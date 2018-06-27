Как тульские мажоретки стали чемпионками Европы

Фото Алексея Пирязева.

Недавно в городе Цриквеница (Хорватия) отгремел XIII чемпионат Европы IFMS по спортивной хореографии (мажоретки). Единственными представителями России стали девчонки из Тульской области — команда «Юная грация» из Советска. Наши спортсменки показали отличные результаты, завоевав полный комплект медалей.

Чемпионками Европы в номинации «Кадетки (дуэт, трио) помпон» стали Дарья Федосова и Дарья Батурина. Серебряные медали завоевали Дарья Батурина, Анастасия Коптева и Дарья Федосова в номинации «Юниорки (дуэт, трио) флаг». Бронзовыми призерками стали Елизавета Барабанова, Алена Командина, Ульяна Довбня, Ульяна Седлецкая, Юлия Краснова, Дарья Еремичева в номинации «Сеньорки (мини-формация) помпон».

Помпоны, флаги, батон, чирлидинг, твирлинг… Многих эти слова вводят в ступор. Чем отличается чир-спорт от мажореток, кадетки от сеньорок?

Корреспонденты Myslo посетили тренировку юных спортсменок и выяснили, что это за вид спорта такой. Знакомим и вас с ним.

Чир-спорт — это сочетание гимнастики, хореографии и акробатики. В него входят чирлидинг и перфоманс. Кстати, чирлидинг часто показывают в американских фильмах — вспомните команду из красоток-болельщиц, которые выстраивают невероятные пирамиды, делают сложные подбросы и трюки.

В чирлидинге требуется серьезная акробатическая подготовка и обязательно наличие спотэра и флаера. Первый — это спортсмен, который выталкивает, ловит, страхует флаера. Как правило, это мужчины. Флаер — спортсменка, которая исполняет всевозможные финты, флажки и другие гимнастические элементы на или над другими спортсменами в паре или группе.

Перфоманс или чир-данс включает таки направления как чир-пом-фристайл, чир-хип-хоп, чир-джаз. Здесь упор делается в большей степени на танцевальную лексику, в отличие от чирлидинга.

Смежный для чир-данса вид спорта — спортивные мажоретки. Спортсменки выступают с помпонами, флагами, батонами (жезлами) и т. д. В мажоретках правила значительно отличаются от правил чир-спорта.

В мажоретках можно выступать в соло, двойке, трио, мини-формации (4−7 человек), группе (8−30 человек) В программе упор больше делается на сюжет, образы и танцевальную лексику, всевозможные подбросы, перебросы, фигуры из помпонов, флагов, батонов. В перфомансе выступать можно лишь в двойке и группе от 16 до 25 человек. Спортсменам нужно показать не только дансовую часть, но и обязательные элементы из гимнастики, акробатики, причём всем членам группы одновременно.

Однако мажоретки и чир-данс являются смежными именно потому что включают в себя работу в команде, танцевальный, гимнастический, акробатический аспекты и технику работы с помпонами.

Тульские спортсменки успешно тренируются и выступают в обоих видах спорта.

Кадетки, сеньорки, гранд-сеньорки — это просто возрастная категория (дети, юниоры, взрослые).

Эти виды спорта в основном развиты в Европе, США, Японии, но и в России они набирают обороты.

С 2017 года в Тульской области создана региональная физкультурно-спортивная детско-юношеская общественная организация — Федерация чир-спорта. Президентом и вице-президентом были избраны Наталья Хлебникова и Елена Брежнева. В этом году Федерация чир-спорта Тульской области получила официальную аккредитацию комитета по спорту.

Мажоретки и батон твирлинг, которые относятся к Федерации спортивной хореографии России (ФСХР), пока не имеют аккредитации. Поэтому спортсмены Тульского регионального отделения Федерации спортивной хореографии, председателем которого является Елена Брежнева, четвертый год подряд участвуют в чемпионатах Европы и мира, в основном, за свой счет.

Елена Брежнева рассказала о том, как проходил чемпионат Европы по спортивной хореографии.

Елена Брежнева - Мы планировали поехать в большем составе, однако далеко не все смогли позволить себе дорогостоящую поездку в Хорватию. Наши девочки показали высший класс подготовки, завоевав полный комплект медалей. Конечно, хотелось бы, чтобы и другие дети поехали. Мы готовы, как и прежде, вкладываться в такого рода мероприятия, ведь соревнования — серьезный стимул для наших спортсменок. Безусловно, надеемся и на поддержку губернатора и правительства Тульской области. Дети тренируются круглый год, посещают мастер-классы иностранных специалистов, на тренировки приходят с радостью.

Новоиспеченные чемпионки Дарья Федосова (на фото слева) и Дарья Батурина признаются, что на чемпионате Европы они очень нервничали.

- На чемпионате главное внимание судей приковано к хореографии. Мы этот номер отрабатывали около двух лет, — говорят девчонки. — Перед выступлением очень волновались, но у нас была хорошая поддержка — наши родители и тренеры. Когда стали чемпионками, безумно обрадовались!

У номера, с которым две Даши стали чемпионками, оказался тернистый путь.

- Поначалу некоторые элементы не получались, но мы усиленно тренировались, — рассказали тренеры девчонок Валентина и Ирина Вавины. — И вот спустя время мы сумели подготовиться, и всё получилось. Кстати, на чемпионате Европы была доброжелательная обстановка, все друг друга поддерживали.

Чир-спорт сейчас активно развивается в Тульской области. По словам Елены Брежневой, около 300 детей от 3−4-х лет занимаются в регионе. В Туле и области это команды «Астра», Grand Prix отделения чирлидинга МБУ СШ «Восток», школы студии эстрадного балета «Ремикс» ,"Визит", «Веар», «Юная Грация», «Колибри», «Арабеск».

На фото слева направо: Валерия Горелкина, Юлия Башутина, юная Серафима и Елена Брежнева.

Валерия Горелкина и Юлия Башутина — члены тульской команды «Астра». Тренер — Елена Брежнева. Лера в 2015 году на чемпионате мира по мажореткам заняла второе место в трио, а Юля — в 2017 году стала бронзовой призеркой чемпионата мира в номинации «юниорки соло флаг».

- Мы около пяти лет занимаемся чир-спортом. Сейчас у нас много достижений и даже есть взрослый разряд по чир-спорту, — рассказывают девчонки. — Нам важно не только получать медали, но и набираться опыта. Нас всегда поддерживают родные, ездят с нами на соревнования.

По словам Елены Брежневой, у спортсменок — амбициозные планы. В конце июня пройдет Кубок Тульской области по чир-спорту, а в августе — 4-й фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта в Сыктывкаре.

В этом году чир-спорт впервые был включен в программу фестиваля, однако само положение было официально опубликовано лишь весной 2018 года. Это не позволило запланировать финансирование комитета Тульской области по спорту на участие спортсменок в соревнованиях.

- Нам бы очень хотелось поехать в этом году на чемпионат мира в Праге. Но, к сожалению, из-за нехватки финансирования пришлось выбирать: или Сыктывкар, или Прага. Надеемся, что мы сможем представить Тульскую область и на чемпионате мира, — говорит Елена Брежнева.