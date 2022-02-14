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«Влюбился в 60 лет, как дурак!»: три истории любви постояльцев дома-интерната

«Влюбился в 60 лет, как дурак!»: три истории любви постояльцев дома-интерната

Герои нашей статьи ощутили на себе, что такое любовь с первого взгляда в 60 лет!

Никогда не знаешь, где и в какой момент встретишь того самого человека. В День всех влюбленных расскажем вам о необычных парах. Они нашли свою любовь уже в зрелом возрасте, да еще и в доме-интернате.

Петр Котенев и Марина Баранова: «Живем в любви и согласии»

Петру Петровичу сейчас 67 лет, Марине Андреевне — 80. Встретились в Первомайском доме-интернате в 2016 году.

- Наша встреча для меня оказалась неожиданной. Это была любовь с первого взгляда! Я стал оказывать внимание своей любимой, ухаживал за ней, — рассказывает мужчина.

По его словам, он всю жизнь искал единственную и неповторимую, но так и не смог ее найти. А когда увидел Марину Андреевну, сразу понял — это она, та самая.

- Спустя несколько месяцев наших отношений я пришел к директору дома-интерната и сказал: «Женюсь!» Нам выделили комнату, так и живем вместе уже шесть лет.

Марина Андреевна, в прошлом жена военного, потеряла мужа 15 лет назад. Долго не могла смириться с этой потерей и не хотела никаких отношений с мужчинами. Своей заботой и вниманием Петр Петрович растопил ее сердце.
 

- Мне, как и каждой женщине, понравились ухаживания. Сейчас мы всё время вместе — гуляем, смотрим телевизор, концерты, ездим в театры. Правда, это было до карантина. Но и сейчас мы всегда везде вдвоем, на месте не сидим, мы очень активные, — рассказывает Марина Андреевна.

Петр Петрович дает молодым такой совет:

- Нужно жить в любви и согласии. Остальное сложится и приложится. Всё решается методом проб и ошибок.

Марина Андреевна добавляет:

- А еще здоровье очень важно!

Влюбленные говорят: 14 февраля не отмечают, а вот День семьи, любви и верности — каждый раз.

- Сходим в магазин, купим тортик и общаемся за чашкой чая.

Георгий Княжевич и Елена Филимоненко: «Наша встреча — воля небес!»

Георгий Германович приехал в Тульскую область из Саратова. Через какое-то время поселился в Дубенском доме-интернате, где и встретил свою любовь.

Мужчине в конце февраля исполнится 60 лет, его избраннице Елене — 45.

- Если бы полгода назад мне сказали, что влюблюсь, никогда бы не поверил! Я трижды был женат, так сказать, натренировался уже. Но такого, как к моей Елене, ни разу не чувствовал.

Помню нашу встречу: пришел в курилку, смотрю, сидит новенькая. Вид такой благородный, как будто аристократичный. Она не очень вписывалась в окружающую среду. Я сразу обратил на нее внимание. Елена — слепая, совсем ничего не видит. Но на меня тоже обратила внимание: голос услышала! Спросила у соседки, кто я такой.

Я не сразу понял, что со мной творится. Оказалось, влюбился. Самое интересное, что и у нее такие же чувства ко мне.

Наша встреча — воля небес. Я просто люблю ее!

С тех пор встречаемся: сидим в беседке, на лавочке общаемся, — рассказал Георгий Германович. — Елена называет меня своим светлячком и лучиком.

Влюбленная пара подала заявление в ЗАГС в конце декабря 2021 года. Но пока в силу обстоятельств свадьба откладывается.

- Из-за того, что мы не расписаны, нам не дают совместную комнату в интернате. Так что мы пока заложники ситуации! На улице в беседке сидеть холодно, так мы и общаемся по коридорам, — сетует Георгий.

И тем не менее уверен: они поженятся и начнут такую долгожданную семейную жизнь.

- Желаю каждому почувствовать такую любовь!

Зинаида Курчакова и Олег Кодичев: «Любовь творит чудеса»

У этой пары интересная судьба. Они познакомились 40 лет назад на свадьбе. Их жизненные пути разошлись, Олег Николаевич переехал. Спустя много лет вернулся в родной город и стал разыскивать Зинаиду Николаевну. Узнав, что она попала в больницу после инсульта, стал навещать ее.

В 2013 году она поступила в Первомайский дом-интернат, где он продолжал заботиться о ней. В 2017 году также поселился здесь. И с тех пор они неразлучны. Сейчас Зинаиде Николаевне 72 года, а ее избраннику — 82.

Благодаря заботе любимого Зинаида Николаевна смогла встать с инвалидной коляски и начала передвигаться с помощью ходунков.

- Главное — уважать друг друга! Олег Николаевич помогает мне, ухаживает, покупает продукты. Мы вместе посещаем тренажерный зал, гуляем на улице.

Сейчас Зинаида Николаевна пробует ходить самостоятельно. Как говорится, любовь творит чудеса!

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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 17:49 +13
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