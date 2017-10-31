«Женские» врачи: О секретах красоты и здоровья

Мы поговорили с гинекологами, эндокринологами и пластическими хирургами о том, что волнует каждую женщину. Важная информация – из первых уст.

Диагностический центр «АЛЬФАМЕД»

До сих пор остается актуальным вопрос бесплодия и вынашивания беременности. Международные исследования, проводившиеся в последние годы в развитых странах, показали: во всём мире не менее 70 млн супружеских пар не могут иметь своих детей. А диагноз «бесплодие» уже можно поставить примерно миллиарду человек (Татьяна Яковлева, 2016 г.).

В России 78 млн женского населения, из них страдает бесплодием 6 млн. Возросло и мужское бесплодие, которое составляет примерно 4 млн (интервью в газете «Российские известия» профессора, заслуженного деятеля науки РФ, вице-президента РАМН, академика В. И. Кулакова).

То есть 15% семейных пар имеют эту проблему, что уже — критический уровень в статистике деторождения.

Но, по некоторым данным, этот порог уже достиг 17-18%, и с каждым годом количество таких пар возрастает примерно на 250 000.

Мы поговорили с Ольгой Басовой, кандидатом медицинских наук, гинекологом-эндокринологом, репродуктологом медицинского центра «АЛЬФАМЕД».

– Когда ставится диагноз «бесплодие»?

– Он может быть поставлен паре в том случае, если на протяжении 12 месяцев систематической половой жизни без контрацепции (т .е. без предохранения) не наступило зачатие ребенка; но если женщине больше 35 лет, то его ставят уже через 6 месяцев.

– Каковы же причины? И какие обследования необходимо пройти паре?

– Да, именно паре! Так как даже в причине возникновения внематочной беременности и выкидышей половина составляющей приходится на мужской фактор.

Итак, одна из наиболее частых причин — неправильная работа маточных труб, а в тяжелом случае — их непроходимость. Нарушают работу маточных труб спайки, которые возникают на фоне воспалительных процессов, вызванных бактериями и вирусами. Часто эти процессы могут носить вялотекущий характер, и женщину ничего не беспокоит. Проверить состояние труб можно под контролем рентгена (проводится не чаще раза в год), так и методом УЗИ (безопасный и щадящий метод, который можно использовать по необходимости и чаще). Перед этим обязательно провести обследование в паре на инфекции: посевы, ПЦР-диагностика, ИФА, определение соотношения полезной и патогенной флоры (фемофлор для женщин и андрофлор для мужчин). По результатам назначается лечение обоим супругам. Для восстановления проходимости труб существует лапароскопический метод удаления спаек.

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Обязательно обследование эндокринной системы женщины: состояние гипоталамуса, гипофиза (центров регуляции), яичников, щитовидной железы, надпочечников. Исследуется кровь женщины на гормональный профиль. При неправильной работе эндокринной системы может возникнуть ожирение, впоследствии — и сахарный диабет, отсутствие овуляции (или нет роста доминантного фолликула, или он не лопается, поэтому яйцеклетка не может попасть в трубу для оплодотворения со сперматозоидом). Для диагностики роста фолликула проводится УЗИ в динамике (примерно 3-4 раза в течение менструального цикла).

Необходимо оценить и состояние полости матки, рост эндометрия (т. е. слизистой в полости матки). Для начала проводится УЗИ органов малого таза (не менее 3-х раз в цикле), где исключаются миоматозные узлы, растущие в полость, полипы, хроническое воспаление эндометрия, что препятствует внедрению оплодотворенной яйцеклетки. Для подтверждения той или иной причины (решает врач) дополнительно проводится МРТ, пайпель-биопсия эндометрия и/или гистероскопия, посев из полости матки на инфекции.

Обязательным является обследование состояние шейки матки.

Особенно если имеется дефект слизистой, на фоне которого развивается воспаление. Воспалительный процесс в шейке матки может приводить к образованию антител, т. е. аллергенов, которые обездвиживают сперматозоиды, а также вызывать перерождение доброкачественного процесса в шейке матки в злокачественный, поэтому перед зачатием необходимо провести обследование и лечение. Для этого берутся мазки на инфекции, в том числе на вирус папилломы человека, на онкоклетки, проводится кольпоскопия. Существует также проба на совместимость (Курцрока-Миллера), которая дает оценку проникновению сперматозоидов, определяет наличие клеток воспаления.

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Мужчины начинают обследование со спермограммы, где морфология (форма клеток) считается по Крюгеру с обязательным проведением MAR-test, согласно данным ВОЗ от 2010 г. MAR-test говорит об иммунологическом факторе бесплодия (когда аллергены возникают в организме мужчины на собственные сперматозоиды, обездвиживая их). В таком случае проводится лечение методом ИИСМ (инсеминации), когда сперма очищается от балластных веществ, отбираются самые подвижные сперматозоиды, дополнительно активизируется, и вводится непосредственно в полость матки, что дает возможность зачатия.

Проводится также генетическое обследование пары на кариотип (кровь из вены), особенно при сниженных показателях спермограммы у мужа.

Не откладывайте обследование и лечение у репродуктолога, так как репродуктивный потенциал женщины ограничен!

После 30-35 лет функция яичников снижается, и природой запрограммировано, что остается больше в процентном соотношении яйцеклеток с генетическим дефектом, поэтому чаще у плода возникает патология органов и различных систем.

Хотим пожелать, чтобы в вашем доме быстрее раздался детский смех!

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Гинеколог — самый важный врач в жизни каждой женщины. В Центре Врачебной Косметологии «Эстетик Мед» работают опытные специалисты, которые помогут вам в решении любой задачи, будь то диагностика, лечение гинекологических заболеваний, удаление новообразований и даже интимная пластика. О последнем — подробнее.

В последнее время очень популярно лечение и омоложение интимной зоны СО2-лазером. Это самый безопасный, быстрый, эффективный и безболезненный способ интимной коррекции без операции

Уже после первой процедуры вы почувствуете улучшение ощущений во время интимной близости.

Это современная методика, позволяющая качественно улучшить вашу сексуальную жизнь без операции. Это самый безопасный, быстрый, эффективный и безболезненный способ интимной коррекции.

Лазер возвращает половым органам «молодой» тонус и форму. Во время процедуры происходит равномерное и четко дозированное прогревание тканей слизистой оболочки влагалища, в результате чего оно резко сокращается и происходит сужение стенок. Начинается выработка собственного коллагена, улучшается кровоснабжение обработанной зоны, тонус повышается, слизистая оболочка становится более плотной, увлажненной и упругой, пропадают зуд и чувство сухости.

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Также лазерное омоложение позволяет уменьшить размер малых половых губ, придать им более деликатные очертания и избавить от пигментации.

Кроме того, эта амбулаторная процедура может применяться при начальных стадиях опущения стенок влагалища, атрофических изменениях слизистой оболочки, стрессовом недержании мочи — во всех этих случаях процедура позволяет исключить прогрессирование патологий, а на ранних стадиях — даже отказаться от хирургических операций.

Лазерная интимная пластика безопасна, эффективна, не имеет возрастных ограничений и не требует специальной подготовки. Воздействие лазера совершенно безболезненно, не вызывает кровотечений и других негативных последствий. А эффект заметен уже после первой процедуры.

Еще один способ эстетической коррекции — это интимная контурная пластика специальными филлерами на основе гиалуроновой кислоты. При помощи этой процедуры можно увеличить точку G, восстановить объем больших половых губ; скорректировать форму малых половых губ, избавиться от проблемы «стрессового» недержания мочи и др. Интимная контурная пластика безопасная, безболезненная и эффективная процедура!

Для профилактики и лечения сухости в интимной зоне и восстановления нормальной микрофлоры влагалища применяются процедуры биоревитализация и биореволюметрия интимной зоны.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Биоревитализация — это введение в ткани интимной зоны препаратов, имеющих в своей основе гиалуроновую кислоту. Это вещество, родственное тканям организма человека.

Биореволюметрия интимной зоны. Процедура совмещает в себе сразу две популярные современные методики: биоревитализацию и инъекционную контурную пластику, а это – восполнение дефицита объема; омоложение кожных покровов; насыщение дермы влагой; обновление клеток кожи, активизация выработки фибробластов. Биореволюметрия рекомендована к проведению после 25 лет.

Для ускорения восстановления тканей и прекращения воспалительных процессов применяется плазмолифлинг интимной зоны. В процедуре используется плазма из крови пациента, обогащенная тромбоцитами. В результате плазмолифтинга улучшается кровоток и метаболизм в клетках, повышается упругость интимных мышц, прекращаются воспалительные процессы, замедляется размножение патогенных микроорганизмов. Данная процедура позволяет не просто вылечить заболевание, но и избежать его рецидива за счет эффекта иммунокоррекции.

В ноябре скидка на интимную лазерную пластику – 30%. Скидка на интимную контурную пластику, биоревитализацию, биореволюметрию и плазмолифтинг – 15%.

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В «Эстетик Мед» работают грамотные специалисты.



Татьяна Андреевна Никанорова — врач акушер-гинеколог.



Леонтина Валерьевна Пичугина – врач акушер-гинеколог.

Многопрофильный медицинский центр «Созвездие красоты и здоровья»

Тула, ул. Дзержинского, 10, 2-й этаж

+ 7 (4872) 25-11-41

sozvezdie-tula

Эндокринолог — важный врач в жизни каждой женщины. Этот специалист занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений. Врач-эндо­кринолог многопрофильного медицинского центра «Созвездие красоты и здоровья» Мария Матвеева рассказала о том, с какими заболеваниями к ней чаще всего обращаются тулячки.

— Мария Александровна, какие эндокринные заболевания встречаются чаще всего?

– Сахарный диабет, нарушение функции щитовидной железы, ожирение, метаболический синдром, бесплодие — это, по сути, эпидемии XXI века. Список проблем, с которыми женщины обращаются к эндокринологу, огромен.

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— Когда женщина должна понять, что ей нужно обратиться к этому специалисту?

– Милые женщины, не нужно ждать, пока проблема даст о себе знать!

Помните: профилактика — лучший способ сохранить свое здоровье.

Я советую регулярно проходить обследование у эндокринолога, даже если вас ничего не беспокоит. Следите за общим состоянием, весом, контролируйте сахар в крови, холестерин и АД.

Женщины любого возраста нуждаются в контроле эндокринолога, но особенно должны быть внимательны женщины, вступившие в менопаузу, так как они наиболее уязвимы в отношении гормонального дисбаланса и остеопороза.

— Как людям, страдающим сахарным диабетом, контролировать свое состояние здоровья?

– Диабет должен быть образом жизни, а как правильно его сформировать, поможет и научит эндокринолог.

Пытаться лечиться самостоятельно — большая ошибка. Только опытный врач, проведя несколько диагностических процедур и анализов, может подобрать оптимальные препараты.

Их прием должен быть регулярным, как и контроль уровня сахара, также необходимо отслеживать развитие осложнений со стороны почек, глаз, ног. Грамотный эндокринолог поможет держать ваше состояние здоровья под полным контролем.

Конечно, одного медикаментозного лечения мало. Человек с сахарным диабетом должен кардинально изменить распорядок жизни и рацион питания, а также отказаться от вредных привычек. В некоторых случаях (по рекомендации врача) человеку придется выполнять целый комплекс программ для снижения веса.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Как человеку понять, что функция его щитовидной железы нарушена?

– В первую очередь, нужно прислушаться к своему организму. Симптомами пониженной функции щитовидной железы могут быть:

заметное увеличение веса;

повышенная утомляемость, апатия;

вялое состояние при хорошем сне ночью;

умственное, физическое, эмоциональное истощение;

раздражительность;

ощущение холода, озноб;

снижение работоспособности;

понижение температуры.

Для того чтобы максимально быстро и правильно поставить диагноз «гипотиреоз» или «тиреотоксикоз», многопрофильный медицинский центр «Созвездие здоровья» собрал на своей базе лучших специалистов – эндокринологов и врачей смежных специальностей. Здесь вы сможете не только получить полную консультацию, но также сдать все необходимые анализы, для чего не потребуется предварительная запись или ожидание в очереди.

Пациентам в обязательном порядке назначается УЗ-обследование щитовидной железы. В зависимости от полученных результатов могут назначаться дополнительные анализы, которые позволят уточнить причины заболевания и помочь эффективно провести лечение.

Для постановки точного диагноза специалистам требуется не более двух дней.

Мы ценим ваше время и деньги, и потому

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Каждому пациенту гарантируется индивидуальный подход, забота и внимание.

Независимая медицинская лаборатория «ИНВИТРО»

Крупнейшая в России частная медицинская компания «ИНВИТРО» более 20 лет оказывает услуги в сфере высокоточной диагностики. Девять собственных лабораторных комплексов, которые ежедневно выполняют более 143 000 различных тестов, обеспечивают работу более 1000 медицинских офисов компании.

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