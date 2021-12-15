Бытовая техника подорожает: как успеть купить выгодно?

Эксперты прогнозируют рост цен на 13-15%. У туляков есть шанс заморозить цены!

Председатель Совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров сообщил СМИ, что в 2022 году в стране вырастут цены на бытовую технику. По прогнозам техника в среднем подорожает на 13−15%, а электроника — на 9%.

Рост цен может быть продиктован временным запретом экспорта всех видов лома и отходов с содержанием драгоценных металлов. Это перекроет возможность производителям утилизировать отходы так, как они это делают сейчас. Им придется платить экосбор, что непременно скажется на ценах.

Так что, если вы задумывались о приобретении техники и электроники, самое время это сделать. Но отдать полную сумму могут не все. Тогда на выручку приходит рассрочка.

С правильной рассрочкой, где вам не придется переплачивать проценты банку, вы можете заморозить цены. Оформите покупку сейчас, а платите за нее в следующем году.

Где в Туле дают беспроцентную рассрочку?

Один из самых надежных магазинов с беспроцентной рассрочкой — магазин «Дуэт». Он долгие годы работает в Туле, имеют безупречную репутацию и работает только с проверенными поставщиками. В продаже — техника известных брендов А-класса. Это популярные торговые марки крупных компаний, имеющих мировую известность: Bosch, Samsung, Siemens, Electrolux и т. д.

Магазин «Дуэт» предоставляет рассрочку без участия банков. Система начисления прозрачна. Рассчитать ежемесячный платеж вы можете сами: для этого поделите стоимость техники на количество месяцев рассрочки, никаких «подводных камней» и дополнительных трат.

Покупку вы можете забрать сразу же в день оформления рассрочки.

Магазин «Дуэт» предоставляет рассрочку на все покупки от 5000 рублей. Максимальный срок выплаты — 1 год.

Что нужно для рассрочки в «Дуэте»? Выбрать понравившуюся технику! Все необходимые документы сделают тут же, даже не придется никуда ходить.

Первоначальный взнос составляет всего 20% от суммы покупки, для постоянных клиентов — 10%.

Для пенсионеров и новоселов в «Дуэте» уникальная акция: рассрочка предоставляется на 12 месяцев без первого взноса.

Не ждите, пока цены вырастут. Встречайте Новый год с современной техникой и электроникой!

www. duet-tula.ru

Адреса магазинов в Туле: