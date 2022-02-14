Врач Сергей Бодня переехал жить в Тулу и здесь нашел свою любовь

Фото из архива героя публикации.

30-летний Сергей Бодня приехал в Россию из Киргизии. Сначала работал в больницах Новосибирска и Иркутской области, а затем переехал в Тулу. Сейчас Сергей Вадимович — заведующий отделом рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения в региональном сосудистом центре больницы скорой медицинской помощи им. Ваныкина.

— Я приехал в Тулу в сентябре 2020 года. Сюда меня привел поиск работы, о которой мечтал. Я работал заведующим отделением кардиологии, но мне всегда хотелось работать в хирургии. В Туле открывался новый сосудистый центр, и я предложил свою кандидатуру. Руководство согласилось, и я переехал в город оружейников. Здесь сразу понравилась свобода действий, что ты за людей отвечаешь. К тому же, Минздрав Тульской области выделил мне двухкомнатную квартиру в новостройке, поэтому бытовых проблем практически нет.

Так получилось, что в Туле у меня не было ни родных, ни друзей. Очень хотелось встретить близкого родного человека, и я зарегистрировался в интернете на сайте знакомств.

Знаю, что многие относятся к этому как к чему-то несерьезному. Но мне повезло. На сайте я встретил Арину. Ей 22 года, она тоже не тулячка: приехала в Тулу из Крыма так же, как и я — в сентябре 2020 года.

Мы стали общаться. Арина мне очень понравилась как девушка — очень красивая, да и переписка захватила. Этот человек стал мне очень интересен. Общение получилось не банальным. Потом встретились и уже не захотели расставаться. В июне 2021 года мы поженились.

Я полюбил ее еще и за то, что она принимает меня таким, какой я есть, без желания что-либо исправить во мне. Люблю радовать ее поездками и путешествиями на море или в горы. Да даже организовать тур выходного дня. Цветы конечно! Сегодня пойдем отметить праздник в ресторан.

Сейчас Арина в положении, к лету супруги ждут малыша. Кто родится, они пока не знают. На вопрос, кого хочет — сына или дочку, Сергей отвечает:

— Буду любить и сына, и дочь! Главное, чтобы человек был хороший! А всем влюбленным желаю беречь друг друга и жить сегодняшним днем. Любить друг друга здесь и сейчас. Жить и верить, что в будущем у вас все будет так, как вы хотите.

Расскажите свою историю любви на страницах Myslo! Пишите в комментариях или на почту news@myslo.ru.