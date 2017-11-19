Валерий Николаев: Театральная сцена - мое призвание!

Фото Алексея Пирязева.

Популярный актер привез в Тулу спектакль «Шестикрылая Серафима». В эксклюзивном интервью Myslo он рассказал о «битве» за женщину, работе со Стивеном Спилбергом и страстном танго.

«Шестикрылая Серафима» - спектакль о многогранности женской любви. В центре внимания - успешная леди Серафима Михайловна, добившаяся выдающихся высот в шоу-бизнесе. В ее жизни есть шестеро мужчин - супруг, бизнесмен, агент, музыкант, журналист и сантехник. Каждый из них был связан с главной героиней любовными отношениями. И вот все они встречаются в квартире Серафимы и ждут ее скорейшего возвращения. Но женщине, кажется, не суждено вернуться.

Валерий Николаев исполнил в спектакле роль известного тележурналиста. Во многом, его успех - заслуга Серафимы Михайловны. Но герой будто бы отказывает это признавать, настаивая на собственном превосходстве. Роковая новость заставляет его мгновенно изменить своим принципам.

Валерий Николаев уже бывал в нашем городе. «Проездом, если честно, - признается актер. - Теперь мечтаю полноценно посетить Тулу, погулять по ее улицам, осмотреть достопримечательности».

Но это - планы. Пока же мы говорим о том, чему Валерий Николаев посвятил всю свою жизнь, - творчестве.

- Валерий Валерьевич, уже почти два года, как Вы пропали с телеэкранов. Задействованы ли Вы сейчас в каких-нибудь проектах?

- Действительно, в последнее время я с головой ушел в театр. Но теперь возвращаюсь к съемкам: недавно закончил один проект, скоро приступлю ко второму. О нем еще рано говорить, да и продюсеры не разрешили. Я уверен в одном: это будет невероятно интересно! Сериал о любви и человеческих взаимоотношениях покажет канал «Россия-1».

- Вы профессионал в различных, пусть и смежных направлениях деятельности: Вы и актер, и кинорежиссер, и сценарист, и ведущий, и хореограф. Но, все же, какую из этих сфер Вы считаете своим призванием?

- Мое призвание - театральная сцена. Да, у меня были хореографические постановки, но это, в основном, дело юности. Тогда я служил в театре МХАТ. Ну а после делал лишь маленькие эпизодические сцены. Одна из них - в старом добром фильме «Ширли-мырли»: там я танцевал с актрисой Ириной Апексимовой. Ну а в зрелом возрасте крупных танцевальных постановок у меня не было.

- Но, все же, хореография имела место в Вашей жизни. С какой стороны Вы видите танец?

- У меня были попытки что-то делать в степе. Тогда я учился в институте и получил дипломное задание - поставить спектакль. Он назывался «Несколько танцев под шум дождя». Помню, он состоял из 23 хореографических номеров, расписанных текстом аж на 17 страниц.

Для меня танец - это история о взаимоотношениях. И красочнее всего ее рассказывает танго: оно делает отношения женщины и мужчины более очевидными и при этом изящными. Несмотря на страсть к танго, я с уважением отношусь к современным направлениям - хип-хопу, контемпу, джаз-фанку. Ребята, которые потрясающе владеют своим телом, для меня - объекты восхищения.

- Каков Ваш герой в постановке «Шестикрылая Серафима»? Похож ли он на Вас?

- Мой герой - человек запутавшийся. Он потерял главное - семью. По ходу спектакля он пытается как-то восстановиться, но не берет в расчет такое важное явление, как время. Оно для моего героя-журналиста уже ушло, поэтому его попытки наверстать упущенное тщетны. И да: этот персонаж мне не близок.

- Есть ли роль, за которую Вы никогда не возьметесь?

- Я много думал об этом и пришел к выводу: главное - характер материала, многогранность истории. Если она негативна настолько, что показывает неизбежность происходящего и навевает грустные мысли, я откажусь от роли. Да и вообще, за годы работы на киноплощадке я убедился: многое зависит от команды, которая трудится над проектом. При этом не важно, где проходят съемки - в России или за рубежом. Если люди пришли работать и совместными усилиями создавать что-то грандиозное, то любые трудности, которые возникают на их пути, легко преодолеть. Ну а если для актеров съемки - просто способ заработка, теряется магия происходящего. В таком случае получается посредственный продукт. У меня был разный опыт: какие-то проекты тикали, как часы, и я счастлив, что смог в них поучаствовать («Поворот» Оливера Стоуна, «Терминал» Стивена Спилберга, «Святой» Филиппа Нойса), а какие-то просто становились проходным материалом. Но даже не совсем удачные работы полезны: они дают опыт, который впоследствии помогает бороться с трудностями.

- Существует мнение, что современное телевидение рассчитано на людей, не умеющих думать. Вы, как человек телевизионный, согласны с этим утверждением?

- Не совсем. Я вижу, что люди, потребляя тот или иной телевизионный продукт, все равно продолжают думать. Они всегда могут сделать выбор в пользу тв-передачи или интернет-контента. И никто свыше им это не диктует! На мой взгляд, такое поведение и есть характеристика мыслящей аудитории.

- Близится Новый год. Какие у Вас планы?

- Новый год, как обычно, я буду отмечать с семьей и друзьями. Все по традиции: собираемся все вместе, вспоминаем радостные моменты, кушаем, веселимся, мечтаем. Для меня этот праздник волшебный!

досье myslo

Валерий Валерьевич Николаев — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, телеведущий и театральный хореограф-постановщик.

Родился 23 августа 1965 года в Москве.

Женат на воздушной гимнастке Эльмире Земсковой (с 2014 года).

Широкая известность пришла к актёру после исполнения главной роли в российском телесериале «День рождения Буржуя» в 1999 году.

Как балетмейстер Николаев поставил пять спектаклей в МХТ имени А. П. Чехова, а также балетную часть мюзикла «Моя прекрасная леди» (Москва, 2000).

Режиссёрские работы:

2007 — Медвежья охота

2011 — Поединки (фильм № 5 «Вербовщик»).