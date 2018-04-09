В Туле начали выпускать пряник с башкирским медом

Фото Дмитрия Дзюбина.

Корреспонденты «Слободы» были на мероприятии и убедились: это сладкое угощение имеет поистине незабываемый вкус!

Презентация прошла в теплой, дружеской атмосфере. Среди гостей – представители администрации города Тулы, делегация из Башкортостана, партнеры и сотрудники кондитерской фабрики. Было душевно! Торжественную часть открыла руководитель «Медовых традиций» Светлана Тимакова:

- Сегодня мы говорим не о простом кондитерском изделии, обладающем безусловно прекрасными вкусовыми качествами. Мы говорим о слиянии двух известных российских брендов - двух культур нашей великой страны. Мы пишем новую историю, продолжаем старые и закладываем новые традиции. И в этой истории есть место вкусному лакомству, вобравшему в себя лучшее – тульскую технологию производства печатного пряника и ароматный башкирский мед! Для новой продукции мы создали интересный персонаж – пчелку Дину. Она будет изображена на всей линейке упаковки нового пряника.

Поздравить предприятие с праздником пришли представители различных органов власти Тулы и Тульской области. Первым торжественную речь произнес начальник отдела внешних экономических связей департамента инвестиционной деятельности и внешних экономических связей Игорь Игуров:

- От души поздравляю «Медовые традиции» с историческим моментом! Башкирский мед – уникальный лекарственный продукт, который помимо полезных свойств обладает потрясающим, незабываемым вкусом. Я вижу, что руководство предприятия и представители Республики Башкортостан нацелены на долгосрочное плодотворное сотрудничество. Они развивают свои производства не только путем увеличения выпуска существующих ныне товаров, но и с помощью разработки новых. Это достойно уважения!

Слияние брендов и начало проекта произошло во многом благодаря непосредственному участию представителя Республики Башкортостан Амура Хабибуллина.

- Мы не делимся на национальности, все вместе мы большая, дружная, единая, великолепная страна, - говорит Амур Хабибуллин. – И физическим доказательством этого единства, я уверен, станет наш печатный пряник с башкирским медом.

«Медовые традиции» подготовили для гостей праздника увлекательную программу. В экскурсионном зале фабрики все присутствующие могли почувствовать себя настоящими кондитерами: сотрудники фабрики провели для них мастер-класс по лепке тульского пряника с башкирским медом. Получилось вкусно!

Затем выступили девочки из хореографического ансамбля «Ассоль», а гости праздника получили памятные фотографии и полакомились сладкой новинкой от «Медовых традиций».

Итог встречи подвела коммерческий директор фабрики Ольга Петрова:

- Мы занимаемся производством тульского печатного пряника и несем огромную ответственность за то, что мы делаем. За прошедший период мы научились справляться с экономическими и кадровыми вопросами, но стабильность – это еще не гарантия успеха. Мы движемся вперед, увеличивая количество пряничных форм и начинок, а также особое внимание обращаем на художественное оформление нашей продукции. За сравнительно небольшой срок работы кондитерская фабрика «Медовые традиции» стала лауреатом конкурса «Лучший продукт» по итогам 2015 и 2016 годов. Два наших пряника-гиганта весом по 25 килограммов украшали Российский павильон на всемирной выставке в Милане. Но всего бы этого не было, если бы за нашим успехом не стояли люди. Мы очень гордимся нашим коллективом, партнерами и коллегами по бизнесу, всеми, кто нам помогает и поддерживает любые наши начинания. Я верю, что выпуск пряника с башкирским медом даст новый толчок к развитию нашей компании!

Вскоре новый продукт «Медовых традиций» появится на прилавках магазинов. Ждем с нетерпением!

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