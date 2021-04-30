Какими антисептиками пользуются в тульских кафе и ресторанах?

Пандемия установила новые правила: теперь во всех заведениях нас встречают антисептики. Как оказалось, многие из тех, что мы видим в популярных местах поставляет тульская компания.

Компания ООО «АС-ТРЕЙД» представляет в Туле полную линейку средств для дезинфекции помещений и для индивидуальной гигиены. Это официальный представитель завода Научно-производственной фирмы «ГЕНИКС» – крупнейшего российского производителя эффективных и при этом экологически чистых средств торговой марки «Ника».

Замечали бутылочки с антисептиками «Ника» на входе в рестораны и кафе? Сотрудничество с этой маркой выбирают одни из самых популярных тульских заведений: кофейни «Сова» и «Кофе Культ», рестораны «PUBLIC», «Saldens», «Дружба», «WhatElse», «Сангрия», «Крутим Катим», «Культура», салон красоты «Beauty Сфера» и др.

Кофейня «Сова»:

– Мы заботимся о своих гостях, поэтому уделяем их безопасности большое внимание. Что учитывается при выборе антисептика? Качество и эффективность. Это все есть в средствах линейки «Ника». И еще одно приятное преимущество: эти антисептики не сушат руки, что приятно радует гостей и сотрудников кофейни. Мы давно сделали свой выбор в пользу «Ники» и используем много дезинфицирующих средств этой марки, в том числе средства, которыми мы протираем столы, ручки дверей и другие поверхности. Эти средства не пахнут хлоркой, и при этом отлично справляются со своей задачей.

Менеджер по закупкам пицца бар & гриль «Дружба» Елена Соловьева:

– Нам нравятся средства линейки «Ника» за качество и отсутствие резкого запаха. Гости приходят к нам, чтобы поесть, поэтому отталкивающим запахам у нас не место. Мы используем не только антисептики, но и средства для обработки поверхностей. И можем сказать из опыта: средства отлично справляются со своей задачей и не вызывают раздражений на коже.

Антисептики «Ника» используются для дезинфекции не только в ресторанах, но и офисах, салонах красоты, а также на заправках «Роснефть», в отделениях МФЦ и в Тульском государственном университете.

Ведущий инженер ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» Оксана Королева:

– Когда началась пандемия, мы ужесточили требования безопасности на предприятии. Мы стали использовать концентрированные дезинфицирующие средства линейки «Ника». Нам нравится, что они долго хранятся, да и соотношение цены и качества радует. Когда выбирали дезинфицирующее средство, обратили внимание, что продукцию этого производителя используют и в медицинских учреждениях, а значит, им можно доверять.

Руководитель студии «Beauty Сфера» Анастасия Гвоздева:

– Мы закупаем у компании дезинфицирующие средства для салона и бытовую химию для дома. И там и там вопрос безопасности – один из самых важных. Нам нравится качество продукции, доступная цена и условия доставки. Необходимую продукцию нам доставляют всегда оперативно. Отметим и большой ассортимент, в том числе спиртовые и бесспиртовые антисептики, и разные объемы – от маленьких индивидуальных упаковок до канистр.

Для нас важно еще и то, что компания предоставила сертификаты на продукцию, ее спрашивают некоторые наши клиенты. Доверяя этой компании, мы уверены в безопасности.

Компания «АС-ТРЕЙД» предлагает:

средства для дезинфекции поверхностей, воздуха и кожные антисептики,

средства для мойки и дезинфекции оборудования на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности,

профессиональную и бытовую химию,

средства для дезинфекции объектов ветназдора и профилактики болезней животных.

Компания предоставляет полный пакет документов на продукцию, что позволит без проблем пройти проверку со стороны контролирующих органов.

Стоит отметить и ценовую политику. Во время пандемии мы часто становились свидетелями всевозможных спекуляций на рынке товаров первой необходимости. Часто цены взлетали в несколько раз, достаточно вспомнить историю с медицинскими масками. ООО «АС-ТРЕЙД» удалось сохранить цены на приемлемом уровне.

Широта линейки продукции «Ника» позволяет использовать ее в самых разных сферах: больницах, школах, детских садах, Вооруженных силах, кафе и ресторанах, торговых центрах, гостиницах, саунах и бассейнах, салонах красоты, фитнес-центрах и производственных предприятиях, а также ветеринарными службами и в сельском хозяйстве.