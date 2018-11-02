Жизнь после инсульта

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Инсульт – это серьезный удар и для самого пациента, и для его родных. Можно ли после инсульта вернуться к нормальной жизни? И как предотвратить его повторение?

Инсульт — это сигнал к тому, чтобы изменить свою жизнь, восстановить и сохранить здоровье. «Считайте, что это ваш второй шанс», — говорит Александр Атяшев, врач-невролог клиники «Медикейт». Как восстановиться после инсульта и что могут сделать родственники, чтобы принести пациенту максимальную пользу в период реабилитации?

Александр Атяшев.

Для минимализации последствий ишемического инсульта есть только первые 4,5 часа

— Александр, что происходит в организме во время инсульта и почему такими серьезными бывают его последствия?

- Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, когда прекращается кровоснабжение какого-либо участка головного мозга. Кровоснабжение нарушается — и происходит повреждение или гибель клеток мозга, а это ведет к нарушению какой-либо функции организма — речи, движения в конечностях, умственных способностей, внимания, памяти и т. д.

— Почему нарушается мозговое кровообращение?

- Инсульт возникает либо из-за блокады кровеносного сосуда, который снабжает мозг (ишемический инсульт), либо при разрыве кровеносного сосуда в мозге (геморрагический инсульт).

Блокада сосуда может быть вызвана образованием атеросклеротических бляшек (жировых отложений) или тромбом, который попадает в кровоток и вызывает закупорку артерии.

Разрыв сосуда при геморрагическом инсульте обычно происходит в размягченной стенке артерии: кровь вытекает, накапливается, что приводит к сдавливанию мозговой ткани и повреждению клеток. В обоих случаях в результате недостатка кислорода часть клеток мозга в очаге инсульта погибает, а часть повреждается.

В течение нескольких минут человек теряет способность рассуждать, говорить, двигать руками или ногами.

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— Какие симптомы свидетельствуют об инсульте?

- Есть простейший тест, который поможет родственникам распознать инсульт. Нужно попросить его совершать всего три действия: улыбнуться, поднять обе руки и назвать свое имя. Если при улыбке опущен уголок рта, если человек не может поднять руки из-за того что одна из них ослабла, а имя произносит неразборчиво — срочно вызывайте скорую помощь.

Помните: при ишемическом инсульте для эффективного удаления блокады сосуда (тромба) есть только 4,5 часа, пока клетки поврежденного участка полностью не погибли.

Также признаками инсульта могут быть:

внезапное онемение лица, рук, ног, слабость в конечностях,

внезапное нарушение сознания, потеря способности говорить, затрудненная речь, потеря способности понимать смысл чужих слов,

внезапное нарушение зрения на один или оба глаза,

внезапное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия,

внезапная сильная головная боль по неизвестной причине,

внезапная тошнота, боль в области лица или конечностей, общая слабость (чаще у женщин).

— Почему так важно обратиться за медицинской помощью в первые часы после инсульта?

- Инсульт — это неотложное состояние. Только в первые 3−5 часов медицинская помощь наиболее эффективна: это так называемое терапевтическое окно, во время которого лечение может восстановить поврежденные клетки мозга и минимизировать последствия инсульта. Если вовремя не обратиться за помощью, клетки погибнут безвозвратно, и дальнейшее лечение будет направлено только на приспособление к жизни с учетом имеющихся нарушений.

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— Чем микроинсульт отличается от обычного инсульта? Он так же опасен и тоже требует лечения?

- Микроинсульт, или транзиторная ишемическая атака (ТИА), — это временное нарушение кровоснабжения части головного мозга, то есть предвестник инсульта. Во время ТИА человек может испытывать некоторые или все вышеописанные симптомы.

Особенность микроинсульта в том, что эти симптомы обычно выражены несильно и быстро проходят — наутро человек может чувствовать себя прекрасно.

Но отнеситесь к ним серьезно — обязательно вызывайте «скорую»! От этого зависит ваше здоровье и жизнь.

Реабилитация начинается в первые сутки

— Когда можно начинать реабилитацию после инсульта?

- После завершения лечения острейшей фазы, то есть фактически в первые сутки после инсульта. Даже если больной пока лежит, он может и должен двигаться — поворачивать голову, шевелить руками-ногами, пытаться садиться.

Даже с лежачими больными можно и нужно делать пассивные упражнения.

Программа реабилитации начинается уже в больнице и продолжается дома (или же в санатории, медицинском центре). Каждый день после инсульта — это работа на пути к восстановлению.

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— Что должно быть первым шагом в процессе восстановления?

- Прежде всего нужно работать над правильным положением тела — позиционированием: это облегчает восстановление двигательных способностей, предотвращает мышечные травмы, контрактуры, уменьшает боли. Главные принципы позиционирования:

поддерживать максимально возможную симметричность ключевых точек (плечи, лопатки, таз), держать в правильном положении голову, плечи, бедра. золотое плавило — пациент лежит на любом боку, но не на спине. не игнорировать неподвижную часть тела. Тумбочку у кровати больного ставят с пораженной стороны, чтобы при движении, например, за кружкой пациент тянулся через больную сторону и задействовал ее. Учитесь использовать вашу слабую руку — для опоры, поддержки, открывания двери, включения света. Важно развить устойчивую привычку пользоваться слабой рукой, насколько это сейчас возможно.

— Нужна ли пациенту лечебная физкультура?

- Обязательно. ЛФК необходима для восстановления навыков движения и подготовки к тому моменту, когда вы сможете более полноценно двигаться. В результате регулярных упражнений растянутся укороченные мышцы кисти, предплечья, задней поверхности ног, активизируются ослабленные мышцы рук, увеличится амплитуда движений, улучшится равновесие сидя и стоя. Если у пациента нарушена речь, необходимы артикуляционные упражнения (для языка, губ, мышц нижней челюсти, мимических мышц). Нужна вестибулярная гимнастика для восстановления координации движений, упражнения для реабилитации при двигательных нарушениях. Освоив эти упражнения под руководством врача, вы сможете делать их дома — сначала с помощью родственников, потом самостоятельно. Главное — регулярность: 5−6 раз в неделю, по 30−40 минут в день.

Совет родным пациента: разумно относитесь к его жалобам и не разрешайте ему поддаваться лени и унынию.

Больной в таком состоянии чаще всего настроен лежать, но ваша задача — настаивать на том, чтобы он двигался. Адекватно оценивайте его состояние, и если он может дойти до туалета сам, не ставьте биотуалет возле кровати. Если пациент в силах есть самостоятельно, не кормите его с ложки.

Заново учитесь говорить, есть, понимать и помнить

— Как нужно подготовить дом для пациента после инсульта? И какие дополнительные приспособления ему потребуются?

- Пока пациент восстанавливает повседневные навыки, необходимые для самостоятельного обслуживания себя, пока он с трудом двигается, необходимо обеспечить ему безопасность перемещений. Для этого:

уберите ковры и лежащие на полу провода, чтобы пациент не споткнулся. Убедитесь, что все пути, которые использует больной, свободны для прохода и хорошо освещены.

оборудуйте кровать поручнями, чтобы он мог присаживаться

в ванной прикрепите специальные вертикальные перила, за которые пациент сможет держаться,

Специальные приспособления — стульчик на унитаз, сиденье для ванны — облегчат жизнь пациента дома.

установите в ванну или душевую кабину сиденье, чтобы больной мог мыться сидя,

поднимите высоту туалета с помощью прикроватного стула,

когда больной учится ходить, купите для него ходунки, впоследствии — трость.

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— После инсульта у людей часто нарушается речь. Ее можно восстановить?

- Да, восстановлению функций речи помогает артикуляционная гимнастика, о которой я говорил выше, а также занятия с логопедом, но главное — общение с близкими людьми, то есть ежедневная практика речи. Нарушения речи могут быть двух видов — афазия (пациенту трудно понимать слова и выражать свои мысли) и дизартрия (понимание есть, но нарушено произношение и плавность, четкость речи). Общие правила:

задавайте вопросы, на которые пациент может ответить «да» или «нет».

говорите медленно и четко, давайте больному время, чтобы ответить, не говорите за него.

будьте терпеливы и последовательны. При регулярных занятиях со временем обязательно наступит улучшение.

— Чем нужно кормить человека после инсульта?

- У больных с инсультом часто возникает проблема нарушенного глотания — дисфагия, при этом есть риск нарушения проходимости пищевода и аспирации (проникновения инородных тел в легкие). Она может стать причиной удушья, инфекционных заболеваний, пневмонии. Таких пациентов нужно кормить, строго соблюдая рекомендации: только в положении сидя с опорой под спину, с поворотом в здоровую сторону в момент проглатывания, только небольшим количеством пищи.

Лучше всего переносится полужесткая пища — запеканка, густой йогурт, протертые овощи и фрукты, жидковатые каши.

Твердую и жидкую пищу давайте в разное время. Исключите из рациона продукты, часто вызывающие поперхивание, — хлеб, печенье, орехи и пр.

— К каким еще нарушениям приводит инсульт?

- При инсульте могут быть повреждены участки мозга, которые отвечают за процессы обучения, понимания, общения. Часто наблюдается ухудшение памяти, проблемы с восприятием: человек не осознает, что функции его тела нарушены, он не узнает знакомые предметы, людей, он может игнорировать какую-то часть тела. Со временем при правильной терапии утраченные навыки будут восстанавливаться, но это процесс небыстрый.

Дома можно и нужно упражнять память и внимание: расспрашивать пациента о том, что он делал/видел вчера, рассматривать семейный альбом, разгадывать загадки, вспоминать схожие предметы по форме, цвету, и т. д.

Еще один важный момент — настроение пациента. Человек испытывает уныние, пустоту и безнадежность из-за того, что не может выполнять свои прежние социальные функции (работать, заботиться о семье), чувство унижения из-за утраченных элементарных навыков, может отказываться от общения. Возможны внезапные перепады настроения, агрессия, злость, смехи и слезы без причины.

В таких случаях пациенту может потребоваться лечение антидепрессантами, а от родственников — спокойствие, воздержанность от критики.

И больному, и его родным нужно помнить, что все это — последствия инсульта, которые по мере восстановления пройдут.

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Двигайтесь!

— Как подобрать правильную физическую активность после инсульта?

- Двигаться необходимо независимо от степени нарушений после инсульта, при любой степени ограничения.

Если функции ног и рук не нарушены, как можно быстрее поднимайтесь и начинайте двигаться! Занимайтесь лечебной физкультурой, ходите по лестнице вместо лифта, гуляйте по улице, занимайтесь садом, играйте с внуками. Подходит любая активность, которая доставляет вам удовольствие, — просто возьмите перед собой обязательство двигаться каждый день.

Если есть слабость в конечностях, но они работают, можно ходить пешком, в том числе на беговой дорожке, полезно плавать, заниматься гимнастикой в бассейне, йогой, танцами.

Даже если больной находится в кровати или инвалидном кресле, он тоже может двигаться — делать силовые упражнения, гимнастику на растяжку.

— Всегда ли после инсульта человек может вернуться к привычной жизни?

- Это зависит от объема поврежденных клеток, от того, какая часть мозга затронута и вовремя ли была оказана медицинская помощь. При должном упорстве, терпении, помощи врачей и родственников, утраченные функции восстанавливаются.

В моей практике были пациенты, которые возвращались к работе даже после нескольких инсультов.

И больному, и его родным нужно понимать, что восстановление — процесс долгий и сложный, от него не стоит ждать мгновенных результатов и впадать в отчаяние, когда их нет. Будут дни хорошие, когда вы будете делать огромные успехи, и дни плохие, когда кажется, что вы откатились к началу пути. Не стремитесь объять необъятное, не торопите события, а разделите цели на:

- ближайшие — которые можно отследить и измерить. Например, если больной в первые дни лежал, ближайшей целью будет сесть на кровати и самостоятельно поесть. Держать кружку, встать и дойти до двери комнаты, сделать гигиенические процедуры — все это тоже ближайшие цели.

- отдаленные — то, чего вы хотите добиться через 6 месяцев и более. Вернуться к работе, спорту, хобби — все эти цели лучше обсудить с врачом, чтобы понять, на какую степень восстановления функций можно рассчитывать.

Предотвратить инсульт — в ваших силах

— Есть ли группы риска, в которых инсульт случается чаще?

- Если вы говорите о возрасте, поле, национальности, — нет. Инсульт возникает у людей всех возрастов, у мужчин и женщин, у представителей всех национальностей и рас, у людей любого социального положения. У всех есть факторы риска. Есть факторы, на которые мы не можем повлиять: преклонный возраст, генетика, инсульт в анамнезе и т. д. . Но есть те, с которыми можно справиться и тем самым снизить риск первого и повторных инсультов:

курение, злоупотребление алкоголем. До 55 лет курение, в том числе пассивное, является ведущим фактором риск инсульта!

До 55 лет курение, в том числе пассивное, является ведущим фактором риск инсульта! повышенное артериальное давление, диабет, повышенный холестерин. Обратитесь к врачу и придерживайтесь лечения, которое он назначит. Регулярный прием препаратов и контроль уровня холестерина и сахара крови уменьшит влияние этих факторов риска, облегчит ваше состояние и снизит риск инсульта.

Обратитесь к врачу и придерживайтесь лечения, которое он назначит. Регулярный прием препаратов и контроль уровня холестерина и сахара крови уменьшит влияние этих факторов риска, облегчит ваше состояние и снизит риск инсульта. избыточный вес, малоподвижный образ жизни. Похудейте! Питайтесь правильно, выберите для себя подходящие и, главное, регулярные физические нагрузки.

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— Каким правилам нужно следовать после инсульта, чтобы он не повторился?

- Кроме описанных выше факторов риска, на которые пациент может повлиять, есть еще несколько «правил жизни».

Во-первых, принимать все препараты, назначенные лечащим врачом. Некоторые из них принимаются определенный отрезок времени, другие — пожизненно. Не игнорируйте лекарства, не отказывайтесь от них без консультации с врачом! Купите диспенсер (таблетницу), в который можно разложить препараты на день или неделю, рассортировать их по времени дня.

Во-вторых, пациент после инсульта должен регулярно проходить обследование: сдавать анализы крови на липидный спектр, сахар 9при диабете), делать УЗИ сосудов шеи, наблюдаться у невролога, кардиолога. Полезны занятия с мануальным терапевтом, специалистом по лечебной физкультуре.

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ЭКГ

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