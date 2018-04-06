GatikoevLawfirm: «О наших победах в 2018 году!»

Первый квартал подошёл к концу, все сдали отчёты о своей деятельности. И Адвокат Илья Гатикоев делится своими результатами, выразив их «в десятибалльной шкале».

Первый квартал 2018 года закончился. Чиновники подают декларации о доходах, готовят отчеты о своей деятельности, бухгалтеры сдают налоговую отчетность…

Адвокат:

Илья Гатикоев - Мы тоже хотели бы рассказать о наших результатах, порадовать и себя, и публику своими достижениями, сделать выводы из допущенных ошибок, отмерив первый квартал 2018 года «оценкой по десятибалльной шкале»

Авторские споры и деловая репутация

В феврале и марте завершились два спора, которые получили широкий общественный резонанс и обсуждение в интернете. Авторский спор между американским поэтом российского происхождения Георгием Фрумкером, интересы которого мы представляли, и известным режиссером, худруком Театра Сатиры Александром Ширвиндтом.



Таганский районный суд Москвы поставил точку в споре об авторстве над четверостишием «Любимая, ну чем тебе помочь…», автором которого был признан Георгий Фрумкер. Судебный процесс длился примерно полгода, результат – удовлетворение иска американского гражданина.



Напомним, что защита автор­ских прав не имеет границ, а каждый человек, сотворивший какую-либо ценность, защищен законодательством России.



Не менее интересное дело попало к нам в офис осенью прошлого года и также завершилось в первом квартале года 2018, когда Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска Российской компании «М.Транс» к голландскому производителю смазочных материалов – компании Interflon. Наша юридическая фирма представляла в этом споре голландцев.



Борьба за рынок – дело непростое, и не все готовы его выдержать, а распространение порочащей информации не карается законом, если эта информация соответствует действительности.

Вот и наши клиенты сообщали партнерам «М.Транс» правдивую информацию об их деятельности, пусть и не очень лицеприятную. Хотелось бы выразить благодарность судье Титовой за законное и справедливое решение, которым иск к нашему клиенту был отклонен полностью.

Защита от квартирного мошенничества

Зюзинским районным судом Москвы удовлетворен иск глухонемого гражданина, которому группа «предпринимателей» предложила помощь в продаже его квартиры. Помощь трех товарищей действительно привела к продаже квартиры, но деньги от ее продажи ответчики отдавать продавцу не очень-то хотят: в апреле исполнится два года с того момента, когда «риелторы» должны были выплатить деньги доверчивому инвалиду.



Ответчики, несомненно, сделали все, чтобы оставить деньги от продажи квартиры у себя: глухонемого попросили подписать у нотариуса документы, якобы необходимые для продажи квартиры. Как выяснилось в суде, глухонемой в своем заявлении, засвидетельствованном нотариусом И.А. Хохловым, расписался в том, что когда-то уже получал денежные средства. Видимо, упиваясь своей изобретательностью, ответчики на этом и остановились, не «подсунув» на подпись инвалиду ни расписок, ни квитанций, ни чеков об оплате.



Зюзинский районный суд Москвы законно и профессионально расценил данное заявление как недопустимое, так как оно было совершено без участия сурдопереводчика. В совокупности с отсутствием доказательств передачи денег данный факт был расценен судом как основание для взыскания денежных средств с предприимчивых граждан в полном объеме.

Тем не менее ответчики все еще жаждут легкой наживы, так как от имени одного из них поступила жалоба на решение суда. Чтобы за время судебных тяжб ответчики не вывели свои деньги через подставных лиц, судом был наложен арест на имущество, принадлежащее ответчикам, в том числе проданную квартиру истца.

Корпоративные войны

Участие в корпоративных войнах – это одно из моих любимых направлений работы. К счастью, с развитием бизнеса развиваются и споры по поводу этого бизнеса, и замечательно, когда спорящие стороны обращаются за разрешением споров в суды, а не к преступным авторитетам. То безобразие, которое произошло в феврале 2018 года с моим клиентом, заставило даже меня удивиться.



Мой клиент – успешный бизнесмен, к сожалению, живущий уже давно не в России-матушке, а в Сингапуре. Его московская компания стала жертвой рейдерского захвата. Группа «инициативных граждан», включающая в себя судебного пристава-исполнителя и нотариуса из Ингушетии, решила составить «на коленках» исполнительную надпись и взыскать по ней почти полмиллиона долларов с компании моего клиента.



Вовремя принятые меры позволили не допустить хищения, арестовали, а потом и вернули деньги в собственность компании, делом заинтересовалось ФСБ России. Ну а в самой Ингушетии нашелся честный человек – судья Магасского районного суда Васильченко, который признал действия судебного пристава-исполнителя незаконными.

Приватизация

Арбитражный суд Москвы вот уже несколько лет завален сотнями исков предпринимателей, желающих выкупить московскую недвижимость дешевле той цены, которую им предлагает правительство Москвы. Есть закон, согласно которому каждый арендатор, если он относится к малому или среднему бизнесу, не имеет долгов перед бюджетом и исправно платит арендные платежи, вправе выкупить государственное имущество в собственность по его рыночной стоимости, да еще и с рассрочкой платежа, без проведения аукционов и прочей нервотрепки.



Но региональные власти, исполняя решение наших уважаемых руководителей страны о пополнении бюджетов всех уровней, стараются как можно больше завысить эту рыночную стоимость. Это очень благоприятная среда для коррупции...



Дело, которое вел я, побило абсолютный рекорд. Я слышал и видел судебные акты, которыми цены удалось снизить на три или пять миллионов, ну максимум на десять.

В нашем деле суд снизил стоимость объектов сразу на 70 миллионов, то есть практически наполовину. И объект был непростым – здание клиники, которая расположена на Старом Арбате.

Так что обращаюсь к предпринимателям: перестаньте давать взятки – все можно решить законным способом! Платите лучше гонорары адвокатам, а не взятки чиновникам: первое по крайней мере всегда можно будет вернуть.



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