же удерживать цены на доступном уровне.

Ну и, конечно, мы разработали систему скидок, что не может не радовать пациентов. По карте «Забота» у нас получают 7% скидку, по акции «Соседи» (для туляков, живущих поблизости) — 5%. А для тех, кто проходит лечение у ортодонта, скидка на процедуры по гигиене полости рта — 25%! Кстати, ортопед и хирург дают бесплатные консультации.

Рады вам предложить квалифицированную помощь по всем направлениям стоматологии в Центре ESTETIC DENT в Туле.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

г. Тула, ул. Кирова, д. 151-а.