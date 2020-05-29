Выжить в кризис: как перестроить работу бизнеса в сложные времена и сохранить коллектив?

Как эпидемия повлияла на бизнес и как выжить в кризис, рассказывает Дмитрий Сидоркин, основатель и руководитель IT-компании Soft Gold.

Тула больше двух месяцев прожила на самоизоляции. Для бизнеса это время стало переломным: всем пришлось адаптироваться к новым условиям, и те, кто смог это сделать, вынесли свои уроки. Как эпидемия повлияла на бизнес и как выжить в кризис, рассказывает Дмитрий Сидоркин, основатель и руководитель IT-компании Soft Gold.

- Дмитрий, как Ваша компания пережила период самоизоляции и длинных выходных? Пришлось перестраивать работу?

- У нас не было выходных, объявленных по стране на полтора месяца: компания работала, сотрудники выполняли свои обязанности в полном объеме, но удаленно. Особых изменений никто не почувствовал: разве что не приходилось каждое утро бриться и ехать в офис. А это даже неплохо)).

- Сотрудники на удаленке были так же эффективны, как в офисе? Не пришлось применять дополнительную мотивацию?

- Мне радостно, что в домашних условиях они трудились так же продуктивно, как в офисе. Еще более радостно, что мы полностью сохранили коллектив, смогли обойтись без сокращения штата и зарплат.

Для меня лично дистанционный формат работы привычен: как руководитель я уже давно работаю в ненормированном режиме и «удаленку» успел попробовать везде — дома, в отпуске, за границей.

Не исключено, что новый опыт заставит нас пересмотреть организацию труда.

Знаю, что некоторые мои сотрудники, особенно живущие в области, после двух месяцев удаленной работы не горят желанием снова каждый день тратить время на дорогу. Я их в этом поддерживаю: если человеку комфортно работать дома и он справляется со своими обязанностями, нет необходимости отсиживать в офисе 8 часов. Во всем мире IT-компании работают удаленно и мы бы со временем тоже к этому пришли, а жизнь ускорила эти процессы.

- Период ограничений сказался на показателях Вашей компании — продажах, прибыли?

- Говорить, что мы не пострадали в этот сложный период, наверное, неправильно. Потребители наших продуктов находятся по всему миру, мы зависимы от внешних рынков, которые из-за пандемии были закрыты. Из-за повсеместного карантина у нас стало меньше заказчиков и продажи, конечно, просели. Но не критично, потому что мы продолжили активную работу с постоянными клиентами и теми, кто пришел к нам до периода ограничений, связанных с пандемией. Исправляли недоработки, вносили изменения в наши продукты, разбирали запросы заказчиков. Постоянная взаимосвязь, быстрая реакция на обращения, совершенствование нашего ПО помогли нам сохранить контакт с клиентами, что позитивно сказалось на прибыли.

- В конце прошлого года Вы говорили о разработке и скором выходе на рынок нового продукта для просмотра чертежей — мультиплатформенного, адаптированного для мобильных устройств. Работа над ним продолжается?

- Мы временно ее приостановили, предпочтя сконцентрироваться на уже существующих, работающих продуктах. Совершенствовали их, устраняли недочеты, делали еще более удобными. Время показало, что это решение было правильным. К работе над новым продуктом мы вернемся сразу же, когда ситуация стабилизируется. Судя по росту посещаемости нашего сайта и объемов продаж, рынки Европы, США и Дальнего Востока постепенно оживают. Надеюсь, и Россия скоро придет в себя.

- Какие уроки Вы извлекли из этого периода?

Период ограничений подтвердил то, в чем я и до него был уверен: финансовая «подушка» необходима. Без нее любая, даже менее сложная ситуация может привести к катастрофическим последствиям для бизнеса. Если бы у Soft Gold не было такого резерва, пережить это время было бы гораздо труднее.

Второй важный урок пандемии и карантина — нужно быть готовым к тому, что твой продукт/услуга временно потеряют актуальность, а новые проекты придется притормозить.

Всегда нужно иметь запасной вариант, чтобы работа не остановилась, то есть диверсифицировать рабочий процесс.

Искать то, что будет востребовано твоими клиентами даже в той ситуации, когда они сами сильно «просаживаются». Если ты нашел это — значит, переживешь аналогичные стрессы и в будущем.

Сложные времена ставят бизнес в стрессовые условия и учат выживать в них. Мы не можем быть уверены, что период, подобный нынешнему, не повторится. Но сейчас хотя бы есть понимание, что мы к нему готовы.

Справка Myslo

Компания Soft Gold

Основана в Туле в 2000 году.

Под торговой маркой CADSoftTools компания создает программные продукты для работы с промышленными и строительными чертежами. Например, приложение ABViewer с поддержкой более 60 форматов 2D и 3D файлов, графический редактор Inventory для работы в сфере управления объектами недвижимости, библиотеки для разработчиков.

Продукты от Soft Gold используются более чем в 120 странах мира. Среди потребителей — LG HealthCare, Samsung, Hitachi Power Europe, Boeing, «Вымпелком» (Beeline), «СеверГазпром» и др.

В 2019 году был создан первый прототип мультиплатформенной программы, адаптированной для работы на Windows, Linux, Android, iOS. В настоящее время компания готовится к предварительному релизу этого приложения.

Soft Gold — победитель областного конкурса «Бизнес-триумф» (2018 г.) в номинации «Лучшее экспортное предприятие», всероссийского конкурса «Золотой Меркурий», номинант национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2019», победитель конкурса «Экспортер 2020 года» в номинации «Лучший экспортер услуг Тульской области».

Компания Soft Gold

Тула, ул. Морозова, 22.

Тел. (4872) 70−11−25.

cadsofttools.ru

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