Техника и электроника в рассрочку: как купить выгодно

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Рассрочку сейчас предлагают многие магазины техники, но часто за этим заманчивым предложением скрывается обычный банковский кредит. Рассказываем, какой бывает рассрочка, если это не маркетинговый ход, а честные условия.

Чем отличаются рассрочка и кредит? Первое, что приходит на ум, — отсутствие процентов и дополнительных переплат и оформление без участия банка. К сожалению, многие магазины, называя свои предложения рассрочкой, нарушают оба этих правила.

Магазин «Дуэт» один из немногих в Туле предлагает по-настоящему честную рассрочку. С такими условиями мы не только не переплачиваем лишнего, а даже экономим.

1. Рассрочка от магазина. «Дуэт» оформляет договор напрямую с покупателем без участия банка.

После этого не придется скачивать сторонние приложения или вносить оплату с комиссией. Ежемесячные платежи по рассрочке в «Дуэте» принимаются прямо на кассе магазина.

2. Все честно! Минус оформления рассрочки через банки — в процентах и дополнительных платежах вроде страховки, различных комиссий и оплаты смс-оповещений. В «Дуэте» расчеты настолько прозрачны, что вы можете легко посчитать ежемесячный платеж сами.

Для этого из суммы покупки нужно вычесть первоначальный взнос (Для новых покупателей — 20%, для постоянных — 10% от стоимости товара или 0% в день закрытия предыдущего договора), а затем остаток разделить на количество месяцев рассрочки.

3. Рассрочка в «Дуэте» действует на весь ассортимент товара. Сетевые магазины часто устраивают акции только на определенные позиции. Часто это те товары, которые залежались на складе, не пользуются популярностью или стоят дорого. Покупатели «Дуэта» не ограничены в выборе, честная рассрочка действует не только на все представленные позиции, но и на товар, находящийся на складах наших поставщиков.

4. Индивидуальный подход и особые условия для тех, кто в этом особенно нуждается. «Дуэт» работает в Туле много лет и славится заботой о покупателях. Кому сложнее всего купить бытовую технику? Новоселам, которым нужно обставить жилище с нуля, и пенсионерам, которым трудно найти большую сумму сразу. Именно для них «Дуэт» предлагает особые условия — рассрочку без первого взноса!

5. Никаких банковских проверок. Кредит в банке — это всегда трата времени на сбор документов и ожидание одобрения. В «Дуэте» это не требуется, кредит оформляется быстро и без длительных принятий решения.

Сломалась техника или нужно купить новую? Просто приходите и забирайте товары. Платить будете потом!

Магазины «Дуэт» в Туле доказывают свою хорошую репутацию не только честными условиями рассрочки, но и качественным ассортиментом. В магазине «Дуэт» в продаже — техника известных брендов А-класса. Это популярные торговые марки крупных компаний, имеющих мировую известность: Bosch, Samsung, Siemens, Electrolux и т. д.

В «Дуэте» консультанты владеют информацией обо всей представленной технике и электронике. У них нет плана продаж определенных моделей, поэтому они помогут вам сделать правильный выбор. А значит, покупка будет радовать вас долгие годы!

www. duet-tula.ru

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