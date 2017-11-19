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Андрей Леонов: «Я до сих пор верю в обыкновенные чудеса!»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Андрей Леонов: «Я до сих пор верю в обыкновенные чудеса!»

Заслуженный артист России, главный папа страны, талантливый актер и просто обаятельный человек приехал в наш город со спектаклем. 

Антреприза «Милая моя» — смешная, трогательная и светлая комедия про про неутолимое желание любить и быть любимым и про то, что каждому из нас всегда дается шанс получить от жизни свой счастливый билет. В спектакле задействована целая плеяда звезд российского театра и кино. Одну из главных ролей играет Андрей Леонов. Перед спектаклем актер дал эксклюзивное интервью Myslo.
 
 

Артист встретил нас на пороге своей гримерки в белой рубашке, семейных трусах и тапочках…

– Не думайте, что я такой беспардонный и хожу так. Просто это мой костюм для выхода на сцену!

— Андрей Евгеньевич…

– Просто Андрей.

— Хорошо.)) На спектакль «Милая моя» пришло очень много народа. В чем, по-Вашему, секрет его успеха?

— Вы считаете, это успех?


Андрей Леонов и Олеся Железняк.

— Конечно, ведь люди голосуют рублем за те спектакли и концерты, которые им нравятся.

– Ну, сразу скажу, в этом спектакле такие героини! Татьяна Кравченко, Олеся Железняк — это наше украшение. Крупные силы брошены на подмостки этой сцены. Ну и мы, мужчины, заодно тут в хорошей компании (улыбается). Когда подбирается такой актерский состав — это очень важно, тем более что спектакль «Милая моя» мы играем уже давно, все сыгрались… Кроме Спартака (Спартак Сумченко, муж Олеси Железняк. — Прим. авт.), мы играем в одном театре — Ленкоме, так что у нас большая история.

— Вы к нам приедете еще и в январе со спектаклем «Оливье в мундире»…

– Да, это уже не комедия, а детективная история. Надеюсь, что нас тоже примут с радушием.

— Сколько у Вас антрепризных ролей?

– Спектаклей шесть… Это не очень хорошо, потому что всегда думаешь, что в родном театре будет какая-то работа. Но сейчас такое время… Не скажу, к сожалению или к счастью, но такая данность. Хорошо, что вообще работа есть. Для актера очень плохо сидеть дома на диване и ждать, когда его пригласят в спектакль или новый телепроект. Слава богу, что иногда подворачивается и халтура, и более серьезные проекты. И в родном Ленкоме есть спектакль «Пролетая над гнездом кукушки», которым я горжусь.

— А в кино или сериале сейчас снимаетесь?

– Да, но рассказать подробно не могу, потому что сериал еще не вышел. Только намекну… Это будет 12-серийный фильм по заказу Первого канала о советском разведчике Рихарде Зорге. Кого я играю, не скажу. Я не суеверный человек, но заранее все же говорить не хочу.

— В проекте «Вратарь моей мечты» о Льве Яшине Вы играете комментатора Николая Озерова…

– Пока все остановилось. Две недели назад я позвонил режиссеру уточнить, как там дела. Он сказал, что пока нет финансирования. Мы сняли уже достаточно много, вот теперь не знаю, будет ли завершение.


Андрей Леонов в фильме «Обыкновенное чудо», 1978 г.

— Одно из первых Ваших появлений на экране — фильм «Обыкновенное чудо», где Вы сыграли со своим отцом Евгением Леоновым. А Вы сами верите в чудеса?

– Конечно! На моих глазах произошло чудо с папой — в Гамбурге его буквально вытащили с того света. Мне было тридцать три года, и я был далек от церкви. Но тогда в Германии с папой произошло настоящее чудо. Во-первых, инфаркт случился в Гамбурге не на улице, а в госпитале, куда его привезли. Папа лежал с аппаратом искусственного дыхания 17 дней. А врач сказал нам, что шанс выжить у него один из тысячи. Папа выжил и был с нами еще пять лет. И вообще чудес в жизни было очень много.


Андрей и Евгений Леоновы, 1964 г.

— Вы сыграли своего папу в сериале о дрессировщице Маргарите Назаровой. Насколько сложно Вам было перевоплотиться?

– Отец у меня всегда перед глазами. Я сыграл свои ощущения — стопроцентной достоверности и не требовалось. Проблем не бывает, особенно если с режиссером находишь общий язык, — тогда все становится легче. У нас как раз сложилось взаимопонимание, так что все далось легко. Я сначала очень волновался. В первый съемочный день подошел к нему, спросил, в каком направлении мне двигаться. Мы договорились, и все сложилось удачно.

— Ваши самые яркие воспоминания об отце?

– Мне очень повезло с папой — он был добрый и любящий. Про любовь можно просто говорить, а можно ее проявлять делом. Папа никогда не декларировал «я люблю тебя». Он просто на самом деле любил. Он принимал сердечное участие во всей моей жизни. И я всегда чувствовал себя под его мощной защитой, которая для меня, наверное, самое важное в жизни. Даже сейчас я ощущаю его любовь. Так что для меня семья — в первую очередь образ папы. Вообще у меня такое ощущение, что папа незримо присутствует в моей жизни по сей день. Ну, например, когда у меня что-то происходит не так и я включаю телевизор — там всегда идет какой-нибудь фильм с папиным участием. И я вижу его лицо.

Андрей Леонов со своими сериальными «дочками».
 

— Благодаря сериалу «Папины дочки» уже 10 лет вас называют «главным папой» страны…

– Так говорят, хотя сериал уже давно закончился. Хорошо, что его повторяют. Но я уже превратился в дедушку (смеется). Даша Мельникова уже родила.

— С девочками-актрисами общаетесь?

– Практически нет. Так всегда бывает: когда сериал снимается, кажется, ну вот — мы родственники на всю жизнь. Потом проект заканчивается, и отношения на этом тоже. Какое-то время мы с Настей Сиваевой поддерживали отношения, ездили в детские дома. Сейчас она замуж вышла, у нее началась своя жизнь. Как и у каждой из «дочек».

— Какой Вы папа в жизни? Строгий или балуете своих детей?

– Стараюсь быть строгим, но меня ограничивает жена (улыбается). Она более деликатна в каких-то вопросах, правильно меня направляет. Очень важно, когда оба родителя дуют в одну сторону, смотрят в одну сторону. Жена следит, чтобы я не делал ошибок, потому что со старшим сыном Женей, конечно, ошибки были… Ему 30 лет, на днях он приехал из Швеции и вчера в Доме актера сыграл свой спектакль. Он все придумал сам — монолог, музыку подобрал, на спектакле было много его и моих друзей, наших родственников.

— Где любите отмечать Новый год?

– Дома с семьей. Сначала по традиции я еду к маме, поздравляю ее, а потом мы собираемся семьей. У нас на столе обязательно бывает рыба. Я окружил себя вегетарианством, это ужасно, я голодаю, а вот на праздник позволяю себе рыбу. А сейчас еще и сын стал вегетарианцем. Я страдаю!

Из досье Myslo

Андрей Евгеньевич Леонов
Родился 15 июня 1959 г. в Москве.
Заслуженный артист РФ.
Окончил театральное училище им. Щукина.
Семья: вторая жена Анастасия, дети Анна (2010 г. р.) и Михаил (2013 г. р.), от первого брака сын Евгений (1987 г. р.).
Избранная фильмография: «Обыкновенное чудо», «Поминальная молитва», «Женская логика», «Есенин», «Папины дочки», «Мой парень — ангел», «Людмила Гурченко», «Маргарита Назарова», «Маленький принц».

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Андрей Леонов в спектакле Милая моя, Фото: 43
Андрей Леонов в спектакле Милая моя, Фото: 44
Андрей Леонов в спектакле Милая моя, Фото: 45
Андрей Леонов в спектакле Милая моя, Фото: 46
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Андрей Леонов в спектакле Милая моя, Фото: 49
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Андрей Леонов в спектакле Милая моя, Фото: 52
Андрей Леонов в спектакле Милая моя, Фото: 53
Андрей Леонов в спектакле Милая моя, Фото: 54
Андрей Леонов в спектакле Милая моя, Фото: 55
Андрей Леонов в спектакле Милая моя, Фото: 56
Андрей Леонов в спектакле Милая моя, Фото: 57
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Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 16:31 +6
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