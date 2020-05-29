Владимир Машков: «Артисты театра Табакова не теряют вдохновения во время самоизоляции»

Фото Алексея Пирязева.

Продажу билетов в театры, согласно «дорожной карте» Минкультуры по снятию ограничений, возобновят 1 августа. До этого времени актёры не сидят без дела — в Московском театре Олега Табакова готовят сразу несколько премьер, а репетиции проходят в онлайн-формате.

Какое преимущество получили творческие люди в условиях самоизоляции и как пандемия повлияла на образовательный процесс в театральных вузах, рассказал художественный руководитель театра Олега Табакова, заслуженный артист РФ, народный артист РФ Владимир Машков. Он стал очередным гостем авторского проекта депутата Госдумы Наталии Пилюс «О культуре в Год Памяти и Славы в «Парламентской газете».

- Владимир Львович, учреждения культуры в пандемию закрылись одними из первых в стране — 17 марта министерство распорядилось приостановить допуск посетителей во все федеральные театры. Как Ваш театр справляется с новыми условиями?



- Не могу сказать, что эта ситуация нас полностью подкосила — мы в боевой форме. Конечно, главная задача театра — встретиться со зрителями. Без этого нет возможности развиваться. Театр существует только в присутствии зрителей, в уникальной атмосфере единения актёров и аудитории. Но и сейчас время мы зря не теряем — в нашем большем холдинге успешно работает театральная школа, все занятия идут онлайн. В театре продолжаются репетиции, тоже виртуально — мы опробовали этот метод.



- Готовите ли Вы новые спектакли?



- Работа идёт полным ходом. Надеюсь, в ближайшее время состоится премьера спектакля по произведению Агаты Кристи «И никого не стало». Пьеса невероятно динамичная, интересная, насыщенная.

У нас задействован потрясающий актёрский состав, замечательный художник, известнейший скульптор Александр Рукавишников, костюмы делает великий кутюрье Валентин Юдашкин.

Мы ожидаем, что получится интересная, зрелищная и очень эмоциональная история. Второй спектакль ставит наша актриса Алена Лаптева — постановка по комедии Александра Вампилова «Старший сын» будет идти на нашей исторической сцене. С нетерпением ждём возможности показать зрителям наши премьеры.



- Как Вы применяете современные средства коммуникаций в ходе репетиций?



- Мы активно используем платформу Zoom для организации онлайн-конференций. «Виртуально» ходим в гости к друг другу, проводим репетиции. Это очень важный опыт, особенно для студентов. Мы даем ребятам задания — записать монологи из мировой драматургии, а затем вместе разбираем их. Когда ты с камерой один на один, настраиваешь всё внимание на самого себя, внимательно вглядываешься в своё лицо, глаза, вслушиваешься в голос. Самоизоляция дала актёрам и студентам уникальную возможность детальнее изучить творческий процесс, посмотреть на себя со стороны. В обычной жизни это происходит редко, ведь каждый театральный спектакль неповторим.

- Как Вы работаете со зрителями сегодня? Я знаю, что на телеканале «Культура» начался онлайн-марафон, в рамках которого будет показана постановка Вашего театра по пьесе Чехова «Дядя Ваня»…



- В этом году Олегу Павловичу исполнилось бы 85 лет, для нас это очень важная дата, поэтому считаем правильным показать на телевидении наш архивный спектакль в постановке Миндаугаса Карбаускиса с Олегом Павловичем Табаковым в главной роли. Что касается других постановок — сейчас мы не делаем онлайн-трансляций. Это связано с тем, что любое театральное действие, на мой взгляд, трудно «конвертировать» в видео, оно рассчитано, прежде всего, на присутствующих в зале. Но мы показываем зрителям в соцсетях театра кусочки наших репетиций, актёры записывают видео, читая произведения любимых своих авторов, отвечают, так же в видеозаписи, на вопросы зрителей.



- Владимир Львович, мы с Вами земляки, я знаю, что в Туле очень приветствуют Ваш проект по отбору талантливой молодёжи для школы при театре Табакова. Будет ли отбор в этом году?



- Мы набираем ребят раз в два года, первый экспериментальный курс набрали в прошлом году. Принимаем школьников после 9 класса на пятилетний курс.

Наша Школа предлагает уникальный опыт — интегрированную программу среднего общего и высшего образования. Все места бюджетные, а новый набор проведём уже в следующем году.

Пока же занятия идут онлайн. В Интернете проходят уроки танцев, вокала, актёрского мастерства и даже фехтования. В этом смысле мы стали работать даже более углублённо — пока нет спектаклей, всё время мы полностью посвящаем работе со студентами.



- Вы были членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, выступили автором поправки о запрете на отчуждение территорий России. Какой для Вас была эта работа?



- Это большая ответственность, главным было правильно сформулировать своё предложение, чтобы инициатива была понятна каждому. Мне кажется, что положение о невозможности отчуждения земель является одним из основных для государства. Наша Родина принадлежит не только нам, но и нашим родителям, отцам, дедам, прадедам, будущим поколением — поэтому наша задача сохранять границы страны. Очень важны поправки и в части социальной политики, культуры. В Основном законе предлагается закрепить, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием её многонационального народа, что эта сфера поддерживается и охраняется государством. Мне кажется, что наше государство — это и есть большая многонациональная общая культура. Это та основа, о которой мы должны помнить всегда.

- Что Вас радует во время самоизоляции?



- Радует, во-первых, что я здоров. Я рад, что вокруг всё более-менее хорошо, мы справляемся, не теряем творческого вдохновения и настроения. Мы на низком старте — готовы снова бежать к зрителю, на сцену. Это и есть настоящая жизнь.



Автор: Мария Михайловская.