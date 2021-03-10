Бренд Nika Nagel стал международным

Учредитель компании Nika Nagel Вероника Рубан.

О Nika Nagel знает не только каждая тулячка, этот бренд известен во многих странах мира, а в этом году стал участником конкурса «Экспортер года», организованного Центром поддержки экспорта. О секретах успеха компании рассказывает ее учредитель Вероника Рубан.

«Сферой красоты я начала заниматься по велению сердца: очень хотелось делать девушек красивыми. Первый салон открыла 18 лет назад, это была моностудия маникюра. Помню, в смену тогда работали всего четыре мастера, которых я обучила с нуля. Занимались только маникюром и наращиванием ногтей. Первое время, конечно, было сложно, но для меня нет ничего невозможного, всегда добиваюсь поставленных целей. Клиентам важны качество и сервис, это мы им и предоставили. В итоге в нашем салоне запись была на три недели вперед. Это был успех! Начали развиваться, после этого открыла еще восемь студий и салонов полного цикла, и в каждый из них я вложила частичку души.

Когда погрузилась в beauty-индустрию, поняла – многие фирмы просто делают бизнес, а не предоставляют качественные материалы, безопасные для мастера и для клиента. На рынке такой продукции не было, а для меня важны безопасность и высшее качество. Тогда я четко осознала: нужен собственный бренд – именно под мои запросы и запросы мастеров.

Хотелось самой иметь возможность создавать материалы, непосредственно участвовать во всех этапах – от создания до реализации, при этом должны соблюдаться европейские стандарты качества. Так и появился бренд Nika Nagel, который спустя время стал международным.

Сейчас мы экспортируем практически весь ассортимент продукции в Испанию, Францию, Польшу, а также в страны ближнего зарубежья. Имеем собственный офис и склад в Европе и Болгарии. Большой популярностью пользуются финиши, моделирующие базы, цветные гель-лаки и материалы для скоростного дизайна. Люди учатся на нашей продукции, каждый дистрибьютор имеет учебный центр, что помогает развитию бренда, его изучению и популяризации в странах. Также мы проводим обучение для сотрудников компаний-дистрибьюторов, торговых агентов.

В компании работают более 120 сотрудников онлайн и в офисе, мы сплоченные, как большая семья! Постоянно повышаем квалификацию. По скромным подсчетам, потратили на это больше 7 миллионов рублей! Не останавливаемся в развитии и учимся регулярно.

Что касается конкуренции в нашей сфере – она, конечно, есть, но мы про нее не слышали. У нас свой клиент, который выбирает качество и сервис, и в этом мы сильны. У нас три степени контроля качества выпускаемой продукции. Отдельно, много лет назад, создан отдел по заботе о клиентах, где каждому после отгрузки и получения заказа звонят личный менеджер и преподаватель. Они помогают разобраться, как применять нашу продукцию, и консультируют во всех тонкостях. В этом наша сила!

Миссия Nika Nagel и моя личная – сделать профессию мастера маникюра уважаемой и престижной. А цель – открыть более 500 представительств по всему миру, чтобы все мастера ногтевого сервиса работали только на качественных материалах, свободных от вредных веществ и аллергии».

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