10 книг, которые вдохновят на перемены

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Портал Myslo и сеть книжных магазинов «Читай-город» предлагают вам 10 книжных рецептов вдохновения. Эти книги помогут поверить в себя и вдохновят на перемены.

Ева Кац «30 правил настоящего мечтателя», 16+»

Это настоящий учебник для взрослых мечтателей. В нем нет эзотерики и обещаний, что от картинки красивой машины на стене эта машина появится. Все упражнения в книге взяты из жизни, психологии и бизнеса. Они применимы в нашей с вами реальности — с бытом, отключением горячей воды, скачками курса и пробками. Разница лишь в том, что уже во время прочтения этой книги, ваша реальность начнет меняться. Точнее, меняться начнете вы сами, а вместе с вами — и ваш мир.

Хэл Элрод «Магия утра», 16+»

Что, если завтра любая сфера вашей жизни могла бы чудесным образом измениться? Что было бы иначе? Вы стали бы счастливее? Здоровее? Успешнее? Вы были бы в лучшей физической форме? Что, если существует простой, но не очевидный секрет, который гарантированно поможет вам изменить любую сторону вашей жизни — и сделать это быстрее, чем вы можете себе представить? Утренние ритуалы, которые предлагает осуществлять автор этой книги, помогли десяткам тысяч людей изменить свою жизнь, почувствовать себя лучше и успевать больше. Из книги вы узнаете, как первый час дня определяет ваш успех и позволяет вам раскрыть свой потенциал полностью.

Робин Шарма «Монах, который продал свой «Феррари», 12+

Что такое подлинный успех и как его достичь? Можно ли обрести счастье, которое не зависит ни от карьерного роста, ни от мировых кризисов? Как избавиться от бесконечной заботы о завтрашнем дне и начать получать удовольствие от каждого прожитого дня? Существуют ли простые рецепты, позволяющие обрести духовные дары, не отказываясь от привычного комфорта? Как развить сверхспособности и подчинить себе судьбу? И, пожалуй, самое главное: как найти свое призвание и стать самим собой? Ответ — в этой книге, ставшей бестселлером во многих странах мира. Вместе с бывшим миллионером Джулианом Мэнтлом Робин Шарма предлагает читателю совершить удивительное путешествие в Сивану — страну, где исполняются мечты!

Элизабет Фоули, Бет Коутс «Как бы поступила Клеопатра», 16+

Что могло вдохновить царицу Египта в ее отношениях с мужчинами, в ее делах? У нее не было сотовой связи, ей не приходилось волочить сумки из гипермаркета или отвечать на звонки, она не сдавала сессию и не искала денег на такси в 5 утра, но время, в которое она жила, отличалось своими трудностями и сложностями: война, захват власти, вторжение врагов. А как Валентина Терешкова справлялась с трудностями первого полета? Как Софья Ковалевская сумела стать образованной вопреки всему? Как Ада Лавлейс выживала в ужасной семье? Вместе с авторами этой книги вы отправитесь за вдохновением к великим женщинам прошлых лет, посетите все времена и эпохи и найдете множество потрясающих примеров того, как можно справляться с жизненными трудностями, не бояться быть собой.

Никита Маклахов «Будет сделано!», 16+

Для многих из нас достижение поставленных целей ассоциируется с внутренней борьбой и необходимостью чем-то жертвовать. Но путь к «лучшей версии себя» не обязательно должен быть долгим и тернистым. Никита Маклахов уверен, что можно получать желаемое в комфортном режиме, что отказываться от старых привычек, тянущих назад, и приобретать новые, полезные, можно без мучений и насилия над собой. Главное — осознать, для чего вы хотите добиться того или иного результата (будь то цифра на весах, выученный иностранный язык или определенный уровень дохода) и после этого постепенно менять себя, встраивая способствующие этому привычки в повседневную рутину.

Джулия Кэмерон «Путь художника», 12+

Джулия Кэмерон уверена: способность к творчеству есть у каждого, надо только правильно направить человека. На это и рассчитан «Путь художника» — практический 12-недельный курс для тех, кто только начинает творить, и тех, кого временно покинуло вдохновение. С помощью этой книги вы избавитесь от страха возможных неудач, выйдете из творческого кризиса и обретете счастье создавать. В России «Путь художника» впервые вышел в 2005 году, и с тех пор его популярность только растет: книга выдержала уже более 15 переизданий; каждый год тиражи книги увеличиваются; количество людей, успешно завершивших курс «Путь художника», исчисляется сотнями тысяч.

Педрам Шоджай «Искусство останавливать время», 16+

Чтобы решить проблему нехватки времени, время надо остановить. И для этого не нужно в корне менять свою жизнь. Достаточно лишь немного подкорректировать привычки — и вы овладеете искусством управления временем всего за 100 дней, обещает автор бестселлера New York Times, мастер медитации и доктор восточной медицины Педрам Шоджай. Книга разделена на короткие главы, каждая из которых посвящена определенной сфере жизни: сидению в кресле, вождению автомобиля, общению и так далее. Шаг за шагом автор рассказывает, как научиться использовать это время с максимальной пользой и радостью.

Джон П. Стрелеки «Большая пятерка для жизни», 16+

Наверняка у вас есть список из пяти вещей, которые сделают вас безмерно счастливыми и воплотят вашу заветную мечту. А что, если это не пустые надежды, а самая настоящая реальность? В этой книге талантливый бизнесмен Томас Дерейл делится секретом, как стать хозяином своей жизни и найти вдохновение для реализации самых смелых желаний и стремлений. Написанный знаменитым писателем и коучем Джоном Стрелеки, роман рассказывает о последних днях одного из самых успешных людей в мире и учит управлять своей судьбой, воодушевлять окружающих и помогает найти дело всей своей жизни.

Фиона Феррис «30 шикарных дней. План по созданию жизни твоей мечты», 16+

Автор книги, Фиона Феррис, не понаслышке знает, что значат хандра и неудовлетворенность серыми буднями. Она изменила свою жизнь, теперь дело за вами.

«Однажды ночью я лежала в кровати и думала, что живу не так, как хочу! Я ленивая, хандрящая особа, которая редко улыбается, питается полуфабрикатами, имеет лишние килограммы, частенько одевает первое, что вывалилось из шкафа… Я начала заниматься самобичеванием, довела себя до слез. Затем остановилась и приняла решение, что утром начну жизнь, которую Я ХОЧУ! Мой случай не терпел постепенной реабилитации, необходима была экстренная операция. Я поставила цели, разделила их на 30 дней и к назначенному сроку МОЯ ЖИЗНЬ СТАЛА ШИКАРНОЙ и при этом я не потратила много денег».

Гретхен Рубин «Сильные слабости», 16+

Гретхен Рубин потратила не один год на изучение счастья и привычек, чтобы понять: нет никакого универсального способа построить более счастливую жизнь. Все потому, что мы разные, и более того — то, что подходит одному человеку, часто прямо противоположно тому, что подходит другому. В своей новой книге Гретхен Рубин предлагает читателям уникальную систему типов личности, которая поможет читателям лучше понять себя, использовать свои сильные стороны и противостоять слабостям. Кроме того, эта книга даст инструменты к лучшему пониманию других людей, научит эффективнее жить и работать с ними как с коллегами и начальниками, мужьями и женами, родителями и детьми. Понимая и учитывая особенности своей личности и личностей других людей, мы увеличиваем шансы на успех и счастливую жизнь. Попробуйте!

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